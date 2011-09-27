Nokia, MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9'un dağıtımına başladı

Haber Editörü
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Linux tabanlı MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli modeli N9'un dünya çapında dağıtımına başladığını resmi internet sitesinde duyurdu. Firma, akıllı telefonun 16 GB'lık versiyonu için 480 Euro, 64 GB'lık versiyonu için 560 Euro yurtdışı fiyatı belirlemiş. Bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.
Üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanan Nokia N9'un teknik özellikleri merak edenler için şu şekilde;
- Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi desteği
- HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.7 Mbps)
- 1 GHz TI OMAP3630 platformu (ARM Cortex-A8)
- 1 GB RAM
- PowerVR SGX 530 grafik birimi
- 16 GB ve 64 GB dahili flash bellek seçenekleri
- 3.9-inç, 480 x 854 piksel (FWVGA) dokunmatik kapasitif AMOLED ekran
- Wi-Fi 802.11n bağlantısı
- Bluetooth 2.1 + A2DP
- GPS
- 8 megapiksel kamera, 28 mm Carl Zeiss lens, otomatik odaklama, çift LED flaş, f/2.2 diyafram
- 1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı
- microSIM kart desteği
- TV çıkışı
- 1450 mAh batarya
http://press.nokia.com/2011/09/27/nokia-n9-begins-shipping/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
MeeGo için o kadar yüksek konfigürasyona gerek olmayabilir ama bunu son kullanıcıya nasıl anlatacaksın? Adam SGS III deki 4 çekirdeği duyunca dibi düşüyor zaten. Bu adama durumu nasıl izah edip N9 almaya ikna ediceksin? Hayır! Apple değilsin ki "Çalıştıktan sonra ne önemi var donanımın canım!" diye düşünen, ürünlerini satabileceğin potansiyel milyonlarca müşteriye sahip olasın.
Çok yanlış yapıyor Nokia...