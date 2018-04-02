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Nokia 9 sızdı: Snapdragon 845, 8 GB RAM, üçlü kamera ve 3.900 mAh pil

Finlandiya merkezli bir web sitesinin eline geçen PDF dosyası, Eylül ayında tanıtılması beklenen Nokia 9 amiral gemisinin tüm teknik özelliklerini açığa çıkardı. Ayrıca cihazın görseli de sızdırıldı.
1 yıl
5,3b
1
62
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Daha önceki raporlarda, HMD Global tarafından Eylül ayında tanıtılması beklenen Nokia 9 amiral gemisinin üst sınıf özelliklere sahip olacağı öne sürülmüştü. Finlandiya merkezli bir web sitesi kendisine sadece Nokia 9'un arkadan görünümünü değil, aynı zamanda tüm özelliklerini de gösteren bir PDF dosyası gönderildiğini söylüyor.

Nokia 9'un teknik özellikleri

Kaynak dosyadaki en ilgi çekici ayrıntı, amiral gemisinin ZEISS imzalı üçlü kamera teknolojisiyle donatılmış olması. Teknik özelliklere baktığımızda Nokia 9'un 18:9 görüntü oranını destekleyen 6.01 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu görüyoruz. QHD çözünürlük sunan ekran Gorilla Glass 5 tarafından korunuyor. IP68 sertifiasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olan akıllı telefonun arka paneli seramikten yapılmış. Cihazın ebatları ise 150.6 x 75.2 x 7.3 mm.
Ayrıca Bkz. "Cloudflare DNS, Türkiye'de jet hızıyla engellendi"
Snapdragon 845 yongaseti ve 8 GB LPRDDR4X RAM ile güçlendirilen Nokia 9, 256 GB UFS 2.1 depolama alanıyla geliyor. Bununla birlikte Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çalıştığını belirtelim. Ayrıca Quick Charge 4.0 ve Qi kablosuz şarj desteğine sahip 3.900 mAh gibi büyük bir pili var.

Nokia 9'un kamera özellikleri

Nokia 9'un arka tarafında 41 megapiksellik geniş açılı bir lensin yanı sıra 20 megapiksel telefoto lens ve 9.7 megapiksel monokrom lens içeren üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Nokia 9'un beş lensli döner kamera teknolojisiyle geleceği öne sürülmüştü. Bu açıdan yeni sızıntının önceki söylentilerle çeliştiğini söyleyebiliriz.
Akıllı telefondaki üçlü lens sistemine Xenon ve LED flaş eşlik ediyor. Ana kamera sensöründe f/1.5 ila f/2.4 aralığında değişen diyafram, OIS ve 1.4 mikron piksel boyutu gibi özellikler var. Ön tarafta yine ZEISS imzalı 21 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Düşük ışık koşullarında yüksek kalitede çekim yapabilme yeteneğine sahip olduğu belirtiliyor. Telefon ekranının loş ışıkta selfie çekerken flaş işlevi görecek şekilde parlayabildiğini belirtelim.
Nokia 9, en sessiz fısıltıyı yakalayabilen 5 yüksek performanslı mikrofonla donatılmış durumda. Aynı zamanda gürültülü ortamlarda kristal netliğinde ses kaydı yapabildiği vurgulanmış. Amiral gemisinin diğer özellikleri arasında ekrana gömülü parmak izi sensörü, Wi-Fi 802.11ac, USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve GLONASS yer alıyor. 3.5 mm kulaklık girişi ise yok. Nokia 9'un tüm teknik özelliklerini ve cihazın arkadan görüntüsünü ortaya çıkaran PDF dosyasının doğruluğu ise henüz onaylanmadı.

https://suomimobiili.fi/vuoto-tassa-on-nokia-9-kolmannen-sukupolven-41-megapikselin-kamera/ Yorum Yaz
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VioLee 1 yıl en beğenilen
Kamera isini yaparsa Nokia yapar Apple,Samsung,Huawei hikaye..Adamlar yilla once L1020 ve 808Pureviewi yapti hala yanina yaklasan yok
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ALBAY 1 yıl Bloodin
Bloodin
Bastım artıyı ama aslında son tarafı doğru değil, evwt Nokia 808 ve Lumia 1020 kamera konusunda zamanının devrimleri ve en iyileriydi, özellikle Lumia serisi Android çıksaydı Nokia bugün çok farklı bir yerdeydi ama bugün o kameralar fersah fersah geçildi, S9'un, Mi Mix 2S'in, Mate 10 Pro'nun ve P20 serilerinin kameraları ciddi derecede yüksek kaliteye sahipler, yine de Nokia isterse tecrübesi ile bu kağıt üzerindeki kamerayı yapar ve kamera tahtına yeniden oturur, P20 Pro'nun yüksek çözünürlüklü DxO Mark'ın kralı konumundaki kamerasını S9'un 1.5-2.4 değişken diyaframı ile birleştirebilirse ortaya ne çıkabileceğini hayal bile edemiyorum, bir de 1/1.5 gibi büyük bir sensör kullanabilirse (Diğer telefonlarda 1/2.3, P20 Pro'da 1/1.7 var) inanılmaz bir kamera performansı bizi bekler...

