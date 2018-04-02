Nokia 9 sızdı: Snapdragon 845, 8 GB RAM, üçlü kamera ve 3.900 mAh pil

Daha önceki raporlarda, HMD Global tarafından Eylül ayında tanıtılması beklenen Nokia 9 amiral gemisinin üst sınıf özelliklere sahip olacağı öne sürülmüştü. Finlandiya merkezli bir web sitesi kendisine sadece Nokia 9'un arkadan görünümünü değil, aynı zamanda tüm özelliklerini de gösteren bir PDF dosyası gönderildiğini söylüyor.

Nokia 9'un teknik özellikleri

Kaynak dosyadaki en ilgi çekici ayrıntı, amiral gemisinin ZEISS imzalı üçlü kamera teknolojisiyle donatılmış olması. Teknik özelliklere baktığımızda Nokia 9'un 18:9 görüntü oranını destekleyen 6.01 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu görüyoruz. QHD çözünürlük sunan ekran Gorilla Glass 5 tarafından korunuyor. IP68 sertifiasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olan akıllı telefonun arka paneli seramikten yapılmış. Cihazın ebatları ise 150.6 x 75.2 x 7.3 mm.

Ayrıca Bkz.

"Cloudflare DNS, Türkiye'de jet hızıyla engellendi"

Snapdragon 845 yongaseti ve 8 GB LPRDDR4X RAM ile güçlendirilen Nokia 9, 256 GB UFS 2.1 depolama alanıyla geliyor. Bununla birlikte Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çalıştığını belirtelim. Ayrıca Quick Charge 4.0 ve Qi kablosuz şarj desteğine sahip 3.900 mAh gibi büyük bir pili var.

Nokia 9'un kamera özellikleri

Nokia 9'un arka tarafında 41 megapiksellik geniş açılı bir lensin yanı sıra 20 megapiksel telefoto lens ve 9.7 megapiksel monokrom lens içeren üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Nokia 9'un beş lensli döner kamera teknolojisiyle geleceği öne sürülmüştü. Bu açıdan yeni sızıntının önceki söylentilerle çeliştiğini söyleyebiliriz.

Akıllı telefondaki üçlü lens sistemine Xenon ve LED flaş eşlik ediyor. Ana kamera sensöründe f/1.5 ila f/2.4 aralığında değişen diyafram, OIS ve 1.4 mikron piksel boyutu gibi özellikler var. Ön tarafta yine ZEISS imzalı 21 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Düşük ışık koşullarında yüksek kalitede çekim yapabilme yeteneğine sahip olduğu belirtiliyor. Telefon ekranının loş ışıkta selfie çekerken flaş işlevi görecek şekilde parlayabildiğini belirtelim.

Nokia 9, en sessiz fısıltıyı yakalayabilen 5 yüksek performanslı mikrofonla donatılmış durumda. Aynı zamanda gürültülü ortamlarda kristal netliğinde ses kaydı yapabildiği vurgulanmış. Amiral gemisinin diğer özellikleri arasında ekrana gömülü parmak izi sensörü, Wi-Fi 802.11ac, USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve GLONASS yer alıyor. 3.5 mm kulaklık girişi ise yok. Nokia 9'un tüm teknik özelliklerini ve cihazın arkadan görüntüsünü ortaya çıkaran PDF dosyasının doğruluğu ise henüz onaylanmadı.

https://suomimobiili.fi/vuoto-tassa-on-nokia-9-kolmannen-sukupolven-41-megapikselin-kamera/