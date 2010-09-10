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Nokia N8-00, eylül ayının son haftası İngiliz teknoloji severlerle buluşuyor

8 yıl
18,5b
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25
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın zengin multimedya özellikleriyle ve dokunmatik ekranıyla ön plana çıkan akıllı telefonu N8-00'in eylül ayının son haftası İngiliz teknoloji severlerle buluşacağı onaylandı.

İnternette belirtilenlere göre Nokia N8-00, sim kilitsiz olarak 429£'a (~660$); O2, Vodafone veya T-Mobile ile yapılacak 2 yıllık sözleşme karşılığında ise ayda 35£'a satılacak. 1/1.83'' boyutundaki ve 12 megapiksel çözünürlüğündeki kamera sensörüyle pek çok rakibine meydan okuyan telefonun genel teknik özellikleri şu şekilde;

- Dört band GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) şebekesi desteği
- HSDPA / HSUPA
- Symbian^3 OS
- 3.5 inç boyutunda 360x640 piksel çözünürlüğünde AMOLED kapasitif dokunmatik ekran
- İvme sensörü + ışık sensörü
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 680 MHz saat hızında çalışan ARM8 işlemci
- 256 MB RAM
- 16 GB dahili flash bellek
- MicroSD kart girişi (32 GB'a kadar)
- MicroUSB portu + USB-on-the-go özelliği
- HDMI
- 12 MP kamera, 28 mm lens, 1/1.83'' sensör, otomatik odaklama, xenon flaş
- 1280x720@25 FPS video kaydı
- Görüntülü görüşme için VGA kamera
- WI-FI 802.11 b/g/n
- Bluetooth 3.0
- GPS / aGPS
- RDS'li FM radyo + FM verici
- Çift mikrofon
- 1200 mAh BL-4D 3.7V batarya


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ahead 8 yıl
bu nokia dan bi halt olmaz.
onun için daima ((((HTC))))
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DH Misafiri 8 yıl
samsung 8500 wave i tercih ederim 1 ghz islemci 512 mb ram süper amoled ekran ve daha bir cok artısı var bu telefona gore
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DH Misafiri 8 yıl
bende fiyat fazla düşüncesindeyim samsungda kullandım sonyericsson da htc de nokia da teknolojinin gereği gibi kullanılmaması can sıkıcı farkındayım tabiki megapixel olayı çözmüyor ama şunuda eklemeden geçemicem kesinlikle savunucu biri olarak yazmıyorum bunu tarafsız olarak söylemek gerekirse nokianın en çok uğraştığı ve üzerine umut bağladığı bir cihazı bekliyoruz inandığım yön iyi bir çalışma ortaya çıkacağı kanatindeyim yoksa nokia bu gidişle bu işi bıraksın dahada cihaz çıkarmasın derim ya n serisini her açıdan düşünerek geliştirmeli yada çoooooook müşterisini kazanmayı unutmalı heleki bu fiyatlarla umuyorum iyi bir dönüş yapar...
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mbjk 8 yıl
BEN en cok hangi dosyalarını yürütcez onu merak ediyom 5800 için :))))
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Rainbow6 8 yıl
Etrafta bu kadar rakip varken 660 dolar neyin nesi anlamadım win7 mobil de çıkıyor ehh symbian a bu kadar yurt dışı fıyatı biraz fazla olmus 12mp kamerada kurtarmaz bu telefonu
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UnInvited_Guest 8 yıl
yanlış anlaşılmasın ben nokia taraftarıyım ama nokia nie yavaş yapmış bu cihazı o kameraya bu işlemci yakışmamış bence
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UnInvited_Guest 8 yıl
bence işlemci fena halde düşük kalmış yanılmıyorsam samsung wawe 1ghz dı :)
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lastingend 8 yıl
çok geç kalmış bir model. işlemcisi ve rami düşük.tek artısı kamerası.ama bu tek başına yeterli değil. sadece kamerası 12 mp diye alınmaz bir telefon.muhtemelen türkiye fiyatı 1300 TL civarında olur ki. bu fiyatla da pek alınabileceğini düşünmüyorum.
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safa_oyuncu 8 yıl

lastingend

çok geç kalmış bir model. işlemcisi ve rami düşük.tek artısı kamerası.ama bu tek başına yeterli değil. sadece kamerası 12 mp diye alınmaz bir telefon.muhtemelen türkiye fiyatı 1300 TL civarında olur ki. bu fiyatla da pek alınabileceğini düşünmüyorum.

