Nokia Asha serisinin yeni üyesi Asha 310 oldu





Nokia'nın giriş ve orta seviye S40 işletim sistemli telefonlarını temsil eden Asha serisi, son iki yıldır yelpazesini yeni üyelerle genişletmeye devam ediyor. Son olarak Asha 308 ve 309 modellerini geçen yıl tanıtan Nokia, bu yılın ilk Asha modeli olacak Asha 310'u resmen tanıttı.





Firmanın akıllı telefon konseptine yakın özelliklerle donattığını her fırsatta belirttiği serinin yeni modelinde 3 inçlik 400 x 240 piksel çözünürlükte ve çizilmelere karşı dayanıklı kapasitif dokunmatik ekran bizi karşılıyor. 128MB depolama kapasitesinin yanında 32GB'a kadar microSD desteği sunulurken, bağlantı seçeneği olarak sadece WiFi bulunuyor. Easy Swap Dual SIM teknolojisi ile iki SIM kartınız arasında telefonu kapatmadan geçiş yapabiliyorsunuz. Anı yakalamak için 2MP çözünürlükte bir kamera da cihaza eşlik ediyor.





Facebook, Twitter, Foursquare, Nokia Maps, Nokia Nearby gibi popüler uygulamalar da modelde yerini almış.





Yılın ilk aylarında ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülke pazarlarına sunulacak olan Asha 310 modelinin satış fiyatı 102$ olarak belirlenmiş. Paket içeriğine 4GB hafıza kartı dahil. Brezilya'da ise 2GB hafıza kartı sunuluyor. 40 EA oyunundan oluşan özel paket de yine modelle birlikte sunulacak.