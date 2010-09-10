Nokia N8-00, eylül ayının son haftası İngiliz teknoloji severlerle buluşuyor

Nokia'nın zengin multimedya özellikleriyle ve dokunmatik ekranıyla ön plana çıkan akıllı telefonu N8-00'in eylül ayının son haftası İngiliz teknoloji severlerle buluşacağı onaylandı.
İnternette belirtilenlere göre Nokia N8-00, sim kilitsiz olarak 429£'a (~660$); O2, Vodafone veya T-Mobile ile yapılacak 2 yıllık sözleşme karşılığında ise ayda 35£'a satılacak. 1/1.83'' boyutundaki ve 12 megapiksel çözünürlüğündeki kamera sensörüyle pek çok rakibine meydan okuyan telefonun genel teknik özellikleri şu şekilde;
- Dört band GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) şebekesi desteği
- HSDPA / HSUPA
- Symbian^3 OS
- 3.5 inç boyutunda 360x640 piksel çözünürlüğünde AMOLED kapasitif dokunmatik ekran
- İvme sensörü + ışık sensörü
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 680 MHz saat hızında çalışan ARM8 işlemci
- 256 MB RAM
- 16 GB dahili flash bellek
- MicroSD kart girişi (32 GB'a kadar)
- MicroUSB portu + USB-on-the-go özelliği
- HDMI
- 12 MP kamera, 28 mm lens, 1/1.83'' sensör, otomatik odaklama, xenon flaş
- 1280x720@25 FPS video kaydı
- Görüntülü görüşme için VGA kamera
- WI-FI 802.11 b/g/n
- Bluetooth 3.0
- GPS / aGPS
- RDS'li FM radyo + FM verici
- Çift mikrofon
- 1200 mAh BL-4D 3.7V batarya
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onun için daima ((((HTC))))
Sadece ram işlemci ve kameramı?
1.HDMI
2.OTG
3.Symbian^3
4.Xenon flaş
5.12 mp kaliteyi temsil etmez araştırınız.N8'in samplelerine bakınız.
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Tam olarak az aynı şeyleri düşünüyorum. Az önce N8 başlığına da yazmıştım. İşlemci dandik, ram düşük ve symbian. E60 kullanmış olan biri olarak kamera için telefon asla almadım ve almamda. Benim için sistem hızı, uygulama bolluğu, ekran çözünürlüğü vs. çok daha önemlidir. Millet 1280x720 telefon yaptı, çift çekirdek 1,5 Ghz işlemciye geçmeye hazırlanıyor. Nokia 600 küsür mhz yavaş bir işlemciyle tepe seviye diye 1200-1500 arası bir fiyat tahminiyle telefon çıkarıyor.Kamera merakı olan, telefonun özelliklerini pek kullanmayan ve bütçesi müsait olanlar tercih edebilirler.
Ezer geçerli cümleler kuran birinin tecrübesine mi güvenceğim?
Wave almayan kalmasın ne şimdi konuyla alakası ne.
Hey Yarabbim garip garip mesajlar yazarlar sonra da tecrübeliyim diye geçinirler
Sanırım arkadaş Samsung'ta çalışyor. Kalkıp buraya Wave almayan kalmasın dediğine göre. Sanane isteyen istediğini alır. Daha cihaz çıkmadı nereden biliyorsunuz acaba böyle olacağını? Varsa yoksa sallayın işte!
Bu yorumlar ne zaman bitecek merak ediyorum doğrusu.
30 Eylül olarak belirtilmişti diğer haberlerde.