Evde nokia 808 var. O geçtiğini iddia ettiğin cihazları getir hepsini tokat manyağı yapayım. Siz yüksek kalite görmemişsiniz.
BloodinBastım artıyı ama aslında son tarafı doğru değil, evwt Nokia 808 ve Lumia 1020 kamera konusunda zamanının devrimleri ve en iyileriydi,...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Johan Elmander 1 yıl
1.4um ve 41mp mi
Uçmuş kamerada
Ayrıca 3900mah, çok büyük ihtimalle çentiksiz ekran
Olmuş bu, alınır.
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Mr. Jingles 1 yıl sleepingawake
Yazımın başına dönüyoruz. Çünkü en başta benim söylediğim şuydu: senin deneyimin ile benim deneyimim çok farklı olabilir. Ayrıca biliyorum demiyorum sadece cep telefonu üzerinden edindiğim deneyim üzerine konuşuyorum. Nokia'nın kendi telefonları olan 808 ve 1020 (f/2.2) bile aynı yazılımı kullanmalarına rağmen yeterli ışık altında 808 galip gelse de düşük ışık çekimlerinde 1020'nin bariz şekilde üstünlüğü göze çarpıyordu. Üstelik 808'in sensörü ve piksel boyutları daha büyük olmasına rağmen düşük ışıkta durum 1020'nin lehine idi. Belki işlemci belki sensördendi. Ama yine de yeterli ışık olmadığında büyük sensörlü 808 daha küçük sensörlü 1020 karşısında kaybediyordu.
Eğer yeni sürüm 808 çıksa ve aynı şekilde karanlık çekerse tereddütsüz f/1.5 olanı alırım. 808'i manuel iso altında kullandığımda pozlama süresi uzuyor ve çok daha iyi bir görüntü sunuyor ama gel gelelim el titremesinden dolayı bulanık bir fotoğraf çıkıyor. Mutlak surette tripod kullanmadan çekim yapmanın imkanı yok. Ama yanımda sürekli tripod taşıyamam. Bu yüzden hızlı bir enstantane ile çekim yapmam gerek ama sensör yüksek isoda bile yeterli ışık alamadığı için karanlık çıkıyor. 808 bu sebeple ciddi bir dezavantaja sahip. Ama diyafram ama yazılım ne dersen de ama bu düşük ışık şartlarında 808'in yüksek iso ve perde hızında nesneleri seçemeyecek kadar karanlık fotoğraf çektiği gerçeğini değiştirmiyor. Ben bu yüzden bunu diyaframa bağlıyorum.
Cep telefonlarında diyafram genişletmeleri kaçınılmaz bir şeydir. Çünkü o sensörlerle kısık diyaframlar demek yüksek iso çekimi demektir. Yüksek isoda da hiçbir telefon büyük sensörün iso başarımını sunamaz. Boyutları 1/3-1/2.3 inç arası değişen sensörlerden bahsediyoruz. Yüksek isoda çekim yapmamak için mecburen diyafram genişletiyorlar. Bunun gerçek kalite olmadığını ben de biliyorum. Flaş konusunda xenon flaş kesinlikle gereklidir. APS-C veya FF sensörlü bir makinem olsa ben de flaş kullanmam ve yüksek isoda çekim yaparım. Ama telefonda durum öyle değil. Aynısını telefonda denersen o sensörlerde yüksek iso çekimle çamur deryasından hallice bir fotoğraf çıkar ortaya. Hatta bazı ekstrem durumlarda giriş seviyesi makinelerin bile iso800'de kumlanma yaptığı oluyor. Hal böyleyken cep telefonu kullanıyorsam flaş mecburen kullanacağım.
