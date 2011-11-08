Nokia Drive hacklendi diğer Windows Phone cihazlarında da çalışabiliyor

Nokia, Microsoft ile ortaklığının ürünü olan Windows Phone yüklü iki cihazını Londra'da bir etkinlikle tanıtmıştı. Lumia 800 ve Lumia 710 adındaki cihazların diğer Windows Phone modellerinden farklılaşabilmesi için Nokia bazı özel uygulamalarla destekleme kararı almıştı. Bunlardan birisi Nokia Drive.





Nokia'nın başarılı harita uygulaması Nokia Maps yıllardır yaygın olarak kullanılıyor ve mobil platformların erişimine de açık. İlerleyen aylarda Nokia Maps diğer Windows Phone cihazları için de yüklenebilir olacak.





Ancak Nokia'nın Drive uygulaması sesli navigasyon hizmeti sunuyor ve sadece donanıma bağımlı bir özellik. Drive ile tuşlara dokunmadan sesli olarak komut vermek ve güzergahlar çizmek mümkün. Nokia bu özelliğin sadece kendi üretimi modellerde kullanılacağını açıklamıştı. Drive özelliğinin kısıtlaması fazla uzun sürmedi.





Bir grup geliştirici Lumia 800 modelindeki Drive özelliğini ayırarak diğer bir Windows Phone cihazı olan Samsung Omnia 7'ye port etmeyi başardılar. İnternete düşen fotoğraflarda ortaya çıkan bu durum diğer tüm Windows Phone cihazlarında da Drive uygulamasının hack yoluyla kullanılabileceğini gösteriyor.

Microsoft'un Windows Phone cihazlarını unlock edebilmek için resmi olarak piyasaya sürdüğü ChevronWP7 aracı ile bu ayrıştırmanın mümkün olduğu belirtiliyor.





Gelişmeyle ilgili henüz açıklayıcı bir video yayınlanmadı. Geliştiricilerin farklı modellere de uygulamayı port edip denemeye başlayacağı bir gerçek. Bunun yanında Nokia'nın daha kırılması zor bir yazılım kilidi üretmesi de gerekebilir.