Nokia Normandy 25 Mart tarihinde tanıtılabilir









Nokia'nın Microsoft tarafından satın alınması ile birlikte rafa kalktığı iddia edilen Android işletim sistemli Normandy akıllı telefonu bugüne kadar defalarca internete sızdırıldı.





Ancak sızıntılarla birlikte cihazın rafa kalkmaktan ziyade, piyasaya çıkma şansı bulabilecek bir bir model olabileceği ihtimali kuvvetlenmeye başladı. Şimdi de Evleaks cihazın resmi olarak lanse edileceğini iddia ediyor.





Son internete sızan basın görsellerinde cihazın kullanıcı arayüzüne dair yeni bir ekran görüntüsü göze çarpıyor. Ekranda bilinmeyen bir ayın 25. günü Salı olarak işaret edilmiş. Yakın zamanda Salı'ya denk gelen 25. gün sadece Şubat ve Mart aylarında mevcut. Daha önce sık sık 25 Mart tarihine vurgu yapılması olası bir lansmanı da öne çıkarıyor.





Şimdilik iddialarla ilgili Nokia tarafında resmi bir açıklama veya referans bulunmuyor. Nokia'nın Android işletim sistemi ile ilgilendiği daha önce de dile getirilmiş ancak projenin rafa kalktığı ısrarla belirtilmişti. Bu bakımdan Normandy'nin kaderinin ne olacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Normandy-leak-points-to-an-announcement-date-March-25_id51484