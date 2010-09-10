Nokia N8-00, eylül ayının son haftası İngiliz teknoloji severlerle buluşuyor

Nokia'nın zengin multimedya özellikleriyle ve dokunmatik ekranıyla ön plana çıkan akıllı telefonu N8-00'in eylül ayının son haftası İngiliz teknoloji severlerle buluşacağı onaylandı.

İnternette belirtilenlere göre Nokia N8-00, sim kilitsiz olarak 429£'a (~660$); O2, Vodafone veya T-Mobile ile yapılacak 2 yıllık sözleşme karşılığında ise ayda 35£'a satılacak. 1/1.83'' boyutundaki ve 12 megapiksel çözünürlüğündeki kamera sensörüyle pek çok rakibine meydan okuyan telefonun genel teknik özellikleri şu şekilde;

- Dört band GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) şebekesi desteği

- HSDPA / HSUPA

- Symbian^3 OS

- 3.5 inç boyutunda 360x640 piksel çözünürlüğünde AMOLED kapasitif dokunmatik ekran

- İvme sensörü + ışık sensörü

- 3.5 mm kulaklık girişi

- 680 MHz saat hızında çalışan ARM8 işlemci

- 256 MB RAM

- 16 GB dahili flash bellek

- MicroSD kart girişi (32 GB'a kadar)

- MicroUSB portu + USB-on-the-go özelliği

- HDMI

- 12 MP kamera, 28 mm lens, 1/1.83'' sensör, otomatik odaklama, xenon flaş

- 1280x720@25 FPS video kaydı

- Görüntülü görüşme için VGA kamera

- WI-FI 802.11 b/g/n

- Bluetooth 3.0

- GPS / aGPS

- RDS'li FM radyo + FM verici

- Çift mikrofon

- 1200 mAh BL-4D 3.7V batarya