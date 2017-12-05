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Chrome'un Android sürümüne HDR video desteği geliyor

Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome'un Android sürümü çok yakında HDR desteğine kavuşabilir. Chromium gerrit üzerinde ortaya çıkan bilgiler bunun yakında gerçekleşebileceğini ortaya koydu.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Amiral gemisi seviyesindeki Samsung Galaxy S8, Note 8, LG V30, Sony Xperia XZ Premium gibi bazı akıllı telefonlar HDR desteği sunsa da bu teknolojiyi destekleyen uygulama sayısı oldukça az. HDR oynatma işlemini gerçekleştirebilen YouTube, Netflix ve Google Play Filmler gibi uygulamaların arasına Google Chrome'un Android uygulaması da katılacak gibi görünüyor.
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Geçtiğimiz günlerde Chromium gerrit üzerinde ortaya çıkan bilgiler Google Chrome'un yakında HDR içerik görüntüleyebilecek şekilde güncelleneceğini ortaya koydu. İlgili kayıtlar Chrome'un Android sürümünün VP9 HDR meta verilerini video kapsayıcıdan alıp MediaCodec'e aktarabileceğini gösteriyor. Yani bir başka deyişle Chrome artık uyumlu cihazlarda HDR video oynatabilme özelliğine sahip olacak.
Chrome'un Android sürümüne HDR video desteği geliyor

HDR içerik sayısının artması lazım

Aslına bakılırsa oynatacak içerik olmayınca HDR desteğinin de pek bir anlamı yok. 4K çözünürlüğe geçiş süreci biraz zaman alacak olsa da günümüzde hatırı sayılır miktarda HDR içerik var denebilir. Ayrıca bu teknolojiyi destekleyen uygulama ve cihaz sayısı arttıkça şüphesiz ki video sayısı da artmaya başlayacaktır.
https://chromium-review.googlesource.com/c/chromium/src/+/755952 Yorum Yaz
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intel7mix 1 yıl
Telefonda hdr olsa ne olmasa ne tek derdimiz hdr zaten millet pili yetsin diye parlaklığı kısarak kullanıyor hdr kullanmak için ne lazım parlaklığı artırmak lazımdı demi unutmusum üreticiler minnacık pil koysun işlemcimiz enerji tasarruflu desin yersen oda
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