Nokia Lumia 910 tekrar ortaya çıktı





İlk olarak Ocak 2012'de ortaya çıkan ve Eldar Murtazin tarafından Mayıs'ta çıkış yapacağı bildirilen Lumia 910 tekrar sızdı. Geliştiricilerin cihazlara sahip olmadan uygulamalarını test edebilmelerini sağlayan Nokia'nın Device Application Access programında görünen cihazın yeni amiral gemi modeli olacağı tahmin ediliyor.

Daha önce Hollandalı bir perakendecinin internet sitesinde listelenen Lumia 910'un 12.1MP'lik bir kamera sensörü ve HSPA+ iletişmi teknolojisi desteğiyle Avrupa veyahut Amerikan T-Mobile operatörü için geliştirildiği düşünülmüştü.

Nokia'nın resmi programı tarafından onaylanan Lumia 910'da Apollo kod adlı yeni Windows Phone 8 işletim sisteminin de kullanılmış olma ihtimali bulunuyor. Microsoft ile sıkı ilişkilere sahip olan Finlandiyalı üretici, sonbaharda WP8'i kullanan ilk firma olacak. Bu yüzden Lumia 900'ün ardından çıkarılması planlanan model muhtemelen askıya alınıp yeni yazılımla donatılarak yıl sonunda satışa sunulacak.

Cihaza eşlik edecek 12.1MP'lik kamera sensörünün yanı sıra ilk modeldeki Snapdragon S2 serisi çipsette de değişikliğe gidilebilir. Ancak resmi bir duyuru yapılana kadar Lumia 910'un gerçekten satışa çıkacağını söyleyemeyiz. Windows Phone 8 için çok daha güçlü ürünler hazırlamak isteyen mobil sektörün eski lideri, bu projesini tamamen rafa kaldırmış olabilir.

http://www.wpcentral.com/mysterious-lumia-910-device-pops-nokias-rda-tools