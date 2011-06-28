Nokia C5-00'da revizyona gitti. Artık 256 MB RAM'i, 512 MB ROM'u, 5 MP kamerası var

Haber Editörü
Bugün Nokia cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2010 yılının mart ayında lanse edilen ve hemen bir ay sonrasında yaygın satışına başlanan Symbian v9.3 FP2 işletim sistemli C5-00'da birtakım revizyonlara gidildi. Karşınızda C5-00 5 MP.
112.3 x 46 x 12.3 mm boyutlarında ve 95 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip C5-00 5 MP'e, 600 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemci ile 256 MB RAM güç veriyor; 512 MB ROM'a sahip telefon Symbian v9.3 FP2 işletim sistemini kullanıyor. Hatırlatmak gerekirse 2010 yılında tanıtılan C5-00'da 128 MB RAM, 256 MB ROM bulunuyordu ve telefonun ağırlığı 89,3 gramdı.
Dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısı desteği sunan telefonda, 2.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde TFT ekrana, 270 MB dahili kullanıcı belleğine yer verilmiş. Kapasite microSD kartlarla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Bir önceki C5-00'da ise dahili kullanıcı belleği 90 MB seviyesindeydi.
A-GPS ve Bluetooth 2.0 bağlantılarıyla donatılan telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde - led flaşlı kamera bulunuyor. Kamera, 640 x 480 piksel çözünürlüğünde saniyede 15 kare video kaydedebiliyor. Görüntülü konuşma için de önde 640 x 480 piksel kamera bulunmakta. Bir önceki C5-00'da dijital kamera 3.2 megapiksel fotoğraf çekebilmekteydi.
Son olarak 3.5 mm jak girişi, RDS'li FM radyo ve 1080 mAh bataryayla dikkat çeken telefonun önümüzdeki çeyrekten itibaren satışa sunulması bekleniyor. Fiyatla ilgili açıklamada bulunulmadı.
http://www.developer.nokia.com/Devices/Device_specifications/Comparison.xhtml?dev=C5-00%205MP Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu en son çıkan c500 00 5 megapiksel telefonun navigasyon programı yüklümü ve ilerleyen günlerde belirli bir ücrete tabi tutuyorlar mı?
bu soruma cevap verirseniz sevinirim.şimdiden teşekkürler.
1. Telefonun ekranında bir iyileştirme olmuş mu? Yani dış ortamlarda, özellikle güneşli ortamlarda ekrandaki yazılar görülebiliyor mu?
2. Telefonun hoperlör sesi nasıl? Yani konuşma esnasında karşıdan gelen ses yüksek mi, cızırtı filan var mı?
3. Zil sesi yüksek mi?
4. Tuşlarından çatur çutur sesler geliyor mu? İncelediğim mağazada müzik sesi olduğu için bunu test edemedim.
dalga geçiyor heralde güzelim ilmeciye ve rama yazık..Ama bar tipi telefondan vazgeçemeyenler için çok iyi bir telefon....
bence kameranın otofokussuz olması daha iyi birşey. Bir telefon ne kadar hızlı cekebiliyorsa o kadar portatif ve kullanışlıdır. Güzel resim çekicem diyorsan güzel bir fotoğraf makinası alırsın detaylı resimler çekersin.
Bence çektiğin şeyin daha sonra ne olduğunu çıkarabilmen daha önemli.
Hızlı çekim istiyorsan fotograf makinesi al.
Otofokussuz 5 olacağına otofokuslu 3,2 olsaydı da kaliteli olsaydı vb. etc.
Farklı bakış açıları. Ve bana da kalırsa 5mp ve otofokus olmaması mantık dışı. Hızlı olsun diyorsan 3,2 yapacaksın işlemci yükü düşecek frame rate artacak yakalam hızı artacak. Bir de kaliteli algılayıcı koy maliyeti 2$ artır. Hala SE nin K750 W810 gibi fotograf çekebilen cihazlarını arayıp duruyoruz. Benim otofokussuz 6233 bile daha iyiydi şimdikilerden. Basıyorlar MP yi sanki cihaz onu işleyebilecek. Flu çıkıyor ondan sonra. Yahu yap 5mp 1/1.8 sensör, kaliteli mercek. Bu ne ya.
ben de sizin gibi düşünüyorum. hatta 5mp'ye de gerek yok, zaten otofokus olmayan bir kamerada 5mp çok anlamsız.
yapsınlar 2mp, sensör kaliteli olsun, birde ufak xenon flaş, ben güzelce anı yakalayayım, uğraştırmasın.
zaten almicaktın senlik bi durum yok ortada :D
böyle bir şey yapmanın ne anlamı var ki
madem kamerayı değiştiriyorsun otofokuslu bir kamerası olsun