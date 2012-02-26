Nokia Lumia 610 modelinin özellikleri netleşiyor

Nokia firmasının MWC 2012 fuarında tanıtması beklenen ve giriş seviyesi akıllı telefon pazarına yönelik olarak hazırladığı iddia edilen Lumia 610 modeli hakkında bazı detaylar daha ortaya çıktı.

Lumia 610, Microsoft'un fuarda tanıtacağı Windows Phone Tango güncellemesini taşıyacak. Tango güncellemesi 120 farklı dil desteği, 256MB RAM ve düşük sistem gereksinimleri nedeniyle maliyetleri düşüren bir güncelleme olacak.

BGR sitesinin elde ettiği bilgilere göre Lumia 610 modeli 3.2 inçlik ekran, 3MP arka kamera, 256MB RAM özelliklerine sahip. Lumia 610 fuar sonrasında 175 Avro fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunulacak. Bu bilgiler henüz doğrulanmadı.

Daha önce de Tango güncellemesi yüklü modellerin ilk olarak Çin'de satışa sunulacağını belirtmiştik. Bu bakımdan fuar sonrası Çin ve Hindistan güncellemeyi ilk olarak deneyecek ülkeler olabilir.

Nokia'nın fuarda ayrıca Lumia 900 modelinin global versiyonunu ve Nokia N8 modelinin halefini tanıtacağı da iddialar arasında. Nokia, 27 Şubat'ta fuarda bir etkinlik düzenleyecek.