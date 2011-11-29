Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, Lumia 800 reklamı için Londra'da büyük bir etkinlik düzenledi

7 yıl
6,6b
1
61
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia ve Microsoft, ortaklıklarının ürünü olan ilk Lumia modellerinin tanıtımı için hiç bir masraftan kaçınmıyor. New York'da dünyanın en büyük ekranlı Windows Phone akıllı telefonunu sergileyen Microsoft'un ardından Nokia da görsel bir şölenle Lumia 800 modelinin tanıtımını yaptı.

Thames nehri yanında bulunan 120 metrelik Millbank Tower gökdeleninde gerçekleştirilen etkinlikte gökdelenin 800 penceresi vinil ile bezendi ve 16 adet projeksiyon cihazı yansıtılarak gökdelenin nehire bakan yüzünde devasa 4D görüntüler elde edildi.

Daha önce pek çok etkinlik yapan Nokia için Londra'daki parti firmanın şimdiye kadar ki en büyük ve pahalı etkinliği oldu. Etkinlikte elektro müzik sanatçısı “ölü fare” lakaplı Deadmau5 de bir konser verdi.

Lumia 800 İngiltere'de ve Avrupa'da ay ortalarında piyasaya sürülmüştü. Ancak satış beklentileri konusunda farklı görüşler bulunuyor. Yıl sonu rakamlarının 500 000 ile 1 000 000 arasında olacağı beklenirken Nokia 2 000 000 barajını aşmayı ümit ediyor. 

Microsoft ve Nokia akıllı telefon piyasasında yükselişe geçmek için tüm umutlarını Windows Phone cihazlarına bağlamış durumda ve  reklama da büyük önem veriyor.  
 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Battlestar DH 7 yıl en beğenilen
yine analistler toplanmış.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 7 yıl
gerçekten nokia reklama çok para yatırıyor...işe yarıyor mu bence yaramıyor... ama sanki windows phone larda iş var gibi diğer bir yandan android ve ios almış başını gitmiş...yani windows tutsa bile katetmesi gereken o kadar yol var ki nokia nın
gerçekten nokia reklama çok para yatırıyor...işe yarıyor mu bence yaramıyor... ama sanki windows phone larda iş var gibi diğer bir yandan android ve ios almış ...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
::Ashes:: 7 yıl
Telefonlar bilgisayarların gördüğü işi görecek mi ? yoksa bilgisayarlar telefon boyutlarına mı gelecek ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master-Fİ 7 yıl
Donanim küçülüp kapasitesi arttıkça,pc de kullandığımız işletim sistemlerini cepte kullanmamak için neden görmüyorum.şu anda yaşanan gelişmelerde o noktaya yaklaştı zaten.

mobilite günümüzde çok önemli.insanların hayatı yollarda geçiyor zaman kavramı artık çok daha önemli.hem iş hem eğlence hemde sosyal olarak,hayatı mobil yaşamaya başladık.

Tabiiki donanım tek başına bir çözümleme değil.yazılımda bu noktada en az donanım kadar önemli belkide daha önemli.mesela android işletim sisteminin bu denli başarılı olması,pc ye olan bağlılığı asgariye indirgemiş olmasından kaynaklanıyor.belki çok stabil değil,belki çok kullanışlı da değil hatta karışık bana göre,lakin kullanıcıya sağladığı özgürlük fazla.

ilerleyen zamanlarda gerçek anlamda pc. lerde yaptığımız işleri mobil olarakta yapabileceğimizi umuyorumki,zaten multimedya kullanıcısı bunu yapıyor şu anda.daha ileri işlem ve programlar içinde yakın bir zamanda evdeki pc nin yerini gerçekten tutabilecek mobil cihazların hayatımıza gireceğini düşünüyorum.

Ebat konusu ise ben 4.5 inç ekrana kadar normal karşılarım,yada ön yüzey komple ekran olacaksa 5.5 inçe kadar olacak büyüklüklerin mobiliteye zarar vermeyeceğini sanıyorum.bu kişiden kişiye değişebilir.ekranın büyümesi cihazın komple büyümesi demek olacağından,daha güçlü pil ve daha güçlü donanım demek aynı zamanda.

Saygılar sevgiler.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cemsubasi 7 yıl
Nokia Yokya :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AdrianMutu10 7 yıl
Nokia artık daha önemli projelere atılması gerek. Diğer telefonlarda olmayan 1 sey gerek. Cunku artık herkez bıktı nokıadan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master-Fİ 7 yıl
@fraps

Dostum olayi cok dogru ve guzel ozetlemissin.tebrik ediyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
karsi arguman uretmekden aciz insanlar isi hakaret ve asalamaya tasir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 7 yıl
Cidelee@
Boşver dostum hayatında işletim sistemiyle ilk kez androidde karşılaşmış yeni yetme liselilerle tartışmaya zaman kaybetme. Bunların iphone alacak parası yok onun çakması maldoridde mutlu olmaya çalışıyorlar.Sonrada nokia bölümüne gelip ,konuları sabote edip tatmin oluyorlar.Bunların hayat hikayesi budur.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl FRAPS
FRAPS

Cidelee@
Boşver dostum hayatında işletim sistemiyle ilk kez androidde karşılaşmış yeni yetme liselilerle tartışmaya zaman kaybetme. Bunların iphone alacak parası yok onun çakması maldoridde mutlu olmaya çalışıyorlar.Sonrada nokia bölümüne gelip ,konuları sabote edip tatmin oluyorlar.Bunların hayat hikayesi budur.

bak sen rahatısz olmuşsun nokia bölümlerinde yazı yazılmasına ...vah vah vahh ...üzülme senin hatırın için yazmayız

ve şunuda bilmelisin , fandroid değilim

androidli telefonda kullanıyorum windows mobileda kullanıyorum windows phoneda kullanıyorum .

