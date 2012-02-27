Nokia N9 için v1.2 sürüm numaralı güncelleme yayınlanmaya başladı

Nokia'nın Linux tabanlı MeeGo işletim sistemi desteğini arkasına alan ve ülkemizde de satılmakta olan modeli N9 için v1.2 sürüm numaralı güncelleme yayınlanmaya başladı.

Yaklaşık 284 MB'lık güncellemenin yüklenme süresi Nokia'ya göre 40 dakikaya kadar çıkabiliyor. v1.2 sürümünün kopyala-yapıştır fonksiyonu, görüntülü konuşma özelliği, kamera ve galeri güncellemeleri gibi yenilikleri bünyesinde barındırdığı söyleniyor.

http://theunlockr.com/2012/02/27/nokia-n9-gets-a-meego-update-copypaste-and-video-calling-now-possible/