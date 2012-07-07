Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Lumia 910 tekrar ortaya çıktı

6 yıl
3,2b
1
7
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İlk olarak Ocak 2012'de ortaya çıkan ve Eldar Murtazin tarafından Mayıs'ta çıkış yapacağı bildirilen Lumia 910 tekrar sızdı. Geliştiricilerin cihazlara sahip olmadan uygulamalarını test edebilmelerini sağlayan Nokia'nın Device Application Access programında görünen cihazın yeni amiral gemi modeli olacağı tahmin ediliyor.
Daha önce Hollandalı bir perakendecinin internet sitesinde listelenen Lumia 910'un 12.1MP'lik bir kamera sensörü ve HSPA+ iletişmi teknolojisi desteğiyle Avrupa veyahut Amerikan T-Mobile operatörü için geliştirildiği düşünülmüştü.
Nokia'nın resmi programı tarafından onaylanan Lumia 910'da Apollo kod adlı yeni Windows Phone 8 işletim sisteminin de kullanılmış olma ihtimali bulunuyor. Microsoft ile sıkı ilişkilere sahip olan Finlandiyalı üretici, sonbaharda WP8'i kullanan ilk firma olacak. Bu yüzden Lumia 900'ün ardından çıkarılması planlanan model muhtemelen askıya alınıp yeni yazılımla donatılarak yıl sonunda satışa sunulacak.
Cihaza eşlik edecek 12.1MP'lik kamera sensörünün yanı sıra ilk modeldeki Snapdragon S2 serisi çipsette de değişikliğe gidilebilir. Ancak resmi bir duyuru yapılana kadar Lumia 910'un gerçekten satışa çıkacağını söyleyemeyiz. Windows Phone 8 için çok daha güçlü ürünler hazırlamak isteyen mobil sektörün eski lideri, bu projesini tamamen rafa kaldırmış olabilir.

http://www.wpcentral.com/mysterious-lumia-910-device-pops-nokias-rda-tools Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
General. 6 yıl en beğenilen
Mobil sektörün eski lideri tabiri ince düşünülmüş iğneleyici bir tabir nokıa için üzülüyorum sanki babamın şirketi tuhaf bir durum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
THESTER 6 yıl
Yalnız bu yeni lumia iPhone'la yakın tarihte çıkacak gibi görünüyor sakat bir tarihe denk gelmiş.Ama nedense 2013'te nokia akıllı telefon pazarında HTC kadar söz sahibi olacakmış gibi geliyorbana.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 6 yıl THESTER
THESTER

Yalnız bu yeni lumia iPhone'la yakın tarihte çıkacak gibi görünüyor sakat bir tarihe denk gelmiş.Ama nedense 2013'te nokia akıllı telefon pazarında HTC kadar söz sahibi olacakmış gibi geliyorbana.

Bana çok komik geldi ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Windows Phone 8 ile Lumia 910'un çıkışı iyi bir atılım olabilir Nokia ve Microsoft için belkide Nokia'anın Windows Phone 7'lere bundan sonra güncelleme desteğinin gelmemesinin nedeni budur?:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
Nokia cep telefonunu çok iyi üretiyorda günümüz akıllı telefonlarına cep telefonu denmez ki.. mini PC... nokia nereden bilsin PC üretmeyi.. o yüzden çok geri kaldı.. cep telefonu mantığıyla hareket etmeye çalışınca tutturamadı işi.. halbuki artık işlemcisi olan, rami olan, bir miktar hafıza barındıran grafik kartı içeren bir cihaz yapmakla bir telefon farklı şeylerdi. bu farkı anlayana kadar rakipleri aldı başını gitti.. şimdi bu işi yürütmek için microsofttan adam transfer etti ama hayatının hatasını yaptı.. bunuda bugün yüksek sesle dile getirenler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. umarım nokiada bunun farkına varırda yönetim kurulunu komple değiştirir.. bir n9 kalitesi başka hangi telefonda var acaba!!! o telefona android yükleyip satsın çok daha başarılı olur. tabi meegoya destek verecekse orası ayrı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 6 yıl
Nokia 2-3 yılda ancak geliştirebildiği için çıktığında 2 sene öncesinin donanımıyla karşılaşıyoruz. Millet S4 işlemciye geçiyor artık ama nokia hala kendi halinde takılıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl en beğenilen
Mobil sektörün eski lideri tabiri ince düşünülmüş iğneleyici bir tabir nokıa için üzülüyorum sanki babamın şirketi tuhaf bir durum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 12.Bölüm "Dead Trigger, Yesterday, Kingdom Rush ve diğer 11 konu" 6 yıl Intel 3570K & Asus P8Z77 WS anakart video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim