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Nokia Lumia 610 modelinin özellikleri netleşiyor

7 yıl
4,3b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia firmasının MWC 2012 fuarında tanıtması beklenen ve giriş seviyesi akıllı telefon pazarına yönelik olarak hazırladığı iddia edilen Lumia 610 modeli hakkında bazı detaylar daha ortaya çıktı.
Lumia 610, Microsoft'un fuarda tanıtacağı Windows Phone Tango güncellemesini taşıyacak. Tango güncellemesi 120 farklı dil desteği, 256MB RAM ve düşük sistem gereksinimleri nedeniyle maliyetleri düşüren bir güncelleme olacak.
BGR sitesinin elde ettiği bilgilere göre Lumia 610 modeli 3.2 inçlik ekran, 3MP arka kamera, 256MB RAM özelliklerine sahip. Lumia 610 fuar sonrasında 175 Avro fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunulacak. Bu bilgiler henüz doğrulanmadı.
Daha önce de Tango güncellemesi yüklü modellerin ilk olarak Çin'de satışa sunulacağını belirtmiştik. Bu bakımdan fuar sonrası Çin ve Hindistan güncellemeyi ilk olarak deneyecek ülkeler olabilir.
Nokia'nın fuarda ayrıca Lumia 900 modelinin global versiyonunu ve Nokia N8 modelinin halefini tanıtacağı da iddialar arasında. Nokia, 27 Şubat'ta fuarda bir etkinlik düzenleyecek.

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Pulstar 7 yıl en beğenilen
Cep telefonlarıyla atomu parçalamak için olabilecek en yüksek donanımı isteyen arkadaşlar tarafından yıllardır NOKIA'nın batacağı söyleniyor.
Ne NOKIA'ymış be arkadaş; batamadı gitti.
Cep telefonlarıyla atomu parçalamak için olabilecek en yüksek donanımı isteyen arkadaşlar tarafından yıllardır NOKIA'nın batacağı söyleniyor.Ne NOKIA'ymış ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Python 7 yıl
mansurmarsak
Nokia işletim sisteminin max özelliklerini zorlamak yerine min özelliklerini zorluyor. Helal olsun nokia! Bu kafayla batış süreni çok daha fazla kısaltıyorsun.Biz yarın ki 4 çekirdekli telefonları beklerken sen nerden kısabilirim derdindesin.

Buna benzer yorumlar 2007 den beri yapılıyor,nokia sadece üst düzey telefon üretmiyor,100 liradan 1500 liraya kadar yüzlerce modeli var,adam üst segmentten satamasada alt segmentten voleyi vuruyor yani adamların batacagı falan yok,batması için galaxy s 2 iphone benzeri cihazları 100 liraya almamız lazımki nokiada batsın bunlarda olmayacağına göre nokia batmaz
mansurmarsakNokia işletim sisteminin max özelliklerini zorlamak yerine min özelliklerini zorluyor. Helal olsun nokia! Bu kafayla batış süreni ç...
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35fatih 7 yıl
mansurmarsak
Nokia işletim sisteminin max özelliklerini zorlamak yerine min özelliklerini zorluyor. Helal olsun nokia! Bu kafayla batış süreni çok daha fazla kısaltıyorsun.Biz yarın ki 4 çekirdekli telefonları beklerken sen nerden kısabilirim derdindesin.

