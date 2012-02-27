Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia N9 için v1.2 sürüm numaralı güncelleme yayınlanmaya başladı

7 yıl
63,1b
1
40
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'nın Linux tabanlı MeeGo işletim sistemi desteğini arkasına alan ve ülkemizde de satılmakta olan modeli N9 için v1.2 sürüm numaralı güncelleme yayınlanmaya başladı.
Yaklaşık 284 MB'lık güncellemenin yüklenme süresi Nokia'ya göre 40 dakikaya kadar çıkabiliyor. v1.2 sürümünün kopyala-yapıştır fonksiyonu, görüntülü konuşma özelliği, kamera ve galeri güncellemeleri gibi yenilikleri bünyesinde barındırdığı söyleniyor.

http://theunlockr.com/2012/02/27/nokia-n9-gets-a-meego-update-copypaste-and-video-calling-now-possible/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DarkEnergy 7 yıl en beğenilen
Evet cihazda kopyala yapıştır desteği mevcuttu ancak her yerde uygulanamıyordu. Millet Nokia konusu olsada kin kussak diye bekliyor heralde kullanmadığım halde beni rahatsız ediyor Nokia'ya yapılan bu muamele.
Evet cihazda kopyala yapıştır desteği mevcuttu ancak her yerde uygulanamıyordu. Millet Nokia konusu olsada kin kussak diye bekliyor heralde kullanmadığım halde...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkEnergy 7 yıl erci501
erci501
zaten saçma bir yazılımın güncellemesi daha yeni çıktı. ön kamerası olan telefonda yazılımsal olarak görüntülü görüşme yoktu. 41 megapiksellik telefonu ölümüne savunan nokiacılar bu haberlere bakıp kendilerine gelsinler nokianın oyununa gelmesinler.

Hala şebeke üzerinden görüntülü görüşme bir çok Android cihaz ve iPhone'da kullanılamıyorken sen ne diyorsun?
erci501zaten saçma bir yazılımın güncellemesi daha yeni çıktı. ön kamerası olan telefonda yazılımsal olarak görüntülü görüşme yoktu. 41 megapi...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Emirhan Terzi 6 yıl
Görüntülü görüşme nasıl oluyor ? biri pm atarak yazabilirmi :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
n9 un ön kamerası fotoğraf çekiyormu bu güncellemeyle beraber...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Nokia N9 için v1.2 sürümü nasıl yükleyebiliriz görüntülü konuşma yapılması için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 7 yıl
radyo olsaymis iyiymiş. Bugün gördüm kaliteli kasa ekran falan
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
07ONUR 7 yıl inexo
inexo

radyo olsaymis iyiymiş. Bugün gördüm kaliteli kasa ekran falan

Radyo artık var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bende vAR ama satacam maddi sıkıntım var almak isteyen arasın telim 0543 643 43 00
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
poly-carbon kasa bir ilk, çizilmez cam (gorilla) ,swipe .. 10numara !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arkeryus07 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

poly-carbon kasa bir ilk, çizilmez cam (gorilla) ,swipe .. 10numara !

arkadaş çok doğru demiş kasa o yok olarak daha iyisi ve samsungunda meegoya geçme ihtimali yüksekken siz neyin tartışıyorsunuz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Check out first FM Radio application in the OVI Store for N9. fm-radio.mobi/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
megoo gelcegin 1 numarası olacak arkasında intel ve son yapılan anlaşmayla samsung var samsung bada yı megoo ya entegre edip megoo olarak devam edecek yakın zaman herkes görecek megoo yu hele ki samsung yakın zmanda çıkacak telefonlarında kullanacagını açıkladı bekleyin görün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamaker 7 yıl
Nokia ne kadar geride kalsada n9 inceleme fırsatım oldu beni al diyesi gercekten var ama bekletilerimi karsilayamayacagi için gerekli değil ama telefonun cidden malzeme kalitesi iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorlines 7 yıl
İyi ki Nokia N9 almışım, sabırsızlıkla bekliyorum, cihaz daha da çok güzelleşecek, PR1.1 güncellemesi 2011/11'de gelmişti, PR1.2 güncellemesi 350 çeşit yenilik ile 2012/03'ta geliyor yani ort. 6 ayda güncelleme almışız bu da platformu gözden çıkarılan bir cihaz, Nokia Symbian/Meego platform desteği için 3000 mühendis taşarona verdi ve 2016 yılına kadar desteğini/güncellemesini sürdürecek, N9 gibi bir telefonun hastasıyım, çok pratik ve kullanımı rahat, N9 kasasında aynı özelliklerde Symbianlı 801'i bekliyorum, onu da alacam çıkınca bir tarafta Meego diğer tarafta Symbian Belle/Carla/Donna... tadına doyum olmaz zaten 2016 yılına kadar ve sonrasında da telefonlar eskir gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
63062 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia ve güncelleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Ön İnceleme: 41MP kamerasıyla yeni Nokia 808 Pureview ve Nokia Lumia 610 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim