Nokia, PureView tartışmalarına açıklık getirdi

Nokia'nın yarın tanıtmasını beklediğimiz muhtemel Lumia 920 modelinde yer alacağı belirtilen PureView teknolojisinin 8MP çözünürlükteki kameraya uyarlanacağı haberi, tartışmaları yeniden alevlendirdi.





PureView teknolojisinin sadece 41MP çözünürlükteki bir kamera için mi geçerli olduğu yoksa farklı çözünürlükteki kameralara da uygulanıp uygulanamayacağı konusunda devam eden tartışmalara, teknolojiyi geliştiren ekipte yer alan Damian Dinning, Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.





Dinning, yeni Lumia serisine atıfta bulunmamaya dikkat ederek gönderdiği mesajında, PureView teknolojisinin piksel sayısı ile ilgili olmadığını, pikselleri nasıl işlediğinizle ilgili olduğunu açıkladı. Dinning'e göre geleceğin fotoğraf teknolojileri, pikselleri, ışığı ve görüntü işlemeyi nasıl kullanacağınıza odaklanacak.





PureView ışığı, pikselleri ve görüntü işlemeyi nasıl birbirine harmanlayacağınız konusuyla ilgilendiği için, belirli bir özellik veya fonksiyon ile ilgili değil.





Bu mesaj, 8MP çözünürlükteki bir kameraya PureView teknolojisinin uygulanamayacağı tezini de çürütmüş oluyor. 41MP çözünürlükteki PureView 808 modelinin oversampling denilen yöntemle 7 ayrı noktadan veriyi toplayarak 5MP çözünürlüğünde kayıpsız zoom imkanı veren görüntülere dönüştürmesi, itirazların çıkış noktasını oluşturuyor.





Ancak bu çözünürlük Symbian üzerinde çalışan bir kamera için kabul edilebilir olsa da Nokia'nın WP8 Lumia serisini uygun fiyat düzeyinde tutmaya çalışması nedeniyle fazla maliyetli olabilir.





Nokia'nın Lumia 920 modelindeki 8MP çözünürlükteki kamerası için nasıl bir yazılım tekniği kullanacağı net değil. Ancak beklentiler 808 PureView modelindeki oversampling yönteminden daha iyi bir işleme sürecinin uygulanacağı yönünde.





Nokia'nın yeni Lumia serisi ile ilgili detaylı bilgileri saatler sonra başlayacak ve Erdi Özüağ'ın yerinde takip edeceği etkinlikte bulabileceğiz.