Nokia ABD pazarına NFC silahıyla girecek

Haber Editörü
Microsoft ile ortaklığın ardından Windows Phone cihazlarını tanıtan Nokia firması zayıf olduğu pazarları da farklı stratejiler kullanarak ele geçirmeyi planlıyor.
Lumia 800 ve Lumia 710 adındaki iddialı modeller Avrupa ve Asya pazarlarında boy gösterirken ABD pazarında gelecek yıl itibariyle satışa sunulacak. ABD pazarında Android ve iOS gibi çok güçlü rakipler var ve Nokia firmasının sağlam argümanlara sahip olması gerekiyor.
Apple, RIM, HTC bu pazarda etkili olan akıllı telefon üreticilerinden bazıları ve Nokia'nın bu pazara etkisi oldukça düşük. Mobil ödeme konularında uzman Electronista firmasının ticaretten sorumlu başkan yardımcısı Michael Halbherr, Nokia'nın mobil ödeme sistemleri geliştirerek ABD pazarında pay arayacağını belirtiyor.
Mobil ödeme yöntemleri özellikle ABD çapında giderek artan bir potansiyele sahip. Yakın Alan İletişimi teknolojisi NFC, Google Wallet, mobil POS cihazları, temassız SIM kartlar mobil ödeme için sıklıkla kullanılıyor.
Nokia hem NFC teknolojisine yatırım yaparken hem de Isis gibi diğer yöntemleri de takip ediyor. Buna kendisine ait bir mobil cüzdan uygulaması geliştirmek de dahil. Halbherr bu stratejiyi överken tüm geçerli yöntemleri göz önünde bulundurmanın önemine dikkat çekiyor.
Nokia halen hangi modelinin ilk olarak ABD pazarına gireceğini açıklamış değil. Ancak Nokia mutlaka NFC teknolojisine de modellerinde yer verecektir.
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not : nfc'nin diğer markalar tarafından da kullanılmaya başlayacağını düşünürsek şansı ne kadar fazla olur ki ? artık bir özelliği bir marka yaparken diğer markanında öküzün trene baktığı gibi bakmadığını ve geri kalmadığını sağır sultan bile iyi biliyor , işte bu yüzden sağır sultan lider konumdayken neden samsungun ve appleın gerisinde kaldığını anlamak zor olmasa gerek ....biri yapar diğeride bana düşer diye beklemeseydi derler adama
bende yıllarca nokia kullandım evet eskiden güzel telefonları vardı sağlamdı iyiydi ama şuan teknolojinin baya bir gerisinde kalmış olsada adamların ismi var kolay kolay hiç bi şirketin nokia yı silebileceğini zannetmiyorum.
nokia eskisi gibi iyi değil kabul bende artık sevmiyorum samsung htc veya apple gibi markaların telefonu dururken gidipte nokia alacak değilim fakat yorum yaparken kendi hayal dünyanızda değilde gerçek dünyayı göz önünde bulundurup gerçek verilere göre yorum yaparsanız daha iyi nokia sizin yorumlarınız yüzünden batacak değil.
sahiden nokia nfc yi silah olarak görüyorsa vay haline , samsung apple , htc pazardaki paylarını iyice arttırıp nokiaya minnacık pasta dilimi bırakmışken getirdikleri yeniliklerle nokiaya bir sonraki sefer pasta tabağını bile vermezler amerikada .