aynı işlemleri yapacaksa 500 çekirdekli işlemcili ya da 2 gb ram bellekli olmasının ne anlamı var ki. hem böylece maliyet düşmüş oluyor hemde bataryayı sömürüp tüketen bir donanım yok. önemli olan stabil bir sistem yapıp bunu en az donanımla sağlam bir şekilde çalıştırmaktır. nokşa bunu yapıyor.
mansurmarsakNokia işletim sisteminin max özelliklerini zorlamak yerine min özelliklerini zorluyor. Helal olsun nokia! Bu kafayla batış süreni ç...
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DH Misafiri 7 yıl
nokia ve şu saçma rengi mavi. Hemen hemen yer yeni telefonunda neden bu kadar saçma bi rengi lanse edip duruyolar anlamak zor!
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acmtncy 7 yıl
256 mb ram 680mhz arm11 kombinasyonu wp7ye de gelsin arkadaşlar çok memnun sanırım o donanımdan. hala nokiayı savunurken "atom mu parçalayacaksınız?, crysis mi oynayacaksınız?" tarzı yorular yapılıyor. biz günümüz uygulamalarını adam gibi çalıştıracak donanım istiyoruz. siz 1000 lirayı akıllı telefona verip menü geçişlerini akıcı yapınca telefon yeterli donanıma sahip sanıyorsunuz sanırım. gerçi günümüz uygulamaları nokia telefonlarda yok ki donanımı kullansın. arkadaşımda n8 var yaptığı tek şey fotoğraf çekip müzik dinlemek. çünkü adam gibi uygulama yok. zaten desteğin kesileceği bir platforma kim neden uygulama yazsın. ve bu telefon 1000 liraya satılıyor şu anda. yazıktır yahu. eğer siz de nokianın yanlış yaptığını kabul edebilseydiniz belki o telefon hakettiği fiyatta olurdu.
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eP_362 7 yıl
Yeni resimler:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 7 yıl
Bu telefon suya düşse batmaz..
Çünkü:Tipi kayık:) Arkadaş şu telefonların tasarımı üzerinde biraz daha dursalar bir mavidir gidiyor şekline bir düzen vermek lazım.:) yada resimde biraz büzüşük gözüküyo :D
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EKE58 7 yıl
Bir telefon istediği kadar seri olsun, uçak olsun uygulamaları, oyunları kısıtlıysa ölüdür, çöptür.
Nokia android işletim sistemli telefon üretse gerçekten durumu toparlayabilir.
Ben mesela yeni telefon aldım 701 ile Xperia Neo V arasında kalmıştım.Baktım 701'i aldıktan sonra telefon sadece cebimde duracak oyun yok uygulama yok.
Popüler işletim sistemleri bence hep daha avantajlı.
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sweatcan 7 yıl
yahu en azından şu ram miktarını 512 koyup bikaç euro fazla yapsa ne güzel olurmuş.
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erci501 7 yıl
sene 2012 hala nokia yı savunanlar var.
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aziz77 7 yıl
komik...
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danGerfuLL 7 yıl
Birileri arkadaslarin kulagina Windows'un donanim kisitlamasini fisildamamis. Ayrica orta segmentte Samsung'un Gio, Ace; HTC'nin Wildfire, Wildfire S vb. gibi modellerinin oldugundan bir haber arkadaslara Lumia 800'un donanim kisitlamasina ragmen o sistemde maximum duzeyde bir cihaz oldugunu hatirlatayim. Apollo guncellemesinden sonra daha ust duzey donanima sahip cihazlarin cikacagini da hatirlatmakta fayda var. Nokia'nin Windows ile anlasmasindan kaynaklanmasi sebebiyle ozellikle MeeGo'da yuksek donanim kullanamamasini ve Symbian'daki sacma Arm11 politikasini da goz ardi edersek WP'nin Apollo guncellemesiyle beklenilen nitelikteki donanima sahip Nokia cihazlari gorecegiz..

Vesselam.
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RAN7843 7 yıl
hala diyorsanız en çok satan firma nokıa i phone sadece pasta satıyor nokıa ıse ekmek te satıyor bu gayet normal en çok satan firmalar arasında olmasıı
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Psydia 7 yıl
Nokia'nin yikilisi da osmanli'nin yikilisi gibi olacak. Once 17.yy.da oldugu gibi Nokia telefonun kamera gibi ozelliklerini artirdi, sonra 18.yy.daki gibi Japonya'ya elciler gondererek oradaki yenilikleri takip etti. 19.yy.da Nokia agir borc yuku altina girecek; 20.yy.da ise buyuk iflas kararinin ardindan Nokia muhendisleri birleserek yeni bir sirket kuracaklar. Baslarda sirket darbelerle sarsilsa da 21.yy.a girildiginde tekrar yukselise gecerek dunya devi olacak.
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