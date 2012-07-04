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Nokia N9 için MeeGO PR1.3 güncellemesi dağıtılmaya başladı

6 yıl
6,9b
1
22
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia, bir süredir üzerinde çalışıldığı iddia edilen MeeGO PR1.3 sürümünü N9 için dağıtmaya başladı. 1,000'in üzerinde yazılım geliştirmesi sunan güncelleme, 40.2012.21-3 yapı numarasıyla gelecek.
E-posta, Facebook, Twitter uygulamalarında, bazı ağlar ve bağlanabilirlikte iyileştirmeler olacak. Geliştirmelerin büyük çoğunluğu hataların giderilmesiyle alakalı. Bunun yanı sıra kamera özelliklerinde, ses seviyesinde artış, NFC teknolojisiyle ilgili hatalar giderilmiş, daha iyi video kodlama ve kopyala-yapıştır işlemi daha doğru çalışmaya başlamış.
204.8MB büyüklüğündeki OTA güncelleme, akıllı telefonunuzun uyarılar bölümünde gözükecek. Bu uyarıya dokunup yükleyebilirsiniz. Eğer yazılımın kurulmasının ardından cihazın arayüz performansında düşüş meydana gelirse, fabrika ayarlarına dönerek yeni sürümü tam verimli olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. 

http://discussions.nokia.com/t5/Maemo-and-MeeGo-Devices/New-update-for-N9/td-p/1492192 Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl en beğenilen
N9 için destek verilmicek deniyordu ne oldu?? N9 bir ara incelemiştim ve gerçekten harika bir telefon.. çok çok oturaklı sağlam bir görüntüsü ve tutuşu var.. hatta galaxyler filan yanında oyuncak telefon gibi kalır dicem ama şimdi samsungcular atlar.. n9 gerçekten harika.. şu işletim sistemine destek devam etsydi nokia bu telefonla çok çok iyi işler çıkarabilirdi...
N9 için destek verilmicek deniyordu ne oldu?? N9 bir ara incelemiştim ve gerçekten harika bir telefon.. çok çok oturaklı sağlam bir görüntüsü ve tutuşu var.. ha...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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john ronald reuel tolkien 6 yıl
keşke android yerine meego olsaydı
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wustti 6 yıl
uygulamalarda sayının hiç bi önemi yok ki eğer temel uygulamalar varsa ve güncel tutuluyyorsa sürekli olay bitmiş demektir. hangi adam telefonu alıp 1000 farklı uygulama yüklüyor ki. 3-5 oyun belki önemli sitelerin, dergi, gazetelerin filan uygulamaları 5-10 tanede program en fazla olay bu yani market yaygarası bunun için kopuyor:)
uygulamalarda sayının hiç bi önemi yok ki eğer temel uygulamalar varsa ve güncel tutuluyyorsa sürekli olay bitmiş demektir. hangi adam telefonu alıp 1000 farklı...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
bende aynısından yapmak istiyorum ama henüz telefonumuz hiç bi özelligini bilmiyorum yapamıyorumda dogru zügün oyun bile yükleyemiyorum diyosun ya nidroit androit felan ben nasıl yaparım onlardan tel böyle çok sıkıcı oluyo net oyunlarından oynıamıyorum lütfenbi yardımcı olurmusun
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DH Misafiri 6 yıl
n9 satın aıcam 2.el satacak varsa 400-600 arası relaxic_34@hotmail.com e mail atsın. temizliğine göre fiyatım değişir.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar Telefon almayi dusunen yada N9 almayi dusunen artik dusunmeyi biraksin ve gidip hemen alsin cok gec kalmadiniz.
Ben N9 kullanicisiyim ve telefonumdan cok ama cok memnunum hatda telefonuma Android`in N9 icin cikartilan Nidroid 4.03 versiyonunu yukledim ikisini birlikde kullaniyorum N9 Sadece Siradan Bir Telefon degil Hic Bir Telefonda Yapamadiginiz Bir Ozellik ve Guzellik Icerisine 2 hatda 3 sistem yukleye bilmeniz acilisda ister Android olarak isterseniz Meego Olarak acabiliyorsunuz.
Fakat Suanda Android Olarak Kullanirken Telefon olarak gorusme yapamiyoruz ve Kameramiz Calismiyor fakat Android Magazadaki Android Uygulamalarinin %80lik bir bolumunu kurup calistirabiliyoruz.
Aslinda Ben N9 Telefonunu Adroidle Kiyasliyanlara Telefonun Gucunu Gostermek Icin Yukledim Androidi Fakat iki Sistem Olamasi Daha Zevkli ve Ayricalikli geldi Henuz Beta Surumu Cikmadi Nidroid Uygulamasinin Fakat Adroid Telefonlarin Yeni Guncellemeyle Gelen Son Surumu Olan Android 4 Surumu N9da Nidroid Adi Altinda 4.03 Surumu Ile Kullanimda
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mnybjk 6 yıl
n9 u bugün aldım güncelleme yapim diyorum güncel diyor ama pr1.2 (30.2012.07-1.373.7_pr_373) bu gözüyor sürüm 1.3 olması gerekmiyormuydu gücelleme arıyorum güncel diyor nedendir ?
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DH Misafiri 6 yıl
bu telefonun siyahı ve mavisi çok yakışıklı pembeside güzel bir telefon gerçekten sadece tip iyide iyi değil özellik bakımındanda uçmuş her geçen gün biraz daha gelişiyor ... allah izin verirse en kısa zamanda alacam isteyen herkes alır inşallah
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
Bu son güncelleme ile MeeGo ile Nokia'nın İşbirliği Sona Erdi.

