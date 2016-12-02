Nokia D1C farklı ekran ve kameralı iki versiyonla gelecek

Nokia artık HMD Global'in 2017 yılının başında ilk Nokia Android akıllı telefonları duyuracağını doğruladığına göre, gelecek yıl ortaya çıkacak cihazlardan bahsedebiliriz. Uzun zamandır konuşulan telefonlardan biri, geçmişte defalarca sızdırılmış olan Nokia D1C olmuştu. D1C, Nokia akıllı telefonun sadece kod adını temsil ediyor. Bu yüzden HMD Global piyasaya sürdüğünde muhtemelen farklı bir isimle gelecek.

Eğer sıkı bir Nokia takipçisiyseniz, akıllı telefon epeyce kez sızdırıldığı için, D1C'den ne bekleyeceğimiz konusunda muhtemelen fikir sahibisiniz. Bugün Nokia D1C ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, akıllı telefonun birden fazla versiyonunun olacağını gösteriyor. HMD Global'in farklı kamera ve ekran boyutuna sahip iki Nokia D1C varyantı çıkarma olasılığı yüksek. Doğal olarak fiyatları da farklı olacak.

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En güçlü Nokia D1C, 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci, 3GB RAM ve 16GB dahili bellek (microSD kart ile genişletilebilir) ile donatılacak. Ayrıca, arkasında 16 megapiksel kamera ve Full HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen büyük bir 5,5 inç ekran gelecek.

Öte yandan, Nokia D1C'nin daha ucuz versiyonu yalnızca 2GB RAM, ancak aynı Snapdragon 430 işlemciyi içerecek. Arka tarafta, telefonun diğer modelinde kullanılması beklenen 16 megapiksel kameradan ziyade 13 megapiksellik bir kamera yer alacak. Ayrıca cihazın Full HD (1080p) çözünürlüklü 5 inçlik daha küçük bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Diğer ayrıntılar Nokia D1C'nin her iki versiyonu için de geçerli olacak.

Nokia D1C'nin 2017 Şubat ayında Mobile Dünya Kongresi'nde ortaya çıkması bekleniyor. Telefon muhtemelen bir ay sonra Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle birlikte satışa sunulacak.

http://nokiapoweruser.com/exclusive-nokia-d1c-to-come-in-two-variants-with-different-ram-camera-display-specs/