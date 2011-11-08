Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Drive hacklendi diğer Windows Phone cihazlarında da çalışabiliyor

7 yıl
2,9b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia, Microsoft ile ortaklığının ürünü olan Windows Phone yüklü iki cihazını Londra'da bir etkinlikle tanıtmıştı. Lumia 800 ve Lumia 710 adındaki cihazların diğer Windows Phone modellerinden farklılaşabilmesi için Nokia bazı özel uygulamalarla destekleme kararı almıştı. Bunlardan birisi Nokia Drive.

Nokia'nın başarılı harita uygulaması Nokia Maps yıllardır yaygın olarak kullanılıyor ve mobil platformların erişimine de açık. İlerleyen aylarda Nokia Maps diğer Windows Phone cihazları için de yüklenebilir olacak.

Ancak Nokia'nın Drive uygulaması sesli navigasyon hizmeti sunuyor ve sadece donanıma bağımlı bir özellik. Drive ile tuşlara dokunmadan sesli olarak komut vermek ve güzergahlar çizmek mümkün. Nokia bu özelliğin sadece kendi üretimi modellerde kullanılacağını açıklamıştı. Drive özelliğinin kısıtlaması fazla uzun sürmedi.

Bir grup geliştirici Lumia 800 modelindeki Drive özelliğini ayırarak diğer bir Windows Phone cihazı olan Samsung Omnia 7'ye port etmeyi başardılar. İnternete düşen fotoğraflarda ortaya çıkan bu durum diğer tüm Windows Phone cihazlarında da Drive uygulamasının hack yoluyla kullanılabileceğini gösteriyor.
Microsoft'un Windows Phone cihazlarını unlock edebilmek için resmi olarak piyasaya sürdüğü ChevronWP7 aracı ile bu ayrıştırmanın mümkün olduğu belirtiliyor. 

Gelişmeyle ilgili henüz açıklayıcı bir video yayınlanmadı. Geliştiricilerin farklı modellere de uygulamayı port edip denemeye başlayacağı bir gerçek. Bunun yanında Nokia'nın daha kırılması zor bir yazılım kilidi üretmesi de gerekebilir.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 7 yıl
Neden bu isten microsoft kokusu aliyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 7 yıl darkaura
darkaura
Neden bu isten microsoft kokusu aliyorum

Şüphelerinde haksız sayılmazsın. Ben de aynı şeyleri düşünmeye başladım. Zaten WP'de adam akıllı kalitede bir harita uygulaması yok. Zaten farklılaşma adına fazlasıyla kısıtlayıcı olan bir platformda bir de bunun olması Nokia'nın aslında ne büyük bir yanlış yaptığının göstergesi. Nokia farkını kamera ve navigasyon olarak koyacaktı ama onu da elinden aldılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhan381985 7 yıl
symbian a tek kuruş yatıran adam boşa yatırım yapmış sayılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hergele10 7 yıl
Nokia'nın yaptığı iş de bu kadar olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 7 yıl
Nokia güzel bir ortaklık içerisinde,umarım bunu iyi değerlendirir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
Zaten bu beklenen doğal bir süreç :D
Öyleki ilerleyen zamanlarda bu toz zerreceği gibi kalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eozenir 7 yıl
ne kadar boş işlerle uğraşıyolar ya. samsunga monte etmişte. çok önemli bişi sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Einstein 7 yıl
Nokia uzun süredir ilk defa bir işi doğru yapıyordu ki...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia N9 video inceleme 7 yıl LG Optimus 7 E900 Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim