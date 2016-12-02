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Nokia D1C farklı ekran ve kameralı iki versiyonla gelecek

HMD Global'in 2017 yılının başında ortaya çıkarmasını beklediğimiz Nokia D1C kod adlı Android telefonun farklı ekran ve kamera seçeneğine sahip iki farklı versiyonu olacak.
2 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia D1C farklı ekran ve kameralı iki versiyonla gelecek
Nokia artık HMD Global'in 2017 yılının başında ilk Nokia Android akıllı telefonları duyuracağını doğruladığına göre, gelecek yıl ortaya çıkacak cihazlardan bahsedebiliriz. Uzun zamandır konuşulan telefonlardan biri, geçmişte defalarca sızdırılmış olan Nokia D1C olmuştu. D1C, Nokia akıllı telefonun sadece kod adını temsil ediyor. Bu yüzden HMD Global piyasaya sürdüğünde muhtemelen farklı bir isimle gelecek.
Eğer sıkı bir Nokia takipçisiyseniz, akıllı telefon epeyce kez sızdırıldığı için, D1C'den ne bekleyeceğimiz konusunda muhtemelen fikir sahibisiniz. Bugün Nokia D1C ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, akıllı telefonun birden fazla versiyonunun olacağını gösteriyor. HMD Global'in farklı kamera ve ekran boyutuna sahip iki Nokia D1C varyantı çıkarma olasılığı yüksek. Doğal olarak fiyatları da farklı olacak.
Ayrıca Bkz. "Nokia markalı Android telefonların 2017'de satışa sunulacağı resmen onaylandı"
En güçlü Nokia D1C, 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci, 3GB RAM ve 16GB dahili bellek (microSD kart ile genişletilebilir) ile donatılacak. Ayrıca, arkasında 16 megapiksel kamera ve Full HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen büyük bir 5,5 inç ekran gelecek.
Öte yandan, Nokia D1C'nin daha ucuz versiyonu yalnızca 2GB RAM, ancak aynı Snapdragon 430 işlemciyi içerecek. Arka tarafta, telefonun diğer modelinde kullanılması beklenen 16 megapiksel kameradan ziyade 13 megapiksellik bir kamera yer alacak. Ayrıca cihazın Full HD (1080p) çözünürlüklü 5 inçlik daha küçük bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Diğer ayrıntılar Nokia D1C'nin her iki versiyonu için de geçerli olacak.
Nokia D1C'nin 2017 Şubat ayında Mobile Dünya Kongresi'nde ortaya çıkması bekleniyor. Telefon muhtemelen bir ay sonra Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle birlikte satışa sunulacak.

http://nokiapoweruser.com/exclusive-nokia-d1c-to-come-in-two-variants-with-different-ram-camera-display-specs/ Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Şimdi bu Snapdragon 430 lu telefonu 820'li Xiaomi ile aynı fiyatdan ülkemize koyacaklar, sonra biz nerde hata yaptık. İnşallah tekrar batman dileğiyle Nokia. Nokia öleli çok oldu boşuna umutlanmayın...
Şimdi bu Snapdragon 430 lu telefonu 820'li Xiaomi ile aynı fiyatdan ülkemize koyacaklar, sonra biz nerde hata yaptık. İnşallah tekrar batman dileğiyle Nokia. No...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Angel of the Lord 2 yıl
Lumia zamanında da snapdragon 400 serisi kullanan 45 tane telefon çıkarmışlardı birbirinin aynısı. Bu işlemci ile aşk yaşıyorlar sanki bir vazgeçemediler.
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Guaire 2 yıl
Snapdragon 430
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parietale 2 yıl
Allah yar ve yardımcıları olsun.
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evandevan 2 yıl
hayırlı olsun.
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Captain_Ivy 2 yıl
Tutmaz..
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Kerim5100 2 yıl
Neden amiral gemisi çıkarmıyorsun ey NOKIA.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Böyle çıkacaksa hiç çıkmasın daha iyi
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hakan985 2 yıl
430 değil 830 dur o 830 ??????
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cancanax 2 yıl
Nokia: Android'li telefon üreticileri, ısınmak için pantolonuna işeyen Finli çocuklara benziyor...
donanimhaber.com/...
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master35 2 yıl
Eğer gerçekten böyle çıkcaksa bu iş olmaz. Bence amiral gemi çıkartıp fiyatı uygun tutmalı. Mesela s820 işlemci 4 gb ram 32 gb hafıza sd kart ois li kamera vs ve gerçekten cezbedici bir tasarımla 1800 Tl seviyelerinde bir cihaz çıkartırsa bence başarılı bir satış grafiği yakalar.
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benhuraxu 2 yıl
Size senaryoyu şimdiden söyleyeyim ;
Gm 4g 599tl iken bunları bu donanımla ve bu kötü tasaeımla 500$'a satılmaya çalışacaklar. Sonra nokia fanlarının gazıyla ilk ay idare edecek bir satış yapacak sonra tutturamayacağını anlayınca telefon işini tamamen bırakacaklar.
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