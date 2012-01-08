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Nokia Lumia 900 ABD'de piyasaya çıkıyor

7 yıl
7,8b
1
82
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı sayılan ve 3G özellikli cihazların yanında bir sonraki nesil olan 4G-LTE uyumlu cihazların da rekabet ettiği ABD, bu anlamda üreticiler için ayrı bir önem taşıyor. Ekim ayında duyurduğu Lumia 800 ve Lumia 710 modelleriyle Microsoft ortaklığının ilk meyvelerini veren Nokia'nın ABD için farklı planları olduğu biliniyordu. Son olarak Lumia 710 modeli T-Mobile ile ülkeye giriş yapmıştı.

Ancak Nokia bu kez lansman hakkını ABD'den yana kullanarak stratejik bir hamle yapıyor. Bir süredir internete görselleri sızan Lumia 900 modeli AT&T operatörü ile ABD'de dağıtılmaya başlanacak.

Lumia 900 hakkında fiyat, piyasa tarihi, diğer ülkelere dağıtım gibi bilgiler açıklanmadı. New York Times gazetesinin Windows Phone ekibinin lideri Joe Belifore'ye doğrulattığı habere göre Lumia 900, CES 2012 fuarında ziyaretçilere tanıtılacak. 4.3 inç WVGA kapasitif ekran, metalik kasa, 512MB RAM, Windows Phone 7.5 Mango, 8MP kamera, 160gr ağırlık, 1830mAh batarya şimdilik bilinen özellikleri. İşlemcinin ise yine önceki modellere benzer olacağı tahmin ediliyor.

Lumia 900 atağı ile Nokia şimdiye kadar ki en iyi donanıma sahip telefonunu piyasaya sürmüş olacak. Bakalım bu hamlesi hem kendisi hem de Microsoft için neler getirecek.

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Chandler Bing 7 yıl en beğenilen
bu ne önyargılı yorumlar? nokia lumia 800'ü gördünüz mü? videolarını hiç incelediniz mi? ne ios ne de android bu kadar akıcı değil. telefonda lag ve delay yok. ayrıca 512 ram ne püff diyen olmuş, her sistemi androidle karıştırmayın. bu bir telefon. ne ara 512 mb ramler yetmemeye başladı? o androidin ayıbıdır, başka bir şey değildir. bundan 2 3 sene önce 512 mb ramli bilgisayar kullanan adamlar gelmiş telefondaki 512 mb rame burun kıvırıyor, yetersiz diyor... ben bunu anlamıyorum. android ve ios düşmanı falan sanmayın beni, ipod 3g ve samsung galaxy s kullanıyorum. ama sezarın hakkı sezara...
bu ne önyargılı yorumlar? nokia lumia 800'ü gördünüz mü? videolarını hiç incelediniz mi? ne ios ne de android bu kadar akıcı değil. telefonda lag ve delay y...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Herkez donanıma takıyorda bu telefon Android değil farkındamısınız ? Android gibi donanıma aç bir sistem değil.Android te 2 çekirdeğin yapacağı işi wp7 tek çekirdekte hallediyor.

Bu cihazında Lumia 800 gibi satmayacak.Sebebide yüksek fiyatlandırma ve kullandığı metro arayüzü .Arayüz öyle iğrençki girdiğin yerin neresi olduğunu anlamak için 2 kere sağa kardırıyorsun.Nedeni 1 kelime 2 kaydırmayla görünüyor.Yazılar aşırı derecede büyük ve arayüzdeki renk seçimleri insanın içini karartacak seviyede.Dedikleri gibi metro gibi arayüz (Üsten aşağı kaydırınca metro gibi
)İconları ve yazıları büyük yapmışlar ki yer kaplasın.Bu arada metro da yolculuk yaparken cihaz hiç takılmıyor
Herkez donanıma takıyorda bu telefon Android değil farkındamısınız ? Android gibi donanıma aç bir sistem değil.Android te 2 çekirdeğin yapacağı işi wp7 tek çek...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Tabip 7 yıl
bu cihaz android değil, o yüzden donanıma laf etmeden önce biraz araştırmak lazım.
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Master-Fİ 7 yıl
Lumia 800 mu aldiniz merak ettim.birde ne kadara mal oldu acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
galiba bu sefer oldu. kullandığım için diyorum, android, ios falan hikaye. cidden inanılmaz bir konsorsiyumla donatılmış telefon. geçişler inanılmaz. zaten üzerinde yazıda olmasa nokia olduğuna inanmayacaksınız. şöyle özet yapalım; iphone'uda kullandım lg'nin android'inide açık ve net bu telefondan aldığım haz zı hiçbirinden almadım. eğer varsa bir arkadaşınız deneyin öyle karar verin.
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DH Misafiri 7 yıl
Windows için
"Bunda Windows var! sistemi kasmıyor" gibi bir yorum duymak bunca sene sonra çok acayibime gidiyor nerden nereye
ama wp ile ilgili olumlu yorumlara katılıyorum htc hd2 wp7.5 denedim şu anda htc senstion XL kullanıyorum telefonumu değil ama işletim sistemimi değiştirmek isterdim. WP uzun vadede başarılı olacaktır.
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Kafkaslı57 7 yıl
dayanamadım 9-10 ay beklemey valla gidip 32gb iphone 4s aldım bakalım memnun kalacakmıyım
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Master-Fİ 7 yıl
Apollo guncellemesini bekliyor olmalilar,zira henuz T.R dil paketi icermiyor wp7.
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Master-Fİ 7 yıl
İlk nesil wp7 ler nodo ve mango guncellemesini hatta tango guncellemesini sorunsuz kaldiracak seviyede(standardi 512mb ram 1ghz işlemci). Fakat bu yilin sonuna dogru apollo guncellemesi gelecek ve cihaz wp8 e donuşecek.muhtemelen cift cekirdek destegi ile ustun grafik performansi konsol kalitesinde oyun ve uygulama deneyimi sunacak bu guncelleme ile.şu aşamadada elimizdeki donanim yeterli gibi gorunsede ilerde cikacak 400 500mb lik oyunlarin grafik yonunden hakkini vermek icin bu tarz bir donanim şart gibi.

