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Nokia N9 Kazakistan'da 9 Eylül'de piyasada olacak

7 yıl
9,2b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın MeeGo işletim sistemi taşıyan N9 modeli uzun süren bekleyişin ardından piyasaya sürüldü. 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 işlemci, PowerVR SGX 530 grafik birimi, 1 GB RAM, 3.9-inç 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 64 GB'a kadar dahili flash bellek seçeneği ve 8 megapiksel kamera ile Nokia’nın şu ana kadar ki en iyi modeli olarak görülen N9 ülkemiz de dahil pek çok pazarda satışa sunuldu.
Yılların mobil işletim sistemi Symbian'ı gözden çıkaran ve MeeGo işletim sistemini de bir süre desteğini sürdürdükten sonra rafa kaldıracağını açıklayan Nokia, N9 modeli için farklı bir pazarlama stratejisi uyguladı. 

Nokia her ülke pazarına genel konjonktüre bakarak modeli piyasaya sürüp sürmeme konusunda inisiyatif tanıdı. Tüm ağırlığını Windows Phone platformuna kaydıran Nokia stokların elde kalma ve satılmama riskine karşı böyle kararı hayata geçirdi.

Durum böyle olunca ABD, İngiltere ve Almanya gibi yüksek potansiyele sahip pazarlar insiyatif almadı ve buradaki MeeGo meraklılarının beklentisi boşa çıkmış oldu.

Ancak Kazakistan’dan gelen bu fotoğraf gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen N9 modelinin satışına karar verildiğini gösteriyor. Başkent Almata'nın caddelerindeki billboardlara asılan reklamlara göre 8 Eylül'de Texhodom tarafından satışa sunulacak olan N9 modelinin fiyatı ise 99,990 Kazak tengesi - 679$. 

Bunun yanında Kazakistan N9 modelinin piyasaya ilk sürüldüğü yerlerden birisi olacak. Bu açıdan da Kazak teknoloji meraklıları adına oldukça sevindirici.

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Mr. Jingles 7 yıl en beğenilen
ABD, Ingiltere ve Almanya'da satılmamasının sebepleri belli. Nokia bu pazarlar için N9'un ilgi görmeyeceği bahanesini öne sürüyor ama durum tam tersi. N9 oralarda satışa sunulursa WP7'li cihazların satışlarını önemli derecede etkileyecekti. Microsoft kendi anavatanında Nokia'nın MeeGo cihaz satmasına izin verir mi tabiki vermez. Şayet WP7'nin türkçe dil desteği olsaydı N9 Türkiye'ye de gelmeyecekti.

Ah Nokia ah yanlış ata oynadın. Milyonlarca kullanıcını Android'e kaptırdın. Akıllı telefon pazarında bir zamanlar rakipsizken şimdi rakip olamıyorsun. Kurtuluşun MeeGo'da OpenSource'da.
ABD, Ingiltere ve Almanya'da satılmamasının sebepleri belli. Nokia bu pazarlar için N9'un ilgi görmeyeceği bahanesini öne sürüyor ama durum tam tersi. N9 orala...
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crashday 7 yıl
Geçende teknosaya gitmistim telefonları inceliyordum.yanımdaki yaşlı Adam görevliye sordu :en son model telefon hangisi?görevli oradaki milestone,wildfire,optimus dururken e7 en son model dedi ondan sonra da n8 var dedi ve adam telefonu aldı...
O günden beri büyük bir vicdan azabı çekiyorum.p
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photo sir 7 yıl crashday
crashday

Geçende teknosaya gitmistim telefonları inceliyordum.yanımdaki yaşlı Adam görevliye sordu :en son model telefon hangisi?görevli oradaki milestone,wildfire,optimus dururken e7 en son model dedi ondan sonra da n8 var dedi ve adam telefonu aldı...



