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Nokia Lumia 720 ülkemizde satışa sunuldu

6 yıl
6,4b
1
87
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia 720 ülkemizde satışa sunuldu

Nokia'nın MWC 2013 etkinliğinde görücüye çıkardığı Lumia ailesinin yeni üyesi Lumia 720, ülkemizde de resmi olarak satışa sunuldu.

Lumia 720 modelinde 4.3 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ClearBlack LCD ekran, Gorilla Glass 2 panel ve 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemciye yer veriliyor.

Ayrıca Windows Phone 8 işletim sistemi, 2000mAh batarya, 6.7MP çözünürlükte F/1.9 diyafram aralıklı Carl Zeiss arka kamera, 1.3 MP çözünürlükte geniş açılı ön kamera, 720p video kaydı, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği şeklinde özellikleri saymak mümkün.

Yazılım tarafında ise dijital kamera lensleri, HERE haritalar, 12 milyondan fazla şarkı repertuvarına sahip Mix Radio gibi özellikler bulunuyor. Nokia Lumia 720, 999TL tavsiye edilen perakende satış fiyatına sahip.

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General. 6 yıl en beğenilen
1GB Ram olsaydı tadından yenmezdi
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Rangle 6 yıl
İphone 4 vatancomputer de 999TL gider onu alırım
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Bradley Cooper 5 yıl
böyle bir telefona neden 1 gb ram koymazlar ki?
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gel pc pc 5 yıl
1000 tl çok abi ya. 700 yapacaktın satış patlamasının dibine vururlardı
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P3rF3cT55 5 yıl gel pc pc
gel pc pc
1000 tl çok abi ya. 700 yapacaktın satış patlamasının dibine vururlardı

Bide RAM 512 en iyi oyunlardan mahrum telefon. Yap sunu 1 adam gibi nolcak sanki
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Reliq 5 yıl
lumia 920 ile kıyaslarsak pil süresi olarak full kullanımda ne kadar fark yaratır?

Arkadaşımdaki 920 30 dakikada %9 pil tüketiyor, full facebook kullanımında. 5,5 saatte tamamen bitiyor ışte.
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DH Misafiri 5 yıl
Eski bir 5730 kullanıcısı olarak bu telefonun 5730 gibi güzelliklerini sadece kullanıcılarının bildiği bir kitleye sahip olacağını düşünüyorum çok satan en iyisidir diyen veya uçuk özellikler arayan arkadaşlara değil de gerçekten farklı özellikler arayan arkadaşlara tavsiye olunur
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ez_ank_ces 5 yıl
dostlar lumia 720 mi 3 gun once ankara ankamall avea bayısınden 949 tl ye 12 taksıte aldım ilk deneyımlerım
artı yanları; arabırımlerı harıka kusursuz ve akıcı bır menusu var cok kullanıslı ve harhangı bır ek program ındırmeden kullanılabılen bır navgıasyonu var ınanmazsanız deneyın mahallenızdekı bakkalın ısmıne akdr bılıyo daha once wp hıc kullanmamıstım ama androıdın menulerındekı o sıkıcı ve kasvetlı havasından sonra wp resmen elımde teknolojık bır alet tuttugumu hıssettırdı ayrıca sunu soylemek ısterım nokia music+ inanılmaz bır deneyım cunku elınızın altında dunyadakı tum sarkılar orjınal halıyle var ve aylık 4.99 tl uyelıkle her sarkıyı cebınıze ındırıp dınleyebılıyorsunuz.. cok ergonomık ve cok hassas bırdokunmatıgı var bazen elım dokunmadan algıladıgını bıle dusunuyorum oyuzeden kesınlıkle tavsıye edıyorum hatta dayım bıraz kurcalayınca bende alım dedı ve bende ben sana bunu verım 920 alayım dedım suan cıdden param iphone 5 e yetmıosa alacagım tek alet lumia serisinden biridir
eksi yanları; 512mb ram kullanılması bazı oyunlarda oda 3 4 tanesınde donanım yetersız gıbı gorunuo ve oyunu ındırmıo yalnız sunu soyleyım o oyunlardan daha agır oyunlarda bıle cok kusursuz calısıyor bu da uygulamaların sacmalıgından kaynaklanıyor bence bırde video cekerken ben flashı calıstıramadım calıstırabılen varsa soylesın...
Bence alınabılır ve bagımlısı olacagınız garantı edebılecegım bır telefo sorusu olanlarada yarcımcı olabılırım
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DH Misafiri 5 yıl
Ben telefonu geçen cumartesi aldım Wp oyun yönünden indie olarak mutlu etti beni ios'un eski telefonu 4'ü alacağıma aynı fiyata yeni çıkan stabil,kamerası multi şahane olan 720'yi aldım babam 820 kullanıyor ikisini de karşılaştırınca güzellikler apayrı WP'i tavsiye ediyorum çabuk gelişecek bir sistem ve orta segment bir telefon olarak telefonumu çok seviyorum(ios da android de wp de hatta bir ara wp 7.5 bile kullandım)
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DH Misafiri 6 yıl
bluebest
Güzel cihaz kasası şık olmuş kamera da iyi gibi, batarya da güzel ama o fiyata S3 alınabilirken bunu almak mantıklı değil bence. Bu telefonun ederi bence 750 TL.

Çok iyi düşünün Windows phone mu ? Android mi ? Eğer Windows Phone Lumia serisinden birini kullanmış olsaydınız hiç sanmıyorum böyle düşünceğinizi ;)
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ez_ank_ces 5 yıl DH Misafiri
abartı buyuk ve okadar donanımına ragmen kullanımımdan 4 5 ay sonra kasmaya baslayan bir s3 den sonra bu kadar basarılı bır lumia yı kesınlıkle tavsıye ederım iphone5 bence apayrı duruyor kesınlıkle sadece kasasına 500 kagıt sayarım o cok ayrı ama bana android mi wp mı dersen 1000 kere sorsan 1000 kere wp derım android gercekten sıkıcı bana hala samsungun su ilk dokunmatıklerının menulerını hatırlatıyo
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P3rF3cT55 6 yıl
Sizin gözünüz dönmüş Nokia die beyler. Bu özelliklere bu markete bu kadar para verilir mi...
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bluebest 6 yıl
Güzel cihaz kasası şık olmuş kamera da iyi gibi, batarya da güzel ama o fiyata S3 alınabilirken bunu almak mantıklı değil bence. Bu telefonun ederi bence 750 TL.
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Katibim 6 yıl
Nokia artık herkesin ağzını sulandırmaya başladı bir çoğu inkar etsede
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talsuv61 6 yıl
Takmışsınız oyuna, burdakilerin yaşı kaç acaba ?
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