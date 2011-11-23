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Nokia Lumia 800 satışları bekleneni veremiyor

7 yıl
10,3b
1
144
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ile Nokia ortaklığının ilk ürünleri olan Lumia 800 ve Lumia 710'un görsel bir şölenle tanıtılmasının ardından Lumia 800 Avrupa pazarlarının yolunu tutmuştu. 2 milyondan fazla satış rakamını hedefleyen Nokia analistlere göre hayal kırıklığına uğrayabilir.

Pacific Crest firmasından analist James Faucette, Lumia satış tahminlerinin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunun altını çiziyor. 16 Kasım'da Avrupa ilk olmak üzere piyasaya çıkan Lumia 800 modeli için Nokia ilk etapta 2 milyon hedefi koymuştu.

Faucette bu rakamın 1 milyon seviyesinin altına çekildiğini belirtiyor. Tedarik zincirindeki firmaların Aralık ayı satış beklentisi 500 000'den az. Sonuçlar tam bir hayal kırıklığı olarak yorumlanıyor.

Nokia firması bugün İngiltere'deki satışlara atfen mükemmele yakın bir satış gerçekleştiğini ve Lumia 800'ün yakın tarihteki en iyi ilk haftayı geçiren Nokia akıllı telefonu olduğunu duyurmuştu.

Analistler duyuruya temkinli yaklaşıyor. Mükemmele yakın kavramının beklentileri yakalayamamış olmak şeklinde yorumluyor. GigaOM analisti Bobbie Johnson pazarda büyük rakipleri karşısında başarılı olamayacak bir Nokia'nın uzun dönemde pek çok problemle karşı karşıya olacağını belirtiyor.

İngiltere'den gelen haberler Orange satış noktalarında stok sıkıntısı yaşandığı ve satışların tatmin edici düzeyde olduğu yönünde. Bununla birlikte şimdiye kadar ki en çok ilgi gören Nokia telefonu olduğunun açıklanması Windows Phone cihazları dahil diğer rakipleri karşısında şimdilik geride kaldığını ortaya koyuyor. Ancak ilk satış rakamları geldikten sonra tablo daha net ortaya konacak.


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4Crumby 7 yıl en beğenilen
Bu nokia bu hedefleri koyarken ne icip de koyuyo merak ediyorum yeniyil yaklasiyo biz de aynisindan icelim de eglenceli bi yeni yil gecirelim :D
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Bl00dyHell 7 yıl
Nokia'nın hata yaptığını anlaması için batması mı gerekiyor acaba?
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mert1907 7 yıl
Kendi ellerinle MeeGo yu yok et sonrada neden satış rakamları düşük diye düşün.
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1 Avatar
khytr89 7 yıl
yok yaw bugün açıklanmış 1.000.000 cihaz satmışlar... hedef 2.000.000 muş ama olsun bu küresel krizde bu bile kar
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K_Spartakus 7 yıl
neresi kar merak ettim ? açıklana raporda alenen zarar da açıklanıyor .
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ataberk36ex 7 yıl
birileri gelir birileri gider iyi yükseldi nokia ve düşüşde doğa kanunu dandik telefonları çok kakaladığı için millete .ex nokiacılar kızgın bende(:)
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Master-Fİ 7 yıl
Bu bilgiyi teyit ediyorum bende.2haftada 600.000 adet satiş yapilmiş.
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia'da diğer markalar gibi android işlemci sistemine gecmezse batışı yakındır.
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fimeral 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nokia'da diğer markalar gibi android işlemci sistemine gecmezse batışı yakındır.

bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak böyle birşey olmalı.
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Master-Fİ 7 yıl
Halihazirda symbian cihazlari uretmeye devam edecek nokia.orta sinif cihazlari yine symbianin guncellestirilmis surumleri ile satilacak.wp7 orta ve ortanin ustu modellerde kullanilacak.meego dediginiz sistem izledigim videolardan ve yorumlardan anladigim kadariyla oldukca iyi lakin ms. destekli wp7 nin reklam ve tanitim gucu ile daha basarili olacagini dusunuyorum.mango ile bile oldukca stabil bir sistemken,tango ve apollo guncellemeleri ile wp8 e yukselecek
ve windows8 le tam uyumlu hale gelecek.bu bile kitleleri arkasindan suruklemeye yeter.ayrica wp7 ler icinde custom romlar yavas yavas cikmaya basladi.yani arayuzede custom rom larla alternatifler uretilebilinecek.

