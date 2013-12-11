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Nokia R modeli ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia R modeli ortaya çıktı

Nokia'nın Lumia serisinden daha fazla satış yaptığı ve gelişmekte olan ülke pazarlarını hedef aldığı Asha serisi ve standart işletim sistemli telefon serisi sürekli yeni modellerle zenginleşiyor. 

Firmaya yakın kaynaklardan sızan yeni bir görsel, Nokia R adlı 2.4 inçlik bir cep telefonunu yansıtıyor. Nokia'nın standart işletim sistemlerinde kullandığı Nokia OS yazılımı üzerinde çalışan model, 240x320 piksel çözünürülüğe ve 65000 renk desteğine sahip.

Modelde bunun dışında 16MB depolama, FM radyo, MP3 çalar, 1100mAh batarya, 13.25mm kalınlık, 2G desteği, tuş takımı şeklinde özellikler bulunuyor. Modelin ne zaman veya hangi fiyat etiketiyle satışa çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak alt seviye telefon bölümünün Nokia'nın en çok gelir elde eden bölümü olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Exclusive-new-Nokia-R-feature-phone-leaked-has-a-2MP-camera-and-runs-on-a-refreshed-Nokia-OS_id50146 Yorum Yaz
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ByKodhan 5 yıl en beğenilen
Nokia birşeyi yanlış anlamış lumiayı satan sarı rengi değildi.
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webdh 5 yıl SystemApps
SystemApps
bari bu tip telefonlara devam etmek istiyorsun nokia n82 n95 gibi symbian telefonlar çıkarda şu java telefon çıkarmayın artık...
ayrıca türkiyede 100 lira direk vergi eklendiği için bu telefonlara verilen paranın üstüne biraz daha katıp akıllı telefon almak daha mantıklı hertürlü...

İşte bende bunlara karşıyım , bir telefon dokumatik değil diye illa dandik mi olmalıdır. Şu 2013 yılında çıkan telefonlara bakıyorum birde 2007 de çıkan n95 n86 n82 vs.. tarzı telefonlara bakıyorum. Onlar telefonsa bunlar nedir ?

Nokia 515 diye şık bir telefon çıkartmış ama ekran kalitesi yerlerde geziniyor. Ayrıca ne wifi ne gps nede 3g görüşme var. Ama fiyatı 500 tl
SystemAppsbari bu tip telefonlara devam etmek istiyorsun nokia n82 n95 gibi symbian telefonlar çıkarda şu java telefon çıkarmayın artık...
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MotoDahi 5 yıl ekrem71
Merhaba telefon güzelmis Nokia 301'e benziyor. ilk aldıgım telefon eskiler bilir yeniler örnek alır bilmez
Nokia 3510i unutulmaz.
Hayırlı Forumlar.
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Tamam bu tür klasik telefon yap, yapma demiyoruz ama yapmisken, tus takımını dokunmatik tuş yap. Ekranın rengini
Artık, gerekirse ips ekran tak, çerçeveleri küçült, incelt telefona en az 4 gb hafıza koy, işletim sistemini iyileştir. Fotoğraf kalitesini artır. Zaten nokia bunları yaparsa elbet satılır bu tür ürünler.. Dokunmatik kullanamayan klasik telefon kullananlaea hitap etmiş olursunuz..
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DaRKFoRCeS 5 yıl
illaki kullanacak olanlar vardır ama yeni nesil için değil bu tip cihazlar
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Joker38 5 yıl
bu telefon çok gereksiz
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302sino 5 yıl
240x320 piksel çözünürülük.Gerçekten gözlerim yaşardı :D
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janparey 5 yıl
Bir an 2005 yılından bir haber okuyorum hissine kapıldım çünkü telefon özellikleri o yıllara ait.
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Glorfindel1907 5 yıl
nokia nın düşük gelirli insanlar için ürettiği telefonlar güzel ama hep aynı özellikteler artık yeni telefonlara daha iyi özellikler eklenmesi gerekir
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zotacing 5 yıl
2013 hatta 2014 yılına girdiğimiz şu günlerde; 3G'siz telefon çıkaran firmalara artık ceza kesilmeli.
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keremec 5 yıl
Symbian olmalıydı en azından.
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lido 5 yıl
6300 ın sarısı bildiğin
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black_67 5 yıl




Yenilikci nokya
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