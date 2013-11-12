Nokia, MWC 2014 fuarında Lumia 1820 akıllı telefon ve Lumia 2020 tablet modelini tanıtabilir





Ekim ayındaki etkinlik ile hem Lumia 1520 Phablet modelini hem de Lumia 2520 tablet modelini lanse eden Nokia'nın bu yıl ki üst seviye cihaz çizgisini bu cihazlarla kapatacağı tahmin ediliyor. Nokia'nın gelecek yıl ki planları da şimdiden hazır.





Gelen bilgilere göre 24 Şubat tarihinde Barcelona'da başlayacak MWC 2014 etkinliğinde Nokia iki yeni modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi Lumia 1820 olacak.





41MP çözünürlükteki kamerası ile satışta olan Lumia 1020 modelinin yerini alacak olan Lumia 1820, Full HD ekran ve 4 çekirdekli Snapadragon 800 geleneğini devam ettirecek. Kamera ise Nokia'nın bir süredir üzerinde çalıştığı Lytro tarzı serbest odaklanma teknolojisi ile güçlendirilecek. Bu cihaz ayrıca Windows Phone 8.1 güncellemesini taşıyan ilk Lumia cihazı olacak.





Lumia 2020 ise Nokia'nın ekran kalemi destekli 8 inçlik tablet modeli olacak. Yine Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alacak olan model Full HD ekrana sahip olacak ve Lumia 2520 modelinden daha fazla piksel yoğunluğu sunacak.





Bu iki model haricinde Nokia'nın başka hangi cihazları sunacağı bilinmiyor ancak 5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 ve Lumia 525 modellerinin de plan dahilinde olduğu sanılıyor.

http://www.phonearena.com/news/MWC-2014-to-see-camera-centric-Nokia-Lumia-1820-smartphone-and-Nokia-Lumia-2020-tablet_id49261