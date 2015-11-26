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Nokia C1 görselleri sızdırıldı

Nokia yeniden akıllı telefon üretecek mi? Bu soru uzun zamandır soruluyor. Gündeme gelen bilgiler yakın zamanda Finlandiyalı Nokia'nın pazara geri döneceğini gösteriyor.
3 yıl
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61
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia C1 görselleri sızdırıldı


Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra uzun bir sessizlik dönemine giren Nokia'nın akıllı telefon pazarında yeniden var olma planları yaptığını biliyoruz. Hatta şirket bunun için Meizu, Foxconn gibi Çinli üreticilerle de görüşmelere başladı. Bununla ilgili yeni bir görsel gündemde.

Nokia C1 olarak daha önce ilk görselleri internete sızdırılan cihazın bu yeni görseli daha fazla detay içeriyor. Tasarım konusunda Meizu'nun dokunuşlarının açıkça hissedilirken cihazın henüz erken aşamada olduğu ve pek çok değişikliğe uğrayabileceği belirtiliyor. Telefonun üretim tarafı Foxconn'a ait olacak. 

Görselde dikkat çeken ise cihazda Android işletim sistemi üzerinde Z Launcher arayüz uygulamasının ve Windows arayüzünün çalışıyor olması. Bu da muhtemelen Windows 10 mobil ve Android olmak üzere iki versiyon halinde cihazın piyasada olacağına işaret ediyor. 

Nokia'nın Microsoft ile yaptığı anlaşma kapsamında 2016 sonuna kadar markasını akıllı telefonlarda kullanamıyor. Ayrıca Nokia'nın üretim, pazarlama ve perakende işlemlerine de girmemesi gerekiyor. Bu durumda firmanın önünde iki yol var.

Nokia ya 2016 yılı sonuna kadar bekleyecek ya da birinci sınıf bir üretici ile anlaşarak üretim, satış ve pazarlama konularını ona devredecek. Kendisi ise sadece tasarım ve teknolojide farklılaşma konularında rehberlik edecek. Böylece Nokia sözleşmeyi ihlal etmeden kıyısından dolaşmış olacak. Firma şimdilik net bir açıklama yapmıyor.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-C1-image-leaks-but-does-it-have-anything-to-do-with-reality_id76134 Yorum Yaz
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seven44 3 yıl en beğenilen
Sensiz Çok Üşüyoruz Reis Gel Artık
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Nu.D.38 3 yıl
Meego sistemini geliştirip yola meego ile devam etmesini umuyoruz.
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AfyonumuFünyeylePatlattm 3 yıl
Daha akıllanmamışlar mı da windows kullanacaklar

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WarSaw 3 yıl
turşusuz salata nokiasız cacık olmaz derler
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atomcu 3 yıl
Vay be eski tuşlu C1 sandım
Bir zamanlar ne güzeldi hep Nokia vardı
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Hatsune Miku 3 yıl
Arkası SONY'e benziyor
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Hatsune Miku 3 yıl
kraltacettin
NOKİA KANDIR. NOKİA CANDIR. GERİSİ İSE YALAN VE DOLANDIR. DİKKAT EDİNİZ İLKLERİ HEP NOKİA GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.2012 YILINDA ÇIKARDIĞI SYMBİAN İŞLETİM SİSTEMLİ EN SON TELEFONU NOKİA 808 41 MP İDİ.YIL OLACAK 2016 NE SAMSUNG NE IPHONE NE HTC NE LG HALA 20 MP İ GEÇEMEDİLER BİLE.BU YÜZDEN DİYORUM Kİ: GEL NOKİA ARTIK GEEEL.AH BE AH NERDE 1100-1110-5110-3310-6230-6230İ-6233-7250-N95-N95 8GB-NOKİA PUREWİEV 808 LER. BU ARADA HALA NOKİA KULLANIYORUM.NOKİA LUMİA 1020

SONY geçti 20 mp i Xperia Z5 in 23 MP kamerası var. Ama dediğiniz gibi 41 mp i nokia dan başka biri geçemedi.
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MrKemal17 3 yıl
Şehmistan
Böyle bir firmanın batmasını aklım almıyor

Nokia batmadı zaten.
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
Nokia reis
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silversmith 3 yıl
Ağrısıyla, sızısıyla, acısıyla, tatlısıyla yeni C1 niyahet sızdırıldı!
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astralll 3 yıl
Adı yeter ilk telefonlar unutulmaz...
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Master_Evil 3 yıl
Nokianın eski günlerine dönmesini çok isterdim
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Darbit3838 3 yıl
Nokia Android olarak gelirse eski yerini yavas yavas alır bence
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ahmetgox 3 yıl
gelin artık arkadaş direk alacağım sorgusuz sualsiz ergenler bilmez nokia kamera konusunda telefonların şahıdır carl-zeiss lenslerle efsane olur
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