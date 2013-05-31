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Nokia Lumia 1030, Sony Xperia L4 Togari ve HTC M4 One Mini aynı görüntüde buluştu

5 yıl
3,1b
1
59
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia Lumia 1030, Sony Xperia L4 Togari ve HTC M4 One Mini aynı görüntüde buluştu

Üç farklı üreticiye ait henüz tanıtılmamış üç yeni mobil telefon tek görüntüyle internete sızdırıldı. Dahny el perro takma adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı bir fotoğraf sayesinde ilk kez görüntülenen Nokia Lumia 1030, Sony Xperia L4 Togari ve HTC M4 One mini’yi resmi duyurularından önce teknoloji dünyasının beğenisine sunulmuş oldu. Görüntüyü servis eden kaynağın güvenilir olup olmadığı bilinmese de; daha önce yayınlanan sızıntı ve iddialar, üç cihazın sahip oldukları detaylarla örtüşerek görüntülerdeki cihazların gerçek olduklarını kanıtlıyor.
Nokia'nın geniş ekranlı bir Lumia akıllı telefonu üzerinde çalıştığı uzun süredir söylentilere konu oluyor. Görüntülendiği iddia edilen Lumia 1030, Finlandiyalı üreticinin bahsi geçen çözümü için paylaşılan tanımlara uygun görünüyor. Geniş ekran ve üç sütunlu bir arayüze sahip olması beklenen Windows Phone 8 işletim sisteminin üçüncü genel dağıtımıyla donatılan akıllı telefonun geçen yılki amiral gemi sıfatlı Nokia çözümü Lumia 920 ile aynı tasarım anlayışını paylaştığını gözlemlemek mümkün. Kısa süre önce tanıtılan alüminyum kasalı Lumia 925'in dizaynından etkilenmemiş olan Lumia 1030'un yaz aylarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
Nokia Lumia 1030, Sony Xperia L4 Togari ve HTC M4 One Mini aynı görüntüde buluştu

Sağ üstünde Lumia 1030 yer alan fotoğrafın sol altında ise; Sony'nin geliştirmekte olduğu rapor edilen Togari kod adlı telefon-tablet melezi bulunuyor. Uzak doğulu kaynakların Ocak'ta sızdırdığı panel görüntüsüyle birebir uyuşan Xperia L4 isimli melez aygıtın yeni görüntüsü, Japon elektronik devinin Xperia Z ve Xperia Tablet Z gibi yeni ürünlerine eşlik eden Omnibalance tasarım anlayışının Togari ile devam edeceğini gözler önüne seriyor. 6.44 inç büyüklüğünde Full HD ekran ve 2.3GHz hızında dört çekirdekli Krait 400 işlemci, Adreno 330 GPU'lu Qualcomm Snapdragon 800 yongada sistem çözümünü yapısında ihtiva edecek 6 inç segmentine mensup telefon-tablet karması, muhtemelen yaz sonuna kadar resmiyet kazanacak. Gerçekten var olduğu bu görsel aracılığıyla doğrulanan Togari, yılın ikinci yarısında yeni Samsung Galaxy Note ile rekabet edecek.
Görselin açığa çıkardığı son model, HTC'nin M4 olarak da bilinen orta seviye One mini akıllı telefonu oldu. Daha önce evleaks'ın paylaştığı basın görselinde görüldüğü gibi beyaz çerçeveli bir kasa, ~4.3 inç büyüklüğünde ekran ve daha küçük ızgaralara sahip Boom Sound hoparlörleriyle geleceği bir kez daha onaylanan cihaz, 5 milyon satış barajını aşan HTC One ile neredeyse tamamen aynı kasa yapısını paylaşıyor. Yakında teknoloji mağazalarında yerini alacak HTC One mini ve Nokia Lumia 1030 ile Sony Xperia L4 Togari'yi kapsayan fotoğrafın orijinal haline aşağıdan göz atabilirsiniz.
Nokia Lumia 1030, Sony Xperia L4 Togari ve HTC M4 One Mini aynı görüntüde buluştu
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https://twitter.com/dahnyelperro/status/340307191212957696/photo/1 Yorum Yaz
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MrThunComb 5 yıl en beğenilen
Lumia bi guzel gözüktü gözüme..
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DH Misafiri 5 yıl
Büyüksün Sony =D
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denizci535 5 yıl
Su lumia hakkında bilgi lazım biraz.
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Real Slim Shady 5 yıl
Samsung yine yenilikçi tasarımını konuşturmuş :)
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K.can.tas 5 yıl
Zaten net bir fotoğraf koymazlar
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Silent Guardian 5 yıl Real Slim Shady
Real Slim Shady
Samsung yine yenilikçi tasarımını konuşturmuş :)

Tasarım olayı iyice abartıldı. Galaxy S neredeyse iPhone'un kopyasıydı,fakat S2'den sonra bu durum düzeldi. Kalkıpta "Aaaauvv Samsung'un tasarımı özgün değil" demekle bir yere varamazsınız.
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the-infinite 5 yıl
one mini beklenen ozelliklerle gelip 1100 1200 tl gibi fiyatlanirsa cooook satar cok.
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Basteryus 5 yıl
Lumia

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DH Misafiri 5 yıl
Kimsede dememiski ordaki lumia nedir. Abi o nedir oyle ya asik oldum ona ben. Cerceveye kasaya bi bak. 4 sutundan 6 sutuna gectigine gore bi 5 bucuk var heralde
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ultraslan.1905 5 yıl
Sony yaptıysa alınır fazla söze gerek yok
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Chandler Bing 5 yıl ultraslan.1905
ultraslan.1905

Sony yaptıysa alınır fazla söze gerek yok

nokia'dan şaşma kafası... hala var mı ya?
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia lumia 1030'daki ''1030'' galiba cihazın ağırlığı :D
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SystemApps 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nokia lumia 1030'daki ''1030'' galiba cihazın ağırlığı :D

ikinci bir emre kadar espiri yapma
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kurp 5 yıl
Xperia Honami asıl bomba olacak hem donanım hem tasarım açısından bide adam akıllı yazılım desteği verirse sony diğerlerinin işi çok zorlaşacak gibi geliyo bana
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FRAPS 5 yıl
Lumia harika duruyor , sanırım çerçeveyi neredeyse sıfırlamışlar.
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2622110012 5 yıl
note 3 ezer.
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legolas3 5 yıl
Naylon la mı ezecek note3 :)
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akbirkurt 5 yıl
Hepsi bir kenara da Lumia ilgimi çekti reyizler.:)
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DH Misafiri 5 yıl
sony bence guzel cihaz cıkartacak
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