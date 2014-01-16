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Nokia Normandy 25 Mart tarihinde tanıtılabilir

5 yıl
10,1b
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Normandy 25 Mart tarihinde tanıtılabilir


Nokia'nın Microsoft tarafından satın alınması ile birlikte rafa kalktığı iddia edilen Android işletim sistemli Normandy akıllı telefonu bugüne kadar defalarca internete sızdırıldı.

Ancak sızıntılarla birlikte cihazın rafa kalkmaktan ziyade, piyasaya çıkma şansı bulabilecek bir bir model olabileceği ihtimali kuvvetlenmeye başladı. Şimdi de Evleaks cihazın resmi olarak lanse edileceğini iddia ediyor.

Son internete sızan basın görsellerinde cihazın kullanıcı arayüzüne dair yeni bir ekran görüntüsü göze çarpıyor. Ekranda bilinmeyen bir ayın 25. günü Salı olarak işaret edilmiş. Yakın zamanda Salı'ya denk gelen 25. gün sadece Şubat ve Mart aylarında mevcut. Daha önce sık sık 25 Mart tarihine vurgu yapılması olası bir lansmanı da öne çıkarıyor.

Şimdilik iddialarla ilgili Nokia tarafında resmi bir açıklama veya referans bulunmuyor. Nokia'nın Android işletim sistemi ile ilgilendiği daha önce de dile getirilmiş ancak projenin rafa kalktığı ısrarla belirtilmişti. Bu bakımdan Normandy'nin kaderinin ne olacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.
 
Nokia Normandy 25 Mart tarihinde tanıtılabilir

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Normandy-leak-points-to-an-announcement-date-March-25_id51484 Yorum Yaz
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Neyinkafasi 5 yıl en beğenilen
Cihazı sırf arayüzü için çıkmasını istiyorum.yanlış anlaşılmasın alacağımdan değil portlamak için.
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General. 5 yıl
Ms'ye rağmen nasıl çıkaracak merak ediyorum.
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selahattın ısık 5 yıl
Normandia çıkarması gibi olur umarım...
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electROck35 5 yıl
Umarım Android çıkarmaz Nokia zaten hiç benzemiyor. Asha arayüzünü Windows Phone'a benzetmişler gibi insanları alıştırmak için.
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xmasx 5 yıl
Eger gercekten , androidli telefon cikarir ve hic acımadan donanımı koyarsa, mıcrosoft cok para kazanır Nokıa`dan, iyiki aldim der :)
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byamon 5 yıl
İnsan olmıcağını biliyor ama bekliyor işte...
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Şehr-i Hüzün 5 yıl
Cihazın Asha serisi olduğu net belli olduğu halde android dedikodularını anlayamıyorum. Bu kadar saf olunmaz. Deli kuyuya taş atıyor, siz de birbirinize giriyorsunuz burda. Yazık vallahi.
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Tr@mmler 5 yıl

Keşke şu konsepteki gibi arayüze sahip bir cihaz çıkarsa Nokia;


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Androide pek benzetemedim.
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MetalWave 5 yıl
nokia 1020 yi android ile çıkarsa o kamera ile mükemmel telefon olurdu. 2 gb ram zaten var birtek işlemcinin yükselmesi gerekirdi
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fatih1983 5 yıl
arkadaşlar microsoftun androidli cihaz çıkarması kendi ayağına kurşun sıkmak olur bence windows phone 8.1 arayüzü yeni metro arayüzü düpedüz
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DraGonS 5 yıl
Aha gözlerim yanlış görmüyorsa, bu telefon Çift Sim Kartlı bir sürüm sanırım.
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paardon 5 yıl
Koskoca firma bir inat uğruna ne durumlara düştü.. Artık bu saatten sonra değil Android cihaz, baş harfi A olan model bile çıkarmazlar, çıkaramazlar.
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