Nokia C3-01 Touch and Type: S40 arayüzü, dokunmatik ekran ve WI-FI 802.11n bir arada

Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia, dün Symbian^3 işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı E7, C7 ve C6-01 modellerini teknoloji meraklılarına sergilemiş ve yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Bugün Nokia, C3-01 Touch and Type'ı da duyurarak S40 (6th Edition - FP1) platformunu da göz ardı etmediğini bizlere göstermiş oldu.

Öncelikle 111 x 47.5 x 11 mm boyutlarında ve 100 gram ağırlığında sade tasarımıyla dikkat çeken C3-01, hem GSM hem de kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA (10.2 Mbps) / HSUPA (2.0 Mbps) desteği sunuyor. C3-01'de 2.4 inç boyutunda ve 240x320 piksel çözünürlüğünde 18 bit ''dokunmatik'' ekrana ve 30 MB dahili belleğe yer verilmiş ve telefonun RAM miktarının 64 MB olduğu belirtilmiş. Toplam kapasiteyi günümüzde artık standart haline gelen microSD kartlarla arttırabilmekteyiz.

Telefonun 5 megapiksel çözünürlüğündeki kamerası 640x480@15 FPS video kaydı yapabiliyor, loş ortamlarda ise kameranın yanındaki led flaştan faydalanabiliyorsunuz. Yeni C3-01'in kablosuz bağlantı seçenekleri arasında ise Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 + EDR mevcut. Son olarak 1050 mAh'lık bataryadan güç alan telefonda FM radyo ve 3.5 mm'lik kulaklık girişinin unutulmadığı görülüyor.

Nokia C3-01'in 2010'un 4. çeyreğinde vergiler hariç 188$ civarında satılması bekleniyor.