Nokia Lumia 920T, Çin pazarı için resmen duyuruldu





Akıllı telefon üreticileri için giderek önemli hale gelen Çin'de, genelde uluslararası akıllı telefon modellerinin farklı versiyonları satışa sunuluyor. Bunlardan birisi de Lumia 920.





Nokia'nın ülkemizde de satışa sunduğu Lumia 920 modeli, hücresel ağ yongası, işlemci ve grafik birimi değiştirilmiş olarak Çin pazarına bugün sunuldu.





Nokia Lumia 920T şeklinde adlandırılan modelde; 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde PureMotion HD+ IPS ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 işlemcisi, Adreno 320 grafik birimi, 1GB RAM , 32GB ROM, 8.7MP çözünürlükte PureView teknolojili kamera, 1080p video kaydı, 2000mAh batarya, 10.7mm kalınlık, 185gr ağırlık gibi Lumia 920 ile aynı özellikler bulunuyor.





Modellerin farklarına gelecek olursak; Lumia 920'de kullanılan işlemci 28nm fabrikasyon sürecinin uygulandığı MSM8960 Snapdragon S4 Plus iken bu versiyonda aynı sürece sahip MSM8960T Snapdragon S4 Pro yongada sistemi kullanılıyor. İşlemci bakımından fazla bir fark yokken asıl fark grafik biriminde ortaya çıkıyor.





Konsol kalitesinde grafikler vaad eden Adreno 320, Lumia 920T modelinde yerini alıyor. Böylece model Adreno 320 grafik birimi sunan ilk Windows Phone 8 akıllı telefonu oluyor.





Diğer bir fark ise hücresel şebeke yongasında. Lumia 920T, Çin'de alternatif bir 3G altyapısı olan TD-SCDMA bandında çalışıyor ve China Mobile tarafından dağıtılacak.





Lumia 920T üzerinde Sina, Sohu, Tencent, Baidu ve Renren gibi Çin sosyal ağ araçları önyüklü olarak sunuluyor. Pekin havalimanındaki VIP salonlarında ise Lumia 920T için uyumlu kablosuz şarj istasyonları yerleştiriliyor.





Model yıl sonunda 739$ yaklaşık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.