Nokia Lumia 900 ABD'de piyasaya çıkıyor

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı sayılan ve 3G özellikli cihazların yanında bir sonraki nesil olan 4G-LTE uyumlu cihazların da rekabet ettiği ABD, bu anlamda üreticiler için ayrı bir önem taşıyor. Ekim ayında duyurduğu Lumia 800 ve Lumia 710 modelleriyle Microsoft ortaklığının ilk meyvelerini veren Nokia'nın ABD için farklı planları olduğu biliniyordu. Son olarak Lumia 710 modeli T-Mobile ile ülkeye giriş yapmıştı.





Ancak Nokia bu kez lansman hakkını ABD'den yana kullanarak stratejik bir hamle yapıyor. Bir süredir internete görselleri sızan Lumia 900 modeli AT&T operatörü ile ABD'de dağıtılmaya başlanacak.





Lumia 900 hakkında fiyat, piyasa tarihi, diğer ülkelere dağıtım gibi bilgiler açıklanmadı. New York Times gazetesinin Windows Phone ekibinin lideri Joe Belifore'ye doğrulattığı habere göre Lumia 900, CES 2012 fuarında ziyaretçilere tanıtılacak. 4.3 inç WVGA kapasitif ekran, metalik kasa, 512MB RAM, Windows Phone 7.5 Mango, 8MP kamera, 160gr ağırlık, 1830mAh batarya şimdilik bilinen özellikleri. İşlemcinin ise yine önceki modellere benzer olacağı tahmin ediliyor.





Lumia 900 atağı ile Nokia şimdiye kadar ki en iyi donanıma sahip telefonunu piyasaya sürmüş olacak. Bakalım bu hamlesi hem kendisi hem de Microsoft için neler getirecek.