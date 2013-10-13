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Nokia, MeeGo ve Symbian ile yollarını 2014'de ayırabilir

5 yıl
962
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29
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia, MeeGo ve Symbian ile yollarını 2014'de ayırabilir

Yakın zamanda Microsoft tarafından satın alınan Nokia, Windows Phone öncesinde cihazlarında yer verdiği Symbian ve MeeGo platformlarına vereceği desteği gözden geçiriyor.

Digitimes'ın firmaya yakın kaynaklardan edindiği son bilgilere göre Nokia, tüm enerjisini Windows Phone'a odakladığı ve Symbian'lı cihaz satışlarının çok hızlı şekilde azalmasına bağlı olarak Symbian ile yollarını daha erken ayırmayı planlıyor. Normalde Symbian'a 2016 yılına kadar destek vereceğini açıklayan Nokia, kaynakların ifadelerine göre, eski platformuyla yollarını 2014'ten başlayarak hızlı bir şekilde ayıracak.

Symbian gibi MeeGo ile Nokia'nın yol ayrımının 2014'de gerçekleşmeye başlayacağını belirten kaynaklar, bu tarihten sonra kullanıcıların bazı servisleri kullanmaya devam edebileceklerini ancak Nokia tarafından bu iki platforma hiçbir şekilde yeni uygulama ya da iyileştirme yapılmayacağını dile getirdi.


http://www.digitimes.com/news/a20131009PD217.html Yorum Yaz
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saruman_me 5 yıl en beğenilen
kullanıcılarıda nokia ile yollarını ayırdı bu durumda ne şiş yanıyor nede kebap..
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Raikirin 5 yıl
Şuan da destek olmadığı için değişen bir şey yok.
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free4200 5 yıl
Ah nokia ah. Zamanında Meego ile devam etseydin bugün herşey daha farklı olacaktı.
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prof.exx 5 yıl
saruman_me
kullanıcılarıda nokia ile yollarını ayırdı bu durumda ne şiş yanıyor nede kebap..

+1 Rahat 2 dakka gülmüşümdür bu sözüne seviyorum seni evlat :)))
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Fevzi_aldemir 5 yıl
adam akıllı destek gelmiyordu zaten.
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Yosunluel 5 yıl
10-12 yıl evvel zamanının ötesinde olan işletim sistemini güncelleseydi, şu an Ne İOS ne Android ne de WP rakibi olamazdı...
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rbyygt2 5 yıl Yosunluel
DemirAlkan
10-12 yıl evvel zamanının ötesinde olan işletim sistemini güncelleseydi, şu an Ne İOS ne Android ne de WP rakibi olamazdı...

kesinlikle katiliyorum. 16mb rami 127 mhz hizi olan nokia 3230 bile symbian yazimini kaldiriyordu zamaninda en iyi oyunlaru n-gage serisiyle oynardik.
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JoeyBane 5 yıl
Sen hala kumda oyna..
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thestell 5 yıl
Symbian ile yollarını erken ayırıyorlarmış
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free4200 5 yıl
Ah nokia ah. Zamanında Meego ile devam etseydin bugün herşey daha farklı olacaktı.
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korsanzeki168 5 yıl
c7 den s4 gectim nokia bitti benim için wp8 yakalarsa ios u o zaman başka android de duvara cakılacay symbian gibi yapısal olarak önü kapalı
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SystemApps 5 yıl
desteksiz symbian bile andorid telefon almamama yetiyor
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inexo 5 yıl
symbianla sabretmeyi öğrendik biz
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aspirin_00 5 yıl
symbian aman uzak durun
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia C7 kurbanlarından biri olarak guleyimmi ağlayımmı bilemedim :)
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SixSixSix 5 yıl
Yıl oluyor 2014; ben hâlâ Symbian telefon kullanıyorum...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
meego ile yolları ayrılmıştı symbian ilede zaten olmaz. android e yanasmadilar zaten bakalım wp ile nereye kadar gidecekler
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