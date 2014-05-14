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Nokia Lumia 630 satışa sunuluyor

Geçen ay Windows Phone 8.1 sürümünün tanıtımıyla duyurusu yapılan Nokia'nı giriş seviyesi akıllı telefonu Lumia 630'ın bugünden itibaren Asya'da satışına başlanıyor, telefon ilerleyen dönemde ise A...
5 yıl
962
1
81
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Nokia Lumia 630 satışa sunuluyor
Geçen ay Windows Phone 8.1 sürümünün tanıtımıyla duyurusu yapılan Nokia'nı giriş seviyesi akıllı telefonu Lumia 630'ın bugünden itibaren Asya'da satışına başlanıyor, telefon ilerleyen dönemde ise Avrupa ve Amerika'da satışa sunulacak.
Nokia Lumia serisinde Windows Phone 8.1 ile piyasaya sürülen ilk telefon olma özelliğini taşıyan Lumia 630'da yeni sürümün getirdiği Cortana asistanı ve bildirim merkezi gibi yeniliklerin yanında Data Sense, Wi-Fi Sense ve Storage Sense uygulamalarını da beraberinde getiriyor. 
4.5 inç 480x854 piksel çözünürlüklü ClearBlack IPS LCD ekrana sahip modelde düşük seviye akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız dört çekirdekli 1.2GHz hızda çalışan Snapdragon 400 yongaseti yer alıyor. 512MB RAM'in 8GB dahili hafızanın sunulduğu modelin hafızası micro SD kart ile arttırabiliyor. 720p video kaydı yeteneği sahip 5MP'lik kameraya yer verilen cihazda satış fiyatı uygun tutulabilmesi için LED flaşa yer verilmemiş.
Avrupa'da €150 civarında bir satış fiyatına sahip olacak Lumia 630 için Nokia Türkiye websitesinde de çok yakında ibaresi yer alıyor.

http://conversations.nokia.com/2014/05/14/first-windows-phone-8-1-smartphone-lumia-630-sales-begin/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Ulan Siz Ne Mal Heriflersiniz Habire İşiniz Şu Nokiayı Kötülemek 512 MB RAM AZMI IPHONE 4 S 512 MB RAMİ VAR Ve 1200 Satılıyor Ram Bu Kadar Sıkıntıysa Niye Iphone Alıyorsunuz.Telefon Alacaklara Bile Su Telefondan Soğutuyorsunuz . Herkesin Maddi Durumu Vardır Adam 2000 TL Bi Samsunga Ödiyeceğine Gider Ucuz İstiyorsa Bunu Alır. Gazetelerde Bile Bu Fiyata Suan Kral Daha İyisi Yok Samsung Bile Bu Fiyata Berbat Bir Telefon Yapıyor.Alacaklara Söyliyorum Alın.Eğer Lumia 625 VE Lumia 630 Arasında Kalsaydınız 630 Tavsiye Ederim. Elinize Almadığınız Telefonları Kötülüyorsunuz.Alın Bir Android 1.5 sene Sonra Görürsünüz Nasıl Kasmalar Donmalar Yaşandığını.Al Lumia Zevkine Bak Öğrencilere Kesinlikle Tavsiye Ederim.
Ulan Siz Ne Mal Heriflersiniz Habire İşiniz Şu Nokiayı Kötülemek 512 MB RAM AZMI IPHONE 4 S 512 MB RAMİ VAR Ve 1200 Satılıyor Ram Bu Kadar Sıkıntıysa Niye Ipho...
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Fenomenon 5 yıl eofdred
eofdred
Peregrino

Ölü dogan bir Lumia cihazi daha. 150€ 400tl mi yapiyor? Lumia 525 yer bunu. Tek avantaji buyuk ekran olur ki 512MB ram ile ne ise yarayacak?

