Nokia R modeli ortaya çıktı





Nokia'nın Lumia serisinden daha fazla satış yaptığı ve gelişmekte olan ülke pazarlarını hedef aldığı Asha serisi ve standart işletim sistemli telefon serisi sürekli yeni modellerle zenginleşiyor.





Firmaya yakın kaynaklardan sızan yeni bir görsel, Nokia R adlı 2.4 inçlik bir cep telefonunu yansıtıyor. Nokia'nın standart işletim sistemlerinde kullandığı Nokia OS yazılımı üzerinde çalışan model, 240x320 piksel çözünürülüğe ve 65000 renk desteğine sahip.





Modelde bunun dışında 16MB depolama, FM radyo, MP3 çalar, 1100mAh batarya, 13.25mm kalınlık, 2G desteği, tuş takımı şeklinde özellikler bulunuyor. Modelin ne zaman veya hangi fiyat etiketiyle satışa çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak alt seviye telefon bölümünün Nokia'nın en çok gelir elde eden bölümü olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Exclusive-new-Nokia-R-feature-phone-leaked-has-a-2MP-camera-and-runs-on-a-refreshed-Nokia-OS_id50146