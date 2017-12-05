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Nokia 9'un tanıtım tarihi ve fiyatı sızdırıldı

HMD Global tarafından kısa süre içerisinde sahneye çıkarılması beklenen amiral gemisi Nokia 9'un ne zaman tanıtılacağı ve fiyat etiketi ortaya çıktı. İşte yeni akıllı telefonun tüm detayları...
1 yıl
5,5b
1
15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çok sayıda sızıntıya rağmen Nokia 9'un nasıl bir telefon olacağını tam anlamıyla kestirememiş durumdayız. 2017 yılının sonuna yaklaşırken nihayet telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı doğrulandı. Çinli MyDrivers'taki bir habere göre Nokia markasının arkasındaki şirket olan HMD Global, Nokia 9'u 19 Ocak'ta tanıtmayı planlıyor. Telefon, Çin'de bir basın etkinliğinde duyurulacak.
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MyDrivers'ın raporu akıllı telefonun beklenen fiyatını da açığa çıkardı. Nokia 9'un 64GB dahili depolamaya sahip varyantı 3.699 yuan (560$), 128GB hafızalı modeli ise 4.199 yuan (635$) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Nokia 8 (2018) de duyurulacak

Özelliklere geçecek olursak; akıllı telefonun 5.5 inç QHD ekrana sahip olması bekleniyor. Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM'le güçlendirilecek cihazda çift kamera yer alacak. Ayrıca parmak izi sensörü ve IP67 derecesiyle (suya ve toza dayanıklı olarak) geleceğini belirtelim. Telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişi yok.
Nokia 9, 19 Ocak etkinliğinde sergilenecek tek akıllı telefon olmayacak. HMD Global'in ikinci nesil Nokia 8'i de duyuracağı iddia ediliyor. Şu an için Nokia 8 (2018) hakkında pek fazla detay yok ancak 18:9 ekran, Qualcomm Snapdragon 835 , çift arka kamera ve suya dayanıklı olacağını biliyoruz. Nokia 9 gibi 3.5 mm'lik kulaklık girişi olmayacak.

http://news.mydrivers.com/1/558/558103.htm Yorum Yaz
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burakesan 1 yıl en beğenilen
İşte bu :)
Dikkat dikkat, Nokia 9, test masama bekleniyorsunuz!
1 Yanıt Yanıtla +13
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evgireli 1 yıl
Kulaklık girişi niye yok? Bu cihazda kulaklık kullanımı yalan mı oldu yani?
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TearsForFears 1 yıl
Bu bildiğin galaxy s8 olmuş, snapdragon 835 ip67, kavisli ekran vb. s8 den farkı dual kamera. Samsung'un gözünü seveyim be her markayı kendine benzetti.
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Stradale 1 yıl
Yav ne istiyorsunuz şu 3.5mm'lik kulaklık girişinden? Aptalın biri kuyuya taş atıyor kırk akıllı çıkaramıyor. Bütün Nokia hayallerim de suya düşmüş oluyor böylelikle.
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lvlono 1 yıl
iphone 8, iphone x. Nokia 8, Nokia 9. Apple'ın bir bildiği vardır mantığı mıdır? Yaw geç bunları. Nokia 8 ile hiç uğraşma. Çıkart Nokia 9'u 100$ ucuza, ne Sony kalır, ne Huawei ne de LG'si kalır. Hatta tedarik yetiştiremez. :)
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LuxAeternaFB 1 yıl
Bu cihaz hakkında ne gibi performans sonuçları gelecek bilmiyorum ancak Nokia tarihinin en iyi telefonu N9 modeline çok benziyor zaten isim de oradan alınmış umarım başarılı olur Nokia gerçi N9 konusunda kızgınım ama..
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mehmet_clk 1 yıl

Bir zamanlar sunduğu yazılım kalitesi, kullanım kolaylığını sunabilirse sektörden iyi ekmek yer, eskiden kalan fahiş fiyat etiketi hastalığı gitmiş gibi sanki, umarım TR'de rahat bulunur da bir deneme şansı buluruz, yokları oynarsa başka.
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psicik96 1 yıl
yıllardır beklenene nokia ... fiyatıda hiç fena değil .
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FlyingUnderpants 1 yıl
Doğuştan kılıflı.
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burakesan 1 yıl en beğenilen
İşte bu :)
Dikkat dikkat, Nokia 9, test masama bekleniyorsunuz!
1 Yanıt Yanıtla +13
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kadirirdem 1 yıl burakesan
Burak reis sen ne arıyorsun burada :D Doğum gününü birde buradan kutlayım, Nice Senelere :)
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cosica 1 yıl
telefon güzel. geriye ne kaldı? güncellemeleri geciktirmesin ve fiyatı da az bir şey uygun olsun. ucuz olsun demiyorum, uygun olsun diyorum.
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