Nokia, Lumia cihazları için NFC etiket yazma uygulamasını yayınladı





Yakın alan iletişimi NFC teknolojisi, günümüzde en çok temassız ödeme alanında kullanılsa da NFC etiketlerine cihazı dokundurarak uygulama başlatmak, check-in yapmak, durum güncellemek, telefon araması başlatmak veya SMS göndermek mümkün oluyor.





Bunun için NFC etiketlerini yapılması istenen işleme göre programlamak gerekiyor. Programlama işi ister özel cihazlarla isterseniz de özel uygulamalarla olabiliyor.





Nokia'nın Lumia cihazlarına özel olarak yayınladığı NFC Writer uygulaması, NFC etiketlerini dilediğini işleve göre tekrar tekrar programlayabilmenizi sağlıyor. Herhangi bir NFC destekli cihazdan da bu etiketleri okuyabilmeniz mümkün.







