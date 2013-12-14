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Nokia, Lumia cihazları için aksesuar üreticileri ile işbirliğine gidiyor

5 yıl
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14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, Lumia cihazları için aksesuar üreticileri ile işbirliğine gidiyor

Microsoft ile yaptığı ortaklık sonrasında Windows Phone ekosisteminin lokomotifi haline gelen Nokia, sadece cihaz satışı anlamında değil, yazılım ve aksesuar anlamında da ekosisteme büyük katkı yapıyor.

Nokia, Windows Phone güncellemelerinin hazırlanması ve geliştirilmesi sırasında Microsoft ile sıkı bir işbirliği içerisinde. Firma bu defa aksesuar konusuna da el atıyor.

iOS ve Android cihazları için piyasada bulunan sayısız aksesuar türü yer alırken, Windows Phone bu kadar çeşitliliğe sahip değil. Nokia, bu dezavantajı ortadan kaldırmak için harekete geçti ve ürünleri için bazı büyük aksesuar üreticileri ile işbirliği yapmaya başladı.

Nokia ilk etapta İsveçli Krusell ve OSM, ABD'den Otterbox ve Finlandiya'dan Mozo  adlı aksesuar üreticileri ile masaya oturdu. Anlaşmanın kapsamında ise hali hazırdaki cihazlar ile mükemmel uyum sağlayacak aksesuar üretimi ve cihazların satışa çıkmasından hemen sonra aksesuarların erişilebilir olması bulunuyor. 

Nokia böylelikle aksesuar azlığı nedeniyle ürünlerini satın almakta tereddüt eden kullanıcıları ikna etmeyi ve ürünleri satışa sunarken daha zengin bir aksesuar desteği elde etmeyi planlıyor.  

http://conversations.nokia.com/2013/12/13/accessories-complement-nokia/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
NOKIA satılmadı çok sıkı bir işbirliğine girildi.WP nin büyümesi için donanımın ve yazılımın tek elde tutulması gerektiğine inanıp microsofta satılmış gibi gösterip hem marka imajını yükseltmek(ben microsoftun yanındayım daha da güçlendik gibi) hem de Windows phone u geliştirip pazardaki android gücünü yıkıp rekabete katılmaktı amaç...Gerçek bu...NOKIA KALİTESİ devam eder.Samsung gitsin önce telefon yapmayı öğrensin...
NOKIA satılmadı çok sıkı bir işbirliğine girildi.WP nin büyümesi için donanımın ve yazılımın tek elde tutulması gerektiğine inanıp microsofta satılmış gibi göst...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Charles Bartowski 5 yıl
Nokia, Windows Phone güncellemelerinin hazırlanması ve geliştirilmesi sırasında Microsoft ile sıkı bir işbirliği içerisinde. 
O kadar sıkı ki gdr3 yok daha
Nokia, Windows Phone güncellemelerinin hazırlanması ve geliştirilmesi sırasında Microsoft ile sıkı bir işbirliği içerisinde.O kadar sıkı ki gdr3 yok dah...
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mkyb 5 yıl
Girin Çin sitelerine tonla aksesuar var.Hem de gayet uygun fiyatlarla.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cinli aksesuar üreticileri varken kimse fahiş fiyata aksesuar almaz aksesuara bi telefon parası daha gömüyoz
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
NOKIA satılmadı çok sıkı bir işbirliğine girildi.WP nin büyümesi için donanımın ve yazılımın tek elde tutulması gerektiğine inanıp microsofta satılmış gibi gösterip hem marka imajını yükseltmek(ben microsoftun yanındayım daha da güçlendik gibi) hem de Windows phone u geliştirip pazardaki android gücünü yıkıp rekabete katılmaktı amaç...Gerçek bu...NOKIA KALİTESİ devam eder.Samsung gitsin önce telefon yapmayı öğrensin...
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erhanercan 5 yıl
guzel hamle +++
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onur01651 5 yıl DH Misafiri
bu yüzdendir ki 10 yıllığına satıldı :D
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Hi Guy 5 yıl
Benim merak ettiğim nokta şu bunu düşünmek akıllarına yenimi gelmiş
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kpln04 5 yıl
hala s40 teller satıyor ayrıca 1020 1520 vs satarak iosu geçmiyor 520 satarak geçer ancak
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onsos1100 5 yıl
Nokianin hâlâ az telefon sattığını düşünenler var. Nokia 2 sene içinde ilk 4 e girecek potansiyelde. Windows phone iOS u geçecek diyor analistler. Herhalde burda Nokia telefonlar satılacak ki geçecek ..
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Tirion Fordring 5 yıl onsos1100
onsos1100
Nokianin hâlâ az telefon sattığını düşünenler var. Nokia 2 sene içinde ilk 4 e girecek potansiyelde. Windows phone iOS u geçecek diyor analistler. Herhalde burda Nokia telefonlar satılacak ki geçecek ..

Yanlışın var. Nokia hala dünyada en çok cep telefonu satan firma iş akıllı telefon olayına gelince bazı şeyler değişiyor.
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LilTunechi 5 yıl
Güzel bir hamle ama o kapaklar varken çoğu kişi almaz
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Master_Evil 5 yıl
modellerin kullanıcı sayısı böyle az iken firmalar zarar eder
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Charles Bartowski 5 yıl
Nokia, Windows Phone güncellemelerinin hazırlanması ve geliştirilmesi sırasında Microsoft ile sıkı bir işbirliği içerisinde. 
O kadar sıkı ki gdr3 yok daha
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VoLVoXxX99 5 yıl
geç olsun güç olmasın.
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MK* 5 yıl
kabul etmek lazım fazla seçenek yok ama lumia tercih edilmeyecek bir sebep değil
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