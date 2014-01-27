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Nokia Normandy Vietnamlı perakendecilerde ortaya çıktı

5 yıl
6,4b
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Normandy Vietnamlı perakendecilerde ortaya çıktı

Bir süredir internete sızan bilgilerini sizlerle paylaştığımız ve Nokia'nın rafa kalkmak üzere iken yeniden hayat bulan Android işletim sistemli Normandy akıllı telefon perakendecilerde de boy göstermeye başladı.

Vietnam'ın en büyük e-ticaret sitesinde ortaya çıkan sayfa Nokia Normandy akıllı telefonunu sergiliyor. Sayfadaki bilgilere göre Nokia Normandy 4 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte bir ekrana sahipken, çift çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. 

Donanım itibariyle alt seviye bir model olan Normandy, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD yuvası, çift SIM desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera gibi özelliklere sahip. 

İlanda dikkat çeken ise cihazın Android 4.4 KitKat sürümü ve Google servisleri ile geliyor olması. Nokia'nın Normandy cihazında gayriresmi bir Android sürümü kullandığı ve Google servislerinin olmadığı dile getirilmişti. Ancak final versiyonunda YouTube, Google Maps, Play Store gibi temel uygulamaların yer aldığı görülüyor.

Bahsekonu ilanın ne kadar gerçekçi olduğu şimdilik bilinmiyor ve henüz ortada resmi bir lansman da yok. Ancak 5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 modelinin prototip olarak Çin'de satışa sunulması Nokia'nın sızıntılar konusunda tedbir alamadığını gösteriyor. Cihazın Asha serisi içerisinde yer alacağını iddia edenler ağırlıkta. Modelin en geç 25 Mart tarihinde tanıtılacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Normandy-listed-on-Vietnam-retailers-site-with-access-to-some-Google-services_id51832 Yorum Yaz
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hukuksever 5 yıl en beğenilen
o nasıl bişey lan Vietnamlı perakendiciler nerden çıktı :))
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zulu123 5 yıl
android işletim sisteminde çalışan WP8 kutucuklu Normandy. bu işte sanki bir hinlik var.
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inexo 5 yıl
nokia ya: bi batmadınız
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atomcu 5 yıl
Çöp
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Zenci Forvet 5 yıl
Arayüzü beğenmedim wp8 esintileri var. Microsoft Nokia'ya nasıl android için izin vermiş anlamadım.
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MK* 5 yıl
çok istediniz android'li bir nokia, çıksa hemen alırım diyenleri görmek isterim
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kymelria 5 yıl
böyle yalarsın tükürdüğünü nokia efendi,
Elop az sallamamıştı zamanında androide. yola getirirler işte böyle



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thestell 5 yıl
Snapdragon 200
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarım hoş
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Master_Evil 5 yıl
resmi duyuru yapılsın artık
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kpln04 5 yıl
sanki ms izin vermişte şart koymuş gibi:benim arayüzümü kullsn diye
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xxxx1 5 yıl
Android Light gibi bir şey olmuş,bu donanıma; Sony,Htc,LG ne varsa Android 2.2 bile vermiyordu yalancılar ,Kitkat dan bahsediliyor...
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shadowtr 5 yıl
Üzerinde sadece geri tuşu var. Enteresan...
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onur01651 5 yıl xxxx1
xxxx1

Android Light gibi bir şey olmuş,bu donanıma; Sony,Htc,LG ne varsa Android 2.2 bile vermiyordu yalancılar ,Kitkat dan bahsediliyor...

Tizen gibi android destekli, yani uyumlu olduğu söyleniyor, saf android değil.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Çıksa da milletin çenesinden Bi kurtulsak.
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darkaura 5 yıl Kulak Misafiri
Kulak Misafiri
Çıksa da milletin çenesinden Bi kurtulsak.

Kurtulabilceginizimi saniyorsunuz. Satmazsa n9 gibi nokia gereken ilgiyi gostermedi, satarsa nokia niye bunca seneyi harcadi geyikleri surer gider.
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TeufeL-07 5 yıl
İyide ben wp8 i tasarımı için, kutucukları için sevmiyorum. Menü tasarımı android gibi olmayacaksa neden tercih edeyimki ?



O tasarımı sevenler zaten wp alır.

Hatta wp a android veya symbian veya ois tarzı bir arayüz seçeneği bile koysalar satışları artardı. O kutulardan herkez haz etmiyor.
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inexo 5 yıl
ben su berbat tasarımda neden ısrarcı onu anlamıyorum
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