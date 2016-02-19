Nokia, Mobil Dünya Kongresi'nde çok büyük bir şey açıklayacak

Nokia, Mobil Dünya Kongresi için cesur bir teaser yayınladı. Şirket, yayınladığı videoda yaklaşan MWC 2016 etkinliğinde görebileceğiniz en büyük şeyi vadediyor. Son derece merak uyandıran videonun açıklamasında, teknolojinin genellikle hayatımızı kolaylaştırdığı ve mobil ağlarla ilgili bir değişim olacağı vurgulanıyor.





Nokia'nın "şimdiye kadar görebileceğiniz en büyük şey" sloganıyla biten videoda bahsettiği yenilik 21 Şubat tarihinde ortaya çıkacak. Görütülerde gökyüzüne ve kendi ellerine bakan insanlar yer alıyor. Şirketin MWC 2016'da 5G planlarını açıklayabileceği söyleniyor. Bir diğer tahmin de Nokia'nın yeniden cep telefonu sektörüne dönüş yapabileceği yönünde. Microsoft'un satın almasından sonra Nokia'nın şu anda cep telefonu üretme konusunda önünde yasal bir engel de bulunmuyor.





Nokia C1 söylentileri dolaşıyor ancak bunun "şimdiye kadar görebileceğiniz en büyük şey" gibi iddialı bir sloganı hak ettiği söylenemez. Büyük duyuru için diğer olasılıklar arasında sanal gerçeklik ve drone'lar bulunuyor. Ancak şirket zaten Ozo sanal gerçeklik kamerasına sahip durumda. Nokia, bu yılın başlarında LTE üzerinden İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) güvenli çalışması için bir İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetimi (UTM) kavramı açıklamıştı. Bu durum olası Nokia drone düşüncesini destekliyor.





Hangi olasılığın gerçeğe dönüşeceğini 21 Şubat tarihinde hep beraber göreceğiz.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ko49-LCtTmY