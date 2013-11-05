Nokia Lumia 525 detaylanıyor

Haber Editörü
Nokia'nın alt seviye akıllı telefon segmentini hedeflediği ve Lumia 520'nin yerini alacağı tahmin edilen Lumia 525 modelinin özellikleri detaylanıyor.
Çin haberleşme komisyonu onayından geçen Lumia 525 modelinin teknik özellikleri de netleşmeye başladı. 4 inçlik IPS ekranda 800x480 piksel çözünürlük sunan Lumia 525, 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor.
Modelde RAM miktarı 1GB'a yükseltilirken 8GB depolama kapasitesi hafıza kartlarıyla 72GB'a kadar çıkabiliyor. 7GB SkyDrive alanı, WiFi, Bluetooth 4.0, 9.9mm kalınlık, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı, 3G desteği, 1430mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Modele ait basın görselleri de Evleaks tarafından internete sızdırıldı.
Modelle birlikte kısa süre önce görselleri sızan ve bir medya oynatıcıya benzeyen BH-121 Bluetooth kulaklık da hediye edilecek. Modelin kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Full-Nokia-Lumia-525-specs-leak-out-1GB-of-RAM-and-Guru-Bluetooth-headset-in-the-box_id49060 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nihayet geçenlerde lumia 520, 625 ve 720 modelini deneyebildim. cihazların hepsi inanılmaz akıcı. ekran cevabı ios kadar iyi değil fakat ona çok yakın ve 520 modeli bile uygulama giriş/çıkışı ya da menü geçişleri olarak şimdiye kadar gördüğüm tüm sistemlerden daha hızlı. ios un şu durumda tek artısı ekran tepkisi. yani diyelim ki sayfayı aşağı yukarı kaydıracağız parmağımızı koyduğumuz yer androidte 1-2 cm geriden takip ediyor. iosta ise çok yakından. wp8 de de ios kadar olmasa da androidi çok rahat gömecek kadar hızlı tepki veriyor. klavyede zerre gecikme yok.
yalnız 520 ve 625/720 modelleri arasında gördüğüm bir fark vardı. donanımları aynı olmasına rağmen uygulamaların tamamının listelendiği sayfayı hızlıca aşağı çektiğimde akıcılıkta bir sorun yok. fakat lumia 520 nin sanıyorum ki ekran kalitesi ve yenileme süresinden dolayı 2 telefonu kıyasladığımızda 625 ve 720 modeli daha hızlı kayıyormuş gibi duruyor. bakın gecikme yok 3 modelde de bu tamamen ekrandan kaynaklanan bir durum.
bütün arkadaşlarıma lumia tavsiye ediyorum. 520 gibi bir telefon dahi sıfır takılma ile bu kadar akıcı çalışırken daha yüksek donanımda ne olur düşünemiyorum. 1080p ekrana karşıyım. 720p ekranlı 5inc ve üzeri 2 gb ramli ve s800 işlemci ve bunun ayarında bir donanımla yeni bir model tanıttığı an alacağım.
kamera konusunda da nokia harika işler yapıyor. yüksek fps olayını ne zamandır istiyordum ve ios hepsinden hızlı davrandı. nokianın kameraları bu kadar iyiyken umarım yeni bir model de yüksek fps değerlerine ulaşırlar.
ayrıca ekrana çift tıkladığımızda ekran kilidinin açılması olayını tüm akıllı telefonlarda görsek ne güzel olur.
1 GB Ram
8 GB Dahili hafıza. Microsd kart desteği bulunmakta ve 64GB kadar hafıza takılabiliyor.
4” IPS LCD ekran 800 x 480 çözünürlüğe sahip olacak. Ekran süper hassas özellik ile gelecek.
5 MP çözünürlüğe sahip kamere 720p ve 30fps çekim yapabiliyor
Telefon 119.9 x 64 x 9.9mm boyutlarında ve 124gr ağırlağında olacak.
Telefon 1430 mAH batarya ile geliyor.
Ana kamerada flaş ve ön kamera ile gelirse Lumia 525 gerçekten alt segmente hitap edecek en iyi cihaz olmaya aday.
1 GB Ram
8 GB Dahili hafıza. Microsd kart desteği bulunmakta ve 64GB kadar hafıza takılabiliyor.
4” IPS LCD ekran 800 x 480 çözünürlüğe sahip olacak. Ekran süper hassas özellik ile gelecek.
5 MP çözünürlüğe sahip kamere 720p ve 30fps çekim yapabiliyor
Telefon 119.9 x 64 x 9.9mm boyutlarında ve 124gr ağırlağında olacak.
Telefon 1430 mAH batarya ile geliyor.
Ana kamerada flaş ve ön kamera ile gelirse Lumia 525 gerçekten alt segmente hitap edecek en iyi cihaz olmaya aday.