Nokia Lumia 630 satışa sunuluyor

Geçen ay Windows Phone 8.1 sürümünün tanıtımıyla duyurusu yapılan Nokia'nı giriş seviyesi akıllı telefonu Lumia 630'ın bugünden itibaren Asya'da satışına başlanıyor, telefon ilerleyen dönemde ise Avrupa ve Amerika'da satışa sunulacak.

Nokia Lumia serisinde Windows Phone 8.1 ile piyasaya sürülen ilk telefon olma özelliğini taşıyan Lumia 630'da yeni sürümün getirdiği Cortana asistanı ve bildirim merkezi gibi yeniliklerin yanında Data Sense, Wi-Fi Sense ve Storage Sense uygulamalarını da beraberinde getiriyor.

4.5 inç 480x854 piksel çözünürlüklü ClearBlack IPS LCD ekrana sahip modelde düşük seviye akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız dört çekirdekli 1.2GHz hızda çalışan Snapdragon 400 yongaseti yer alıyor. 512MB RAM'in 8GB dahili hafızanın sunulduğu modelin hafızası micro SD kart ile arttırabiliyor. 720p video kaydı yeteneği sahip 5MP'lik kameraya yer verilen cihazda satış fiyatı uygun tutulabilmesi için LED flaşa yer verilmemiş.

Avrupa'da €150 civarında bir satış fiyatına sahip olacak Lumia 630 için Nokia Türkiye websitesinde de çok yakında ibaresi yer alıyor.

http://conversations.nokia.com/2014/05/14/first-windows-phone-8-1-smartphone-lumia-630-sales-begin/