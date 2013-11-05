Nokia Lumia 525 detaylanıyor





Nokia'nın alt seviye akıllı telefon segmentini hedeflediği ve Lumia 520'nin yerini alacağı tahmin edilen Lumia 525 modelinin özellikleri detaylanıyor.





Çin haberleşme komisyonu onayından geçen Lumia 525 modelinin teknik özellikleri de netleşmeye başladı. 4 inçlik IPS ekranda 800x480 piksel çözünürlük sunan Lumia 525, 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor.





Modelde RAM miktarı 1GB'a yükseltilirken 8GB depolama kapasitesi hafıza kartlarıyla 72GB'a kadar çıkabiliyor. 7GB SkyDrive alanı, WiFi, Bluetooth 4.0, 9.9mm kalınlık, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı, 3G desteği, 1430mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Modele ait basın görselleri de Evleaks tarafından internete sızdırıldı.





Modelle birlikte kısa süre önce görselleri sızan ve bir medya oynatıcıya benzeyen BH-121 Bluetooth kulaklık da hediye edilecek. Modelin kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Full-Nokia-Lumia-525-specs-leak-out-1GB-of-RAM-and-Guru-Bluetooth-headset-in-the-box_id49060