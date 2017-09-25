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Nokia 9 göründü: Kavisli ekran, çift kamera, kablosuz şarj

HMD Global'in beşinci telefonu olması beklenen Nokia 9'un render görüntüleri sızdırıldı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan cihazın muhtemel teknik özellikler haberimizde.
1 yıl
18,4b
1
56
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global'in amiral gemisi Nokia 9 üzerinde çalıştığını bir süredir zaten biliyorduk. Akıllı telefonun ekranını ve genel tasarımını ayrıntılı olarak ortaya koyan yeni görseller yayınlandı. Baidu'da ortaya çıkan render görüntüler Nokia 9'un ön ve arka panel tasarımını -uçtan uca ekran, LED flaşlı dikey olarak yerleştirilmiş çift kamera modülü ve parmak izi tarayıcısı- olmak üzere üç ana unsurla sergiliyor.
Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone 4 serisinden beklenti yüksek, Zenfone 5 ise Mart 2018’de"
Yayınlanan görselden yola çıkacak olursak Nokia 9, 3D çerçevesiz ekrana sahip olsa da simetrik kutu görünümünü koruyacak. Bakır rengindeki akıllı telefonun ön panelinde herhangi bir fiziksel butonun olmadığını görüyoruz. Bunun yanı sıra güç düğmesi ve ses kontrol tuşları sağ tarafa konumlandırılmış.

Fiyat etiketi: 749 euro

Nokia 9'un 5.7 inç Quad HD ekranla gelebileceği belirtiliyor. Arka panelin 3D cam tasarıma sahip olması cihazın kablosuz şarjı destekleyebileceğini ortaya koymuş durumda. Çift kamera modülünün de Carl Zeiss lens içerdiğini belirtelim. Snapdragon 835 yonga setiyle gelmesi beklenen akıllı telefonun 128 GB varsayılan depolama alanı ile birlikte 6GB veya 8GB RAM'le güçlendirileceği tahmin ediliyor. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip olabilir.
HMD Global'in amiral gemisinde biyometrik kimlik doğrulama yöntemi olarak parmak izi tarayıcısının yanında iris tarayıcısı da yer alabilir. Nokia 9, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 3 ve Nokia 8'den sonra HMD Global'in beşinci telefonu olacak. Akıllı telefonun 749 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Şirketin Nokia 9'un varlığını veya gelişimini henüz resmi olarak doğrulamadığını da belirtmek gerekir.

http://wccftech.com/nokia-9-fresh-renders-here-good-front/ Yorum Yaz
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koyunsavar 1 yıl en beğenilen
Şimdi moda Samsung kopyalamak.
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damn2u 1 yıl
Nokia bu fiyatlarla bu pazarda tutunamaz. Tek şansı fiyat/performansa oynamaktı onu da yapmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +48
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canguler917 1 yıl
galaxy s8 nokia edition
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efe80 1 yıl
Kimse almaz bunu.
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Astforum 1 yıl
Önden sanki samsungun yeni S serilerini andırıyor.
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zahitfettahoglu 1 yıl
749€ fiyat etiketi ile Türkiye'de 4000?'deen aşagı satılması mümkün görünmüyor...
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brnk 1 yıl
Kamerası için alınır sırf, Nokia’nın en güzel yaptığı şey:) ama fiyat uçuk tabii
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Olmaz34 1 yıl
piyasada yer edinmek istiyorsa bu uçuk fiyatlardan vazgeçmesi lazım
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stidda81 1 yıl
Yahu arkadaş bu nasıl tasarım fakirliğidir ya.
Telefon ağlıyor tasarımsızlıktan. Kopyalıktan.
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hunkar159 1 yıl
Apple ve Samsung'un havasını alabilecek yegane marka fiyat performans odaklı ürün sunarsa tekrar fiyatları 700dolar bandına çekebilir
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kadirirdem 1 yıl
Kamera yeri hariç tasarım S6 Edge + olmuş.
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flowerhorn 1 yıl
nokia ne yapmaya çalısıyor allah askına . İphone 8 den daha pahalı fiyat etiketi var
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posıtıve 1 yıl
kavisli ekran bir halta yaramaz.. kırılsa üretim teknolojisinden dolayı çok pahalı elde kullanırken avuç içleriniz kenarlara temas edip olmadık şeyleri tıklar saçma bir uygulama görsellik adına xiaomi-huawei-one plus-zte bu şekilde ürünler çıkardıkça nokianın işi zor nokia 9 bile 64 gb depolama alanı ile geliyor mille şuan 128 lik alıyor p10 plus-mi6 hatta mi mix ler 256 gb gelecek nokia hala o nokia... 6600 da kapıyı çarpıp terkettiğim nokia..
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