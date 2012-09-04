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Nokia, PureView tartışmalarına açıklık getirdi

6 yıl
2,7b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın yarın tanıtmasını beklediğimiz muhtemel Lumia 920 modelinde yer alacağı belirtilen PureView teknolojisinin 8MP çözünürlükteki kameraya uyarlanacağı haberi, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

PureView teknolojisinin sadece 41MP çözünürlükteki bir kamera için mi geçerli olduğu yoksa farklı çözünürlükteki kameralara da uygulanıp uygulanamayacağı konusunda devam eden tartışmalara, teknolojiyi geliştiren ekipte yer alan Damian Dinning, Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Dinning, yeni Lumia serisine atıfta bulunmamaya dikkat ederek gönderdiği mesajında, PureView teknolojisinin piksel sayısı ile ilgili olmadığını, pikselleri nasıl işlediğinizle ilgili olduğunu açıkladı. Dinning'e göre geleceğin fotoğraf teknolojileri, pikselleri, ışığı ve görüntü işlemeyi nasıl kullanacağınıza odaklanacak. 

PureView ışığı, pikselleri ve görüntü işlemeyi nasıl birbirine harmanlayacağınız konusuyla ilgilendiği için, belirli bir özellik veya fonksiyon ile ilgili değil. 

Bu mesaj, 8MP çözünürlükteki bir kameraya PureView teknolojisinin uygulanamayacağı tezini de çürütmüş oluyor. 41MP çözünürlükteki PureView 808 modelinin oversampling denilen yöntemle 7 ayrı noktadan veriyi toplayarak 5MP çözünürlüğünde kayıpsız zoom imkanı veren görüntülere dönüştürmesi, itirazların çıkış noktasını oluşturuyor.

Ancak bu çözünürlük Symbian üzerinde çalışan bir kamera için kabul edilebilir olsa da Nokia'nın WP8 Lumia serisini uygun fiyat düzeyinde tutmaya çalışması nedeniyle fazla maliyetli olabilir. 

Nokia'nın Lumia 920 modelindeki 8MP çözünürlükteki kamerası için nasıl bir yazılım tekniği kullanacağı net değil. Ancak beklentiler 808 PureView modelindeki oversampling yönteminden daha iyi bir işleme sürecinin uygulanacağı yönünde.

Nokia'nın yeni Lumia serisi ile ilgili detaylı bilgileri saatler sonra başlayacak ve Erdi Özüağ'ın yerinde takip edeceği etkinlikte bulabileceğiz.


https://twitter.com/PhoneDaz/status/242924095577128960 Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Nokia ya battı gitti batsın kurtulalaım diyen insanlar nerede göremiyorum artık. İnsanlar çok garip, zamanında pahalı olduğu için alamadığı nokia ya samsung almak zorunda kaldığı için kin besliyor ve çamur atıyor. Şimdi hepsi para biriktirmaya başlamıştır burada olmadıklarına göre ek iş bulmuş olmamlılar bu sefer nokia alabilmek ve artık çamur atmamak için.
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based_1984 6 yıl nurettinaz
nurettinaz
Nokia ya battı gitti batsın kurtulalaım diyen insanlar nerede göremiyorum artık. İnsanlar çok garip, zamanında pahalı olduğu için alamadığı nokia ya samsung almak zorunda kaldığı için kin besliyor ve çamur atıyor. Şimdi hepsi para biriktirmaya başlamıştır burada olmadıklarına göre ek iş bulmuş olmamlılar bu sefer nokia alabilmek ve artık çamur atmamak için.

eski bir wp kullanıcı olarak sahsen bende ciddi ciddi almayı düşünüyorum fakat bir sorun var ? taksitle limitli olarak alabilecegim cihaz yok gibi :D şimdi en wp ucuz 700tl'den başlar bende ürün ciktiktan 2 yıl sonra alabilrim :D
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Guest-F8946C419 6 yıl
Windows metro arayüzüne geçiş ile çok düşünceyi değiştirmeye başladı, nokia da o özgün tasarımlarını kaliteli parçalar ve gerekli donanimla süslerse, kalite bakımından Apple, htc,sony ile piyasayı sallarlar..
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Like a Sir 6 yıl
tasarım olarak çok iyi bir iş çıkardı nokia ama , kaputun altındaki motor ve yazılım işi bozuyor
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THESTER 6 yıl
Pureview bence bugünün teknolojisine aykırı çünkü çok maliyetli oluyor. Nokia'nın pureview patentini bence fotoğraf makinesi üreticülerine falan satması lazım en azından çöp olmaz.
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Biix 6 yıl
İphone'dan daha kaliteli bir cihaz geleceğine inanıyorum. Nokia, android yerine windows phone tercih etmekle çok doğru bir tercih yaptı. Yazılım yapma konusunda Microsoft Google'ın çok ilerisinde.
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Al PaC 6 yıl
Fiziksel yapının akıcılığını ve devamlılığını korumak, günümüz üst seviye akıllı telefonlar için önemli bir husus. Bundan sebepledir ki gelişmiş bir kamera modülüyle cihaz arkasında oluşabilecek çıkıntıyı engellemek adına, N8 ve 808 den aşina olduğumuz yapının önüne geçmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Adı yine pureview olur, kırpılmış bir teknolojiyle gelir, neticelerini de çıkınca görürüz.
Öte yandan bu cihazlarda, uygun fiyat politikası için pureview kaçılmış olabileceğine de ihtimal vermiyorum. O bahsedilen, şahsen inanmadığım, uygun fiyatları da çıkınca göreceğiz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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alicavush 6 yıl Al PaC
Al PaC
Fiziksel yapının akıcılığını ve devamlılığını korumak, günümüz üst seviye akıllı telefonlar için önemli bir husus. Bundan sebepledir ki gelişmiş bir kamera modülüyle cihaz arkasında oluşabilecek çıkıntıyı engellemek adına, N8 ve 808 den aşina olduğumuz yapının önüne geçmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Adı yine pureview olur, kırpılmış bir teknolojiyle gelir, neticelerini de çıkınca görürüz.
Öte yandan bu cihazlarda, uygun fiyat politikası için pureview kaçılmış olabileceğine de ihtimal vermiyorum. O bahsedilen, şahsen inanmadığım, uygun fiyatları da çıkınca göreceğiz.

iphone'den daha ucuza çıkacağını zannetmiyorum. Şu an ön görüm almak yönünde ama tamamen iphone çizgisi ile piyasa çıkarsa hayatta almam. Symbian, android ve ios harmanlaması güzel bir şey bekliyorum yada en azından pc'de kullandığımız win gibi bir şey. İphone gibi tamamen kapalı ve kısıtlamalı bir şey olursa asla elimi sürmem dandik symbian'ı alır kullanırım daha iyi
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RANJ 6 yıl
Hadi Nokia doğrult şu belinide göster kendini. İnşallah umutlarımız boşa çıkmaz tasarımdan tam puan aldın lakin performans hüzünle sonuçlanabilir.
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Jül Sezar 6 yıl
hayırlısı
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