sende bi zahmet başkalarına laf yetiştirme yarışına girme kendi işine bak , terbiye sınırlarını zorlama .

senin hayat hikayen çok zor geçmiş olmalı başkalarının yazıları senin rahatısz etmiş .

cidele , her gördüğünü fandroid sanma , birgün karşındaki herkesi fandroid olarak görmekten gözlerin bozulucak ....gerçi fandroidlerin sayısı çoğaldıkça bu gerçekleşebilir , senin için gerçek kabus o zaman başlar sonra bu kadar fandroide nasıl cevap yetiştireceksin ....düşünmeden söylenen sözler size aynen iade edilebilir .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 7 yıl
Bizim yine ne ülkesine faydası nede kendine faydası olmayan apaçiler teknoloji yorumluğuna soyunmuşlar.Birkaç gün ortamı boş bıraktık yine gelip saçma sapan yorumlarda bulunmuşlar
Merak etmeyin nokia batmaz , bizler nokia kalitesinden vazgeçmedikçe oda hiçbir zaman batmaz.

Birisi demiş nokia teknoloji üretmez parça üretmez filan filan.Hani geçmişten bı yana nokia kullanmasak yutacağız.Siz bunu apple mi sandınız gidip çinde foxxona fason yaptırsın :))

MAdem teknoloji üretemiyor son 10 yıldır mobil piyasaya damgasını vurdu ,hem donanım,hem tasarım hem de işletim sistem sistemiyle 2 yıl öncesine kadar liderdi.Son 2 yıl üst seviyeyi fazla zorlamadı ama inanın nokianın elindeki bincelerce patentlerden bolca kullanan bir telefon piyasaya sürse , ne samsung ne lg nede apple bu piyasadan ekmek yiyemez.

Ama adamlar herşeyi direkt kullanıcıya vermek istemiyor azar azar veriyo rki , aynı adama defalarca telefon satabilsin.Bu da bu düzenin bir parçasıdır yoksa nokinın geri kalmışlığından değil.

Merak etmeyin 2 yıl öncesine kadar samsungunda , lg ninde ,motorolanında ne halde olduğunu biliyoruz.Telefonlarınıza tema bile yükleyemiyordunuz.


SAmsung bari biraz ekmek yiyeyim deyip nokianın kapısına gidiyordu ,symbian lisansı alıyordu.ZAten samsugun symbian telefonları para ediyordu diğerleri çöptü.
Lg dersen oda tasarımdan para kazanmaya çalışıyordu.Motorola razr serisiyle ancak midye kapak sevenlere hitap edebiliyordu






Haydi şimdi herkes yoluna..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
parca montajini cinde foxcona yaptirmak yerine, macaristanda kendi fabrikanda yapmak seni donanim gelistiricisi yapmaz. oyle olsaydi general mobile turkiyeye cag atlatmisti.

nokia teknoloji uretmiyor demiyorum. yazilim konusunda belli altyapisi var. ama yeni nesil islemci tasarlamak, yuksek kapasite nand bellek gelistirmek, esnek amoled ekran argesi bunlar nokianin boyunu asan seyler. ha bazi fanlara kalsa nokia uzay roketi bile imal ediyor ayri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl
Microsoft şaşırtmaya devam ediyor beni..

Şöyle arayüz daha önce yapılsa şuan android ve ios'in oranların büyük kısmına sahip olurdu...Bazı geliştirmeler ile güzel birşeyler çıkıyor ortaya...Nokia iyi ki seçti (seçtirdi, seçmek zorunda kaldı) microsoftu. Çünkü piyasada çeşitlilik oluştu..Herşeyde android görmek ve ya sadece İPhone'u görmek bir zaman sonra sıkıcı hal alıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redur 7 yıl
Genel de nedense insanlar üzerin de nokia'ya karşı bir antipati oluşmuş durumda.Bence bunun en büyük sebebi herkesin nokia dan üst vechede başarılı,stabil ve marjinal tasarımlar beklemesidir.

Kim ne derse desin,nokia yabana atılacak bir marka değildir.2012 atak yapacağından eminim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayk24 7 yıl
rom la alaksi yok okadar tecrubem telefonunm da sd card yok ben öyle film müzik doldutn biri degilim ama sonuc olarak 20 30 yazilim yükledigimde telefon sürekli takilmamallar karsilayior... galaxy s 2 de bazen o sorunu görüyorum . okadar güclü donanima sahip oldugu halde .. ama daha az gücteki iphone hic bir sekilde bu sorunu vermiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
tüm ülkelerde bu tarz reklamlar verirse bide teknoloji medyasına parayı bol aktarırsa neden satmasın. bu standartlarda bunun iki katı fiyatına satan telefon mevcut bu da satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayk24 7 yıl
merak etme ben galaxy s 2 de denedim samsung note htc nin de bütün modellerini de denedim asil sen tek galaxy 2 kullanmissin hepsini denemis gibi konusuyorsun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl hayk24
hayk24

merak etme ben galaxy s 2 de denedim samsung note htc nin de bütün modellerini de denedim asil sen tek galaxy 2 kullanmissin hepsini denemis gibi konusuyorsun

merak etmeyin. ortalama bir kullanicinin sayabilcegi model sayisindan daha cok telefon kullanmisimdir. takilmalar genelde sorunlu rom yada dolu yavas sd carddan kaynaklaniyor. duzgun bir rom ile hepsi ucar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdefd 7 yıl
Bu reklamlardan anladığım Nokia, "atın ölümü arpadan olsun" diyor. Ya da doktor Nokia'ya "bu saatten sonra istediğini yiyebilirsin, serbest" dedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6566 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia ve lumia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -25- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim