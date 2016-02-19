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Nokia, Mobil Dünya Kongresi'nde çok büyük bir şey açıklayacak

Teknoloji devi Nokia, yayınladığı merak uyandıran bir videoyla 21 Şubat tarihinde şimdiye kadar görebileceğiniz en büyük şeyi açıklayacağını duyurdu. Tüm olasılıklar haberimizde...
3 yıl
9,1b
1
58
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia, Mobil Dünya Kongresi için cesur bir teaser yayınladı. Şirket, yayınladığı videoda yaklaşan MWC 2016 etkinliğinde görebileceğiniz en büyük şeyi vadediyor. Son derece merak uyandıran videonun açıklamasında, teknolojinin genellikle hayatımızı kolaylaştırdığı ve mobil ağlarla ilgili bir değişim olacağı vurgulanıyor.

Nokia'nın "şimdiye kadar görebileceğiniz en büyük şey" sloganıyla biten videoda bahsettiği yenilik 21 Şubat tarihinde ortaya çıkacak. Görütülerde gökyüzüne ve kendi ellerine bakan insanlar yer alıyor. Şirketin MWC 2016'da 5G planlarını açıklayabileceği söyleniyor. Bir diğer tahmin de Nokia'nın yeniden cep telefonu sektörüne dönüş yapabileceği yönünde. Microsoft'un satın almasından sonra Nokia'nın şu anda cep telefonu üretme konusunda önünde yasal bir engel de bulunmuyor.

Nokia C1 söylentileri dolaşıyor ancak bunun "şimdiye kadar görebileceğiniz en büyük şey" gibi iddialı bir sloganı hak ettiği söylenemez. Büyük duyuru için diğer olasılıklar arasında sanal gerçeklik ve drone'lar bulunuyor. Ancak şirket zaten Ozo sanal gerçeklik kamerasına sahip durumda. Nokia, bu yılın başlarında LTE üzerinden İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) güvenli çalışması için bir İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetimi (UTM) kavramı açıklamıştı. Bu durum olası Nokia drone düşüncesini destekliyor.

Hangi olasılığın gerçeğe dönüşeceğini 21 Şubat tarihinde hep beraber göreceğiz.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ko49-LCtTmY Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Merakla bekliyorum. Kim ne derse desin ister Apple ister Sony ister Samsung olsun. Çok büyük bir şey açıklayacağız deseler gram heyecan duymam. Ama aynı şeyi Nokia söyleyince acayip şekilde heyecanlanıyorum. Meraklanıyorum acaba ne olacak diye. Nokia'nın havası başkaydı. Bir şekilde heyecanlandırıyor insanı.

Düzenleme: Başlıktaki "birşey" kelimesi ayrı olarak yazılır. Bitişik olarak yazılmaz. Şu imlâ kurallarını öğrenin artık.
Merakla bekliyorum. Kim ne derse desin ister Apple ister Sony ister Samsung olsun. Çok büyük bir şey açıklayacağız deseler gram heyecan duymam. Ama aynı şeyi N...
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Farwynd 3 yıl
Bu kadar büyük düşüneceğinize videonun açıklamasını okusaydınız ya...
"Technology often makes our lives easier, but what if there’s more to the story? Have you ever wondered how mobile networks will change?"
Muhtemelen 5G veya benzeri bir protokol ile alakalı bir durum.
Bu kadar büyük düşüneceğinize videonun açıklamasını okusaydınız ya..."Technology often makes our lives easier, but what if there’s more to the story? Ha...
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Gökyüzüne ve ellerine bakmaları bana sanal gerçeklik gibi geldi.
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1 Avatar
andires42 3 yıl
Nokia nın m.youtube.com/... ürünleri bu kanalda.2016 MWC
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ViRüS84 3 yıl
Nokia Radio Access
youtube.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
Yürü be NOKIA
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yagmursuz 3 yıl
Nokia AirScale Radio Access'miş...
youtube.com/...
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ergunx 3 yıl
[Kunye=]
[DHVideo=][DHTUBE=]
[Kunye=]
[DHVideo=][DHTUBE=][Kunye=]
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kadir_yilmaz 3 yıl
Hala nokia kullanmak isteyen birisi olarak, merakla bekliyorum ne olacağını.
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isakoc 3 yıl
Ben aslında kadındım diyecek sanırım. :P
Şaka tabi. 360 kamera ve sanal gerçeklik açıklayacaktır. Ama şuana kadar kimseye sızdırmadan bir telefon yapıp bunu açıklayacaklarsa başka.
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Guest-C6BBFF977 3 yıl
Sanal gerceklik gozlugu olmasin ya fazla oldu :) Oculus Rift ve FOVE yeterde artarda onune gelen sanal gerceklik gozlugu cikartiyor.Bide bagimsiz insanlarin plastikten telefon icin birseyler yapmasi...Yaratici olmak yerine fikirleri calmak kopyalamak daha kolay geliyor tabiki yapacak birsey yok.
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alirezzak 3 yıl
İflas ettik
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Her isi ters giden adam 3 yıl
Nokianın sağlamlığı.. Android bir telefonla geri dönseler şöyle ne güzel olur
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lterlemez 3 yıl
Bence Symbian'da hala umut var. Symbian'ı geliştirip, rahatlıkla akıllı telefon çıkartabilirler bence. Avrupa'nın böyle bir şeye ihtiyacı var, eğer takip edilip, dinlenmek istemiyorlarsa. Özellikle reklam vb şeyler için...
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