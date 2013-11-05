Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Lumia 525 detaylanıyor

5 yıl
2,8b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia Lumia 525 detaylanıyor

Nokia'nın alt seviye akıllı telefon segmentini hedeflediği ve Lumia 520'nin yerini alacağı tahmin edilen Lumia 525 modelinin özellikleri detaylanıyor.

Çin haberleşme komisyonu onayından geçen Lumia 525 modelinin teknik özellikleri de netleşmeye başladı. 4 inçlik IPS ekranda 800x480 piksel çözünürlük sunan Lumia 525, 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor.

Modelde RAM miktarı 1GB'a yükseltilirken 8GB depolama kapasitesi hafıza kartlarıyla 72GB'a kadar çıkabiliyor. 7GB SkyDrive alanı, WiFi, Bluetooth 4.0, 9.9mm kalınlık, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı, 3G desteği, 1430mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Modele ait basın görselleri de Evleaks tarafından internete sızdırıldı.

Modelle birlikte kısa süre önce görselleri sızan ve bir medya oynatıcıya benzeyen BH-121 Bluetooth kulaklık da hediye edilecek. Modelin kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Full-Nokia-Lumia-525-specs-leak-out-1GB-of-RAM-and-Guru-Bluetooth-headset-in-the-box_id49060 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
PinHim 5 yıl en beğenilen
flaş ve ön kamera olsa 1 dk düşünmeden alınır.
nihayet geçenlerde lumia 520, 625 ve 720 modelini deneyebildim. cihazların hepsi inanılmaz akıcı. ekran cevabı ios kadar iyi değil fakat ona çok yakın ve 520 modeli bile uygulama giriş/çıkışı ya da menü geçişleri olarak şimdiye kadar gördüğüm tüm sistemlerden daha hızlı. ios un şu durumda tek artısı ekran tepkisi. yani diyelim ki sayfayı aşağı yukarı kaydıracağız parmağımızı koyduğumuz yer androidte 1-2 cm geriden takip ediyor. iosta ise çok yakından. wp8 de de ios kadar olmasa da androidi çok rahat gömecek kadar hızlı tepki veriyor. klavyede zerre gecikme yok.
yalnız 520 ve 625/720 modelleri arasında gördüğüm bir fark vardı. donanımları aynı olmasına rağmen uygulamaların tamamının listelendiği sayfayı hızlıca aşağı çektiğimde akıcılıkta bir sorun yok. fakat lumia 520 nin sanıyorum ki ekran kalitesi ve yenileme süresinden dolayı 2 telefonu kıyasladığımızda 625 ve 720 modeli daha hızlı kayıyormuş gibi duruyor. bakın gecikme yok 3 modelde de bu tamamen ekrandan kaynaklanan bir durum.
bütün arkadaşlarıma lumia tavsiye ediyorum. 520 gibi bir telefon dahi sıfır takılma ile bu kadar akıcı çalışırken daha yüksek donanımda ne olur düşünemiyorum. 1080p ekrana karşıyım. 720p ekranlı 5inc ve üzeri 2 gb ramli ve s800 işlemci ve bunun ayarında bir donanımla yeni bir model tanıttığı an alacağım.
kamera konusunda da nokia harika işler yapıyor. yüksek fps olayını ne zamandır istiyordum ve ios hepsinden hızlı davrandı. nokianın kameraları bu kadar iyiyken umarım yeni bir model de yüksek fps değerlerine ulaşırlar.
ayrıca ekrana çift tıkladığımızda ekran kilidinin açılması olayını tüm akıllı telefonlarda görsek ne güzel olur.
flaş ve ön kamera olsa 1 dk düşünmeden alınır.nihayet geçenlerde lumia 520, 625 ve 720 modelini deneyebildim. cihazların hepsi inanılmaz akıcı. ekran cevabı...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jurgen Klopp 5 yıl
1 GHz Çift Çekirdekli Snapdragon™ 400 İşlemci
1 GB Ram
8 GB Dahili hafıza. Microsd kart desteği bulunmakta ve 64GB kadar hafıza takılabiliyor.
4” IPS LCD ekran 800 x 480 çözünürlüğe sahip olacak. Ekran süper hassas özellik ile gelecek.
5 MP çözünürlüğe sahip kamere 720p ve 30fps çekim yapabiliyor
Telefon 119.9 x 64 x 9.9mm boyutlarında ve 124gr ağırlağında olacak.
Telefon 1430 mAH batarya ile geliyor.

Ana kamerada flaş ve ön kamera ile gelirse Lumia 525 gerçekten alt segmente hitap edecek en iyi cihaz olmaya aday.
1 GHz Çift Çekirdekli Snapdragon™ 400 İşlemci1 GB Ram8 GB Dahili hafıza. Microsd kart desteği bulunmakta ve 64GB kadar hafıza takılabiliyor....
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jurgen Klopp 5 yıl
1 GHz Çift Çekirdekli Snapdragon™ 400 İşlemci
1 GB Ram
8 GB Dahili hafıza. Microsd kart desteği bulunmakta ve 64GB kadar hafıza takılabiliyor.
4” IPS LCD ekran 800 x 480 çözünürlüğe sahip olacak. Ekran süper hassas özellik ile gelecek.
5 MP çözünürlüğe sahip kamere 720p ve 30fps çekim yapabiliyor
Telefon 119.9 x 64 x 9.9mm boyutlarında ve 124gr ağırlağında olacak.
Telefon 1430 mAH batarya ile geliyor.

