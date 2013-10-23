Nokia Camera uygulaması Windows Phone mağaza üzerinde kullanıma sunuldu

Nokia'nın Pro Cam ve Smart Cam uygulamalarının en iyi özelliklerini tek bir merkez üzerinde toplayan Camera fotoğraf uygulaması Windows Phone mağazada kullanıma sunuldu.





Dün tanıtılan Lumia modellerinde yüklü olarak gelen ve artık diğer Lumia modelleri için de kullanıma sunulan Nokia Camera uygulaması, otomatik modları ile herkese kolay bir kullanım ve fotoğraf / video çekme desteği verebiliyor. Ayrıca manuel mod, pozlama, deklanşör hızı, ISO, beyaz dengesi ve odaklanma ile ilgili kontrolleri de sunabilen Nokia Camera, oldukça sade bir ara yüz ile geliyor ve bünyesinde kolaj yapılması için çoklu fotoğraf çekimi ile farklı efektler barındırıyor. Uygulama ayı zamanda orjinal dosyaları saklayarak daha sonra düzenleme desteğini de veriyor.





Yayınlanan Nokia Camera uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.theverge.com/2013/10/22/4866114/nokia-camera-app-download-combines-smart-pro-cam