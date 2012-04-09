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Nokia Maps Suite 2.0 final sürümü Symbian cihazlara gönderilmeye başlandı

7 yıl
3,1b
1
8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre sonra Symbian platformuna olan desteğini kesecek olan Nokia, bununla birlikte o güne kadar da önemli yazılım destekleri vermeye de devam edecek gibi görünüyor.

Firmanın resmi blogunda yapılan duyuruda bir süredir beta testleri devam eden Maps Suite 2.0 yazılımının final sürümünün Symbian^3, Anna ve Belle sürümlerine sahip cihazlara yayınlanmaya başladığını bildirdi.

Bu yeni yazılımda harita uygulaması Nokia Maps, güzergah belirleme uygulaması Nokia Drive ve ulaşım rehberi uygulaması Nokia Transport, Places, My Location ve Weather bir arada sunuluyor. Geliştirilmiş arayüz, elden geçirilmiş ikonlar, sesle arama ve fotoğraf geo-etiketleme şeklinde özellikler yeni yazılımda yerini almış.

Nokia Maps Suite 2.0 uygulaması Symbian cihazların yazılım güncellemesi bölümünden yüklenebiliyor. Telefonun C: sürücüsünde en az 40MB boş alan olması gerekiyor. Nokia'nın önceki navigasyon uygulamalarının da kurulumdan önce kaldırılması tavsiye ediliyor.

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MERCURY2000 7 yıl en beğenilen
Nokia maps hala en iyi navigasyon-harita sistemlerinden biri. Eklenen yeni özelliklerde iyi düşünülmüş, kullanışlılık arttırılmış.
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DH Misafiri 5 yıl
uyeyim
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DH Misafiri 7 yıl
Donanım haber, bir haber yapıyorsun onu da düzgün yap, o yüzden bir yere gelemiyoruz.
"Nokia'nın önceki navigasyon uygulamalarının da kurulumdan önce kaldırılması tavsiye ediliyor." yazısını vücudunuzun hangi organından uydurdunuz?
Note that the Check-in application is not part of the Nokia Maps Suite 2.0 release (except in China!). Users who already had Maps 3.08 installed beforehand will continue to have the Check-in application available from this former Maps installation. However, users who didn't have Maps 3.08 before, or on devices that shipped with Maps 3.09 pre-installed, will not have the Check-in application.
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E_Aydin35 7 yıl
Nokia hizmeti aksatmıyor geciktirmiyor veya durdurmamıs.. Buda güzel birşey tabi, bu arada güncelleme boyutuda baya iyiymiş.. :)
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Miasmus 7 yıl
Nokia maps telefon uygulaması gerçekten iyi bilgisayarda bing veya google maps yerine nokia maps'i kullanıyorum. Ancak diğer özellikleri malesef Nokia maps kadar iyi değil. Yani esas olarak cep telefon'u yazılımında iyi olmaları gerekirken, gps yazılımında iyiler. Kaldı ki Nokia bir GPS şirketi değil.
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MrDj 7 yıl
vaybe içim acımıyor değil 5100 kullanmıştım.çok sonraları 6300. şimdi ise galaxy mini. ne vardı tuşlu telefonlardaki başarıyı dokunmatiktede gosterse nokia.devir ios android devri.babamın firması değil nokia ama ilklerden nede olsa.ne kadar vefalı bir milletiz.elin firmaları için birbirimize bir ton acayip cümleler yazarız.birde yas tutarız kötü gidişhatlara.android ve ios için atışanlar fanatik ise fan-apple veya fan-android degil fan-amerikalılardır.
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Ciddiyetsiz 7 yıl
nokia her ne kadar işlemci, ram gibi donanımları düşük tutsa da nokia denince akla ilk kamerası gelse de aslında derinlerde bir yerlerde alıcı için pozitif etki yapan bir özellik nokia maps. kullanmayan bilmeyebilir ama özellikle aracı olan için (bilhassa büyük şehirlerde) nokia maps çok faydalı bir uygulama. şahsen 250-300TL gibi bir fiyata düşük/orta seviye bir navigasyon cihazı alacağıma ve benzer özellikteki android ürünler yerine aynı donanıma sahip nokia maps'li bir telefonu tercih ederim.
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MERCURY2000 7 yıl en beğenilen
Nokia maps hala en iyi navigasyon-harita sistemlerinden biri. Eklenen yeni özelliklerde iyi düşünülmüş, kullanışlılık arttırılmış.
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serdarsimsek1 7 yıl
tabi artık eski telefon sahiplerine ihtiyaclari kalmadi yeni telefonlarınizdan sattırmak için çekiyolar bütün hizmetleri
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