Ana kamerada flaş ve ön kamera ile gelirse Lumia 525 gerçekten alt segmente hitap edecek en iyi cihaz olmaya aday.
1 GHz Çift Çekirdekli Snapdragon™ 400 İşlemci1 GB Ram8 GB Dahili hafıza. Microsd kart desteği bulunmakta ve 64GB kadar hafıza takılabiliyor....
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 5 yıl
Ne ka para o ka telefon. 500-600 liraya satılacak telefona bu donanım fazla bile.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Benm Sevmedıgım yonu ıse bu telefonun yanında verılen orjınal kulaklıgıdır kulagıma oturmuyor keşke samsung Galaxı S3 gibi sılıkon kulaklık verseydıler :) ama telefn masallah cok guzel var bnde yesıl kasalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl
Lumiayı hic sevmem ama bu olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaPasam 5 yıl
Keşke 520 almayıp bunu bekleseydim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 5 yıl
Arka kameraya flash o kadar gerekli bir şey değil de cihazda ön kamera olsaydı süper olurdu.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukox 5 yıl
İphone 3g yi değiştirmeme sebep olacak telefon bulundu
ah birde on kamera ve flaş olsaydı diyecem de o zaman 620 den üst özellikleri olurdu. Neyse, bende kendimi çekmem artık ne yapalim


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eozenir 5 yıl
sonunda samsung ve android gibi saçma sapan cihaz haberleri görmekten bıkmıştım. şu an nokia lumia 925 var. iyki samsung ve android gibi bir facia almamışım. bu telefonda uygun fiyatlı olursa alınabilir. gerçekten güzel bir görünümü var.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_67 5 yıl
düşük seviye android almaktansa 500 lira civarında bu tip wp cihazlara yönelmek daha mantıklı

en azından performanslı bir cihaz almış olursunuz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 5 yıl
Ben aslinda 720 nin devamini bekliyorum. 725 olur galiba 720 nin tek eksigi RAM di 1GB olsaydi guzel olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Fiyatını düşük bekliyorum. Giriş-Orta seviyesi için ideal bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 5 yıl
TurboCore
senersongur Ekran 720p olsa iyi olurdu.
4 inçlik IPS ekranda 800x480 piksel çözünürlük o zaman 5inçe de 4k koyalım? Millet yüksek çözünürlükten kaçıyorken bu yorum garip olmuş

kim kaçıyor yüksek çözünürlükten ya hahahah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jurgen Klopp 5 yıl
1 GHz Çift Çekirdekli Snapdragon™ 400 İşlemci
1 GB Ram
8 GB Dahili hafıza. Microsd kart desteği bulunmakta ve 64GB kadar hafıza takılabiliyor.
4” IPS LCD ekran 800 x 480 çözünürlüğe sahip olacak. Ekran süper hassas özellik ile gelecek.
5 MP çözünürlüğe sahip kamere 720p ve 30fps çekim yapabiliyor
Telefon 119.9 x 64 x 9.9mm boyutlarında ve 124gr ağırlağında olacak.
Telefon 1430 mAH batarya ile geliyor.

Ana kamerada flaş ve ön kamera ile gelirse Lumia 525 gerçekten alt segmente hitap edecek en iyi cihaz olmaya aday.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jurgen Klopp 5 yıl
1 GHz Çift Çekirdekli Snapdragon™ 400 İşlemci
1 GB Ram
8 GB Dahili hafıza. Microsd kart desteği bulunmakta ve 64GB kadar hafıza takılabiliyor.
4” IPS LCD ekran 800 x 480 çözünürlüğe sahip olacak. Ekran süper hassas özellik ile gelecek.
5 MP çözünürlüğe sahip kamere 720p ve 30fps çekim yapabiliyor
Telefon 119.9 x 64 x 9.9mm boyutlarında ve 124gr ağırlağında olacak.
Telefon 1430 mAH batarya ile geliyor.

Ana kamerada flaş ve ön kamera ile gelirse Lumia 525 gerçekten alt segmente hitap edecek en iyi cihaz olmaya aday.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hukuksever 5 yıl
İki şey olsa çok iyi olurdu 1 720 p ekran 2 carl zeiss camera ve faşlı olcak tabi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
badtrip 5 yıl hukuksever
hukuksever

İki şey olsa çok iyi olurdu 1 720 p ekran 2 carl zeiss camera ve faşlı olcak tabi

Fiyatı 750 yaptın sen de :)
Bunu 550 ye satıyorlar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2816 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia lumia ve nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Dell Türkiye Genel Müdürü ile yeni bilgisayarları ve Türkiye'deki çalışmalarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim