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Nokia Lumia 920T, Çin pazarı için resmen duyuruldu

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon üreticileri için giderek önemli hale gelen Çin'de, genelde uluslararası akıllı telefon modellerinin farklı versiyonları satışa sunuluyor. Bunlardan birisi de Lumia 920.

Nokia'nın ülkemizde de satışa sunduğu Lumia 920 modeli, hücresel ağ yongası, işlemci ve grafik birimi değiştirilmiş olarak Çin pazarına bugün sunuldu.

Nokia Lumia 920T şeklinde adlandırılan modelde; 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde PureMotion HD+ IPS ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 işlemcisi, Adreno 320 grafik birimi, 1GB RAM , 32GB ROM, 8.7MP çözünürlükte PureView teknolojili kamera, 1080p video kaydı, 2000mAh batarya, 10.7mm kalınlık, 185gr ağırlık gibi Lumia 920 ile aynı özellikler bulunuyor.

Modellerin farklarına gelecek olursak; Lumia 920'de kullanılan işlemci 28nm fabrikasyon sürecinin uygulandığı MSM8960 Snapdragon S4 Plus iken bu versiyonda aynı sürece sahip MSM8960T Snapdragon S4 Pro yongada sistemi kullanılıyor. İşlemci bakımından fazla bir fark yokken asıl fark grafik biriminde ortaya çıkıyor.

Konsol kalitesinde grafikler vaad eden Adreno 320, Lumia 920T modelinde yerini alıyor. Böylece model Adreno 320 grafik birimi sunan ilk Windows Phone 8 akıllı telefonu oluyor.

Diğer bir fark ise hücresel şebeke yongasında. Lumia 920T, Çin'de alternatif bir 3G altyapısı olan TD-SCDMA bandında çalışıyor ve China Mobile tarafından dağıtılacak.

Lumia 920T üzerinde Sina, Sohu, Tencent, Baidu ve Renren gibi Çin sosyal ağ araçları önyüklü olarak sunuluyor. Pekin havalimanındaki VIP salonlarında ise Lumia 920T için uyumlu kablosuz şarj istasyonları yerleştiriliyor.

Model yıl sonunda 739$ yaklaşık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 

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omerfrt 6 yıl
redbloodedman
Burada bizim gibi işlemcileri ve grafik yongalarını konuşan telefon alanların yüzde kaçını oluşturuyor sanıyorsunuz? Dışardaki çoğu kişi telefon hızlı mı akıcı mı, hangisi en çok satıyo, kimde ne var, hangi telefonla hava atarım, tipi nasıl, kamerası iyi mi, ekranı canlı net parlak olsun gibi nedenlerle alıyor. Bundan adreno 320miş, işlemcisinin sonunda T varmış önemli değil. Bu özellikler ancak bizim gibi yüzde 5 lik kısımı ilgilendiriyor.

Çok haklısınız hoca bizim ülkemizde popülarite önemli iki üç ünlü isimde bu telefon gözüksün dizilerde falan kim takar ondan sonra Adreno 320'yi. :)
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redbloodedman 6 yıl
Burada bizim gibi işlemcileri ve grafik yongalarını konuşan telefon alanların yüzde kaçını oluşturuyor sanıyorsunuz? Dışardaki çoğu kişi telefon hızlı mı akıcı mı, hangisi en çok satıyo, kimde ne var, hangi telefonla hava atarım, tipi nasıl, kamerası iyi mi, ekranı canlı net parlak olsun gibi nedenlerle alıyor. Bundan adreno 320miş, işlemcisinin sonunda T varmış önemli değil. Bu özellikler ancak bizim gibi yüzde 5 lik kısımı ilgilendiriyor.
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teramit 6 yıl
çindeki iphone satışlarıyla bakalım rekabet edebilecek mi
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aziz77 6 yıl
daha fazla marketi gelişmeli windowsun...
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HumbiGumbi 6 yıl
Twanche
isterse adreno 520 olsun oyun yok arkadaş platformda

haklı söze hacı emmin ne desin :D
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Ciddi Kedii 6 yıl
Bir mali400 degil
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kurtbecer 6 yıl
eğer adreno 320 li win.8 phone cihazı birtek bu olacaksa adreno 320 bir işe yaramayacaktır.
çünkü win.8 phone artık donanım bazında bir standart koymuş bütün telefonlara bu nedenle bu standartlar bir kaç yıl sabit kalacaksa oyunlar programlar sonuçta standartlara göre belirlenecek
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Twanche 6 yıl
isterse adreno 520 olsun oyun yok arkadaş platformda
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mehmetoguzderin 6 yıl
HTC'nin 2013 Modellerini bekleyeceğim.
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Evren 6 yıl
Bildigim kadarı ile Nokia olarak degil operatore ait olarak cıkacak bu model.O yuzden avrupa ve amerıka tarafında uzun surelı herhangı bır revıze yapılmayacagını dusunuyorum.
Mesela Japonyada SGS3 ısmı ıle degıl(operator anlasması yoksa SGS3 olarak cıkıyor tabıkı) docomo olarak cıkıyor(operator) ve 2 gb ram ıle gelıyor.
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Normsoner 6 yıl
dodomoco
Andreno 320 Bi işe şuan yaramaz oyun mu varki wp8de [:]

sanki hiç olmıcak hey allahım :D üst düzey oyunlar gelicek zaten gameloft ea gibi şirketler bunu duyurdu
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