512mb ram hemen hemen tüm uygulamaları çalıştırabiliyor

diğer platformlarda 512mb ram'la çalışan uygulamalar windows'da 512mb ram'li telefonlar için indirilemiyor.
wp alınacaksa kesinlikle 1gb ram olmalı. zaten millet uygulama eksik olduğu için yakınıyor. bir de uygulama markete gelince 512mb ram'e destek versin diye mi bekleyecek??
o yüzden 520, 620, 625, 630 alınmaz. alınacaksa 525 alınır.
eofdredPeregrinoÖlü dogan bir Lumia cihazi daha. 150€ 400tl mi yapiyor? Lumia 525 yer bunu. Tek avantaji buyuk ek...
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mnk9624 4 yıl
burada 512 mb ram var kısacası bu alet çöp diyenlerin hiçbirinin 512 mb ramli bir lumia kullanmadığını düşünüyorum. Bakın ben yaklaşık 5 aydır lumia 520 kullanıyorum. Evet mağazada bazı oyunlar 512 mb ram için mevcut değil. Burada hiçbir oyun 512 mb ram için gelmiyormuş gibi konuşuluyor. 512 MB ram için mağazaya gelmeyen oyunlar belkide bir elin parmaklarını geçmeyecektir. Bu fiyat aralığındaki android telefonlara baktığınız zaman flappy bird oynarken bile kasma yapanlar var emin olun ki... Galaxy ace 2 bildiğin flappy bird oynarken kasıyor telefonun arayüzünden dolaşmak bile büyük bir işkence. Tabi tasarım olarak hiç söylemiyorum bile herkesin elinde kös kös zerre tasarıma sahip olmayan samsunglar dolanıyor. bu fiyatlarda lumia serisinin vereceği performansı verebilecek android telefon yok donanımsal özellikleri istediği kadar üstün olsun. istediğiniz karşılaştırmayı yapabilirsiniz ben internete bile kasıla kasıla gireceksem mağazamda istediği kadar oyun olsun benim için ne ifade eder? Bu fiyat aralığında alınacak iki telefon var bana göre birisi lumia 630 diğeri de lumia 525'tir. Çöp olan tasarımsız piyasaya çıkan donanım sömürücüsü android telefonlardır.

512 mb olayını zaten en başta söyledim evet bazı oyunlar 512 mb ram için gelmiyor ancak oynadığınız oyunların hepsinin hakkını sonuna kadar veriyor oynadığınız oyunlarda kasma donma göremezsiniz bu fiyattaki android telefonlarda ise mağazasında evet tüm oyunlar var ancak flappy bird'i bile doğru düzgün oynayamazsınız oyunların hiçbirinde performans alamazsınız seçim sizin... Lütfen arkadaşlardan ricam boş yere atıp tutmasınlar 512 mb ram olayının asıl gerçeği budur windows phone cihazlarda 512 mb ram ile 1 gb ram'in 3-5 oyun dışında farkettiğini söyleyemeyiz.. Ha zaten çok oyun delisi olan birisi gidip 600 liralık bir telefon bakmaz..
burada 512 mb ram var kısacası bu alet çöp diyenlerin hiçbirinin 512 mb ramli bir lumia kullanmadığını düşünüyorum. Bakın ben yaklaşık 5 aydır lumia 520 kullan...
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DH Misafiri 4 yıl
Şakamısınız arkadaşlar siz. Birisi diğer platformlarda 512 mb ramla çalışan uygulamalar wp de çalışmıyor demiş. Arkadaşım bütün uygulamalar 512 mb olsun olmasın hepsinde çalışıyor sadece mc4 , gta , fifa 14 tarzı oyunlar çalışmıyor. Bu oyunları da telefonu hackleyerek kurabilirsiniz . Bu oyunlar bile 512 mb ramde kasmıyor hackleyerek kurunca . Bakın tekrar diyorum bazı oyunlarda kısıtlama var sadece . Yoksa uygulama olarak hepsi çalışıyor ;)
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mert1905x 4 yıl
630 aldım 0 sıkıntı hiçbir takılma kasma donma yok oyunlarda sıkıntısı yok beni şaşırttı gercekten 450tl lik telefon :)
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DH Misafiri 4 yıl
Ulan Siz Ne Mal Heriflersiniz Habire İşiniz Şu Nokiayı Kötülemek 512 MB RAM AZMI IPHONE 4 S 512 MB RAMİ VAR Ve 1200 Satılıyor Ram Bu Kadar Sıkıntıysa Niye Iphone Alıyorsunuz.Telefon Alacaklara Bile Su Telefondan Soğutuyorsunuz . Herkesin Maddi Durumu Vardır Adam 2000 TL Bi Samsunga Ödiyeceğine Gider Ucuz İstiyorsa Bunu Alır. Gazetelerde Bile Bu Fiyata Suan Kral Daha İyisi Yok Samsung Bile Bu Fiyata Berbat Bir Telefon Yapıyor.Alacaklara Söyliyorum Alın.Eğer Lumia 625 VE Lumia 630 Arasında Kalsaydınız 630 Tavsiye Ederim. Elinize Almadığınız Telefonları Kötülüyorsunuz.Alın Bir Android 1.5 sene Sonra Görürsünüz Nasıl Kasmalar Donmalar Yaşandığını.Al Lumia Zevkine Bak Öğrencilere Kesinlikle Tavsiye Ederim.
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FireSwords 4 yıl
512 MB RAM? Ön Kamera yok? Flaş yok?

