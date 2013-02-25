Nokia Lumia 520 ve Lumia 720 modelleri yılın ikinci çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak





Nokia'nın giriş ve orta seviye pazarlara yönelik olarak gerçekleştirdiği bugünkü etkinliğin ardından Nokia Türkiye'nin de açıklaması gecikmedi.





Firmadan yapılan açıklamada, Lumia 520 ve 720 modellerinin yılın ikinci çeyreğinde ülkemizde de pazara sunulacağı ifade edildi. Böylece Nokia'nın tüm yeni Lumia serisi ülkemizde boy göstermiş olacak. Aslında Lumia 520 ve 720 modelleri farklı pazarları hedefliyor ancak Nokia her ikisini de ülkemizde satışa sunuyor.





Lumia 720 ve 520 modelinde pek çok özellik ortak. Bunları 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 480x800 piksel çözünürlük, 8GB depolama kapasitesi şeklinde saymak mümkün. Farklı olarak Lumia 720 modelinde 6.7MP çözünürlükte Carl Zeiss kamera, 4.3 inçlik Clear Black ekran ve 2000mAh gücünde batarya bulunuyor. Lumia 520 modelinde ise 4 inçlik ekran, 5MP çözünürlükte kamera ve 1430 mAh gücünde batarya bulunuyor. Lumia 520 modeli 180$ fiyat etiketine sahipken, Lumia 720 modeli ise 330$ civarında olacak.





Ülkemize aynı dönemde giriş yapacak diğer bir model ise 301. Giriş seviyesi Java işletim sistemli bir model olan 301, 80$ civarında bir fiyat etiketine sahip. 2.4 inçlik 240x320 piksel çözünürlükte ekran, daha yüksek hız sunan 3.5G hücresel ağ bağlantısı, 64MB RAM, 34 güne varan bekleme süresi, Bluetooth 3.0, 256MB ROM, 3.2MP çözünürlükte kamera şeklinde temel özelliklere sahip.