Nokia Lumia 800 satışları bekleneni veremiyor

Microsoft ile Nokia ortaklığının ilk ürünleri olan Lumia 800 ve Lumia 710'un görsel bir şölenle tanıtılmasının ardından Lumia 800 Avrupa pazarlarının yolunu tutmuştu. 2 milyondan fazla satış rakamını hedefleyen Nokia analistlere göre hayal kırıklığına uğrayabilir.





Pacific Crest firmasından analist James Faucette, Lumia satış tahminlerinin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunun altını çiziyor. 16 Kasım'da Avrupa ilk olmak üzere piyasaya çıkan Lumia 800 modeli için Nokia ilk etapta 2 milyon hedefi koymuştu.





Faucette bu rakamın 1 milyon seviyesinin altına çekildiğini belirtiyor. Tedarik zincirindeki firmaların Aralık ayı satış beklentisi 500 000'den az. Sonuçlar tam bir hayal kırıklığı olarak yorumlanıyor.





Nokia firması bugün İngiltere'deki satışlara atfen mükemmele yakın bir satış gerçekleştiğini ve Lumia 800'ün yakın tarihteki en iyi ilk haftayı geçiren Nokia akıllı telefonu olduğunu duyurmuştu.





Analistler duyuruya temkinli yaklaşıyor. Mükemmele yakın kavramının beklentileri yakalayamamış olmak şeklinde yorumluyor. GigaOM analisti Bobbie Johnson pazarda büyük rakipleri karşısında başarılı olamayacak bir Nokia'nın uzun dönemde pek çok problemle karşı karşıya olacağını belirtiyor.





İngiltere'den gelen haberler Orange satış noktalarında stok sıkıntısı yaşandığı ve satışların tatmin edici düzeyde olduğu yönünde. Bununla birlikte şimdiye kadar ki en çok ilgi gören Nokia telefonu olduğunun açıklanması Windows Phone cihazları dahil diğer rakipleri karşısında şimdilik geride kaldığını ortaya koyuyor. Ancak ilk satış rakamları geldikten sonra tablo daha net ortaya konacak.