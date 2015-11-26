Nokia C1 görselleri sızdırıldı





Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra uzun bir sessizlik dönemine giren Nokia'nın akıllı telefon pazarında yeniden var olma planları yaptığını biliyoruz. Hatta şirket bunun için Meizu, Foxconn gibi Çinli üreticilerle de görüşmelere başladı. Bununla ilgili yeni bir görsel gündemde.





Nokia C1 olarak daha önce ilk görselleri internete sızdırılan cihazın bu yeni görseli daha fazla detay içeriyor. Tasarım konusunda Meizu'nun dokunuşlarının açıkça hissedilirken cihazın henüz erken aşamada olduğu ve pek çok değişikliğe uğrayabileceği belirtiliyor. Telefonun üretim tarafı Foxconn'a ait olacak.





Görselde dikkat çeken ise cihazda Android işletim sistemi üzerinde Z Launcher arayüz uygulamasının ve Windows arayüzünün çalışıyor olması. Bu da muhtemelen Windows 10 mobil ve Android olmak üzere iki versiyon halinde cihazın piyasada olacağına işaret ediyor.





Nokia'nın Microsoft ile yaptığı anlaşma kapsamında 2016 sonuna kadar markasını akıllı telefonlarda kullanamıyor. Ayrıca Nokia'nın üretim, pazarlama ve perakende işlemlerine de girmemesi gerekiyor. Bu durumda firmanın önünde iki yol var.





Nokia ya 2016 yılı sonuna kadar bekleyecek ya da birinci sınıf bir üretici ile anlaşarak üretim, satış ve pazarlama konularını ona devredecek. Kendisi ise sadece tasarım ve teknolojide farklılaşma konularında rehberlik edecek. Böylece Nokia sözleşmeyi ihlal etmeden kıyısından dolaşmış olacak. Firma şimdilik net bir açıklama yapmıyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-C1-image-leaks-but-does-it-have-anything-to-do-with-reality_id76134