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Nokia C3-01 Touch and Type: S40 arayüzü, dokunmatik ekran ve WI-FI 802.11n bir arada

8 yıl
298,5b
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136
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia C3-01 Touch and Type: S40 arayüzü, dokunmatik ekran ve WI-FI 802.11n bir arada
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Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia, dün Symbian^3 işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı E7, C7 ve C6-01 modellerini teknoloji meraklılarına sergilemiş ve yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Bugün Nokia, C3-01 Touch and Type'ı da duyurarak S40 (6th Edition - FP1) platformunu da göz ardı etmediğini bizlere göstermiş oldu.

Öncelikle 111 x 47.5 x 11 mm boyutlarında ve 100 gram ağırlığında sade tasarımıyla dikkat çeken C3-01, hem GSM hem de kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA (10.2 Mbps) / HSUPA (2.0 Mbps) desteği sunuyor. C3-01'de 2.4 inç boyutunda ve 240x320 piksel çözünürlüğünde 18 bit ''dokunmatik'' ekrana ve 30 MB dahili belleğe yer verilmiş ve telefonun RAM miktarının 64 MB olduğu belirtilmiş. Toplam kapasiteyi günümüzde artık standart haline gelen microSD kartlarla arttırabilmekteyiz.

Telefonun 5 megapiksel çözünürlüğündeki kamerası 640x480@15 FPS video kaydı yapabiliyor, loş ortamlarda ise kameranın yanındaki led flaştan faydalanabiliyorsunuz. Yeni C3-01'in kablosuz bağlantı seçenekleri arasında ise Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 + EDR mevcut. Son olarak 1050 mAh'lık bataryadan güç alan telefonda FM radyo ve 3.5 mm'lik kulaklık girişinin unutulmadığı görülüyor.

Nokia C3-01'in 2010'un 4. çeyreğinde vergiler hariç 188$ civarında satılması bekleniyor.

Nokia C3-01 Touch and Type: S40 arayüzü, dokunmatik ekran ve WI-FI 802.11n bir arada
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Nokia C3-01 Touch and Type tanıtım videosu


http://go.unwiredview.com./?id=3730X622581&xs=1&url=http%3A%2F%2Fwww.nokia.com%2Fpress%2Fpress-releases%2Fshowpressrelease%3Fnewsid%3D1444524&sref=http%3A%2F%2Fwww.unwiredview.com%2F2010%2F09%2F15%2Fnokia-c3-01-touch-and-type-announced-the-second-s40-touchscreen-phone-video%2F%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Dfeed%26utm_campaign%3DFeed%253A%2BUnwiredView%2B%2528Unwired%2BView%2529 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
çok güzel bi telefon lakin geri titreşim açık olnuca bozulabilir kanaittindeyim onun dışın youtube bi açıyo bi açmıyor gerisi rahat ve kibar tavsiye etmem c6 alın...
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ilginc44 6 yıl
c3-01 Telefonda alarm menüsü 1 kere alarm ayarlanabiliniyor. birden çok alarm mevcut değil. eğer birden çok alarm ayarlayabilen arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum, bunun dışında gayet iyi telefon.. teşekkürler.
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DH Misafiri 6 yıl
telefonun içinde fazla müzik ve resim barındırmazsan bundan iyisi yok eğer barındırırsan gerisini sen düşün?????? c3.01 den bahsediyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
ben çok beğendim 3 ay oluyor hiç bi problem yaşamadım ayrıca internetide gayet seri OPERA içinde var
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Onuncu Köyü Arıyorum 6 yıl
Şu anda bu mesajı bu telefondan yazıyorum. Öncelikle tuş takımı çok rahat. Güzel mesaj yazılıyor. Telefonla ilgli tek sorunum bi kere oldu ondada sessiz modda mp3 açmaya kalkınca telefon kendine reset attı. Ama nedense sonradan yapmadı bu sorunu. Alacaklara tavsiyem gümüş renkli olanı alın. Daha güzel duruyor.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ben bu telefonu almak istiyorum ama herkes dokunmatiği bozuk dio dorumu bunlar
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DH Misafiri 6 yıl
ben yaklaşık 1 senedir kullanıyorum verdiğim paraya yazık diyorum ,telefon donuyor sürekli ve hem dokunmatik hem tuşlu olmasının yanında başka hiçbir güzel özelliği yok,fotoğraf çekmesi çok kötü almayın diyorum arkadaşlar
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar symbian işletim sistemi kullanıyormuş telefon , bu telefondan e kitap okuma olanağım var mı ?
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar 2 3 saat once gelmiş cepa nokia mağazasına. fiyatı 645tl. ben beyaz rengini istediğim içim bikaç gün bekliyeceğim. başka biyerde baya sordum mediamarket teknosa trkcell avea vodafone a henuz gelmemiş. cok kullanışlı ve bircok özelliği var...
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zaxaza 7 yıl
Arkadaşlar bu telefonda mesajları toplu silmek/taşımak vs için işaretleme özelliği yok mu acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben telefonu aldım internete bağlantı iyi ama youtube vs sitelerdeki videoları açmıyor sizde de aynı sorun var mı ne yapabilirim
bağlantı ayarlarını kontrol edin diyor
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DH Misafiri 7 yıl
valla arkadaşlar ne diimm bu telefonu aldığım güne lanet ediorumm telefonu bir ay sonunda servise göndermek zorunda kaldım dokunmatiği bozuldu ve şimdi bugün yine bozukk hiç ii sağlam br telefon değilmiş alacaklar varsa yakınından bile geçmesin bu telefonunn çok hasssas üretim olmuşş bu tell
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