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Nokia, MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9'un dağıtımına başladı

7 yıl
35,5b
1
66
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia, MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9'un dağıtımına başladı
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Linux tabanlı MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli modeli N9'un dünya çapında dağıtımına başladığını resmi internet sitesinde duyurdu. Firma, akıllı telefonun 16 GB'lık versiyonu için 480 Euro, 64 GB'lık versiyonu için 560 Euro yurtdışı fiyatı belirlemiş. Bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.
Üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanan Nokia N9'un teknik özellikleri merak edenler için şu şekilde;
  • Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi desteği
  • HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.7 Mbps)
  • 1 GHz TI OMAP3630 platformu (ARM Cortex-A8)
  • 1 GB RAM
  • PowerVR SGX 530 grafik birimi
  • 16 GB ve 64 GB dahili flash bellek seçenekleri
  • 3.9-inç, 480 x 854 piksel (FWVGA) dokunmatik kapasitif AMOLED ekran
  • Wi-Fi 802.11n bağlantısı
  • Bluetooth 2.1 + A2DP
  • GPS
  • 8 megapiksel kamera, 28 mm Carl Zeiss lens, otomatik odaklama, çift LED flaş, f/2.2 diyafram
  • 1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı
  • microSIM kart desteği
  • TV çıkışı
  • 1450 mAh batarya
Nokia, MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9'un dağıtımına başladı
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http://press.nokia.com/2011/09/27/nokia-n9-begins-shipping/ Yorum Yaz
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Erasmus78 7 yıl en beğenilen
Bu Nokia'ya bir türlü akıl sır erdiremiyorum. Teknolojik trendi takip konusunda Apple'dan da beter. Arm Cortex A8 nedir yahu? 2009'da çıkan iPhone 3GS'in donanımı!! Hiç olmazsa A9 temelli Omap 4440 kullan. Millet 4 çekirdeğe geçiyor arkadaş...

MeeGo için o kadar yüksek konfigürasyona gerek olmayabilir ama bunu son kullanıcıya nasıl anlatacaksın? Adam SGS III deki 4 çekirdeği duyunca dibi düşüyor zaten. Bu adama durumu nasıl izah edip N9 almaya ikna ediceksin? Hayır! Apple değilsin ki "Çalıştıktan sonra ne önemi var donanımın canım!" diye düşünen, ürünlerini satabileceğin potansiyel milyonlarca müşteriye sahip olasın.

Çok yanlış yapıyor Nokia...
Bu Nokia'ya bir türlü akıl sır erdiremiyorum. Teknolojik trendi takip konusunda Apple'dan da beter. Arm Cortex A8 nedir yahu? 2009'da çıkan iPhone 3GS'in donan...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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pEgaTR 7 yıl
Nokia kendisini biryerlerden atsın bence, millet ne cihazlar yapıyor ! Berbat bir telefon , tam bir tuğla , özelliklerine gelirsek de , Samsung , HTC aya çıktı bunlar halen suda oynuyor ( yoksa kumdamıydı ) ehehe :-))
Nokia kendisini biryerlerden atsın bence, millet ne cihazlar yapıyor ! Berbat bir telefon , tam bir tuğla , özelliklerine gelirsek de , Samsung , HTC aya çıktı ...
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minimalist 6 yıl
Sahibinde ölü fiyatlarla satışta..
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DH Misafiri 7 yıl
Ben yeni aldım cok iyi cok basarılı olmus.ıphone4kullandım ama bu N9 cok harıka
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DH Misafiri 7 yıl
hee işim gücüm yok android os ve ios dururken mengoo mudur nedir onu alıcam. ya arkadaş akıl var mantık var. bu nokia ne kadar tutarsız bir şirket anlamadım gitti. androide burun kıvırdı symbianım var benim dedi $ı©tı sonra windows mobile olsun dedi onu da yapamadı şimdi de mengo mudur ne karın ağrısıdır onu çıkarmış. batmaya az kala nokia çırpınışları.
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K084K 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

hee işim gücüm yok android os ve ios dururken mengoo mudur nedir onu alıcam. ya arkadaş akıl var mantık var. bu nokia ne kadar tutarsız bir şirket anlamadım gitti. androide burun kıvırdı symbianım var benim dedi $ı©tı sonra windows mobile olsun dedi onu da yapamadı şimdi de mengo mudur ne karın ağrısıdır onu çıkarmış. batmaya az kala nokia çırpınışları.