Ekip TİZEN OS u geliştiren İntel ve Samsung a katılabilme ihtimali varmış.Umarım olur
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mert1907 6 yıl
Hani diyorlar ya WP daha az gereksinimle çok iyi iş yapıyor diye, o tabir WP'ye değil N9'a yakışır. Çok şık bir cihaz ve MeeGo sistem olarak da çok güzel. Ama her güzel şey gibi buda devam etmedi malesef.
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danGerfuLL 6 yıl
Elimde ne var ne yok satip N9 alacagim bu gidisle. Bir kere cihazin durusu cok asil diger yandan nispeten kendimce muadil gordugum Android cihazlardan daha ucuz. Daha kolay tasinabilir bir yapisi var.
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jovanovic 6 yıl
Ne desek ki şimdi buna...
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Pardus Linux 6 yıl
Nokia tek şansını kaybetti gidip WP'yi seçti güzelim Megoo'yu bıraktı. Neyse ki tamamen öldüremediler şuan Samsung ve İntel çatısı altında Tizen olarak devam ediyor hatta bir demo cihaz çıkmıştı epey sağlamdı eğer Samsung destek çıkarsa Tizien iyi işler çıkarır.
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oltanoltan 6 yıl
Biz bu meegoyu neden diğer telefonlara yükleyemiyoruz.
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johnny_bravo_ 6 yıl
ahh çokk acele ettimmm telefon işinde 701 aldım ama aralarında 200-300 lira fark vardı aptallık ettim bi hevesle hemen aldım ne olurdu 15 gün daha beklerdim paramı ayarlardım gider n9 alırdım aklım kaldı bu telefonda hala ne yalan söyliyeyimm ki :S :S

he 701 den de çok çok memnunum hatta zaman zaman o bile fazla geliyor ama n9 un görüntüsü çok çekici geliyor bana asıl o vardı aklımda ama aceleci davrandım iştee her neyse kısmet artık sağlık olsunn :(
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Batuist 6 yıl en beğenilen
N9 için destek verilmicek deniyordu ne oldu?? N9 bir ara incelemiştim ve gerçekten harika bir telefon.. çok çok oturaklı sağlam bir görüntüsü ve tutuşu var.. hatta galaxyler filan yanında oyuncak telefon gibi kalır dicem ama şimdi samsungcular atlar.. n9 gerçekten harika.. şu işletim sistemine destek devam etsydi nokia bu telefonla çok çok iyi işler çıkarabilirdi...
1 Yanıt Yanıtla +13
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mcebi001 6 yıl Batuist
Batuist

N9 için destek verilmicek deniyordu ne oldu?? N9 bir ara incelemiştim ve gerçekten harika bir telefon.. çok çok oturaklı sağlam bir görüntüsü ve tutuşu var.. hatta galaxyler filan yanında oyuncak telefon gibi kalır dicem ama şimdi samsungcular atlar.. n9 gerçekten harika.. şu işletim sistemine destek devam etsydi nokia bu telefonla çok çok iyi işler çıkarabilirdi...

bi elimde n9 diger elimde s2 olduğunda n9 bana g3 sarjörü gibi gelmişti....
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