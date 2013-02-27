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Nokia, Lumia cihazları için NFC etiket yazma uygulamasını yayınladı

6 yıl
1,1b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, Lumia cihazları için NFC etiket yazma uygulamasını yayınladı

Yakın alan iletişimi NFC teknolojisi, günümüzde en çok temassız ödeme alanında kullanılsa da NFC etiketlerine cihazı dokundurarak uygulama başlatmak, check-in yapmak, durum güncellemek, telefon araması başlatmak veya SMS göndermek mümkün oluyor.

Bunun için NFC etiketlerini yapılması istenen işleme göre programlamak gerekiyor. Programlama işi ister özel cihazlarla isterseniz de özel uygulamalarla olabiliyor.

Nokia'nın Lumia cihazlarına özel olarak yayınladığı NFC Writer uygulaması, NFC etiketlerini dilediğini işleve göre tekrar tekrar programlayabilmenizi sağlıyor. Herhangi bir NFC destekli cihazdan da bu etiketleri okuyabilmeniz mümkün.



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DH Misafiri 4 yıl
yahu nfc writer programı foursquare için checkin yapacak mekan bulamıyor :(
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DH Misafiri 6 yıl
Marketten indirmeye çalıştım ama bu program aygıtınızda kullanılamıyor diyor
2 Yanıt Yanıtla
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srkn07 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Marketten indirmeye çalıştım ama bu program aygıtınızda kullanılamıyor diyor

?telefonunuzun markası ne ? hangi program birde
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srkn07 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Marketten indirmeye çalıştım ama bu program aygıtınızda kullanılamıyor diyor

baska bir NFC launcher programı deneyin..
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AERN 6 yıl
NFC Writer özelliği güzelmiş.
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srkn07 6 yıl
NFC ETİKET / SMART TAG isteyen olursa temin edilir.

5 adet satış:

Sahibinden com ilanım :
sahibinden.com/...

Sanalpazar com ilanım :
sanalpazar.com/...

3 adet satış:
sanalpazar.com/...

NE İŞE YARIYOR DERSENİZ :)

Bu etiketleri programlayarak telefonunuza pek çok işlem yaptırmanız mümkün oluyor. Örneğin etiketlere mesaj bırakarak telefonunu dokunduracak kişi tarafından okunmasını sağlayabilirsiniz. Veya etiketi okutarak check-in yapabilir, kişisel bilgileri telefona transfer edebilir, telefonunuzun ayarlarını değiştirebilir, telefonunuzun belirli bir numarayı aramasını sağlayabilir, telefonunuza mesaj gönderebilir, belirli bir internet sitesine girebilir, uygulama çalıştırabilir veya telefonunuzu farklı profil durumlarına alabilirsiniz. Bunların hepsini telefonunuza etiketi okutarak yapabilirsiniz.
Etiketlerin programlanma alanları oldukça geniş. 100 000 kere programlanabilen etiketleri NFC uyumlu telefonunuzla, Play üzerindeki bir uygulama ile kolayca programlayabilirsiniz.

Yakın alan iletişimi NFC teknolojisi, günümüzde en çok temassız ödeme alanında kullanılsa da NFC etiketlerine cihazı dokundurarak uygulama başlatmak, check-in yapmak, durum güncellemek, telefon araması başlatmak veya SMS göndermek mümkün oluyor.
Bunun için NFC etiketlerini yapılması istenen işleme göre programlamak gerekiyor. Programlama işi ister özel cihazlarla isterseniz de özel uygulamalarla olabiliyor.

istediğiniz uygulamarı NFC TASK LAUNCHER programlarıyla telefonunuuzdan etiketlere programlıyorsunuz. örnegin arabaya binince etiketi okutup Gps ac, bluetooth aç,müzik player aç,wifi kapat,foursquare check in yap veya iş yerinde okutunca sesi kapat wifi aç check in yap veya gece evde okutunca alarmı kur sesi ac wifi ac gibi vs.. aklınıza gelen istediğiniz komutları otomatik olarak zahmetsizce okutunca yapıyor. yani siz ne isterseniz onu senkronize ediyorsunuz ve okutunca direk onları yapıyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRIR
Akıllı Etiketler (SmartTag),NFC özellikli akıllı telefonunuzda saniyeler içinde çeşitli eylemleri gerçekleştirmenizi sağlar. NFC PROGRAM yöneticisiyle süper basit erişim için Akıllı Etiket (SmartTag) profillerini kurun ve ayarlarınızı özelleştirin. Bunları uygun şekilde düz bir yüzeye yapıştırabilirsiniz.

Bu da örnek bir video :
dailymotion.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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