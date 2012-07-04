Nokia N9 için MeeGO PR1.3 güncellemesi dağıtılmaya başladı

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Nokia, bir süredir üzerinde çalışıldığı iddia edilen MeeGO PR1.3 sürümünü N9 için dağıtmaya başladı. 1,000'in üzerinde yazılım geliştirmesi sunan güncelleme, 40.2012.21-3 yapı numarasıyla gelecek.
E-posta, Facebook, Twitter uygulamalarında, bazı ağlar ve bağlanabilirlikte iyileştirmeler olacak. Geliştirmelerin büyük çoğunluğu hataların giderilmesiyle alakalı. Bunun yanı sıra kamera özelliklerinde, ses seviyesinde artış, NFC teknolojisiyle ilgili hatalar giderilmiş, daha iyi video kodlama ve kopyala-yapıştır işlemi daha doğru çalışmaya başlamış.
204.8MB büyüklüğündeki OTA güncelleme, akıllı telefonunuzun uyarılar bölümünde gözükecek. Bu uyarıya dokunup yükleyebilirsiniz. Eğer yazılımın kurulmasının ardından cihazın arayüz performansında düşüş meydana gelirse, fabrika ayarlarına dönerek yeni sürümü tam verimli olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
http://discussions.nokia.com/t5/Maemo-and-MeeGo-Devices/New-update-for-N9/td-p/1492192 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben N9 kullanicisiyim ve telefonumdan cok ama cok memnunum hatda telefonuma Android`in N9 icin cikartilan Nidroid 4.03 versiyonunu yukledim ikisini birlikde kullaniyorum N9 Sadece Siradan Bir Telefon degil Hic Bir Telefonda Yapamadiginiz Bir Ozellik ve Guzellik Icerisine 2 hatda 3 sistem yukleye bilmeniz acilisda ister Android olarak isterseniz Meego Olarak acabiliyorsunuz.
Fakat Suanda Android Olarak Kullanirken Telefon olarak gorusme yapamiyoruz ve Kameramiz Calismiyor fakat Android Magazadaki Android Uygulamalarinin %80lik bir bolumunu kurup calistirabiliyoruz.
Aslinda Ben N9 Telefonunu Adroidle Kiyasliyanlara Telefonun Gucunu Gostermek Icin Yukledim Androidi Fakat iki Sistem Olamasi Daha Zevkli ve Ayricalikli geldi Henuz Beta Surumu Cikmadi Nidroid Uygulamasinin Fakat Adroid Telefonlarin Yeni Guncellemeyle Gelen Son Surumu Olan Android 4 Surumu N9da Nidroid Adi Altinda 4.03 Surumu Ile Kullanimda
Ekip TİZEN OS u geliştiren İntel ve Samsung a katılabilme ihtimali varmış.Umarım olur
he 701 den de çok çok memnunum hatta zaman zaman o bile fazla geliyor ama n9 un görüntüsü çok çekici geliyor bana asıl o vardı aklımda ama aceleci davrandım iştee her neyse kısmet artık sağlık olsunn :(
bi elimde n9 diger elimde s2 olduğunda n9 bana g3 sarjörü gibi gelmişti....
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