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sleepingawake 1 yıl Mr. Jingles
Ben diyaframın az olmasına karşı değilim, ama düşük diyaframda netlik de azalır. CM1 bu konuda çok iyiydi, değişken diyafram çok önemli. 1.8 bile yeterli olur. Benim hayali telefonum :
1" sensör, f/1.8-4 3x optik zoom. Max diyafram : f/11 , ois, xenon flash. Açıkçası xenon araba harici kullanmadı, ama bu kadar övdüğüne göre kesin vardır sebebi :)
Nokia bence bunu yapabilir. Hatta yapacaksa Nokia yapsın. Fiyat abartı olmadıkça iyi satar.
845, 8gb ram, kulaklık girişi, Dac audio çıkışı. Bu telefon yapılması gereken cihazdır derim. Şuan hiçbiri bunları karşılamıyor.
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ø 1 yıl
Reyizin dönüşü efsane olacak, özellikler bir yana dursun nokia sağlamlığı diye bir şey var.
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Mr. Jingles 1 yıl sleepingawake
Senin gözlerinde sorun var anlaşılan. Ben gayet bunu net bir şekilde farkediyorum. Sana kalsa bunun sebebi pozlama süresi diyeceksin. O zaman neden üreticiler diyaframları düşürüyorlar sorarlar adama. Aynı şekilde o zaman bir stop daha yukarı çıksın 6s de farkı pekala kapatabilirdi. O zaman 7'de f/1.8 kullanmanın ne gereği var? Onu da f/2.2 ile çıkarsaymış Apple. Yeni sensör ile bunu başaramayabilir ve yüksek isolarda daha iyi sonuçlar verebilir. Benim dediğim diyaframların geneli üzerinedir. Eğer cep telefonlarından bahsediyorsak sensör ve diğer değişkenler aynı olsun diyaframı açık olan mutlak surette düşük ışıkta daha aydınlık çeker. Gündüz bu farkı hissedemeyiz lakin düşük ışıkta farkedecektir.
808 f/2.4 iso800 1/7 sn
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6s f/2.2 iso800 1/8 sn
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6s f/2.2 iso800 1/6 sn
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Iso aynı, enstantane olarak da 6s 1/7'de çekemedi onun yerine 1/6 ve 1/8'de çektim. Olur da farklı bir sonuç çıkar diye. Gördüğün üzere bu ışık farkının sebebi 0.2'lik diyafram farkıdır. 808'in üzerindeki yazılım inovasyon ödülü kazanmıştır. Boş iş ise nasıl oluyor da bu kadar net çekim yapabiliyor? Boş iş diyerek boş boş konuşmanın alemi yok. Huawei ile Nokia'yı bir tutmakla zaten hata etmişsin. Bu işler sulu boya olsaydı 808 CM1'den daha gerçekçi tonlarda çekim yapmazdı sanırım. Emin ol o donanımı Nokia kullanmış olsaydı o donanımın hakkını CM1'den kat be kat daha iyi verirdi.
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sleepingawake 1 yıl Mr. Jingles
Farklı markalar aynı değerlerde bile çok farklı pozlama alabiliyor. Iso değerlerinde gerçek bir standart yoktur. Farklı sensör ve işlemci ile bu değerler farklı çıkar. Bunu biliyor olman gerekiyor. Fuji fake iso değerleri veriyor mesela.
"O zaman neden üreticiler diyaframları düşürüyorlar sorarlar."
Cahil insanları kandırmanın en kolay yolu. Fotoğraftan anlayan insanlar hala CM1, 808 gibi sensörlü cep telefonları istiyor. Madem diyafram senin için o kadar önemli sana soru:
Samsung S9'mu alırsın f/1.5
Yeni sürüm 808'mü alırsın f/2.4
Yüksek iso'da bile 1" sensor diğer makineyi dağıtır karanlık ortamda alabileceği ışıkta. Kendin incele : https://kenrockwell.com/sony/rx100-mk-iv.htm
Gözlerimde sorun mu var? Kaç tane fotoğraf çektin ne eğitim aldın fotoğrafçılık konusunda hayatın boyunca bu kadar bildiğini iddia ediyorsun. Al bakalım bende herşey belgeli.
Sol : 1/50 f/2.8 iso 160
Sağ : 1/50 f/3.2 iso 160
Lightroom da dediğim gibi exposure arttırdım. Fark görebiliyorsan hayal dünyan müthiş.
