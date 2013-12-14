Nokia, Lumia cihazları için aksesuar üreticileri ile işbirliğine gidiyor





Microsoft ile yaptığı ortaklık sonrasında Windows Phone ekosisteminin lokomotifi haline gelen Nokia, sadece cihaz satışı anlamında değil, yazılım ve aksesuar anlamında da ekosisteme büyük katkı yapıyor.





Nokia, Windows Phone güncellemelerinin hazırlanması ve geliştirilmesi sırasında Microsoft ile sıkı bir işbirliği içerisinde. Firma bu defa aksesuar konusuna da el atıyor.





iOS ve Android cihazları için piyasada bulunan sayısız aksesuar türü yer alırken, Windows Phone bu kadar çeşitliliğe sahip değil. Nokia, bu dezavantajı ortadan kaldırmak için harekete geçti ve ürünleri için bazı büyük aksesuar üreticileri ile işbirliği yapmaya başladı.





Nokia ilk etapta İsveçli Krusell ve OSM, ABD'den Otterbox ve Finlandiya'dan Mozo adlı aksesuar üreticileri ile masaya oturdu. Anlaşmanın kapsamında ise hali hazırdaki cihazlar ile mükemmel uyum sağlayacak aksesuar üretimi ve cihazların satışa çıkmasından hemen sonra aksesuarların erişilebilir olması bulunuyor.





Nokia böylelikle aksesuar azlığı nedeniyle ürünlerini satın almakta tereddüt eden kullanıcıları ikna etmeyi ve ürünleri satışa sunarken daha zengin bir aksesuar desteği elde etmeyi planlıyor.

http://conversations.nokia.com/2013/12/13/accessories-complement-nokia/