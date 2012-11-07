Nokia Lumia 830'un ilk görüntüleri sızdı





Microsoft'un birkaç hafta önce resmen duyurduğu Apollo kod adlı Windows Phone 8 mobil işletim sistemine sahip Lumia 920 ve 820 modellerini dünya genelinde piyasaya sürmeye hazırlanan Nokia, yeni bir Lumia cihazı üzerinde çalışıyor olabilir. Lumia 920 ile yılın ilk yarısında satışa sunduğu Lumia 900, Lumia 820 ile de geçen yıl çıkış yapan Lumia 800'ün WP8 ürün portföyündeki yerini dolduran tecrübeli üreticinin Lumia 710'un halefi olarak tanıtacağı akıllı telefonuna ait detaylı görüntüler internete sızdı.

Lumia 830 model numaralı cihaz, 820'den daha büyük bir model numaralandırmasına sahip olmasına karşın donanım anlamında daha zayıf ve bütçe dostu bir ürün olacak. Teknik özellikleri henüz bilinmeyen aygıt tüketiciye en az beş renk seçeneği sunacak ve Lumia 710'daki tasarım anlayışı yerine Finlandiyalı üreticinin standart dikdörtgen, tek parça halinde plastik kasa dizaynını benimseyecek. 830'un yaklaşık 4 inç büyüklüğünde bir ekranı beraberinde getirmesi bekleniyor.





Çinli Dospy.com sitesinin forumunda yayınlanan Nokia Lumia 830 görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.









http://bbs.dospy.com/thread-15487476-1-702-1.html