O günden beri büyük bir vicdan azabı çekiyorum.p


Türkiye de telefon devi nokia olunca mecburen öyle olaylar oluyor
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefonun cok fazla satılacagından sımdıden emınım ama kesınlıkle pısman olacaklar
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Tour Guide 7 yıl
Düşündürücü bir pazarlama stratejisi , bakalım ne olacak beklemedeyiz :)
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MS4343 7 yıl
Nokianin satis politikasına hayranim. Sen kalk bir yıl bekle bir telefon cikar. Onuda kafana gore sadece bazi ülkelerde sat
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mustaphas 7 yıl
benim anlamadığım tek nokta microsoft'un etkisinde ki nokia neden linux kuruluşu olan MeeGo' yu kullanıyor ?
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danGerfuLL 7 yıl

mustaphas

benim anlamadığım tek nokta microsoft'un etkisinde ki nokia neden linux kuruluşu olan MeeGo' yu kullanıyor ?


İlerleyen zamanlarda 'kullanıyordu' diyeceğiz zaten devamı gelmeyeceği için.
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07ONUR 7 yıl mustaphas
mustaphas

benim anlamadığım tek nokta microsoft'un etkisinde ki nokia neden linux kuruluşu olan MeeGo' yu kullanıyor ?


Meego Nokia ve Intel tarafından çok önceden geliştirilmeye başlanmıştı o yüzden. WP7'li cihazlar gelene kadar biraz daha zaman kazanacaklar Symbian 3'ün pazar payındaki düşüşe dur diyemediği ortada...

Ah ah şimdi sadece N9 değil 3-4 tane meegolu telefon çıkacakti, tüm dünyada satışa sunulacaktı, Nokia ortalığın............... devam etmeyeyim burdan sonra.
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mcmertmc 7 yıl
ya allah aşkına çok merak ediyorum da burada ne zaman bir n9 haberi çıksa ya fiyatına ya da desteklenmemesinden bahsediliyor(bazları symbian oldu falan gibisinden yorumlar yapıyor onları ciddiye bile almıyorum) yani kaçımız bir telefonu 2 yıldan fazla kullanıyor turkiye telefon tüketiminde oldukça başarılı birde şunu demek istiyorum iphone 3g çıktığında herkes aldı fiyatını herkes hatırlıyor apple kaç yıl destekledi???
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Lazeran 7 yıl
WirLieBen
telefon android daha iyi performans veriyor işletim sistemi ios dan bile iyi tek sorun sürekli desteklenmesi gerekiyor... düşün android uygulamalarını çalıştırıyor n9 işletim sistemi:) tasarım çok iyi donanım olarakta kendine rahat yetecek mütavazi:)
Nokianın ilk android telefonumu olacak bu,telefon?

hayir sen yanlis anlamissn
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CeFawkes 7 yıl
Silver_Code
hacılar telefon ne kadar iş yapar androide kafa tutarmı bilemem ama şunu söyliyeyim bu güne kadar gördüğüm en güzel tasarımlı telefon bide hızlı olsa işletim sistemide iyi olursa kral telefon olur acıkcası...

telefon android daha iyi performans veriyor işletim sistemi ios dan bile iyi tek sorun sürekli desteklenmesi gerekiyor... düşün android uygulamalarını çalıştırıyor n9 işletim sistemi:) tasarım çok iyi donanım olarakta kendine rahat yetecek mütavazi:)
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WirLieBen 7 yıl
telefon android daha iyi performans veriyor işletim sistemi ios dan bile iyi tek sorun sürekli desteklenmesi gerekiyor... düşün android uygulamalarını çalıştırıyor n9 işletim sistemi:) tasarım çok iyi donanım olarakta kendine rahat yetecek mütavazi:)


Nokia'nın ilk android telefonumu olacak bu,telefon?
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Elessar Eredhian 7 yıl
MeeGo oldukça güzel bence...
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Silver_Code 7 yıl
hacılar telefon ne kadar iş yapar androide kafa tutarmı bilemem ama şunu söyliyeyim bu güne kadar gördüğüm en güzel tasarımlı telefon bide hızlı olsa işletim sistemide iyi olursa kral telefon olur acıkcası...
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venomboy_85 7 yıl
Texhodom'a 100 metre mesafedeyim.
Bizdeki Teknosa,el broşürlerindeki font ve turuncu tonu bile aynı.
N9 100000 tenge olacaksa fiyat karşılaştırmanız için Optimus 3D 120000 tenge,optimus black 70000 tenge
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