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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia CEO'su yeniden akıllı telefon pazarına gireceklerini doğruladı

Bir zamanların en çok satan cep telefonu markası olan Nokia'nın sektöre geri dönüp dönmeyeceği merak konusu. Mobil Dünya Kongresi'nde bir açıklama yapan şirket CEO'su Rajeev Suri konuyu aydınlattı.
3 yıl
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41
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil sektörde bir zamanlar hükümdarlık sürdürmüş Nokia, akıllı telefon pazarına yeniden girme planlarını açıkladı. CNET kaynaklı habere göre Nokia CEO'su Rajeev Suri, İspanya'nın Barcelona şehrinde devam eden Mobil Dünya Kongresi'ndeki bir basın toplantısı sırasında açıklama yaparak "Hiçbir zaman çizelgesi yok, aceleye gerek yok. Bu 2016 yılında da olabilir, daha sonra da gerçekleşebilir" dedi.

Nokia bir zamanlar en çok satış yapan cep telefonu üreticisi konumundaydı. Şirket 1998'den 2011 yılına kadar sektörü tam anlamıyla himayesi altına almışken o dönem yükselişe geçen iPhone ve Android işletim sistemi baskısına yeterli yanıtı veremedi. Bu durum çağa ayak uyduramayan firmanın telefon işlerinde hızlı bir düşüş yaşamasına neden oldu. Şirket daha sonra Microsoft ile bir ortaklığa başlayarak Symbian OS'u bir kenara bırakıp Windows Phone cihazları üretmeye başladı. Bu ortaklık Microsoft'un 7.2 milyar dolar karşılığında Nokia'nın mobil bölümünü satın aldığı 2014 yılına kadar sürdü.

İki şirket arasındaki anlaşma gereği Nokia'nın bir süre akıllı telefon yapması yasaklandı. Geçen yaz bu yasağın en erken 2016'nın dördüncü çeyreğinde sona ereceği açıklanmıştı. Yani bu tarihten önce Nokia'nın en azından akıllı telefon formunda geri dönüş yapamayacağını söyleyebiliriz.

Bu süreçte Nokia başka şeylerle meşgul oldu. Yeniden yapılanma sürecine giren şirket HERE haritalama bölümünü satarak ağ donanımları üreticisi Alcatel-Lucent'i satın aldı. Ayrıca 5G teknolojisi üzerine çalışmalar yapmaya devam ediyor. Tüm bunların yanında N1 Android tablet ve OZO sanal gerçeklik kamerası gibi cihazlar üreterek piyasaya sürdü. Ancak her zaman için şirketin akıllı telefon sektörüne dönüş yapacağı konuşulmaya devam etti.

Rajeev Suri'nin Mobil Dünya Kongresi'ndeki ifadeleri, aslında şirketin geri dönüş yaparak oyuna dahil olmak istediğini doğruluyor. Nokia, tekrar telefon satmak için aceleci olmadıklarını söylese de bu zamanı büyük olasılıkla son derece hareketli olan piyasada şirket için iyi bir strateji üretmekle geçiriyor. Gelişmeler olumlu ancak en azından bu yıl yeni bir Nokia akıllı telefon lansmanı için heveslenmemek gerek.

http://www.cnet.com/news/a-classic-returns-nokia-ceo-confirms-comeback-for-phones/ Yorum Yaz
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rtsbora 3 yıl en beğenilen
Şu telefonu biraz inceltip, hafifletip Android yüklü olarak satsınlar yeter.



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Guest-F8946C419 3 yıl
Tekele karşı olanlar her cihaza android istemesi, ne yaman bir çelişkidir...
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OverClocK1ng 3 yıl
viper17
beklediğimiz telefon;
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Şu hilkat garibesini kim alır ya. 6 yaşında mısın...
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Widget55 3 yıl
Nokia nın sırtı kolay kolay düzelmez ama akıllılık yaparda öncekiler gibi bir akım baslatirsa tutulacağını söyleyebilirim :)
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bkaakco 3 yıl
Her zamanki sağlamlık ile birlikte güzel bir yazılımı birleştirirlerse işte o zaman efsane yeniden canlanabilir.
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Sensei İtachi 3 yıl
3310 android edition bekliyoruz
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Guest-C6BBFF977 3 yıl
O degilde the biggest thing olayi ne oldu.Bu haber degildir herhalde
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BekirTemel 3 yıl
Bir arkadaşa bakıp çıkacaktık diyorlar yine
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DH Misafiri 3 yıl
ynsemre1
Beyler insanların dış görünüşleriyle dalga geçme amacım yokta resimdeki adamın burnu dikkatinizi çekti mi ?

Pinokia
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DH Misafiri 3 yıl
çok saçma düşünceleri olan var adam diyorki: dikkatli girmemiz lazım diyor piyasaya aynı kalitede ürnlerle girmemiz lazım diyor. öyle samsung gibi her ay telefon tanıtıp sonra bir daha destek vermeyen bir firma olmak istemiyor. Ve beklenti çok yüksek birçok patent sahibi frmadan bahsediyosunuz telefon piyasasındaki %70 patetnt bu firma sahip insanlar çok farklı birşey bekler. Adamlar dikkatlidavranıyor bence çok güzel bu harika bir ürün gelicek. Ayrıca adam üreticek ortak arıyor bu işler kolay değil kaliteli ürün için fabrikanın kapasitesi ürettiği ürünün kalitesi önemli bunları bir kenera bırakıp şuan ki zte gibi biçimsiz gereksiz telefonlar üretmek istemiyor. Günümüzde parası olan telefon üretiriyor. Ara çini seç bir model üstüne ismini basssınlar senin markan telefon işte. Bu açıklamaya çok sevindim kalitesiz acele bir ürün gelmiycek ve bir sonraki telefonum nokia olucak.
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mcrew 3 yıl
Guzel bi tasarim

Kullanisli bir arayuz

Tamamdir

Android tecrubesi olan bir marka ile birlesebilirler.

Su an htc piyasa da tutunma savasi veriyor. Bu firma satilacak ya da batacak gibi gozukuyor. Ben asusla birlersmesi taraftariyim. Ama nokia ile de bir ortaklik yapabilirler.
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kadirirdem 3 yıl
çok radikal bir giriş yapıp çok da iddaa'lı bir fiyattan girmesi lazım...
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ynsemre1 3 yıl
Beyler insanların dış görünüşleriyle dalga geçme amacım yokta resimdeki adamın burnu dikkatinizi çekti mi ?
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OverClocK1ng 3 yıl ynsemre1
Patates burun diye bahsedilir..
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oan 3 yıl ynsemre1
Burun benim de dikkatimi cekti. Ama gercek degil galiba. Gozlukle beraber satilan gulmece amacli plastik burunlardan takmis bence.
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ounomaus 3 yıl
nokiadan cacık olmaz artık atı alan üsküdarı geçti niye nokia alsın ki kullanıcılar şirket yeniden toparlanma süreci vs uzun iş zaten artık her fiyat bandında rekabetçi ürünler var
ör:blackberry bir zamanlar çok iyi işler yaptı geri kaldı eski günlerini mumla arar oldu
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