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Mr. Jingles 1 yıl sleepingawake
6s kendim kullanıyorum ve o fotoğrafta OIS'lik bir durum yok. 6s OIS olmasa bile inanılmaz hızda fotoğraf çekiyor. Binlerce kez çekim yaptım ve varsayımla değil deneyimimle konuşuyorum. 808'de de OIS yok ama elimi ne kadar sabit tutsam da fotoğrafta el titremesinden kaynaklanan kaymalar olurken 6s'te bu hiçbir zaman olmamıştır. Sadece uzun pozlama çekileceği zaman kaymalar oluyor. Fotoğraf çekim hızları arasında hiçbir fark yok. İki cihazı da fotoğraf çekimi için kullandım ve aradaki hız farkı yok denecek kadar az. Ben bizzat f/2.2 f/2.4 arasındaki farkı defalarca deneyimledim. Senin dediklerin saçma ve pro makineler açısından olayı değerlendiriyorsun.
6s iso25 1/442 ms
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7 iso20 1/812 ms
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Pozlama sürelerinin kısalığı kesinlikle etki edecek cinsten süreler değil. Biri 1/8 diğeri 1/812 çekmemiş sonuçta. 0.001 ve 0.002 ms süreleri var. Diyafram kadar etki edemezler. Iso aynı sayılır ama oranlama yapılırsa 6s %25 daha yüksek isoda çekim yapmış oluyor. İkisinin de sensörü 1/3". Ama aradaki ışık farkının temel sebebi diyafram farkıdır. Ayrıca verdiğim inceleme linkine yanıt veremedin. Sadece okudum diyerek geçiştirme. Ben sana kanıt sunuyorum ama sen bana profesyonel makineyle sebep sunuyorsun saçmalığı kendin yapıyorsun. Ayrıca 808'deki mantığı bile bilmeden eleştirip 41 MP koymak saçma demişsin. Konudan haberin yok bu telefonun amacı 41 MP çekim yapmak değil. Pixel-binning yaparak 7 komşu pikselden resim verisi alınıyor 1 adet süper piksel oluşturuyor. Bu sayede 5 MP gibi bir çözünürlükte diğer telefonların çekemeyeceği netlikte ve temizlikte çıktı sunuyor. Tabi 8 ve 12 MP'de de aynı yazılımla çekim yapılıyor. Üzerinde yazan PureView teknolojisinin amacı budur. Aşağıdaki görselde de anlatılmış.
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Aynı sahnenin 808 ile çekilmiş hali. 808 iso64 ile çekmesine rağmen diyafram farkını kapatamamıştır. 808 %156 daha yüksek iso oranı kullanmış oluyor.
F/2.4 iso 64 1/289
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6s f/2.2 iso25 1/442 ms
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sleepingawake 1 yıl Mr. Jingles
Hangi fotoğrafta ois'lik bir durum yok. 1/60'ın altına her inen fotoğrafta ois gereklidir. 6s'te titreme olmaması yazılımsal eis olmasından olabilir. Iphone çok fazla oynama yapıyor fotoğraflarda.
"Ben bizzat f/2.2 f/2.4 arasındaki farkı defalarca deneyimledim."
İddiaya var mısın? son çıkan sonuçta hangisi ayırt edemezsin.Üzerine azıcık ışık eklemesi yaptın mı software'de.
Senin iddia ettiğin konu şu : 2.4'lük diyafram 2.8'den daha iyi gece çekimi yapar. Ben de bunun o sensör teknolojisiyle imkansız olduğunu söylüyorum. Kaldı ki CM1'in sensör boyutu daha büyük. Hem daha yeni hem büyük sensör ile iso'da avantaja sahip.
"Pozlama sürelerinin kısalığı kesinlikle etki edecek cinsten süreler değil."
1/800 ile 1/400 arasında 1 stop fark var. Nasıl fark yok?
"Ayrıca 808'deki mantığı bile bilmeden eleştirip"
Bilmediğimi nereden biliyorsun, fotoğraf bilgimin 1/100'üne sahip değilsindir.
"Pixel-binning yaparak 7 komşu pikselden resim verisi alınıyor 1 adet süper piksel oluşturuyor. Bu sayede 5 MP gibi bir çözünürlükte diğer telefonların çekemeyeceği netlikte ve temizlikte çıktı sunuyor."
Huawei'de benzer şeyi yapıyor şimdi. Bunlar boş işler. Ben jpg fotoğraf çekmem, jpg çeken amatördür. NOKTA. Bana gelmiş raw çekemeyen makineye pro diyorsun.
Attığın linki daha önce incelemeştim. Sonuçlar çok yakın. İkisinin de üstün olduğu yerler var. İş hıza ve raw'a çıkar. 808 kaybeder.
