Chrome'un Android sürümüne HDR video desteği geliyor

Amiral gemisi seviyesindeki Samsung Galaxy S8, Note 8, LG V30, Sony Xperia XZ Premium gibi bazı akıllı telefonlar HDR desteği sunsa da bu teknolojiyi destekleyen uygulama sayısı oldukça az. HDR oynatma işlemini gerçekleştirebilen YouTube, Netflix ve Google Play Filmler gibi uygulamaların arasına Google Chrome'un Android uygulaması da katılacak gibi görünüyor.

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Geçtiğimiz günlerde Chromium gerrit üzerinde ortaya çıkan bilgiler Google Chrome'un yakında HDR içerik görüntüleyebilecek şekilde güncelleneceğini ortaya koydu. İlgili kayıtlar Chrome'un Android sürümünün VP9 HDR meta verilerini video kapsayıcıdan alıp MediaCodec'e aktarabileceğini gösteriyor. Yani bir başka deyişle Chrome artık uyumlu cihazlarda HDR video oynatabilme özelliğine sahip olacak.

HDR içerik sayısının artması lazım

https://chromium-review.googlesource.com/c/chromium/src/+/755952

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Aslına bakılırsa oynatacak içerik olmayınca HDR desteğinin de pek bir anlamı yok.geçiş süreci biraz zaman alacak olsa da günümüzde hatırı sayılır miktarda HDR içerik var denebilir. Ayrıca bu teknolojiyi destekleyen uygulama ve cihaz sayısı arttıkça şüphesiz kida artmaya başlayacaktır.