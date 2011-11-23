Nokia Lumia 800 satışları bekleneni veremiyor

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Microsoft ile Nokia ortaklığının ilk ürünleri olan Lumia 800 ve Lumia 710'un görsel bir şölenle tanıtılmasının ardından Lumia 800 Avrupa pazarlarının yolunu tutmuştu. 2 milyondan fazla satış rakamını hedefleyen Nokia analistlere göre hayal kırıklığına uğrayabilir.
Pacific Crest firmasından analist James Faucette, Lumia satış tahminlerinin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunun altını çiziyor. 16 Kasım'da Avrupa ilk olmak üzere piyasaya çıkan Lumia 800 modeli için Nokia ilk etapta 2 milyon hedefi koymuştu.
Faucette bu rakamın 1 milyon seviyesinin altına çekildiğini belirtiyor. Tedarik zincirindeki firmaların Aralık ayı satış beklentisi 500 000'den az. Sonuçlar tam bir hayal kırıklığı olarak yorumlanıyor.
Nokia firması bugün İngiltere'deki satışlara atfen mükemmele yakın bir satış gerçekleştiğini ve Lumia 800'ün yakın tarihteki en iyi ilk haftayı geçiren Nokia akıllı telefonu olduğunu duyurmuştu.
Analistler duyuruya temkinli yaklaşıyor. Mükemmele yakın kavramının beklentileri yakalayamamış olmak şeklinde yorumluyor. GigaOM analisti Bobbie Johnson pazarda büyük rakipleri karşısında başarılı olamayacak bir Nokia'nın uzun dönemde pek çok problemle karşı karşıya olacağını belirtiyor.
İngiltere'den gelen haberler Orange satış noktalarında stok sıkıntısı yaşandığı ve satışların tatmin edici düzeyde olduğu yönünde. Bununla birlikte şimdiye kadar ki en çok ilgi gören Nokia telefonu olduğunun açıklanması Windows Phone cihazları dahil diğer rakipleri karşısında şimdilik geride kaldığını ortaya koyuyor. Ancak ilk satış rakamları geldikten sonra tablo daha net ortaya konacak.
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bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak böyle birşey olmalı.
ve windows8 le tam uyumlu hale gelecek.bu bile kitleleri arkasindan suruklemeye yeter.ayrica wp7 ler icinde custom romlar yavas yavas cikmaya basladi.yani arayuzede custom rom larla alternatifler uretilebilinecek.
Uzun lafin kisasi herseyi zzman gosterecek.bende merak ediyorum ne olacagini.
Birde wp7 nin o arayuzu elestiriliyor falan ama kullanimi androidden cok daha basit.
Kim ne derse desin nokia cok dogru bir is yapti.nokianin tek yapmasi gereken wp7 yi mumkun oldugunca nokia farkini yansitacak sekilde kisisellestirmektir.arayuzunu temasini ve butun ek nokia uygulamalarini entegre ederse bu sisteme gercekten cok basarili olacaklarina inaniyorum.
s2 kullanmiyor olsam su dediginize inanirmiyim acaba?
not: lafin wp7nin akiciligina stabilligine degil. ama herseyin stabilite olmadigina bilgisayarin gecmisinde defalarca sahit olduk. ne modeller stabilligi ovule ovule piyasadan silindi.
nokia 6600'a o zamanın parasıyla 700-800 milyon para veriliyordu
herkesin bir hikayesi vardır nokia ile ilgili, o zamanın parasıyla şu kadara aldım gibi
ben ise nokia 5800 kullanıyorum, iphone olmasa 900 milyon - 1 milyara satardı nokia, rekabet sağolsun 490 tl'ye almıştım
nokia 5800 ile nokia 6600'ı yanyana getirin
biri 490 lira, diğeri o zamanın fiyatı ile 800 lira
demek ki ne kadar kar ediyorlarmış siz düşünün.
Ne Nokia fanıyım nede başka bir markanın Galaxy s2,Nokia N900, İphone 4 kullanmış biri olarak kusura bakmayın ama 6600 dediğiniz telefon yıllar önce Nokianın çıkarmış olduğu ve akıllı telefon pazarına yön vermiş olduğu cihazların en iyisiydi. O zaman onun ayarında bir cihaz yoktu.Şimdilerde zamanında Nokianın yaptığını diğer firmalar Örnğ:Samsung yapmıyor mu sizce? Galaxy S2 diyelim 1500-1600 civarında satılıyor sözde Samsung denen firma kendi işlemcisini ve ekranını ve daha bir sürü parçaları üretiyor,eeee ne anladım ben bundan? Niye bu kadar pahalı? Samsung kar etmiyor mu yani? Peki ya HTC?
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