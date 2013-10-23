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Nokia Camera uygulaması Windows Phone mağaza üzerinde kullanıma sunuldu

5 yıl
1,1b
1
29
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia'nın Pro Cam ve Smart Cam uygulamalarının en iyi özelliklerini tek bir merkez üzerinde toplayan Camera fotoğraf uygulaması Windows Phone mağazada kullanıma sunuldu.

Dün tanıtılan Lumia modellerinde yüklü olarak gelen ve artık diğer Lumia modelleri için de kullanıma sunulan Nokia Camera uygulaması, otomatik modları ile herkese kolay bir kullanım ve fotoğraf / video çekme desteği verebiliyor. Ayrıca manuel mod, pozlama, deklanşör hızı, ISO, beyaz dengesi ve odaklanma ile ilgili kontrolleri de sunabilen Nokia Camera, oldukça sade bir ara yüz ile geliyor ve bünyesinde kolaj yapılması için çoklu fotoğraf çekimi ile farklı efektler barındırıyor. Uygulama ayı zamanda orjinal dosyaları saklayarak daha sonra düzenleme desteğini de veriyor.

Yayınlanan Nokia Camera uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.theverge.com/2013/10/22/4866114/nokia-camera-app-download-combines-smart-pro-cam Yorum Yaz
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jumuu 5 yıl en beğenilen Utku
Utku
Boyle bir uygulamanin, magazasi o kadar zengin olan Android'e cikma olasiligi nedir?

Android'e sormuşlar " sanada gelirmi böyle bir uygulama? "

Android demiş " bende purewiew mı var ? "
UtkuBoyle bir uygulamanin, magazasi o kadar zengin olan Android'e cikma olasiligi nedir?Android'e sormuşlar " sanada gelirmi ...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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Utku 5 yıl
Olay pureview da degil aslinda. 820'de de catir catir calisiyor.

Bir magaza, kamera uygulamalari acisindan anca play store kadar dandik olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +4
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BuLuTdonanım 5 yıl
Nokia Camera'da ekrana dokunarak çekme özelliği yok mu?

Ekrana dokununca sadece odaklama yapıyor.
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olağan_şüpheli 5 yıl
pureview falan ama sövüyorum ben nokiayaya. arkadaş bizim başımız kel mi ? procamı falan niye bize vermiyorsun.
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DemirKipi 5 yıl BuLuTdonanım
BuLuTdonanım

Nokia Camera'da ekrana dokunarak çekme özelliği yok mu?

Ekrana dokununca sadece odaklama yapıyor.

Ekran üzerindeki kameraya dokunursan resmi çekecektir. Sağ taraftaki kamera simgesinden bahsediyorum.
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onur01651 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1520 ile çekilen resimler nete düştü :D
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olağan_şüpheli 5 yıl onur01651
onur01651

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1520 ile çekilen resimler nete düştü :D

1 saniye pozlamış.
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mawoix 5 yıl
Akıllı çekimin gelmesi çok güzel olmuş.
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jumuu 5 yıl mawoix
mawoix
Akıllı çekimin gelmesi çok güzel olmuş.

Odak ışığını kapatabiliyorsun. Ayarlardan focus assist ışığını seçip kapalı yapacaksın.
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zopheal 5 yıl
Valla islem 3 dakika suruyor. Kapali bir isletim sistemi icin normal biraz ugrasmak. Ustelik kendi cihazimiz icin yayinlanmayan bir uygulama kurmaya calisiyoruz.
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jumuu 5 yıl zopheal
zopheal
Valla islem 3 dakika suruyor. Kapali bir isletim sistemi icin normal biraz ugrasmak. Ustelik kendi cihazimiz icin yayinlanmayan bir uygulama kurmaya calisiyoruz.

Aynen. 620e pro cam kurarken 15 dakikamı almıştı. Öğrendikten sonra ( 15 dakikada oğrendiğiniz bir şey çokta zor değildir hani) aynı şeyleri yapmak 3-4 dakika sürüyor.
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zopheal 5 yıl
Başka bir forumdan alıntıdır. Yaptım oldu :)


Fiddler´i kurup calistiriyoruz. (Win8 için fiddler4)

tools -> fiddler options -> connection -> allow remote connection´i isaretliyoruz

ok´e tiklayip uygulamayi yeniden baslatiyoruz

3. Ctrl ve r´ye ayni anda basip Notepad´i aciyoruz

4. Ctrl ve f´ya basip arama butonunu aciyoruz ve su metni ariyoruz

static function OnBeforeRequest (oSession: Session) {

5. Bu yaziyi bulunca hemen altina bu kodu yapistiriyoruz

if (oSession.uriContains ("RM-892_eu_italy_218"))
{
oSession.url = oSession.url.Replace ("RM-892_eu_italy_218", "RM-877_nam_att_205");
}

