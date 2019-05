Nokia Lumia 1030, Sony Xperia L4 Togari ve HTC M4 One Mini aynı görüntüde buluştu

Üç farklı üreticiye ait henüz tanıtılmamış üç yeni mobil telefon tek görüntüyle internete sızdırıldı. Dahny el perro takma adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı bir fotoğraf sayesinde ilk kez görüntülenen Nokia Lumia 1030, Sony Xperia L4 Togari ve HTC M4 One mini’yi resmi duyurularından önce teknoloji dünyasının beğenisine sunulmuş oldu. Görüntüyü servis eden kaynağın güvenilir olup olmadığı bilinmese de; daha önce yayınlanan sızıntı ve iddialar, üç cihazın sahip oldukları detaylarla örtüşerek görüntülerdeki cihazların gerçek olduklarını kanıtlıyor.

Nokia'nın geniş ekranlı bir Lumia akıllı telefonu üzerinde çalıştığı uzun süredir söylentilere konu oluyor. Görüntülendiği iddia edilen Lumia 1030, Finlandiyalı üreticinin bahsi geçen çözümü için paylaşılan tanımlara uygun görünüyor. Geniş ekran ve üç sütunlu bir arayüze sahip olması beklenen Windows Phone 8 işletim sisteminin üçüncü genel dağıtımıyla donatılan akıllı telefonun geçen yılki amiral gemi sıfatlı Nokia çözümü Lumia 920 ile aynı tasarım anlayışını paylaştığını gözlemlemek mümkün. Kısa süre önce tanıtılan alüminyum kasalı Lumia 925'in dizaynından etkilenmemiş olan Lumia 1030'un yaz aylarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Sağ üstünde Lumia 1030 yer alan fotoğrafın sol altında ise; Sony'nin geliştirmekte olduğu rapor edilen Togari kod adlı telefon-tablet melezi bulunuyor. Uzak doğulu kaynakların Ocak'ta sızdırdığı panel görüntüsüyle birebir uyuşan Xperia L4 isimli melez aygıtın yeni görüntüsü, Japon elektronik devinin Xperia Z ve Xperia Tablet Z gibi yeni ürünlerine eşlik eden Omnibalance tasarım anlayışının Togari ile devam edeceğini gözler önüne seriyor. 6.44 inç büyüklüğünde Full HD ekran ve 2.3GHz hızında dört çekirdekli Krait 400 işlemci, Adreno 330 GPU'lu Qualcomm Snapdragon 800 yongada sistem çözümünü yapısında ihtiva edecek 6 inç segmentine mensup telefon-tablet karması, muhtemelen yaz sonuna kadar resmiyet kazanacak. Gerçekten var olduğu bu görsel aracılığıyla doğrulanan Togari, yılın ikinci yarısında yeni Samsung Galaxy Note ile rekabet edecek.

Görselin açığa çıkardığı son model, HTC'nin M4 olarak da bilinen orta seviye One mini akıllı telefonu oldu. Daha önce evleaks'ın paylaştığı basın görseli nde görüldüğü gibi beyaz çerçeveli bir kasa, ~4.3 inç büyüklüğünde ekran ve daha küçük ızgaralara sahip Boom Sound hoparlörleriyle geleceği bir kez daha onaylanan cihaz, 5 milyon satış barajını aşan HTC One ile neredeyse tamamen aynı kasa yapısını paylaşıyor. Yakında teknoloji mağazalarında yerini alacak HTC One mini ve Nokia Lumia 1030 ile Sony Xperia L4 Togari'yi kapsayan fotoğrafın orijinal haline aşağıdan göz atabilirsiniz.