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Nokia, MWC 2014 fuarında Lumia 1820 akıllı telefon ve Lumia 2020 tablet modelini tanıtabilir

5 yıl
2,6b
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66
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, MWC 2014 fuarında Lumia 1820 akıllı telefon ve Lumia 2020 tablet modelini tanıtabilir
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Ekim ayındaki etkinlik ile hem Lumia 1520 Phablet modelini hem de Lumia 2520 tablet modelini lanse eden Nokia'nın bu yıl ki üst seviye cihaz çizgisini bu cihazlarla kapatacağı tahmin ediliyor. Nokia'nın gelecek yıl ki planları da şimdiden hazır.

Gelen bilgilere göre 24 Şubat tarihinde Barcelona'da başlayacak MWC 2014 etkinliğinde Nokia iki yeni modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi Lumia 1820 olacak.

41MP çözünürlükteki kamerası ile satışta olan Lumia 1020 modelinin yerini alacak olan Lumia 1820, Full HD ekran ve 4 çekirdekli Snapadragon 800 geleneğini devam ettirecek. Kamera ise Nokia'nın bir süredir üzerinde çalıştığı Lytro tarzı serbest odaklanma teknolojisi ile güçlendirilecek. Bu cihaz ayrıca Windows Phone 8.1 güncellemesini taşıyan ilk Lumia cihazı olacak.

Lumia 2020 ise Nokia'nın ekran kalemi destekli 8 inçlik tablet modeli olacak. Yine Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alacak olan model Full HD ekrana sahip olacak ve Lumia 2520 modelinden daha fazla piksel yoğunluğu sunacak. 

Bu iki model haricinde Nokia'nın başka hangi cihazları sunacağı bilinmiyor ancak 5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 ve Lumia 525 modellerinin de plan dahilinde olduğu sanılıyor. 

http://www.phonearena.com/news/MWC-2014-to-see-camera-centric-Nokia-Lumia-1820-smartphone-and-Nokia-Lumia-2020-tablet_id49261 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
insunwetrust 5 yıl en beğenilen
Kalem desteği, 41 MP kamera, Full HD, S800, 4 çekirdek, WP 8.1. Öeh. Hadi yine ağlayın eski donanım diye.
2 Yanıt Yanıtla +33
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Avorlair 5 yıl
Asıl maharet nedir biliyonuz mu?
S4 işlemcili Lumia 920-925-1020 ile S800 işlemcili 1520 arasında günlük kullanımda hız farkının olmamasıdır,
S4 işlemcinin s800 ile aynı akıcılıkta çalışmasıdır,
Tek farkın oyunlarda olmasıdır,
Kısaca wp8 kalitesidir olay
Asıl maharet nedir biliyonuz mu?S4 işlemcili Lumia 920-925-1020 ile S800 işlemcili 1520 arasında günlük kullanımda hız farkının olmamasıdır,S4 işle...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Bay H 5 yıl
Zamanında qxerro kullanıcı adlı bir twitter kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsüdür ve konsept tir. Kaç ay önceki resmi kalkıpta mwc 14 1820 geliyor denmesi işin ilginç tarafı bu resim ilk paylaşıldığında neden kimse 1820 geliyor demedi anlamıyorum birden kıymete bindi.
Zamanında qxerro kullanıcı adlı bir twitter kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsüdür ve konsept tir. Kaç ay önceki resmi kalkıpta mwc 14 1820 geliyor denme...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar ben tablet almayı düşunuyorum ve önceki tabletim casper dı.ve şarj etme yerindeki ucu çok kalitesiz aldıktan sonra 3-4 ay kullanabildim ve şimdi tablet alcam. Ve şu tabletler arasında kaldım :
LG G-pad
İpad. Air 16GB
Nokia lumia 2020
Ve samsung galaxy note 10.1 2014
Ve nokia lumia 2020 ipad mini ile aynı fiyatta olabilirmiş
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darkaura 5 yıl DH Misafiri
sadece internet ve kitap okumak icin kullancaksaniz hepsi isinizi gorur. en uygun fiyata en duzgun kalitede olani secin. oyun moyun oynarim diyorsaniz, ipad. uygulama acisindan en duzgun olani o.
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DH Misafiri 5 yıl
x X x
insunwetrust Kalem desteği, 41 MP kamera, Full HD, S800, 4 çekirdek, WP 8.1. Öeh. Hadi yine ağlayın eski donanım diye.
Snapdragon 800 chipseti en fazla 21 mp kamera çözünürlüğünü destekliyor.

