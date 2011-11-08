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Nokia ABD pazarına NFC silahıyla girecek

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ile ortaklığın ardından Windows Phone cihazlarını tanıtan Nokia firması zayıf olduğu pazarları da farklı stratejiler kullanarak ele geçirmeyi planlıyor.

Lumia 800 ve Lumia 710 adındaki iddialı modeller Avrupa ve Asya pazarlarında boy gösterirken ABD pazarında gelecek yıl itibariyle satışa sunulacak. ABD pazarında Android ve iOS gibi çok güçlü rakipler var ve Nokia firmasının sağlam argümanlara sahip olması gerekiyor. 

Apple, RIM, HTC bu pazarda etkili olan akıllı telefon üreticilerinden bazıları ve Nokia'nın bu pazara etkisi oldukça düşük. Mobil ödeme konularında uzman Electronista firmasının ticaretten sorumlu başkan yardımcısı Michael Halbherr, Nokia'nın mobil ödeme sistemleri geliştirerek ABD pazarında pay arayacağını belirtiyor. 

Mobil ödeme yöntemleri özellikle ABD çapında giderek artan bir potansiyele sahip. Yakın Alan İletişimi teknolojisi NFC, Google Wallet, mobil POS cihazları, temassız SIM kartlar mobil ödeme için sıklıkla kullanılıyor. 

Nokia hem NFC teknolojisine yatırım yaparken hem de Isis gibi diğer yöntemleri de takip ediyor. Buna kendisine ait bir mobil cüzdan uygulaması geliştirmek de dahil. Halbherr bu stratejiyi överken tüm geçerli yöntemleri göz önünde bulundurmanın önemine dikkat çekiyor. 

Nokia halen hangi modelinin ilk olarak ABD pazarına gireceğini açıklamış değil. Ancak Nokia mutlaka NFC teknolojisine de modellerinde yer verecektir. 

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McGhoosT 7 yıl
bende m4a1 le giriyorum sığnaklara beyler
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magicool 7 yıl
bumudur yani koskoca nokia nın silahı?suanki telefonum nokia ve benim gibi miyonlarcası var ama su bir gerçek ki sonraki telefnum nokia olmayacak....silah diye söyledikleri teknoloji silah değil kuru sıkı bir tabanca bu basit ve herkezin yapacagı teknoloji ile ne kadar pazar payı arttrmayı düşünüyor merak ediyorum...
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Çok Önemli Birisi 7 yıl
Vay be piyasanın eski kralı Nokia'nın düştüğü hallere bak. Daha iddialı olması lazım Nokia'nın!
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DarkEnergy 7 yıl
Uzmanlar, analistler yorum yapmışlar yine pastaymışta, dilimmişte. İlerleyen zamanda ülkemizde de metroya binerken, alışveriş yaparken, yemek yerken vb. telefonlarınızla ödeme yaptığınızda da yapın bu analizleri. Amerikada kullanılan bir teknoloji ve adamlar buna vurgu yapıyor. Eleştirinde nasıl olursa olsun..
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K_Spartakus 7 yıl
bahsettiğiniz anaistler nokia bir anda yükselişe geçecek demiyorlarmıydı aylar önce ? ne oldu yine kan kaybediyor hala . elbette nokia batacak bir marka değil ve hiç kimse batmasını istemez ama sizlerinde söyeldiği gibi nokia eski nokia değil .

not : nfc'nin diğer markalar tarafından da kullanılmaya başlayacağını düşünürsek şansı ne kadar fazla olur ki ? artık bir özelliği bir marka yaparken diğer markanında öküzün trene baktığı gibi bakmadığını ve geri kalmadığını sağır sultan bile iyi biliyor , işte bu yüzden sağır sultan lider konumdayken neden samsungun ve appleın gerisinde kaldığını anlamak zor olmasa gerek ....biri yapar diğeride bana düşer diye beklemeseydi derler adama
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escapethelife 7 yıl
cahil cahil konuşmayın minicik pay dilimi nedir nokia samsung htc apple gibi markalar kadar kaliteli telefon üretemese bile hala bir çok ülkede en çok satan telefon markası.
bende yıllarca nokia kullandım evet eskiden güzel telefonları vardı sağlamdı iyiydi ama şuan teknolojinin baya bir gerisinde kalmış olsada adamların ismi var kolay kolay hiç bi şirketin nokia yı silebileceğini zannetmiyorum.
nokia eskisi gibi iyi değil kabul bende artık sevmiyorum samsung htc veya apple gibi markaların telefonu dururken gidipte nokia alacak değilim fakat yorum yaparken kendi hayal dünyanızda değilde gerçek dünyayı göz önünde bulundurup gerçek verilere göre yorum yaparsanız daha iyi nokia sizin yorumlarınız yüzünden batacak değil.
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K_Spartakus 7 yıl
nokia savunması hemen devreye girdi , ofsayt pozisyonuna düştüler bile :)
sahiden nokia nfc yi silah olarak görüyorsa vay haline , samsung apple , htc pazardaki paylarını iyice arttırıp nokiaya minnacık pasta dilimi bırakmışken getirdikleri yeniliklerle nokiaya bir sonraki sefer pasta tabağını bile vermezler amerikada .
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serkan17tevez 7 yıl
:D
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KODTECH 7 yıl
NFC silahı mı ? Atom bombasıylada girse cacık olmaz ...
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umutarslan.com 7 yıl
amerikadaki türkler yorumlarını yaptı yine..
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Batuist 7 yıl
insanların telefon alırken nfc özelliği tercihlerinde ne kadar yer tutuyorki nfc özelliğine bel bağlamış durumda.. nokia bu kadar mı çaresiz. hadi işletim sistemine filan dese microsoftun iddiasını da ortaya koyar ama demek ki ona bile güvenmiyor olsa gerek ki çareyi farklı argümanlara bağlamış durumda.
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Lepanto 7 yıl
Nokia planlı, programlı ve sağlam geliyor gibi; haydi bakalım...
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leon23 7 yıl
Sakin ol kovboy böyle silahlarla girme her yere :D
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