Nokia, MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9'un dağıtımına başladı

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Linux tabanlı MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli modeli N9'un dünya çapında dağıtımına başladığını resmi internet sitesinde duyurdu. Firma, akıllı telefonun 16 GB'lık versiyonu için 480 Euro, 64 GB'lık versiyonu için 560 Euro yurtdışı fiyatı belirlemiş. Bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.



Üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanan Nokia N9'un teknik özellikleri merak edenler için şu şekilde;



Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi desteği

HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.7 Mbps)

1 GHz TI OMAP3630 platformu (ARM Cortex-A8)

1 GB RAM

PowerVR SGX 530 grafik birimi

16 GB ve 64 GB dahili flash bellek seçenekleri

3.9-inç, 480 x 854 piksel (FWVGA) dokunmatik kapasitif AMOLED ekran

Wi-Fi 802.11n bağlantısı

Bluetooth 2.1 + A2DP



GPS

8 megapiksel kamera, 28 mm Carl Zeiss lens, otomatik odaklama, çift LED flaş, f/2.2 diyafram



1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı

microSIM kart desteği

TV çıkışı



1450 mAh batarya

http://press.nokia.com/2011/09/27/nokia-n9-begins-shipping/