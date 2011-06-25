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Nokia, N9 16 GB'ı 660$, N9 64 GB'ı ise 749$ fiyat etiketiyle satışa sunulabilir

7 yıl
19b
1
65
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın, Nokia Communications 2011 etkinliğinde lansmanını gerçekleştirdiği MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemi desteğini arkasına alan ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken akıllı telefonu N9, Nokia'nın satıştan sorumlu önemli isimlerinden Colin Giles'a göre 660$'dan başlayan fiyatlarla yurtdışında satışa sunulacak. Elbette bu fiyat 16 GB'lık versiyon için geçerli. 64 GB dahili flash belleğe sahip N9'u satın almak isteyenler ise 749$'ı gözden çıkaracak. Diğer yandan N9'un yurtdışındaki satış mağazalarında yerini almasıyla beraber belirtilen fiyatların biraz daha düşebileceği söylenmekte.
Siyah, pembe ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle teknoloji meraklılarıyla buluşması beklenen Nokia N9'un teknik detaylarını sizler için tekrar gündeme getirecek olursak, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 platformundan (ARM Cortex-A8), 1 GB RAM'den ve PowerVR SGX 530 grafik biriminden güç alan akıllı telefon, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.7 Mbps) alt yapısını destekliyor. 
3.9-inç boyutunda ve 480 x 854 (FWVGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana sahip telefonda, çizilmelere karşı Gorilla Glass ekran kaplamasına, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - GPS / aGPS - Bluetooth 2.1 + A2DP bağlantılarına, 8 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss objektifli ve otomatik odaklama özellikli kameraya, çift led flaşa, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydına, NFC desteğine, 3.5 mm jak girişine, microUSB portuna, micro SIM desteğine ve 1450 mAh bataryaya yer verilmiş. Batarya 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 450 saate varan bekleme, 7 saate varan konuşma süresi vaad ediyor.
Nokia N9'un sonbahar aylarına doğru boy göstermesi bekleniyor.

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neXXen 7 yıl en beğenilen
Çok pahalı bence
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murat2O98 7 yıl
Yazılım donanım hiçbirşey değişmeden sadece üzerideki nokia yazısı yerine apple iphone yazsa o fiyata kuyruk olurdu bir tane kapabilmek içi millet beğenmiyor ne yapsa nokia yok pahalı yok öylemi olur yok bu ne istediğiz androidli yada ioslu nokia telefon ise yapmıyor adamlar işte neden bu ısrar anlamıyorum 100 lerce android telefon var millet nokiadan bekliyor bunun sebebide nokianın kalitesidir eminim ki elinde android cihaz olan herkesin hayali n9 gibi bir cihazda android yüklü olmasıdır
Yazılım donanım hiçbirşey değişmeden sadece üzerideki nokia yazısı yerine apple iphone yazsa o fiyata kuyruk olurdu bir tane kapabilmek içi millet beğenmiyor ne...
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khaos 7 yıl
Pazarda bu kadar darbe yedikten sonra yeni bir işletim sistemiyle yola çıkan Nokia rekabetçi bir fiyat politikası yerine yine eskisi gibi "ben yaptım oldu" havasında
Pazarda bu kadar darbe yedikten sonra yeni bir işletim sistemiyle yola çıkan Nokia rekabetçi bir fiyat politikası yerine yine eskisi gibi "ben yaptım oldu" hava...
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DH Misafiri 7 yıl
N8 12 MEGAPİKSEL KAMERA N9 İSE 8 MEGAPİKSEL N9 UN N 8 DEN İYİ TARAFI NEDİR SORARIM SİZE SADECE 16 DEĞİLDE 64 GB OLMASI MI KOMİK ÇÜNKÜ O 64 GB TI DOLDURURSAN TELEFON KASIYOR VE DONUYOR ZATEN N8 DEN VAZGEÇMEYİN...
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Şehr-i Hüzün 7 yıl

DH Misafiri

N8 12 MEGAPİKSEL KAMERA N9 İSE 8 MEGAPİKSEL N9 UN N 8 DEN İYİ TARAFI NEDİR SORARIM SİZE SADECE 16 DEĞİLDE 64 GB OLMASI MI KOMİK ÇÜNKÜ O 64 GB TI DOLDURURSAN TELEFON KASIYOR VE DONUYOR ZATEN N8 DEN VAZGEÇMEYİN...


Önce aradaki farkları öğrenin, sonra yorum yapın.

gsmarena.com/...
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ThunComb 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

N8 12 MEGAPİKSEL KAMERA N9 İSE 8 MEGAPİKSEL N9 UN N 8 DEN İYİ TARAFI NEDİR SORARIM SİZE SADECE 16 DEĞİLDE 64 GB OLMASI MI KOMİK ÇÜNKÜ O 64 GB TI DOLDURURSAN TELEFON KASIYOR VE DONUYOR ZATEN N8 DEN VAZGEÇMEYİN...


