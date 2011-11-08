Nokia ABD pazarına NFC silahıyla girecek

Microsoft ile ortaklığın ardından Windows Phone cihazlarını tanıtan Nokia firması zayıf olduğu pazarları da farklı stratejiler kullanarak ele geçirmeyi planlıyor.





Lumia 800 ve Lumia 710 adındaki iddialı modeller Avrupa ve Asya pazarlarında boy gösterirken ABD pazarında gelecek yıl itibariyle satışa sunulacak. ABD pazarında Android ve iOS gibi çok güçlü rakipler var ve Nokia firmasının sağlam argümanlara sahip olması gerekiyor.





Apple, RIM, HTC bu pazarda etkili olan akıllı telefon üreticilerinden bazıları ve Nokia'nın bu pazara etkisi oldukça düşük. Mobil ödeme konularında uzman Electronista firmasının ticaretten sorumlu başkan yardımcısı Michael Halbherr, Nokia'nın mobil ödeme sistemleri geliştirerek ABD pazarında pay arayacağını belirtiyor.





Mobil ödeme yöntemleri özellikle ABD çapında giderek artan bir potansiyele sahip. Yakın Alan İletişimi teknolojisi NFC, Google Wallet, mobil POS cihazları, temassız SIM kartlar mobil ödeme için sıklıkla kullanılıyor.





Nokia hem NFC teknolojisine yatırım yaparken hem de Isis gibi diğer yöntemleri de takip ediyor. Buna kendisine ait bir mobil cüzdan uygulaması geliştirmek de dahil. Halbherr bu stratejiyi överken tüm geçerli yöntemleri göz önünde bulundurmanın önemine dikkat çekiyor.





Nokia halen hangi modelinin ilk olarak ABD pazarına gireceğini açıklamış değil. Ancak Nokia mutlaka NFC teknolojisine de modellerinde yer verecektir.