Sadece ram işlemci ve kameramı?

1.HDMI
2.OTG
3.Symbian^3
4.Xenon flaş
5.12 mp kaliteyi temsil etmez araştırınız.N8'in samplelerine bakınız.
6.
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kesbi 8 yıl

lastingend

çok geç kalmış bir model. işlemcisi ve rami düşük.tek artısı kamerası.ama bu tek başına yeterli değil. sadece kamerası 12 mp diye alınmaz bir telefon.muhtemelen türkiye fiyatı 1300 TL civarında olur ki. bu fiyatla da pek alınabileceğini düşünmüyorum.

Tam olarak az aynı şeyleri düşünüyorum. Az önce N8 başlığına da yazmıştım. İşlemci dandik, ram düşük ve symbian. E60 kullanmış olan biri olarak kamera için telefon asla almadım ve almamda. Benim için sistem hızı, uygulama bolluğu, ekran çözünürlüğü vs. çok daha önemlidir. Millet 1280x720 telefon yaptı, çift çekirdek 1,5 Ghz işlemciye geçmeye hazırlanıyor. Nokia 600 küsür mhz yavaş bir işlemciyle tepe seviye diye 1200-1500 arası bir fiyat tahminiyle telefon çıkarıyor.Kamera merakı olan, telefonun özelliklerini pek kullanmayan ve bütçesi müsait olanlar tercih edebilirler.
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dost1984 8 yıl
bide su var wave iphone 4 e kafa tutuyor eksisi uygulaması suan 1200 tane falan var mazisi 2 ay
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Fashionality 8 yıl
nokia eğer symbian sistemini stabil hale getirdiyse dadından yenmez bir cihaz olur
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dost1984 8 yıl
s8500 wave ezer gecer nokia hem gec cıkarıon hemde sadce kamerasıyla kandırıon milleti wave almayan kalmasın diyorum. böle yazıyorum cünki tecrübem var. hemen kızmayın arastırın
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NomadCRY 8 yıl

dost1984

s8500 wave ezer gecer nokia hem gec cıkarıon hemde sadce kamerasıyla kandırıon milleti wave almayan kalmasın diyorum. böle yazıyorum cünki tecrübem var. hemen kızmayın arastırın

Ezer geçerli cümleler kuran birinin tecrübesine mi güvenceğim?

Wave almayan kalmasın ne şimdi konuyla alakası ne.


Hey Yarabbim garip garip mesajlar yazarlar sonra da tecrübeliyim diye geçinirler
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Mr. Jingles 8 yıl

dost1984

s8500 wave ezer gecer nokia hem gec cıkarıon hemde sadce kamerasıyla kandırıon milleti wave almayan kalmasın diyorum. böle yazıyorum cünki tecrübem var. hemen kızmayın arastırın

Sanırım arkadaş Samsung'ta çalışyor. Kalkıp buraya Wave almayan kalmasın dediğine göre.
Sanane isteyen istediğini alır. Daha cihaz çıkmadı nereden biliyorsunuz acaba böyle olacağını? Varsa yoksa sallayın işte!

lastingend

çok geç kalmış bir model. işlemcisi ve rami düşük.tek artısı kamerası.ama bu tek başına yeterli değil. sadece kamerası 12 mp diye alınmaz bir telefon.muhtemelen türkiye fiyatı 1300 TL civarında olur ki. bu fiyatla da pek alınabileceğini düşünmüyorum.

Bu yorumlar ne zaman bitecek merak ediyorum doğrusu.
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Mr. Jingles 8 yıl
Işlemci ARM 11 olacak hocam 8 yazılmış.


30 Eylül olarak belirtilmişti diğer haberlerde.
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Windows10 8 yıl
ah keşke öyle olsaydı. ama maalesef arm 11
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