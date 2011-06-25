Nokia, N9 16 GB'ı 660$, N9 64 GB'ı ise 749$ fiyat etiketiyle satışa sunulabilir

Haber Editörü
Nokia'nın, Nokia Communications 2011 etkinliğinde lansmanını gerçekleştirdiği MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemi desteğini arkasına alan ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken akıllı telefonu N9, Nokia'nın satıştan sorumlu önemli isimlerinden Colin Giles'a göre 660$'dan başlayan fiyatlarla yurtdışında satışa sunulacak. Elbette bu fiyat 16 GB'lık versiyon için geçerli. 64 GB dahili flash belleğe sahip N9'u satın almak isteyenler ise 749$'ı gözden çıkaracak. Diğer yandan N9'un yurtdışındaki satış mağazalarında yerini almasıyla beraber belirtilen fiyatların biraz daha düşebileceği söylenmekte.
Siyah, pembe ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle teknoloji meraklılarıyla buluşması beklenen Nokia N9'un teknik detaylarını sizler için tekrar gündeme getirecek olursak, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 platformundan (ARM Cortex-A8), 1 GB RAM'den ve PowerVR SGX 530 grafik biriminden güç alan akıllı telefon, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.7 Mbps) alt yapısını destekliyor.
3.9-inç boyutunda ve 480 x 854 (FWVGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana sahip telefonda, çizilmelere karşı Gorilla Glass ekran kaplamasına, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - GPS / aGPS - Bluetooth 2.1 + A2DP bağlantılarına, 8 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss objektifli ve otomatik odaklama özellikli kameraya, çift led flaşa, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydına, NFC desteğine, 3.5 mm jak girişine, microUSB portuna, micro SIM desteğine ve 1450 mAh bataryaya yer verilmiş. Batarya 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 450 saate varan bekleme, 7 saate varan konuşma süresi vaad ediyor.
Nokia N9'un sonbahar aylarına doğru boy göstermesi bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Önce aradaki farkları öğrenin, sonra yorum yapın.
gsmarena.com/...
Ya Neyse tamam sakinim. Arkadaşım senin n8'inde M E E G O varmı?Hadi bi bunun anlamına bakta gel.
hiç bilmiyorsanız telefonculara sorun en çok hangi marka satılıyor
dahada olmadı sahibinden gibi sitelere her markanın modellerini satılık ilani koyun bakalım hangi marka teli kaç kişi soruyor
kimin müşterisi çok
bu insanlar geri zekalimi salakmi
gerçekleri görmek lazım
dünyada her 100 kişiden 30 unda nokia var
edit : nokia çok üstün donanımlı ve muhteşem telefon demiyorum ama gercekler böyle adamların bir kitlesi var dünyada
nokia fiyat olarak ta uygun fakat satılıyor diye telefoncular yüksek fiyat tan etiketlendiriyor
evt dedıgın gıbı hala ınsanlar alıor anlamak güç ama bi 3 4 sene si var nokıa yaptı yapıtı yoksa by by etrafınad ne kadr ınsan varsa caydırmaya calısıyorum akıllı tel alıcaksanız nokıa almayın dıye
yanda böyle düğmesi var bastırıyorsun tam qwerty numarik tuş takımlı oyuncu klavyesi çıkıyor.
64 GB yi doldurabilenler için sorun olur tabi.Ama günümüz telefonlarının çoğu 16 GB + 32 GB kart desteği ile geliyor.
800x480 olmasın ?
N9 660$ YANİ 1083 TL vergisiz fiyat ve trdeki fiyatı görmek bile istemiyorum
İki katı neredeyse.Ama o kadar da değldir yav.Ya da olabilir.Bu da Elop un planlarından biridir.
N8 379€ idi dolar değil.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
18995 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia ve