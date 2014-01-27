Nokia Normandy Vietnamlı perakendecilerde ortaya çıktı





Bir süredir internete sızan bilgilerini sizlerle paylaştığımız ve Nokia'nın rafa kalkmak üzere iken yeniden hayat bulan Android işletim sistemli Normandy akıllı telefon perakendecilerde de boy göstermeye başladı.





Vietnam'ın en büyük e-ticaret sitesinde ortaya çıkan sayfa Nokia Normandy akıllı telefonunu sergiliyor. Sayfadaki bilgilere göre Nokia Normandy 4 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte bir ekrana sahipken, çift çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor.





Donanım itibariyle alt seviye bir model olan Normandy, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD yuvası, çift SIM desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera gibi özelliklere sahip.





İlanda dikkat çeken ise cihazın Android 4.4 KitKat sürümü ve Google servisleri ile geliyor olması. Nokia'nın Normandy cihazında gayriresmi bir Android sürümü kullandığı ve Google servislerinin olmadığı dile getirilmişti. Ancak final versiyonunda YouTube, Google Maps, Play Store gibi temel uygulamaların yer aldığı görülüyor.





Bahsekonu ilanın ne kadar gerçekçi olduğu şimdilik bilinmiyor ve henüz ortada resmi bir lansman da yok. Ancak 5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 modelinin prototip olarak Çin'de satışa sunulması Nokia'nın sızıntılar konusunda tedbir alamadığını gösteriyor. Cihazın Asha serisi içerisinde yer alacağını iddia edenler ağırlıkta. Modelin en geç 25 Mart tarihinde tanıtılacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Normandy-listed-on-Vietnam-retailers-site-with-access-to-some-Google-services_id51832