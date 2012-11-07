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Nokia Lumia 830'un ilk görüntüleri sızdı

6 yıl
2,7b
1
60
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia Lumia 830'un ilk görüntüleri sızdı
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Microsoft'un birkaç hafta önce resmen duyurduğu Apollo kod adlı Windows Phone 8 mobil işletim sistemine sahip Lumia 920 ve 820 modellerini dünya genelinde piyasaya sürmeye hazırlanan Nokia, yeni bir Lumia cihazı üzerinde çalışıyor olabilir. Lumia 920 ile yılın ilk yarısında satışa sunduğu Lumia 900, Lumia 820 ile de geçen yıl çıkış yapan Lumia 800'ün WP8 ürün portföyündeki yerini dolduran tecrübeli üreticinin Lumia 710'un halefi olarak tanıtacağı akıllı telefonuna ait detaylı görüntüler internete sızdı.
Lumia 830 model numaralı cihaz, 820'den daha büyük bir model numaralandırmasına sahip olmasına karşın donanım anlamında daha zayıf ve bütçe dostu bir ürün olacak. Teknik özellikleri henüz bilinmeyen aygıt tüketiciye en az beş renk seçeneği sunacak ve Lumia 710'daki tasarım anlayışı yerine Finlandiyalı üreticinin standart dikdörtgen, tek parça halinde plastik kasa dizaynını benimseyecek. 830'un yaklaşık 4 inç büyüklüğünde bir ekranı beraberinde getirmesi bekleniyor.

Çinli Dospy.com sitesinin forumunda yayınlanan Nokia Lumia 830 görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Nokia Lumia 830'un ilk görüntüleri sızdı
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Nokia Lumia 830'un ilk görüntüleri sızdı
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Nokia Lumia 830'un ilk görüntüleri sızdı
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http://bbs.dospy.com/thread-15487476-1-702-1.html Yorum Yaz
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
Kasatka
Windows Phone sarildi ama HTC bile fiyat ve performans bakimindan nokia dan daha iyi , alinabilesi teller yapiyor.

htc windows phone 8x 1600 lira
lumia 920 1700 lira iken ve lumia htc 8xden daha iyi batarya, daha iyi kamera, daha iyi ekran gibi özelliklere sahip iken htc 100 lira ucuz diye mi f/p oluyor, nerde bu f/p göremiyorum nasıl f/p oluyor htc?
resmen nokia haberi çıksada boş beleş sallasak diye bakıyorsunuz
KasatkaWindows Phone sarildi ama HTC bile fiyat ve performans bakimindan nokia dan daha iyi , alinabilesi teller yapiyor.htc windows ...
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Yanıtla +11
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WolftimeTR 5 yıl swat882
swat882
nokia nın telefonlarını sallayan var mı?

birde saçma sapan adlandırması yokmu telefonlarını
lumia 123123124

galaxy abcdfbbgghmnftjjnbvfghnngy
swat882nokia nın telefonlarını sallayan var mı?birde saçma sapan adlandırması yokmu telefonlarınılumia 123123124...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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-xenon 5 yıl swat882
swat882
.:*CostanzA*:.


swat882

nokia nın telefonlarını sallayan var mı?

birde saçma sapan adlandırması yokmu telefonlarını
lumia 123123124

galaxy abcdfbbgghmnftjjnbvfghnngy


beyin ücretsiz

Belesse butane al bari

eksik galiba sende
swat882.:*CostanzA*:.swat882nokia nın telefonlarını sallayan var mı?
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Whippoorwill 5 yıl
Evet nokia klasiği
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mehmedaltair 5 yıl
Artık şu tasarımı değiştirmeleri lazım samsung gibi bütün segmentteki telefonları aynı malzemeden aynı tasarımla yapıyorlar
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burakahmet19 6 yıl
alem nokiadan öğrendi telefon üretmeyi nokia sayesinde öğrendi telefonuna kamera koymayı hangi şirket 41mplik lensi olan telefon üretebiliyor ?
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nurettinaz 6 yıl
Nokia apple dan baya bir şey öğrenmiş adamlar artık tutan tasarımı değiştirmiyor sadece donanımla oynuyor ve tasarıma küçük oynamalar yaparak farklılık hissedilmesini sağlıyor. Çok tanıdık mı geldi ben hemen söyleyeyim APPLE!
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Proph 6 yıl
Nedir milletimizdeki bu Apple sevdası. Eline elma alan başlıyor yorumlara " Bir Apple değil, bir iOS değil" , Adamlar yapmış ve burada haberi verilmiş. Bir Apple ya da değil size ne oluyor ki !
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Dogu-E 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Nokia apple dan baya bir şey öğrenmiş adamlar artık tutan tasarımı değiştirmiyor sadece donanımla oynuyor ve tasarıma küçük oynamalar yaparak farklılık hissedilmesini sağlıyor. Çok tanıdık mı geldi ben hemen söyleyeyim APPLE!