Şahsen ben nokiadan n-gage platformunu bu sistemede entegre etmesini bekliyorum,gercek konsol kalitesindeki oyunlarla nokia fark yaratabilir.

Ote yandan wp8 olarak donuşumunu tamamladiginda ve masaustu w8 ile tam entegre oldugunda,mobil dunyayi silip supurecektir.

Yazilimcilar silverlight ve html5 kodlariyla uygulama yazmayi cok sevmiş olacakki 20 gunde 10.000 uygulama aktivitasyonu yapilmiş marketplace te.

Anliyacaginiz yeni cag başliyor. Windows Phone Cagi.
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Kafkaslı57 7 yıl
lumıa800 ürünün türkiyeye gelmesi yıl sonunu bulacakmış nokıa türkiye iletişm hattını arayıp enes bey diye bir arkadaşla görüştüm
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node48 7 yıl
Emre_z3
512 MB RAM... Bu mu amiral gemisi? Nokia 4 basamaklı seriden devam etsin.

512 mb. ram Android telefonlar için yetersiz olabilir ancak W97 veya İOS telefonlariçin hiç de az sayılmaz.
iPhone 4S'in ram'i ne kadar?
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DH Misafiri 7 yıl
Emre_z3
512 MB RAM... Bu mu amiral gemisi? Nokia 4 basamaklı seriden devam etsin.

512 mb. ram Android için yetersiz görünebilir ancak wp7 için hiç az sayılmaz. Iphone 4S'in RAM'i ne kadar?
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DH Misafiri 7 yıl
herkes bu telefona yetersiz donanım diyor ama çok çok övdükleri samsung ve htc'nin windows phone sistemi telefonlarıda 1.4 ya da 1.5 ghz scorpion işlemci ve 512 mb ram kullanıyor.her işletim sisteminin standatı ayrıdır.üreticiler işletim sisteminin gereksinimine göre donanım koyuyor.mesela ram iphone 4s'te 512 mb , lumia 900'de 512 mb , galaxy s2'de 1 gb android'in 1gb kullanması sistemin fazla donanım harcamasıdır.
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K_Spartakus 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

herkes bu telefona yetersiz donanım diyor ama çok çok övdükleri samsung ve htc'nin windows phone sistemi telefonlarıda 1.4 ya da 1.5 ghz scorpion işlemci ve 512 mb ram kullanıyor.her işletim sisteminin standatı ayrıdır.üreticiler işletim sisteminin gereksinimine göre donanım koyuyor.mesela ram iphone 4s'te 512 mb , lumia 900'de 512 mb , galaxy s2'de 1 gb android'in 1gb kullanması sistemin fazla donanım harcamasıdır.

arkadaşım ilk çıkan windows phone 7li telefonlar 1ghz işlemcili olarak çalışıyor ve senin saydığın htc ve samsungta var sadece yani 1ghz ile çalışabiliyorsa ve kaldırabilioyrsa neden 1.5 ghzlik yada 1.5 ghzlik pahalı bir telefon alayım ? aynı işi yapmıyorlarmı ? tabiki yapıyorlar ....belki kamera 8 mp değil ama 5 mp ile çektiğim video ve fotolar gayet iyi çıkıyor .
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DH Misafiri 7 yıl
Iphone 4s de de 512 mb ram var yetiyomu yetiyo wp7 de de yetiyo :) yetiyosa no problem fazla ram fazla para demek ayrıca şarj düşmanıdır ram :) wp7 kullanıp Iphone 4 e geçin aradaki farkı görürsünz Iphone 4 size yavaş gelecektir.
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Master-Fİ 7 yıl
Ben samsung omnia 7 kullaniyorum ve aşiri memnunun işletim sisteminden.şu haliyle cihaz cift cekirdekli android cihazlardan cok daha stabil ve tepki hizi cok daha yuksek.en ufak takilma kasma yaşamadim.