Daha ne olduğunu bilmediğin bir şeyi eleştiriyorsun


cehalet mutluluktur...
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Lepanto 7 yıl
sugar haklisin cahillere laf anlatilmiyor bir de bilmislik tasliyorlar. ama mesajini duzelt istersen direk hakaret ceza almani saglayabilir hakli oldugun halde, bana da olmustu.
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captor34 7 yıl
nokia ne yaptı size... bu kin neden ? biri nokia'ya laf atıyor sonra pesinden 50 kişi gidiyor... buradakiler nokia'yı kötüleyerek,telefon konusundan uzman olduklarını zannediyorlar herhalde... Sony ericsson kullandım..w715 ve xperia x8... ikisininde malzeme kaitesi 5 para etmez... 8 aydır nokia E52 kullanıyorum...tas gibi telefon... bi ara xperia x8 kullandım ama sonra tekrardan e52'ye döndüm... bu zamana kadar ne 1 kere takıldı ne de yavasladı...her işimi görüyor.. sarjı 4-5 gün gidiyor,yogun kullanmama ragmen... android diyorsunuz,,son sürüme kadar hafıza kartına dosya yüklemek için 40 takla atılıyor...yok rootla yok romla... internetle teknoloji ile hasır nesir olmayan biri bunları nasıl yapsın

ama symbian herseyi içinde barındırıyor..öyle rootmus falan ugrasmak gerekmiyor..androidle ne yapıyorsanız symbian'la da aynsıı yapılıyor..sonuc olarak param olsun N9'u alırım.... meego'da süper bi işletim sistemi..bu forumda gercekten baya android var..
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Lepanto 7 yıl
kompleksli fanboylarla muhattap olmuyorum.
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FRAPS 7 yıl
Sgs 3 çıkınca sgs2 ne para edecektir nede ilgi görecektir. Şuan galaxy s i9000 ler ikinci elde 500-600 liraya satılıyor.Samsunga çok para verilmez, ayrıca sgs2 nin wifisi çekmiyor.Ben neden wifisi düzgün çekmeyen bir telefona 1600 lira vereyim ki ?

Ama n9 hem tasarımıyla hemde yenilikçi işletim sistemiyle herzaman 1 numara olarak kalacaktır.
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lazloo 7 yıl Lepanto
Fraps

Size zorla SGS II alın diyen mi oldu? Ayrıca WiFi gayet yeterli çekiyor.Bir telefondan ne beklediğinize bağlı bu. Isınma sorunu var evet ama tam 3 saat Asphalt 6 oynanırsa normal gibime geliyor. SGS II parasını sonuna kadar hak ediyor bunu yürekten söylüyorum. N9 a gelirsek.Nokia nın izlediği yanlış politikanın kurbanı olacak gibi.Ama şimdiden birşey söylemek olmaz tabi.
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spyman 7 yıl
kardeşim sgs2 sini sattı.
nokiaya döndü.
sebebi çok ısınması ve wifi problemi..
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Mr. Jingles 7 yıl

spyman
kardeşim sgs2 sini sattı.
nokiaya döndü.
sebebi çok ısınması ve wifi problemi..

Peki ne kullanıyor şimdi?
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SystemApps 7 yıl spyman
spyman

kardeşim sgs2 sini sattı.



nokiaya döndü.



sebebi çok ısınması ve wifi problemi..

:D
telefon fazla ısınıyo diye telefon mu satılırmış
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Backstreet 7 yıl
Nokia mı?
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Lepanto 7 yıl Backstreet
Backstreet
Nokia mı?