Yav he he he tamam sen git bak bakalım biz ordamıyız
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wustti 6 yıl
afk1905
Abd pazarında millet bu cihazları bekliyor ve forumlarda herkes övüyor + editörler yine aynı şekilde fakat gel bizim topluma herkes hala Symbianlı Nokialarda kalmış, ya kuyruk acısından ya da sırf karalamak için telefonlara olumsuz yorumlar yazıyor. Arkadaşlar özellikle Lumia 920 piyasada bulunan en güçlü ve en donanımlı telefonlardan birisi olacak. Kamerasının ne olduğunu gördük diyenler o videoya laf atacağınıza açın bakın youtubeda Lumia920 ile çekilen videolarda OIS varmıymış yokmuymuş görürsünüz, işinize gelmiyor diye burada insanları yanlış bilgilendiremezsiniz. Kamera olarak piyasadaki en iyi telefon (808 Pureview dışında), ekranı için yine aynı şekilde piyasadaki en iyi ekran olduğu söyleniyor. Kasa yapısı zaten oldukça sağlam, Samsung gibi incecik plastik veya Iphone 5 gibi kolay çizilen aluminyum değil polikarbon ! Cihazın hızı oldukça iyi + birde 1700TL gibi bir fiyattan piyasaya girerse oldukça talep olacaktır. Zaten şimdi markayı karalayanlarda o zaman tekrar düşünmek zorunda kalacaklar eminim. HTC 8Xde düşünülebilir ama Lumia920nin fiyat farkı fazla olmazsa bence Lumiadan yana tercih kullanılmalı. Müzik sizin için çok çok önemli ise HTC 8X için oldukça iyi yorumlar var bu konuda ama iyi bir kulaklık olması şartı ile ! Samsungun çıkaracağı ATIV S idi sanırım adını tam hatırlayamamış olabilirim ama kesinlikle uzak durun derim. HTC 8X çok daha doygun renklere sahip bir ekranla geliyor ona göre. Yine onunla ilgili videoları youtubedan bulabilirsiniz. Nokiaya düşman gözüyle bakanlar, önce araştırmanızı yapın ondan sonra yazın ! Symbian üzerinden yorumlar oldukça saçma o devir artık bitti çok şükür, Nokia artık desteğini bile kesti Symbiandan artık sadece çok ciddi bir sıkıntı olursa güncelleme gelecekmiş.

kuyruk acısı mı? valla adam bana telefonu 3 yıl evvel 500 küsür liradan satmış mı satmış. telefon kusurlu mu kusurlu. müzik telefonu diye sattı radyosu bile adam gibi çalışmıyor. mobil siteleri bile açmıyor tarayıcısı. sen buna kuyruk acısı diyorsan kuyruk acısı. ilk önce firma olarak güvenip ürünlerini alanlara sahip çıksınlar. o yurtdışındaki editörler nokia yı değil wphon u iyi buluyor. bütün markalarda aynı donanım var. kim parayı verirse o markayı öne çıkarıyorlar.
bilinçli kullanıcılar olmadığı sürece firmalar daha çok oturtur bizi kucağına...
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afk1905 6 yıl
@wustti

Eskiden başınıza gelenler yüzünden şimdi bu cihazlara olumsuz yorum yapmak "kuyruk acısı"dır. Ayrıca y.dışı editörler wp8'i ve bu cihazı oldukça iyi yorumluyorlar sadece wp8'i değil. Özelikle Lumia'nın ekran ve kamerayı çok övüyorlar. Birde şu var, lumia920 kamera ve ekran kalitesi ile mevcut wp8 cihazların en iyisi, hemen ardından htc 8x onun ardından ise samsung ativ s geliyor ekran kalitesi sıralamasında. Bunu ben değil karşılaştırmalar söylüyor. "Reklamı gördük" diyorsunuz, bunu söylemeniz bile bu cihaza ne kadar yabancı olduğunuzu gösterir. Reklamda uyanıklık yapılmış ama telefonun kamerasında olan bir özellik anlatılmaya çalışılmış yani olmayan birşeyi varmış gibi göstermemişler sadece telefonla çekmemişler ki evet bencede bu yapılan doğru değil.

Bende Nokia kullandım ve kullanıyorum ve yazılım açısından veya yüksek fiyatlarla zamanında bizleri süründürdüğünü, kazıkladığını veya ne derseniz işte kabul ediyorum Nokia'nın fakat bu deneyimlerimden yola çıkarak şimdi markayı karalamam çünkü bu anlamsız ve yanlış olur bana göre. Cihaz iyi ise iyidir, eski davalar yüzünden "Nokia almam" veya "bu telefon olmamış" gibisinden radikal düşüncelerim yok. Bende zamanında Ericsson'dan çok çektim ama yine iyi telefon yapsa alırım neden tercih etmeyeyim, bundan firma değil kendim zararlı çıkarım.