Uzun lafin kisasi herseyi zzman gosterecek.bende merak ediyorum ne olacagini.
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Master-Fİ 7 yıl
Dun hem s2 hemde omnia 7 yi direkt test etme sansim oldu.wp7 bariz stabil calisiyor androidden.sifir alinmis s2 hicbirsey yuklu olmamasina ragmen kasiyor,menu gecisleri falan akici degil.wp7 ise yag gibi kayiyor.ve arada bariz donanim farki var.

Birde wp7 nin o arayuzu elestiriliyor falan ama kullanimi androidden cok daha basit.

Kim ne derse desin nokia cok dogru bir is yapti.nokianin tek yapmasi gereken wp7 yi mumkun oldugunca nokia farkini yansitacak sekilde kisisellestirmektir.arayuzunu temasini ve butun ek nokia uygulamalarini entegre ederse bu sisteme gercekten cok basarili olacaklarina inaniyorum.
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darkaura 7 yıl Master-Fİ
Master-Fİ

Dun hem s2 hemde omnia 7 yi direkt test etme sansim oldu.wp7 bariz stabil calisiyor androidden.sifir alinmis s2 hicbirsey yuklu olmamasina ragmen kasiyor,menu gecisleri falan akici degil.wp7 ise yag gibi kayiyor.ve arada bariz donanim farki var.

Birde wp7 nin o arayuzu elestiriliyor falan ama kullanimi androidden cok daha basit.

Kim ne derse desin nokia cok dogru bir is yapti.nokianin tek yapmasi gereken wp7 yi mumkun oldugunca nokia farkini yansitacak sekilde kisisellestirmektir.arayuzunu temasini ve butun ek nokia uygulamalarini entegre ederse bu sisteme gercekten cok basarili olacaklarina inaniyorum.

s2 kullanmiyor olsam su dediginize inanirmiyim acaba?

not: lafin wp7nin akiciligina stabilligine degil. ama herseyin stabilite olmadigina bilgisayarin gecmisinde defalarca sahit olduk. ne modeller stabilligi ovule ovule piyasadan silindi.
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india_ipekyolu 7 yıl
Nokia android adina birseyler yapmali artik resmen caga ayak uyduramiyorlar
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FRAPS 7 yıl
Yorumlara gel vatandaşşş , forum yine çoşmuş. Hepsine tek tek cevap verirdim fakat uğraşamayacağım.
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Master-Fİ 7 yıl
Sen ona bakarsan ilk cep telefonu ciktiginda 1000usd ye falan aliyordu millet.sacma sapan yorum yapmasaniz olmaz.
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antonidas 7 yıl
beter olsun nokia, yıllarca hiçbir özelliği olmayan telefonları aşırı yüksek fiyattan sattılar,
nokia 6600'a o zamanın parasıyla 700-800 milyon para veriliyordu
herkesin bir hikayesi vardır nokia ile ilgili, o zamanın parasıyla şu kadara aldım gibi
ben ise nokia 5800 kullanıyorum, iphone olmasa 900 milyon - 1 milyara satardı nokia, rekabet sağolsun 490 tl'ye almıştım
nokia 5800 ile nokia 6600'ı yanyana getirin
biri 490 lira, diğeri o zamanın fiyatı ile 800 lira
demek ki ne kadar kar ediyorlarmış siz düşünün.
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thunderbolt 7 yıl antonidas
antonidas

beter olsun nokia, yıllarca hiçbir özelliği olmayan telefonları aşırı yüksek fiyattan sattılar,
nokia 6600'a o zamanın parasıyla 700-800 milyon para veriliyordu
herkesin bir hikayesi vardır nokia ile ilgili, o zamanın parasıyla şu kadara aldım gibi
ben ise nokia 5800 kullanıyorum, iphone olmasa 900 milyon - 1 milyara satardı nokia, rekabet sağolsun 490 tl'ye almıştım
nokia 5800 ile nokia 6600'ı yanyana getirin
biri 490 lira, diğeri o zamanın fiyatı ile 800 lira
demek ki ne kadar kar ediyorlarmış siz düşünün.


Ne Nokia fanıyım nede başka bir markanın Galaxy s2,Nokia N900, İphone 4 kullanmış biri olarak kusura bakmayın ama 6600 dediğiniz telefon yıllar önce Nokianın çıkarmış olduğu ve akıllı telefon pazarına yön vermiş olduğu cihazların en iyisiydi. O zaman onun ayarında bir cihaz yoktu.Şimdilerde zamanında Nokianın yaptığını diğer firmalar Örnğ:Samsung yapmıyor mu sizce? Galaxy S2 diyelim 1500-1600 civarında satılıyor sözde Samsung denen firma kendi işlemcisini ve ekranını ve daha bir sürü parçaları üretiyor,eeee ne anladım ben bundan? Niye bu kadar pahalı? Samsung kar etmiyor mu yani? Peki ya HTC?
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