Nokia Lumia 520 ve Lumia 720 modelleri yılın ikinci çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak

Haber Editörü
Nokia'nın giriş ve orta seviye pazarlara yönelik olarak gerçekleştirdiği bugünkü etkinliğin ardından Nokia Türkiye'nin de açıklaması gecikmedi.
Firmadan yapılan açıklamada, Lumia 520 ve 720 modellerinin yılın ikinci çeyreğinde ülkemizde de pazara sunulacağı ifade edildi. Böylece Nokia'nın tüm yeni Lumia serisi ülkemizde boy göstermiş olacak. Aslında Lumia 520 ve 720 modelleri farklı pazarları hedefliyor ancak Nokia her ikisini de ülkemizde satışa sunuyor.
Lumia 720 ve 520 modelinde pek çok özellik ortak. Bunları 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 480x800 piksel çözünürlük, 8GB depolama kapasitesi şeklinde saymak mümkün. Farklı olarak Lumia 720 modelinde 6.7MP çözünürlükte Carl Zeiss kamera, 4.3 inçlik Clear Black ekran ve 2000mAh gücünde batarya bulunuyor. Lumia 520 modelinde ise 4 inçlik ekran, 5MP çözünürlükte kamera ve 1430 mAh gücünde batarya bulunuyor. Lumia 520 modeli 180$ fiyat etiketine sahipken, Lumia 720 modeli ise 330$ civarında olacak.
Ülkemize aynı dönemde giriş yapacak diğer bir model ise 301. Giriş seviyesi Java işletim sistemli bir model olan 301, 80$ civarında bir fiyat etiketine sahip. 2.4 inçlik 240x320 piksel çözünürlükte ekran, daha yüksek hız sunan 3.5G hücresel ağ bağlantısı, 64MB RAM, 34 güne varan bekleme süresi, Bluetooth 3.0, 256MB ROM, 3.2MP çözünürlükte kamera şeklinde temel özelliklere sahip.
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Keşke dediğin gibi olsa ama dediğim şekilde geleceğinden %80 eminim.
620:700TL 820:1250TL 920:1600TL olarak düşünürsek tabi:=)
Lumia 820 nin 1040 tl ye satista oldugu pazarda 720 nin 999 tl den tutunmasi imkansiz , bu fiyatlar dogru ise cok sacma bir fiyat politikasi.
720 nin pazarda yer alabilmesi icin 750-800 araliginda olmasi gerekiyor.
Rami Android ile kıyaslamayin.
Android arayüzü backgroundu tamamen görsellerden oluşuyor. Ram tüketimi çok fazla. Özellikle 1080p modellerde 2gb ram şart.
Android boşta iken 500mb(720p) - 800mb(1080p) ram tüketiyor.
WP8 phonelara bakarsaniz arayüz yazılardan ibaret. Ekran çözünürlüğüde düşük olunca ram tüketimi 80-130 mb arasinda oluyor. 512 ram ile multitasking sıkıntısı yaşamazsınız. Eğer amaciniz oyun oynamak ise 512 ram tercih etmeyin.
Aslında o oyunun 512mb ram ile çalışmamasının nedeni WP8'in bir uygulama için sadece 180mb civarı belleğe izin vermesi. Yoksa oyun zaten 380mb ram kullanıyor. Oyuna veya telefona gelecek bir güncelleme ile o sorun hallolacaktır.
O zaman 1100-TL'ye 720 alacağıma gider +150-TL daha üste koyar 820 alırım. Bence 720'nin fiyatı 850-900-TL civarında olur.
Benim de tahminimce sizin fiyatlar bu civarda olur.
400 lira mı? şaka yapıyorsun herhalde. En az 500-550 lira olur o telefon. Türkiye'de o kadar ucuza telefon beklemek boş bir umut.
720 de 1099