Snapdragon 800 55 Mp kadar destek sunuyor, bilip bilmeden atıp tutma.. ayrıca haberde bahsi gecen modellerde snapdragonun yenı yılda tanıtacağı üst seviye işlemciler kullanılacak..
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king1403 5 yıl
Duratorq_
1000 liralik s4lü cihazla ayni performansı göstereceği kanisinda olan bir çok kişi var. 1020 1700-1800 liralari gördüyse bu cihaz minimum 2100-2300 civari giriş yapar. eh wp sayesinde performans olarak pek de fark olmayacağına gore nokia ve microsoft öpmeye adam ariyor demek ki

Gerçekten garantili 1700 liraya alınabiliyor mu şu an?
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Duratorq_ 5 yıl
1000 liralik s4lü cihazla ayni performansı göstereceği kanisinda olan bir çok kişi var.
1020 1700-1800 liralari gördüyse bu cihaz minimum 2100-2300 civari giriş yapar. eh wp sayesinde performans olarak pek de fark olmayacağına gore nokia ve microsoft "öpmeye" adam ariyor demek ki
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ulmel 5 yıl
neye göre modelleri sayılandırıyor nokia merak ettim
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e-Militarist 5 yıl ulmel
ulaslaslas

neye göre modelleri sayılandırıyor nokia merak ettim

Kafasına göre. Onu daha tam kimse çözemedi. Sır gibi.
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SystemApps 5 yıl
şimdi mesut çevik çıkar ama gelişmekte olan platformlar alınmaz vs vs saydırmaya başlar... :)
Böylesine gelişmekte olan platforma can kurban...
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DarthLuca 5 yıl SystemApps
SystemApps

şimdi mesut çevik çıkar ama gelişmekte olan platformlar alınmaz vs vs saydırmaya başlar... :)

Böylesine gelişmekte olan platforma can kurban...

kimsenin kendini kurban etmesine gerek yok, 10 küsür senedir Windows işletim sistemi mobil cihazlar için gelişmeye devam ediyor, bu hızla zaten insan ömrü yetmez tam haliyle oturmuş bir sistem olmasına...
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DarthLuca 5 yıl
insunwetrust
Kalem desteği, 41 MP kamera, Full HD, S800, 4 çekirdek, WP 8.1. Öeh. Hadi yine ağlayın eski donanım diye.

2014 Şubatta tanıtım ve en erken mart nisan gibi piyasada olduğunda gayet eski bir donanıma sahip olmuş olacak
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TearsForFears 5 yıl DarthLuca
DarthLuca
insunwetrust
Kalem desteği, 41 MP kamera, Full HD, S800, 4 çekirdek, WP 8.1. Öeh. Hadi yine ağlayın eski donanım diye.

2014 Şubatta tanıtım ve en erken mart nisan gibi piyasada olduğunda gayet eski bir donanıma sahip olmuş olacak

Katılıyorum.Adreno 400 , tegra 5 , mediatek ve benzeri güçlü donanimlar çıkacaktır.
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haqy 5 yıl
Şu çerçeveleri de biraz inceltseler tadından yenmeyecek. Varaklı tablo gibi duruyor.
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Nokia Specialist 5 yıl
Nokia yine konuşturmaya başladı cihazlarını. Piyasaya yeniden oturması tezdir.


S4 Pro ile S800 bir platformda aynı hızda çalışıyorsa, ben gider adamın elinden öperim! Adamsın Microsoft
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kpln04 5 yıl
sizi gibi microzortçular
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e-Militarist 5 yıl kpln04
kpln04
sizi gibi microzortçular


Sakin ol. Trollük yapayım derken eline yüzüne bulaştırmadan. Sakin. Sizi gibi değil. Sizi gidi, gidi.
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