Nokia 9'un tanıtım tarihi ve fiyatı sızdırıldı

Çok sayıda sızıntıya rağmen Nokia 9'un nasıl bir telefon olacağını tam anlamıyla kestirememiş durumdayız. 2017 yılının sonuna yaklaşırken nihayet telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı doğrulandı. Çinli MyDrivers'taki bir habere göre Nokia markasının arkasındaki şirket olan HMD Global, Nokia 9'u 19 Ocak'ta tanıtmayı planlıyor. Telefon, Çin'de bir basın etkinliğinde duyurulacak.

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MyDrivers'ın raporu akıllı telefonun beklenen fiyatını da açığa çıkardı. Nokia 9'un 64GB dahili depolamaya sahip varyantı 3.699 yuan (560$), 128GB hafızalı modeli ise 4.199 yuan (635$) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Nokia 8 (2018) de duyurulacak

Özelliklere geçecek olursak; akıllı telefonun 5.5 inç QHD ekrana sahip olması bekleniyor. Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM'le güçlendirilecek cihazda çift kamera yer alacak. Ayrıca parmak izi sensörü ve IP67 derecesiyle (suya ve toza dayanıklı olarak) geleceğini belirtelim. Telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişi yok.

Nokia 9, 19 Ocak etkinliğinde sergilenecek tek akıllı telefon olmayacak. HMD Global'in ikinci nesil Nokia 8'i de duyuracağı iddia ediliyor. Şu an için Nokia 8 (2018) hakkında pek fazla detay yok ancak 18:9 ekran, Qualcomm Snapdragon 835 , çift arka kamera ve suya dayanıklı olacağını biliyoruz. Nokia 9 gibi 3.5 mm'lik kulaklık girişi olmayacak.

http://news.mydrivers.com/1/558/558103.htm