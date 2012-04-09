Nokia Maps Suite 2.0 final sürümü Symbian cihazlara gönderilmeye başlandı

Bir süre sonra Symbian platformuna olan desteğini kesecek olan Nokia, bununla birlikte o güne kadar da önemli yazılım destekleri vermeye de devam edecek gibi görünüyor.





Firmanın resmi blogunda yapılan duyuruda bir süredir beta testleri devam eden Maps Suite 2.0 yazılımının final sürümünün Symbian^3, Anna ve Belle sürümlerine sahip cihazlara yayınlanmaya başladığını bildirdi.





Bu yeni yazılımda harita uygulaması Nokia Maps, güzergah belirleme uygulaması Nokia Drive ve ulaşım rehberi uygulaması Nokia Transport, Places, My Location ve Weather bir arada sunuluyor. Geliştirilmiş arayüz, elden geçirilmiş ikonlar, sesle arama ve fotoğraf geo-etiketleme şeklinde özellikler yeni yazılımda yerini almış.





Nokia Maps Suite 2.0 uygulaması Symbian cihazların yazılım güncellemesi bölümünden yüklenebiliyor. Telefonun C: sürücüsünde en az 40MB boş alan olması gerekiyor. Nokia'nın önceki navigasyon uygulamalarının da kurulumdan önce kaldırılması tavsiye ediliyor.