6. Kirmizi olan yaziyi telefonunuz daki "ayarlar-> ekstra + Info" ya girip kendi telefon bilgilerinizle degismeniz gerek

mesela ben Almanyada yasadigimdan benim bilgiler su RM-821_eu_euro2_248


7. Notepad deki degisikleri kaydetip Notepad´i kapatiyoruz.


8. Simdi ip-adresimiz gerek

baslat-> cmd yazip enter´e tikliyoruz. Karsimiza cikan pencereye ipconfig yazip ip-adresimizi ögreniyoruz


Ip-adresi yukarida göründügü gibi 192.168.3.124

9. Simdi telefonumuz daki wifi ayarlarini girip bagli oldugumu wifi´nin üzerine basili tutup "düzenle" diyoruz

Proxy´yi acip Server/Url yazan yere Ip-adresimiz yaziyoruz, Port yazan yerede 8888 yaziyoruz ve ok´liyoruz
Islem tamam´dir

Ama dediğim gibi ip adresini proxy'e girdikten sonra mağazada pro cam'i yükle dediğinde yüklenmeyecek tekrar proxy'i kapatırsan yüklenir
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khytr89 5 yıl zopheal
zopheal
Başka bir forumdan alıntıdır. Yaptım oldu :)


Fiddler´i kurup calistiriyoruz. (Win8 için fiddler4)

tools -> fiddler options -> connection -> allow remote connection´i isaretliyoruz

ok´e tiklayip uygulamayi yeniden baslatiyoruz

3. Ctrl ve r´ye ayni anda basip Notepad´i aciyoruz

4. Ctrl ve f´ya basip arama butonunu aciyoruz ve su metni ariyoruz

static function OnBeforeRequest (oSession: Session) {

5. Bu yaziyi bulunca hemen altina bu kodu yapistiriyoruz

if (oSession.uriContains ("RM-892_eu_italy_218"))
{
oSession.url = oSession.url.Replace ("RM-892_eu_italy_218", "RM-877_nam_att_205");
}

6. Kirmizi olan yaziyi telefonunuz daki "ayarlar-> ekstra + Info" ya girip kendi telefon bilgilerinizle degismeniz gerek

mesela ben Almanyada yasadigimdan benim bilgiler su RM-821_eu_euro2_248


7. Notepad deki degisikleri kaydetip Notepad´i kapatiyoruz.


8. Simdi ip-adresimiz gerek

baslat-> cmd yazip enter´e tikliyoruz. Karsimiza cikan pencereye ipconfig yazip ip-adresimizi ögreniyoruz


Ip-adresi yukarida göründügü gibi 192.168.3.124

9. Simdi telefonumuz daki wifi ayarlarini girip bagli oldugumu wifi´nin üzerine basili tutup "düzenle" diyoruz

Proxy´yi acip Server/Url yazan yere Ip-adresimiz yaziyoruz, Port yazan yerede 8888 yaziyoruz ve ok´liyoruz
Islem tamam´dir

Ama dediğim gibi ip adresini proxy'e girdikten sonra mağazada pro cam'i yükle dediğinde yüklenmeyecek tekrar proxy'i kapatırsan yüklenir

Bu ne daa.. Iyiki apk diye bir şey var şu android de.. Sırf bu yazı nokia 1300 den vazgeçirdi.. Mega ya da mate ye odaklanayım...
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Utku 5 yıl
Olay pureview da degil aslinda. 820'de de catir catir calisiyor.

Bir magaza, kamera uygulamalari acisindan anca play store kadar dandik olabilir.
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Tirion Fordring 5 yıl Utku
Utku
Olay pureview da degil aslinda. 820'de de catir catir calisiyor.

Bir magaza, kamera uygulamalari acisindan anca play store kadar dandik olabilir.

Nasıl kurdun 820'ye ?
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Utku 5 yıl
Boyle bir uygulamanin, magazasi o kadar zengin olan Android'e cikma olasiligi nedir?
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jumuu 5 yıl Utku
Utku
Boyle bir uygulamanin, magazasi o kadar zengin olan Android'e cikma olasiligi nedir?

Android'e sormuşlar " sanada gelirmi böyle bir uygulama? "

Android demiş " bende purewiew mı var ? "
2 Yanıt Yanıtla +19
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Dogu-E 5 yıl Utku
Utku
Boyle bir uygulamanin, magazasi o kadar zengin olan Android'e cikma olasiligi nedir?

Sıfır
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Krone 5 yıl Utku
Utku

Boyle bir uygulamanin, magazasi o kadar zengin olan Android'e cikma olasiligi nedir?

Öyle bir olasılık yok.
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