Millet donanima takmiş durumda fakat omnia 7 bu donanimla şu anki en baba androidleri katlarken,nokianin bu modeli fark yaratacaktir.

Smartphone kurcalamayi seven teknoloji tutkunlari wp7 yi pek sevmeyebilir fakat genel son kullanici icin gercekten cok iyi bir işletim sistemi.yani kurcalayarak falan bozmanin yada sistemi kullanilamaz hale getirmenin imkani yok.

6aydir bir kez reset atmadim,bir kez donmadi cihaz,bir kez uygulama anlamsizca kapanmadi.

Hayatinda smartphone kullanmamiş biri bile bu cihazi cocuk oyuncagi gibi kullanir.herşey oylesine derli toplu yerli yerindeki.

Fark yaratmaya gelince,android kullanan cihazlardan hangisi donanim dişinda fark yaratmiş ki wp7 ve nokia bu konuda eleştiriliyor?

O mantikla bakinca 250 tl lik vodafone 945 ile 1600 tl lik s2 arasinda ne fark var donanim dişinda.wp7 en azindan ust segment oldugunu hissettiriyor,aşagisi icin anna var belle var bada var.

Şunu gercekten abarti olsun diye soylemiyorum,şu lumia 900 aciklanan yari donanimiyla piyasaya ciksa bile,en baba androidi yere serer.

Not:benzer bir konuya attigim mesaji wp7 ile copy paste yaptim.
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oktayakgoz 7 yıl
millet sidik yarışına girmiş çift çekirdek dört çekirdek bugün chip de ki iphone için 5 neden de android in takılmasından bahsedilmiş. aynı oynu oynayacam aynı işleri yapacam ve yağ gibi sistem varken neden android ?
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java 7 yıl Master-Fİ
Master-Fİ

Ben samsung omnia 7 kullaniyorum ve aşiri memnunun işletim sisteminden.şu haliyle cihaz cift cekirdekli android cihazlardan cok daha stabil ve tepki hizi cok daha yuksek.en ufak takilma kasma yaşamadim.

Millet donanima takmiş durumda fakat omnia 7 bu donanimla şu anki en baba androidleri katlarken,nokianin bu modeli fark yaratacaktir.

Smartphone kurcalamayi seven teknoloji tutkunlari wp7 yi pek sevmeyebilir fakat genel son kullanici icin gercekten cok iyi bir işletim sistemi.yani kurcalayarak falan bozmanin yada sistemi kullanilamaz hale getirmenin imkani yok.

6aydir bir kez reset atmadim,bir kez donmadi cihaz,bir kez uygulama anlamsizca kapanmadi.

Hayatinda smartphone kullanmamiş biri bile bu cihazi cocuk oyuncagi gibi kullanir.herşey oylesine derli toplu yerli yerindeki.

Fark yaratmaya gelince,android kullanan cihazlardan hangisi donanim dişinda fark yaratmiş ki wp7 ve nokia bu konuda eleştiriliyor?

O mantikla bakinca 250 tl lik vodafone 945 ile 1600 tl lik s2 arasinda ne fark var donanim dişinda.wp7 en azindan ust segment oldugunu hissettiriyor,aşagisi icin anna var belle var bada var.

Şunu gercekten abarti olsun diye soylemiyorum,şu lumia 900 aciklanan yari donanimiyla piyasaya ciksa bile,en baba androidi yere serer.

Not:benzer bir konuya attigim mesaji wp7 ile copy paste yaptim.

Boşver kardeşim bu dandroidçilere laf anlatamazsın... Anlamak istemeyen adamın kafasına vursan ne ki... Ya da koyu fanatik iosçular da aynı tabi...


Valla 3-4 ayda bir telefon değiştiriyorum... Şu an iPhone 4 var geçen ay GSII vardı daha önce de Nokia C6-01 kullandım...


iPhone 4 sevmemin nedeni bazı vazgeçilmez uygulamaların olması (gerçi ipod touch alarak bu sorun çözülür) ve iyi bir müzik çalar olması ve ortalamanın üstünde kamerası, GSII kullanırken hiç bir özelliği çarpıcı olmadı zira herşeyde yarım cihaz... Ekran büyük amoled vs ama çözünürlük berbat... Ekrandaki noktaları sayıyorum resmen... C6-01 e gelince her ne kadar işletim sisteminin TELEFON olarak severek kullandığım bazı özellikleri olsa da bu donanımla gitmez...


Dün de Vatan indiriminden Nokia N9 aldım bakalım nasılmış... Gerçi Capitol TIM de denedim süper alet gerçekten... Ses kalitesi sanırım (asıl kulaklığım yoktu) daha bile iyiydi iPhone 4 ten... Eğer stabilite sorunu yoksa iPhone 4 ten sonra en çok seveceğim cihaz olması muhtemel geldi bana...
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