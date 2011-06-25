Nokia, N9 16 GB'ı 660$, N9 64 GB'ı ise 749$ fiyat etiketiyle satışa sunulabilir

Nokia'nın, Nokia Communications 2011 etkinliğinde lansmanını gerçekleştirdiği MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemi desteğini arkasına alan ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken akıllı telefonu N9, Nokia'nın satıştan sorumlu önemli isimlerinden Colin Giles'a göre 660$'dan başlayan fiyatlarla yurtdışında satışa sunulacak. Elbette bu fiyat 16 GB'lık versiyon için geçerli. 64 GB dahili flash belleğe sahip N9'u satın almak isteyenler ise 749$'ı gözden çıkaracak. Diğer yandan N9'un yurtdışındaki satış mağazalarında yerini almasıyla beraber belirtilen fiyatların biraz daha düşebileceği söylenmekte.



Siyah, pembe ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle teknoloji meraklılarıyla buluşması beklenen Nokia N9'un teknik detaylarını sizler için tekrar gündeme getirecek olursak, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 platformundan (ARM Cortex-A8), 1 GB RAM'den ve PowerVR SGX 530 grafik biriminden güç alan akıllı telefon, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.7 Mbps) alt yapısını destekliyor.

3.9-inç boyutunda ve 480 x 854 (FWVGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana sahip telefonda, çizilmelere karşı Gorilla Glass ekran kaplamasına, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - GPS / aGPS - Bluetooth 2.1 + A2DP bağlantılarına, 8 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss objektifli ve otomatik odaklama özellikli kameraya, çift led flaşa, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydına, NFC desteğine, 3.5 mm jak girişine, microUSB portuna, micro SIM desteğine ve 1450 mAh bataryaya yer verilmiş. Batarya 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 450 saate varan bekleme, 7 saate varan konuşma süresi vaad ediyor.



Nokia N9'un sonbahar aylarına doğru boy göstermesi bekleniyor.