Aynı fiyata çok daha iyi Android telefonlar var.
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KaSaTuRa. 4 yıl
klasik nokia hareketi, ekran büyür donanım düşer, donanımda ufak ekleme yapar flaş koymaz, ön kamera koyar öbürünü kısar, maksat eldeki aynı malzemelerle daha fazla seçenek oluşturup daha fazla model satmak, bunun yerine adam akıllı 3-5 model koysa çok daha başarılı olur

ayrıca 512 ram yeterciler bırakın artık saçmalamayı, 512 ram windows phone için de gayet yetersiz bir bellek, yüksek donanıma sahip cihazları kullanan herkes palavra sıkıp duruyor, ana ekranda 3-5 büyük kutu ve arkaplanda çoğu uygulamayı kapatarak zaten android cihazlar da yeteri performansı veriyor, ana ekranı doldurup arkaplanda programlar engellenmeyince 512 mb ram de cihaz kasım kasım kasılıyor, uygulamalar ve oyunlar çakılıp kalıyor, hele aynı ayarlar ve kişiselleştirme yapılmış 512 mb ve 1 gb ram li iki cihazı yanyana getirince fark resmen bağırıyor, ha uygulama kurmayıp telefon defterine internet tarayıcıya girip çıkacak olan varsa 512 mb ram gayet yeter, onun dışında bu cihaz tamamen çöptür, kime geçirirsek kardır cihazıdır
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Ramiz Karaeski 4 yıl
Kısacası çöp , 512 mb ramli telefon bir de flash yok ee ?
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DH Misafiri 4 yıl
ben alıcam bu telefondan ama fazla beğenen yok ben içeriğe fazla bakmıyorum zaten ama nokia yı şu konuda kutlamak lazım dış tasarımı müthiş :=)
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Flag SHİP Killer 5 yıl
4 çekirdekli 1.2 işlemcisi var ama 512 mb ram koymuşlar bundaki amaçları mağazadaki uygulama ve oyunların 512 mb ramli olan telefonlara optimize edilmesi çoğu optimize oldu ce fiyatı 500 tl civarı olursa iyi bir seçenek olur bir arkadaşda s3 mini daha iyi diye yazıp saçmalamış :)
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lordford50 5 yıl Rust in Peace
6 aydır L820 kullanıyoruz,
Batarya hariç çok memnunuz.
Yeğen de de L520 var, 512 gb ram gerçekten yetersiz.
Tavsiyem:
500 lira bütçe için L525
800 lira bütçe için L820 ve Htc 8x
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Manchester United 5 yıl
Led flaşı geçtim hala 512 MB ram'mi
Lumia 525 de bile 1 GB var bu kafayla nereye gidiyorun, amacın ne senin nokia
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Emretas205 5 yıl
Bu telefonun amacı 8.1 i vermek cihaz ı 1 ram yapsalar o zmn alt yapı cihazı olmaktan çıkar 600 luleri 512 rame veriyor 800 leri 1 gb 900 ler 2 gb yapı böyle
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Utku 5 yıl
Cin markalarini ornek vermekten vazgecin bence. Bu adamlar her sektorde en ucuz. Dunyaya kalitesini kabul ettirmis markalarin fiyatlari daha yuksek. Sadece Nokia'ya has bir durum degil.

Bu telefonun fiyatini Cinli bir ureticiyle mukayese etmek haksizliktir. Karsilastirilacaksa yine tum dunya tarafindan kabul gormus saygin bir markanin urunleriyle fiyat mukayesesi yapmak gerek.

Simdi bi S3 Mini bu telefondan iyi mi?
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u.r.k. 5 yıl Utku
Utku

Cin markalarini ornek vermekten vazgecin bence. Bu adamlar her sektorde en ucuz. Dunyaya kalitesini kabul ettirmis markalarin fiyatlari daha yuksek. Sadece Nokia'ya has bir durum degil.

Bu telefonun fiyatini Cinli bir ureticiyle mukayese etmek haksizliktir. Karsilastirilacaksa yine tum dunya tarafindan kabul gormus saygin bir markanin urunleriyle fiyat mukayesesi yapmak gerek.

Simdi bi S3 Mini bu telefondan iyi mi?

S3 mini daha iyi.
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pentaaaaa 5 yıl
hep birbirlerini aynsı 1 kerede farklı tasarımla gelin
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