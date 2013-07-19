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Nokia Rivendale ve HTC Z4 kod adları internete sızdırıldı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Rivendale ve HTC Z4 kod adları internete sızdırıldı

HTC bugün M4 kod adlı HTC One mini modelini tanıtırken, geçtiğimiz hafta da Nokia EOS kod adlı Lumia 1020 modelini görücüye çıkarmıştı. Sızıntılarıyla ünlü Evleaks, bu iki firmanın bilinmeyen yeni modellerine ait kod adlarını ortaya çıkardı. Nokia'nın ortaya çıkan yeni cihazı Rivendale kod adına sahipken, HTC'nin ki ise Z4 kod adını taşıyor. 

Nokia'nın daha önce Mars ve Eros adında iki modeline ait kod adları internete sızmıştı. Rivendale ile birlikte Nokia'nn üç farklı Lumia modeli hazırladığı belirtiliyor. Mars ve Eros kod adlarının yeni nesil donanıma sahip olacağı tahmin edilirken, Rivendale kod adının ise bir süre önce sızdırılan metal tasarımlı Lumia 1020 versiyonu olabileceği varsayılıyor. Bununla birlikte Nokia tepe yöneticisi Elop'un süper telefon olarak nitelediği yeni nesil bir Lumia cihazı da olabilir.

HTC Z4 kod adı ise ilk defa gündeme geliyor. HTC'nin genelde 4 rakamı ile mini modellerini nitelediği düşünüldüğünden, Z4 modelinin ileride lanse edilecek bir amiral gemi modelinin mini versiyonu olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

Bunun haricinde Evleaks, Amazon'un yeni Kindle tabletine işaret eden GLP70 ve Lenovo'nun Aupres ile Snoopy şeklinde iki kod adının daha mevcut olduğunu belirtiyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Rivendale-and-HTC-Z4-codenames-appear-could-they-be-the-next-major-launch_id45395 Yorum Yaz
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seven44 5 yıl en beğenilen
Bence one +-?&%^ olur
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esqhia 5 yıl
barakli87
esqhia
bhdr1997z4 bence butterfly s mini olur
İyiydi :) Bence snapdragon 800 ile güncellenmiş one+ ın minisi olur, one mini+
çok hayelcisin bence snapdragon 800 li mini hayel olur..

Yok zaten s800lü mini olur demedim. s800 lü one+ çıkar, bu da onun minisi one mini+ olur,onda da s800 olmaz haliyle.Karışık oldu ama neyse,bayağı yaratıcı fikirler çıkmış,eğlendim :)
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kpln04 5 yıl
bu ne la daledondale gibi
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Guest-F8946C419 5 yıl
Bence iyi olur.
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Roark 5 yıl
seven44
Bence one +-?&%^ olur

O hatayı bir defa yaptılar, tekrar etmeyecekler gibi duruyor. Abartmanın alemi yok.
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ThUgLiFeOgUz 5 yıl
Türk insanı ne kadar garip değil mi ? Adamlar yeni telefon çıkarıyorlar ürün çeşitliliği oluyor böylece ama bizim insanımıza bir şey oluyor sanki maliyetini sizden çıkarıyor adamlar bir garipsiniz vallahi
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DH Misafiri 5 yıl
Rivendale, 6inç'lik Lumia gibi geliyor bana. Yanılmıyorsam da 2014'ün ocak ayında belli olur.
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onur01651 5 yıl
DH sahurdan sonrada çalışılıyor

Saat " Bugün; 5:01:08"
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Bay H 5 yıl
Rivendale 5.3" bir lumiaya ait olduğu belirtilmiş
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No-FéAR 5 yıl
number one mini + olur
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esqhia 5 yıl
bhdr1997
z4 bence butterfly s mini olur

İyiydi :) Bence snapdragon 800 ile güncellenmiş one+ ın minisi olur, one mini+
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seven44 5 yıl
Bence one +-?&%^ olur
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casperfriendly 5 yıl esqhia
esqhia
bhdr1997
z4 bence butterfly s mini olur

İyiydi :) Bence snapdragon 800 ile güncellenmiş one+ ın minisi olur, one mini+

çok hayelcisin bence snapdragon 800 li mini hayel olur..
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