Nokia C5-00'da revizyona gitti. Artık 256 MB RAM'i, 512 MB ROM'u, 5 MP kamerası var

Bugün Nokia cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2010 yılının mart ayında lanse edilen ve hemen bir ay sonrasında yaygın satışına başlanan Symbian v9.3 FP2 işletim sistemli C5-00'da birtakım revizyonlara gidildi. Karşınızda C5-00 5 MP.

112.3 x 46 x 12.3 mm boyutlarında ve 95 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip C5-00 5 MP'e, 600 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemci ile 256 MB RAM güç veriyor; 512 MB ROM'a sahip telefon Symbian v9.3 FP2 işletim sistemini kullanıyor. Hatırlatmak gerekirse 2010 yılında tanıtılan C5-00'da 128 MB RAM, 256 MB ROM bulunuyordu ve telefonun ağırlığı 89,3 gramdı.



Dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısı desteği sunan telefonda, 2.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde TFT ekrana, 270 MB dahili kullanıcı belleğine yer verilmiş. Kapasite microSD kartlarla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Bir önceki C5-00'da ise dahili kullanıcı belleği 90 MB seviyesindeydi.

A-GPS ve Bluetooth 2.0 bağlantılarıyla donatılan telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde - led flaşlı kamera bulunuyor. Kamera, 640 x 480 piksel çözünürlüğünde saniyede 15 kare video kaydedebiliyor. Görüntülü konuşma için de önde 640 x 480 piksel kamera bulunmakta. Bir önceki C5-00'da dijital kamera 3.2 megapiksel fotoğraf çekebilmekteydi.



Son olarak 3.5 mm jak girişi, RDS'li FM radyo ve 1080 mAh bataryayla dikkat çeken telefonun önümüzdeki çeyrekten itibaren satışa sunulması bekleniyor. Fiyatla ilgili açıklamada bulunulmadı.



http://www.developer.nokia.com/Devices/Device_specifications/Comparison.xhtml?dev=C5-00%205MP