Ya
Neyse tamam sakinim. Arkadaşım senin n8'inde M E E G O varmı?Hadi bi bunun anlamına bakta gel.
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N920C 7 yıl
ya bırakın bu fanboy lugu

hiç bilmiyorsanız telefonculara sorun en çok hangi marka satılıyor

dahada olmadı sahibinden gibi sitelere her markanın modellerini satılık ilani koyun bakalım hangi marka teli kaç kişi soruyor

kimin müşterisi çok

bu insanlar geri zekalimi salakmi

gerçekleri görmek lazım

dünyada her 100 kişiden 30 unda nokia var

edit : nokia çok üstün donanımlı ve muhteşem telefon demiyorum ama gercekler böyle adamların bir kitlesi var dünyada

nokia fiyat olarak ta uygun fakat satılıyor diye telefoncular yüksek fiyat tan etiketlendiriyor

1 Yanıt Yanıtla +1
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sangreal_1905 7 yıl N920C
y2101

ya bırakın bu fanboy lugu

hiç bilmiyorsanız telefonculara sorun en çok hangi marka satılıyor

dahada olmadı sahibinden gibi sitelere her markanın modellerini satılık ilani koyun bakalım hangi marka teli kaç kişi soruyor

kimin müşterisi çok

bu insanlar geri zekalimi salakmi

gerçekleri görmek lazım

dünyada her 100 kişiden 30 unda nokia var

edit : nokia çok üstün donanımlı ve muhteşem telefon demiyorum ama gercekler böyle adamların bir kitlesi var dünyada

nokia fiyat olarak ta uygun fakat satılıyor diye telefoncular yüksek fiyat tan etiketlendiriyor




evt dedıgın gıbı hala ınsanlar alıor anlamak güç ama bi 3 4 sene si var nokıa yaptı yapıtı yoksa by by etrafınad ne kadr ınsan varsa caydırmaya calısıyorum akıllı tel alıcaksanız nokıa almayın dıye
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Deníz 7 yıl
Trde 2000 liradan satılır kimsede almaz
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Guest-F8946C419 7 yıl
Piyasaya hükmeden ios ve android dururken, nokia sadece avın kemiklerini yalar...
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DH Misafiri 7 yıl
ya bişi sorcam bu telde yandan kayar klavye var mı ???
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MeT06. 7 yıl

DH Misafiri

ya bişi sorcam bu telde yandan kayar klavye var mı ???


yanda böyle düğmesi var bastırıyorsun tam qwerty numarik tuş takımlı oyuncu klavyesi çıkıyor.
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heatblast 7 yıl
64 gb hafıza dolarsa sıkıntı olmasın
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lazloo 7 yıl

heatblast

64 gb hafıza dolarsa sıkıntı olmasın

64 GB yi doldurabilenler için sorun olur tabi.Ama günümüz telefonlarının çoğu 16 GB + 32 GB kart desteği ile geliyor.
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Callum 7 yıl
Fazla yahu :S
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theyapici 7 yıl
onu bunu bilmem ortada galaxy s2 yeni çıkmış kullanma şansım da oldu çift çekirdekli kamera full hd kayıt ekran manyak hem de androidli buna para vermek için (ki tr de fiyat daha pahalı oluyor vergilerden) sebep lazım iphone 3gs bile eski olmasına rağmen çok yeterli bence:)
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bence bu telefonun en iyi yaanı ekranı 480*854 pixel Amoled ve cizilmez cam olması Galaxy S te bile 400*800 çözünürlük var umarım fiyatı 1000 TL nin altına kısa sürede iner ...
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MeT06. 7 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar bence bu telefonun en iyi yaanı ekranı 480*854 pixel Amoled ve cizilmez cam olması Galaxy S te bile 400*800 çözünürlük var umarım fiyatı 1000 TL nin altına kısa sürede iner ...


800x480 olmasın ?
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burak_5866 7 yıl
48 gb 89$ mı ediyor.birde türkiyeye göre hesap edersek arada 250 lira oynar.
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blank42 7 yıl
N8 379$ yani 623 TL vergisiz şuanda telefon 999 TL satılıyor
N9 660$ YANİ 1083 TL vergisiz fiyat ve trdeki fiyatı görmek bile istemiyorum
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lazloo 7 yıl

blank42

N8 379$ yani 623 TL vergisiz şuanda telefon 999 TL satılıyor
N9 660$ YANİ 1083 TL vergisiz fiyat ve trdeki fiyatı görmek bile istemiyorum




İki katı neredeyse.Ama o kadar da değldir yav.Ya da olabilir.Bu da Elop un planlarından biridir.
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Mr. Jingles 7 yıl

blank42
N8 379$ yani 623 TL vergisiz şuanda telefon 999 TL satılıyor
N9 660$ YANİ 1083 TL vergisiz fiyat ve trdeki fiyatı görmek bile istemiyorum

N8 379€ idi dolar değil.
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