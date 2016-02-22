Nokia CEO'su yeniden akıllı telefon pazarına gireceklerini doğruladı

Mobil sektörde bir zamanlar hükümdarlık sürdürmüş Nokia, akıllı telefon pazarına yeniden girme planlarını açıkladı. CNET kaynaklı habere göre Nokia CEO'su Rajeev Suri, İspanya'nın Barcelona şehrinde devam eden Mobil Dünya Kongresi'ndeki bir basın toplantısı sırasında açıklama yaparak "Hiçbir zaman çizelgesi yok, aceleye gerek yok. Bu 2016 yılında da olabilir, daha sonra da gerçekleşebilir" dedi.





Nokia bir zamanlar en çok satış yapan cep telefonu üreticisi konumundaydı. Şirket 1998'den 2011 yılına kadar sektörü tam anlamıyla himayesi altına almışken o dönem yükselişe geçen iPhone ve Android işletim sistemi baskısına yeterli yanıtı veremedi. Bu durum çağa ayak uyduramayan firmanın telefon işlerinde hızlı bir düşüş yaşamasına neden oldu. Şirket daha sonra Microsoft ile bir ortaklığa başlayarak Symbian OS'u bir kenara bırakıp Windows Phone cihazları üretmeye başladı. Bu ortaklık Microsoft'un 7.2 milyar dolar karşılığında Nokia'nın mobil bölümünü satın aldığı 2014 yılına kadar sürdü.





İki şirket arasındaki anlaşma gereği Nokia'nın bir süre akıllı telefon yapması yasaklandı. Geçen yaz bu yasağın en erken 2016'nın dördüncü çeyreğinde sona ereceği açıklanmıştı. Yani bu tarihten önce Nokia'nın en azından akıllı telefon formunda geri dönüş yapamayacağını söyleyebiliriz.





Bu süreçte Nokia başka şeylerle meşgul oldu. Yeniden yapılanma sürecine giren şirket HERE haritalama bölümünü satarak ağ donanımları üreticisi Alcatel-Lucent'i satın aldı. Ayrıca 5G teknolojisi üzerine çalışmalar yapmaya devam ediyor. Tüm bunların yanında N1 Android tablet ve OZO sanal gerçeklik kamerası gibi cihazlar üreterek piyasaya sürdü. Ancak her zaman için şirketin akıllı telefon sektörüne dönüş yapacağı konuşulmaya devam etti.





Rajeev Suri'nin Mobil Dünya Kongresi'ndeki ifadeleri, aslında şirketin geri dönüş yaparak oyuna dahil olmak istediğini doğruluyor. Nokia, tekrar telefon satmak için aceleci olmadıklarını söylese de bu zamanı büyük olasılıkla son derece hareketli olan piyasada şirket için iyi bir strateji üretmekle geçiriyor. Gelişmeler olumlu ancak en azından bu yıl yeni bir Nokia akıllı telefon lansmanı için heveslenmemek gerek.

http://www.cnet.com/news/a-classic-returns-nokia-ceo-confirms-comeback-for-phones/