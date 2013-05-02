Nokia Lumia 720 ülkemizde satışa sunuldu

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Nokia'nın MWC 2013 etkinliğinde görücüye çıkardığı Lumia ailesinin yeni üyesi Lumia 720, ülkemizde de resmi olarak satışa sunuldu.
Lumia 720 modelinde 4.3 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ClearBlack LCD ekran, Gorilla Glass 2 panel ve 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemciye yer veriliyor.
Ayrıca Windows Phone 8 işletim sistemi, 2000mAh batarya, 6.7MP çözünürlükte F/1.9 diyafram aralıklı Carl Zeiss arka kamera, 1.3 MP çözünürlükte geniş açılı ön kamera, 720p video kaydı, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği şeklinde özellikleri saymak mümkün.
Yazılım tarafında ise dijital kamera lensleri, HERE haritalar, 12 milyondan fazla şarkı repertuvarına sahip Mix Radio gibi özellikler bulunuyor. Nokia Lumia 720, 999TL tavsiye edilen perakende satış fiyatına sahip.
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Bide RAM 512 en iyi oyunlardan mahrum telefon. Yap sunu 1 adam gibi nolcak sanki
Arkadaşımdaki 920 30 dakikada %9 pil tüketiyor, full facebook kullanımında. 5,5 saatte tamamen bitiyor ışte.
artı yanları; arabırımlerı harıka kusursuz ve akıcı bır menusu var cok kullanıslı ve harhangı bır ek program ındırmeden kullanılabılen bır navgıasyonu var ınanmazsanız deneyın mahallenızdekı bakkalın ısmıne akdr bılıyo daha once wp hıc kullanmamıstım ama androıdın menulerındekı o sıkıcı ve kasvetlı havasından sonra wp resmen elımde teknolojık bır alet tuttugumu hıssettırdı ayrıca sunu soylemek ısterım nokia music+ inanılmaz bır deneyım cunku elınızın altında dunyadakı tum sarkılar orjınal halıyle var ve aylık 4.99 tl uyelıkle her sarkıyı cebınıze ındırıp dınleyebılıyorsunuz.. cok ergonomık ve cok hassas bırdokunmatıgı var bazen elım dokunmadan algıladıgını bıle dusunuyorum oyuzeden kesınlıkle tavsıye edıyorum hatta dayım bıraz kurcalayınca bende alım dedı ve bende ben sana bunu verım 920 alayım dedım suan cıdden param iphone 5 e yetmıosa alacagım tek alet lumia serisinden biridir
eksi yanları; 512mb ram kullanılması bazı oyunlarda oda 3 4 tanesınde donanım yetersız gıbı gorunuo ve oyunu ındırmıo yalnız sunu soyleyım o oyunlardan daha agır oyunlarda bıle cok kusursuz calısıyor bu da uygulamaların sacmalıgından kaynaklanıyor bence bırde video cekerken ben flashı calıstıramadım calıstırabılen varsa soylesın...
Bence alınabılır ve bagımlısı olacagınız garantı edebılecegım bır telefo sorusu olanlarada yarcımcı olabılırım
Çok iyi düşünün Windows phone mu ? Android mi ? Eğer Windows Phone Lumia serisinden birini kullanmış olsaydınız hiç sanmıyorum böyle düşünceğinizi ;)
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