Nokia 9 göründü: Kavisli ekran, çift kamera, kablosuz şarj

HMD Global'in amiral gemisi Nokia 9 üzerinde çalıştığını bir süredir zaten biliyorduk. Akıllı telefonun ekranını ve genel tasarımını ayrıntılı olarak ortaya koyan yeni görseller yayınlandı. Baidu'da ortaya çıkan render görüntüler Nokia 9'un ön ve arka panel tasarımını -uçtan uca ekran, LED flaşlı dikey olarak yerleştirilmiş çift kamera modülü ve parmak izi tarayıcısı- olmak üzere üç ana unsurla sergiliyor.

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Yayınlanan görselden yola çıkacak olursak Nokia 9, 3D çerçevesiz ekrana sahip olsa da simetrik kutu görünümünü koruyacak. Bakır rengindeki akıllı telefonun ön panelinde herhangi bir fiziksel butonun olmadığını görüyoruz. Bunun yanı sıra güç düğmesi ve ses kontrol tuşları sağ tarafa konumlandırılmış.

Fiyat etiketi: 749 euro Nokia 9'un 5.7 inç Quad HD ekranla gelebileceği belirtiliyor. Arka panelin 3D cam tasarıma sahip olması cihazın kablosuz şarjı destekleyebileceğini ortaya koymuş durumda. Çift kamera modülünün de Carl Zeiss lens içerdiğini belirtelim. Snapdragon 835 yonga setiyle gelmesi beklenen akıllı telefonun 128 GB varsayılan depolama alanı ile birlikte 6GB veya 8GB RAM'le güçlendirileceği tahmin ediliyor. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip olabilir.

HMD Global'in amiral gemisinde biyometrik kimlik doğrulama yöntemi olarak parmak izi tarayıcısının yanında iris tarayıcısı da yer alabilir. Nokia 9, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 3 ve Nokia 8'den sonra HMD Global'in beşinci telefonu olacak. Akıllı telefonun 749 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Şirketin Nokia 9'un varlığını veya gelişimini henüz resmi olarak doğrulamadığını da belirtmek gerekir.

http://wccftech.com/nokia-9-fresh-renders-here-good-front/