Evet. N'oldu, zoruna mı gitti?
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TearsForFears 7 yıl
Özet :
-Donanım kötü
-Fiyat pahalı
-İşletim sistemi iyi
-Nokia işletim sistemine destek vereceğim dese bile N9 çok yüksek satış rakamlarına ulaşsa dahi Meego işletim sistemli telefon gelmeyecek demesi güvensizlik yaratıyor.
-Telefon tasarım olarak güzel görünüyor.

Soru : Samsung Galaxy S 2 fiyatına satışa çıkan telefonu kim neden alsın?

Not : Ülkemizde telefondan anlamayan çok kişi olduğunu unutmuşum.Bir arkadaşımda Nokia N8 var.Gelmiş benim Galaxy S 2 ile yarıştırıyor.
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ColDasHeLL 7 yıl
SystemApps
türkiyede bu 1500den aşşağı olmaz ee samsung galaksi s2 dururken bunu millet niye alsın?Türkiyede satmaz bu zaten çıkışı bile saçmalıktı gelecepği yok nokia tek telefona destek sağlamak içinmi uğraşak hahahaha

kardeşşşş türkiyede kaç milyon nokia hastası var biliomusun. ne kadar teknolojiyi bilmeyip telefon alan var biliomusun. nokiamı n9 mu bu aaa ne kadar guzel ne kadar şukadar tamam alalım ozaman. sıradan bir konuşma böyle geciyor genelde.
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Lepanto 7 yıl
Fiyat neden bu kadar yüksek anlamıyorum, satışta bir hayalkırıklığı yaşayıp 5800 gibi birden fiyat indirimine giderler umarım.
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SystemApps 7 yıl ColDasHeLL
ColDasHeLL

SystemApps

türkiyede bu 1500den aşşağı olmaz ee samsung galaksi s2 dururken bunu millet niye alsın?Türkiyede satmaz bu zaten çıkışı bile saçmalıktı gelecepği yok nokia tek telefona destek sağlamak içinmi uğraşak hahahaha


kardeşşşş türkiyede kaç milyon nokia hastası var biliomusun. ne kadar teknolojiyi bilmeyip telefon alan var biliomusun. nokiamı n9 mu bu aaa ne kadar guzel ne kadar şukadar tamam alalım ozaman. sıradan bir konuşma böyle geciyor genelde.

Boşuna ünlü bir teknoloji sitesinin altına yorum yazmıyoruk :D.Konu markadan çok bu fiyatın satış fiyatı.Malum bu telefonu almak Ayfon4 almakla aynı şey hatta marketi düşünürsen daha kötü bir durum.Zaten konuşmayada pek lüzum yok o fiyata biraz zor satar.1000tl ederi var n9un en fazla.

Nokia winphone li cihazları zaten kasıp kavuracak ama şuan değil tabiki.Yani winphone varlığını sürdürdüğü sürece meegodan bahsetmek gerçekten çok acınası bir durum olur.Yani illa Nokia diyenvarsa winphoneli modellerden alsın.Meego ölü bir işletim sistemi...Nokia da anladı zaten baktı bunun kendine hayrı yok dermişcesine salladı attı bi köşeye.Hatrı olsun diye de bi model çıkartayım dedi sanırım.

İşin ilginç bi tarafıda Nokianın n9 sayfasında yazdığı bir yorum var."Uygulamaların sayısından çok kalitesi önemlidir"diye bi kaç satırlık avuntu mesaj yazmış
hayır haksız değil doğru da nokia oviye bakıyoruz çöp kaynıyor
.Yani avuntu mesaj yazdığı çok belli


Nokia n9 Nokianın çıkardığı en gereksiz pahalı telefonu.
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| OMG! | 7 yıl
hayatımda gördüğüm en iyi telefon tasarımını nasıl böyle harcayabiliyorlar anlamıyorum.
umarım buna benzer tasarımda daha donanımlı telefonlar yaparlar.
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