"Bu sayede 5 MP gibi bir çözünürlükte diğer telefonların çekemeyeceği netlikte ve temizlikte çıktı sunuyor."
Bunu sakın bir pro'ya deme.
"Üzerinde yazan PureView teknolojisinin amacı budur."
Pro'ya böyle saçma yazılımsal şeyler deme. Pro adam raw çeker. Raw neyse kalite odur. Huawei p20 pro'nun fotoğrafları nasıl yağlı boya yaptığını gördük jpg'de.
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inexo 1 yıl
Hiç heyecan vermiyor nokia. Fp modellere yönelmeli bence
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Mr. Jingles 1 yıl sleepingawake
Lumix CM1'de 2.4 mikron piksel fakat 808'deki pikseller CM1'den daha büyük dolayısıyla daha net çekiyor. Yazılımın verdiği bir artı. Çekim sırasında 7 pikselin verisi alınarak süper büyüklükte piksel oluşturuluyor. Ayrıca gece çekimlerinde de f/2.8 diyaframdan dolayı 808'in gerisinde kalıyordu. Tabi bir de 808 xenon flaştan dolayı CM1'i dümdüz ediyordu gece çekimlerinde.
Şu da var 808'de obtüratör mevcut. Bu sebeple saniyenin 1/1000'i kadar bir sürede pozlama yapıp çekim yapabilir. Dönen bir vantilatörü sanki hiç dönmüyormuş gibi görüntüleyebilir. Aynı şeyi CM1'de imkânı yok yapamazsın.
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Not: Salt çözünürlükte CM1 daha net çeker.
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sleepingawake 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Lumix CM1'de 2.4 mikron piksel fakat 808'deki pikseller CM1'den daha büyük dolayısıyla daha net çekiyor. Yazılımın verdiği bir artı. Çekim sırasında 7 pikselin verisi alınarak süper büyüklükte piksel oluşturuluyor. Ayrıca gece çekimlerinde de f/2.8 diyaframdan dolayı 808'in gerisinde kalıyordu. Tabi bir de 808 xenon flaştan dolayı CM1'i dümdüz ediyordu gece çekimlerinde.
Şu da var 808'de obtüratör mevcut. Bu sebeple saniyenin 1/1000'i kadar bir sürede pozlama yapıp çekim yapabilir. Dönen bir vantilatörü sanki hiç dönmüyormuş gibi görüntüleyebilir. Aynı şeyi CM1'de imkânı yok yapamazsın.
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Not: Salt çözünürlükte CM1 daha net çeker.

2.8 ile çekilen Cm1 fotoğrafını 2.4'te çekilen bir fotoğrafla kıyaslarsak gece alabileceği ışık olarak ortada neredeyse hiç fark olmaz. İlaveten iso arttığında CM1 çok daha üstün olacak kısaca gece fotoğrafında Cm1 daha iyi, ama ois olmaması eksi.
f:2.4 mü f:2.8-10 mü deseler düşünmeden değişken diyaframı tercih ederim.
Ben flaş kullanmam hiç. Özel manken çekimi yapmıyorsam.
Kısaca pro biri pro olan cihazı tercih eder, arayüzde CM1 zaten pro bir kamera gibi. Amatör kullanıcı için 808 gayet iyidir. Tabi bir de hız faktörü var. Çektikten sonra 2. fotoya 2 saniye sonra mı geçmesi önemli pervaneyi mi çekebilmesi önemli? Elma armut kıyaslamaya gerek yok.
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Explorer79 1 yıl
Pc de daha önce 1020 ile çekilmiş resimler var. Üzerinden kaç telefon geçti, hala o kaliteyi yakalayan yok. Bunu hayal edemiyorum.
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Krone 1 yıl
Kaç senelik 808 ve 1020 bile günümüz cihazlarından kat kat daha kaliteli görüntüler elde ediyorsa. Bu cihazı düşünemiyorum. Üçlü kamerayı çok merak ettim doğrusu. Nokia yine bir devrim yapmıştır.
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fotoburak 1 yıl
Super olmuss
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Mr. Jingles 1 yıl
Cihazda xenon flaş var kimse buna değinmemiş. Xenon flaşı şu forumun birçoğu deneyimlememiştir eminim. Koskoca Android dünyasında xenon flaşa sahip cihaz sayısı 7. Xenon flaşa Nokia kadar önem veren bir firma yok. Xenon flaş var bir de kamera yazılımı halledilirse işte o zaman kameranın kralı geri dönmüştür.
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