Bu cihaza olumsuz yapılacak yorumlar ise şu bana göre ağırlık veya boyut, bu da kişiden kişiye değişir kimi 185gr fazla bulmaz iken kimisine çok fazla gelebiliyor. 1650TL gibi bir fiyatla çıkıyor, bu fiyatı fazla bulanlar var ama donanımsal olarak oldukça iddialı bir cihaza sahip olacaksınız ve birçok açıdan üstün bir cihaz bu, tek sorun WP8'in uygulama marketi ne durumda olacak, bakalım cidden övüldüğü gibi bir sistem mi, bunlar merak konusu. Uygulama açısından 100bin'i devirse bile henüz IOS veya Android'in gerisinde WP8 bu alanda. Ben biraz bekleyeceğim, hem WP8'in ülkemizdeki yorumlarını izlemek istiyorum. Ayrıca bildirim ekranı yokmuş WP8'de, onun eklenmesi, sistemin eksikliklerini gidermesini ve yaygınlaşmasını beklemek mantıklı gibi geliyor.

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DH Misafiri 6 yıl
Sizin o karaladığınız nokia kağnı gibi yavaş iphonunuzdan ve sırf plastikten yapılmış ve her zaman ekranı çatlayan s3'lerden değil.nokia artık geri dönüş yapıyor!!!
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afk1905 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sizin o karaladığınız nokia kağnı gibi yavaş iphonunuzdan ve sırf plastikten yapılmış ve her zaman ekranı çatlayan s3'lerden değil.nokia artık geri dönüş yapıyor!!!

Iphone seven birisi değilim ama yavaş olduğunu söylemek doğru değil bana göre. Samsung'un plastiğine ise laf yok cidden hiç hoş değil, kasadan kaybediyor Samsung... Bir gün kasaları adam gibi malzemeden yaparsa tercih ederim hiç düşünmeden
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Recharged 6 yıl
Nokia tekrar eski günlerine dönecek sanırım Windows'lu lumia'larla.
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ZStar 6 yıl
lumia bekleniyor
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Elitforce 6 yıl Recharged
Eagle Claw

Nokia tekrar eski günlerine dönecek sanırım Windows'lu lumia'larla.

Umarım dediğiniz gibi olur. Bende canı gönülden istiyorum Nokia'nın eski günlerine dönmesini.
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cosica 6 yıl
Samsung'a da tekelci diyenler var ya helal olsun onlara. piyasadaki en karambol telefon markası Samsung.
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Marshall_Mathers 6 yıl
Güzele benziyor.
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afk1905 6 yıl
Abd pazarında millet bu cihazları bekliyor ve forumlarda herkes övüyor + editörler yine aynı şekilde fakat gel bizim topluma herkes hala Symbian'lı Nokia'larda kalmış, ya kuyruk acısından ya da sırf karalamak için telefonlara olumsuz yorumlar yazıyor. Arkadaşlar özellikle Lumia 920 piyasada bulunan en güçlü ve en donanımlı telefonlardan birisi olacak. "Kamerasının ne olduğunu gördük" diyenler o video'ya laf atacağınıza açın bakın youtube'da Lumia920 ile çekilen videolarda OIS varmıymış yokmuymuş görürsünüz, işinize gelmiyor diye burada insanları yanlış bilgilendiremezsiniz. Kamera olarak piyasadaki en iyi telefon (808 Pureview dışında), ekranı için yine aynı şekilde piyasadaki en iyi ekran olduğu söyleniyor. Kasa yapısı zaten oldukça sağlam, Samsung gibi incecik plastik veya Iphone 5 gibi kolay çizilen aluminyum değil polikarbon ! Cihazın hızı oldukça iyi + birde 1700TL gibi bir fiyattan piyasaya girerse oldukça talep olacaktır. Zaten şimdi markayı karalayanlarda o zaman tekrar düşünmek zorunda kalacaklar eminim. HTC 8X'de düşünülebilir ama Lumia920'nin fiyat farkı fazla olmazsa bence Lumia'dan yana tercih kullanılmalı. Müzik sizin için çok çok önemli ise HTC 8X için oldukça iyi yorumlar var bu konuda ama iyi bir kulaklık olması şartı ile ! Samsung'un çıkaracağı ATIV S idi sanırım adını tam hatırlayamamış olabilirim ama kesinlikle uzak durun derim. HTC 8X çok daha doygun renklere sahip bir ekranla geliyor ona göre. Yine onunla ilgili videoları youtube'dan bulabilirsiniz.
Nokia'ya düşman gözüyle bakanlar, önce araştırmanızı yapın ondan sonra yazın ! Symbian üzerinden yorumlar oldukça saçma o devir artık bitti çok şükür, Nokia artık desteğini bile kesti Symbian'dan artık sadece çok ciddi bir sıkıntı olursa güncelleme gelecekmiş.
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