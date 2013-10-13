Nokia, MeeGo ve Symbian ile yollarını 2014'de ayırabilir

Yakın zamanda Microsoft tarafından satın alınan Nokia, Windows Phone öncesinde cihazlarında yer verdiği Symbian ve MeeGo platformlarına vereceği desteği gözden geçiriyor.
Digitimes'ın firmaya yakın kaynaklardan edindiği son bilgilere göre Nokia, tüm enerjisini Windows Phone'a odakladığı ve Symbian'lı cihaz satışlarının çok hızlı şekilde azalmasına bağlı olarak Symbian ile yollarını daha erken ayırmayı planlıyor. Normalde Symbian'a 2016 yılına kadar destek vereceğini açıklayan Nokia, kaynakların ifadelerine göre, eski platformuyla yollarını 2014'ten başlayarak hızlı bir şekilde ayıracak.
Symbian gibi MeeGo ile Nokia'nın yol ayrımının 2014'de gerçekleşmeye başlayacağını belirten kaynaklar, bu tarihten sonra kullanıcıların bazı servisleri kullanmaya devam edebileceklerini ancak Nokia tarafından bu iki platforma hiçbir şekilde yeni uygulama ya da iyileştirme yapılmayacağını dile getirdi.
http://www.digitimes.com/news/a20131009PD217.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
+1 Rahat 2 dakka gülmüşümdür bu sözüne seviyorum seni evlat :)))
kesinlikle katiliyorum. 16mb rami 127 mhz hizi olan nokia 3230 bile symbian yazimini kaldiriyordu zamaninda en iyi oyunlaru n-gage serisiyle oynardik.
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