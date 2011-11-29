Nokia, Lumia 800 reklamı için Londra'da büyük bir etkinlik düzenledi

Nokia ve Microsoft, ortaklıklarının ürünü olan ilk Lumia modellerinin tanıtımı için hiç bir masraftan kaçınmıyor. New York'da dünyanın en büyük ekranlı Windows Phone akıllı telefonunu sergileyen Microsoft'un ardından Nokia da görsel bir şölenle Lumia 800 modelinin tanıtımını yaptı.





Thames nehri yanında bulunan 120 metrelik Millbank Tower gökdeleninde gerçekleştirilen etkinlikte gökdelenin 800 penceresi vinil ile bezendi ve 16 adet projeksiyon cihazı yansıtılarak gökdelenin nehire bakan yüzünde devasa 4D görüntüler elde edildi.





Daha önce pek çok etkinlik yapan Nokia için Londra'daki parti firmanın şimdiye kadar ki en büyük ve pahalı etkinliği oldu. Etkinlikte elektro müzik sanatçısı “ölü fare” lakaplı Deadmau5 de bir konser verdi.





Lumia 800 İngiltere'de ve Avrupa'da ay ortalarında piyasaya sürülmüştü. Ancak satış beklentileri konusunda farklı görüşler bulunuyor. Yıl sonu rakamlarının 500 000 ile 1 000 000 arasında olacağı beklenirken Nokia 2 000 000 barajını aşmayı ümit ediyor.





Microsoft ve Nokia akıllı telefon piyasasında yükselişe geçmek için tüm umutlarını Windows Phone cihazlarına bağlamış durumda ve reklama da büyük önem veriyor.





