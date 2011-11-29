Nokia, Lumia 800 reklamı için Londra'da büyük bir etkinlik düzenledi

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Nokia ve Microsoft, ortaklıklarının ürünü olan ilk Lumia modellerinin tanıtımı için hiç bir masraftan kaçınmıyor. New York'da dünyanın en büyük ekranlı Windows Phone akıllı telefonunu sergileyen Microsoft'un ardından Nokia da görsel bir şölenle Lumia 800 modelinin tanıtımını yaptı.
Thames nehri yanında bulunan 120 metrelik Millbank Tower gökdeleninde gerçekleştirilen etkinlikte gökdelenin 800 penceresi vinil ile bezendi ve 16 adet projeksiyon cihazı yansıtılarak gökdelenin nehire bakan yüzünde devasa 4D görüntüler elde edildi.
Daha önce pek çok etkinlik yapan Nokia için Londra'daki parti firmanın şimdiye kadar ki en büyük ve pahalı etkinliği oldu. Etkinlikte elektro müzik sanatçısı “ölü fare” lakaplı Deadmau5 de bir konser verdi.
Lumia 800 İngiltere'de ve Avrupa'da ay ortalarında piyasaya sürülmüştü. Ancak satış beklentileri konusunda farklı görüşler bulunuyor. Yıl sonu rakamlarının 500 000 ile 1 000 000 arasında olacağı beklenirken Nokia 2 000 000 barajını aşmayı ümit ediyor.
Microsoft ve Nokia akıllı telefon piyasasında yükselişe geçmek için tüm umutlarını Windows Phone cihazlarına bağlamış durumda ve reklama da büyük önem veriyor.
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mobilite günümüzde çok önemli.insanların hayatı yollarda geçiyor zaman kavramı artık çok daha önemli.hem iş hem eğlence hemde sosyal olarak,hayatı mobil yaşamaya başladık.
Tabiiki donanım tek başına bir çözümleme değil.yazılımda bu noktada en az donanım kadar önemli belkide daha önemli.mesela android işletim sisteminin bu denli başarılı olması,pc ye olan bağlılığı asgariye indirgemiş olmasından kaynaklanıyor.belki çok stabil değil,belki çok kullanışlı da değil hatta karışık bana göre,lakin kullanıcıya sağladığı özgürlük fazla.
ilerleyen zamanlarda gerçek anlamda pc. lerde yaptığımız işleri mobil olarakta yapabileceğimizi umuyorumki,zaten multimedya kullanıcısı bunu yapıyor şu anda.daha ileri işlem ve programlar içinde yakın bir zamanda evdeki pc nin yerini gerçekten tutabilecek mobil cihazların hayatımıza gireceğini düşünüyorum.
Ebat konusu ise ben 4.5 inç ekrana kadar normal karşılarım,yada ön yüzey komple ekran olacaksa 5.5 inçe kadar olacak büyüklüklerin mobiliteye zarar vermeyeceğini sanıyorum.bu kişiden kişiye değişebilir.ekranın büyümesi cihazın komple büyümesi demek olacağından,daha güçlü pil ve daha güçlü donanım demek aynı zamanda.
Saygılar sevgiler.
Dostum olayi cok dogru ve guzel ozetlemissin.tebrik ediyorum..
Boşver dostum hayatında işletim sistemiyle ilk kez androidde karşılaşmış yeni yetme liselilerle tartışmaya zaman kaybetme. Bunların iphone alacak parası yok onun çakması maldoridde mutlu olmaya çalışıyorlar.Sonrada nokia bölümüne gelip ,konuları sabote edip tatmin oluyorlar.Bunların hayat hikayesi budur.
bak sen rahatısz olmuşsun nokia bölümlerinde yazı yazılmasına ...vah vah vahh ...üzülme senin hatırın için yazmayız
ve şunuda bilmelisin , fandroid değilim
androidli telefonda kullanıyorum windows mobileda kullanıyorum windows phoneda kullanıyorum .
sende bi zahmet başkalarına laf yetiştirme yarışına girme kendi işine bak , terbiye sınırlarını zorlama .
senin hayat hikayen çok zor geçmiş olmalı başkalarının yazıları senin rahatısz etmiş .
cidele , her gördüğünü fandroid sanma , birgün karşındaki herkesi fandroid olarak görmekten gözlerin bozulucak ....gerçi fandroidlerin sayısı çoğaldıkça bu gerçekleşebilir , senin için gerçek kabus o zaman başlar sonra bu kadar fandroide nasıl cevap yetiştireceksin ....düşünmeden söylenen sözler size aynen iade edilebilir .
Birisi demiş nokia teknoloji üretmez parça üretmez filan filan.Hani geçmişten bı yana nokia kullanmasak yutacağız.Siz bunu apple mi sandınız gidip çinde foxxona fason yaptırsın :))
MAdem teknoloji üretemiyor son 10 yıldır mobil piyasaya damgasını vurdu ,hem donanım,hem tasarım hem de işletim sistem sistemiyle 2 yıl öncesine kadar liderdi.Son 2 yıl üst seviyeyi fazla zorlamadı ama inanın nokianın elindeki bincelerce patentlerden bolca kullanan bir telefon piyasaya sürse , ne samsung ne lg nede apple bu piyasadan ekmek yiyemez.
Ama adamlar herşeyi direkt kullanıcıya vermek istemiyor azar azar veriyo rki , aynı adama defalarca telefon satabilsin.Bu da bu düzenin bir parçasıdır yoksa nokinın geri kalmışlığından değil.
Merak etmeyin 2 yıl öncesine kadar samsungunda , lg ninde ,motorolanında ne halde olduğunu biliyoruz.Telefonlarınıza tema bile yükleyemiyordunuz.
SAmsung bari biraz ekmek yiyeyim deyip nokianın kapısına gidiyordu ,symbian lisansı alıyordu.ZAten samsugun symbian telefonları para ediyordu diğerleri çöptü.
Lg dersen oda tasarımdan para kazanmaya çalışıyordu.Motorola razr serisiyle ancak midye kapak sevenlere hitap edebiliyordu
Haydi şimdi herkes yoluna..
nokia teknoloji uretmiyor demiyorum. yazilim konusunda belli altyapisi var. ama yeni nesil islemci tasarlamak, yuksek kapasite nand bellek gelistirmek, esnek amoled ekran argesi bunlar nokianin boyunu asan seyler. ha bazi fanlara kalsa nokia uzay roketi bile imal ediyor ayri
Şöyle arayüz daha önce yapılsa şuan android ve ios'in oranların büyük kısmına sahip olurdu...Bazı geliştirmeler ile güzel birşeyler çıkıyor ortaya...Nokia iyi ki seçti (seçtirdi, seçmek zorunda kaldı) microsoftu. Çünkü piyasada çeşitlilik oluştu..Herşeyde android görmek ve ya sadece İPhone'u görmek bir zaman sonra sıkıcı hal alıyor..
Kim ne derse desin,nokia yabana atılacak bir marka değildir.2012 atak yapacağından eminim.
merak etmeyin. ortalama bir kullanicinin sayabilcegi model sayisindan daha cok telefon kullanmisimdir. takilmalar genelde sorunlu rom yada dolu yavas sd carddan kaynaklaniyor. duzgun bir rom ile hepsi ucar.
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