Nokia N9 için MeeGO PR1.3 güncellemesi dağıtılmaya başladı





Nokia, bir süredir üzerinde çalışıldığı iddia edilen MeeGO PR1.3 sürümünü N9 için dağıtmaya başladı. 1,000'in üzerinde yazılım geliştirmesi sunan güncelleme, 40.2012.21-3 yapı numarasıyla gelecek.

E-posta, Facebook, Twitter uygulamalarında, bazı ağlar ve bağlanabilirlikte iyileştirmeler olacak. Geliştirmelerin büyük çoğunluğu hataların giderilmesiyle alakalı. Bunun yanı sıra kamera özelliklerinde, ses seviyesinde artış, NFC teknolojisiyle ilgili hatalar giderilmiş, daha iyi video kodlama ve kopyala-yapıştır işlemi daha doğru çalışmaya başlamış.

204.8MB büyüklüğündeki OTA güncelleme, akıllı telefonunuzun uyarılar bölümünde gözükecek. Bu uyarıya dokunup yükleyebilirsiniz. Eğer yazılımın kurulmasının ardından cihazın arayüz performansında düşüş meydana gelirse, fabrika ayarlarına dönerek yeni sürümü tam verimli olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

http://discussions.nokia.com/t5/Maemo-and-MeeGo-Devices/New-update-for-N9/td-p/1492192