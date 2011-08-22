Nokia N9 Kazakistan'da 9 Eylül'de piyasada olacak

Nokia'nın MeeGo işletim sistemi taşıyan N9 modeli uzun süren bekleyişin ardından piyasaya sürüldü. 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 işlemci, PowerVR SGX 530 grafik birimi, 1 GB RAM, 3.9-inç 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 64 GB'a kadar dahili flash bellek seçeneği ve 8 megapiksel kamera ile Nokia’nın şu ana kadar ki en iyi modeli olarak görülen N9 ülkemiz de dahil pek çok pazarda satışa sunuldu.

Yılların mobil işletim sistemi Symbian'ı gözden çıkaran ve MeeGo işletim sistemini de bir süre desteğini sürdürdükten sonra rafa kaldıracağını açıklayan Nokia, N9 modeli için farklı bir pazarlama stratejisi uyguladı.





Nokia her ülke pazarına genel konjonktüre bakarak modeli piyasaya sürüp sürmeme konusunda inisiyatif tanıdı. Tüm ağırlığını Windows Phone platformuna kaydıran Nokia stokların elde kalma ve satılmama riskine karşı böyle kararı hayata geçirdi.





Durum böyle olunca ABD, İngiltere ve Almanya gibi yüksek potansiyele sahip pazarlar insiyatif almadı ve buradaki MeeGo meraklılarının beklentisi boşa çıkmış oldu.





Ancak Kazakistan’dan gelen bu fotoğraf gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen N9 modelinin satışına karar verildiğini gösteriyor. Başkent Almata'nın caddelerindeki billboardlara asılan reklamlara göre 8 Eylül'de Texhodom tarafından satışa sunulacak olan N9 modelinin fiyatı ise 99,990 Kazak tengesi - 679$.





Bunun yanında Kazakistan N9 modelinin piyasaya ilk sürüldüğü yerlerden birisi olacak. Bu açıdan da Kazak teknoloji meraklıları adına oldukça sevindirici.