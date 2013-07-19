Nokia Rivendale ve HTC Z4 kod adları internete sızdırıldı

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HTC bugün M4 kod adlı HTC One mini modelini tanıtırken, geçtiğimiz hafta da Nokia EOS kod adlı Lumia 1020 modelini görücüye çıkarmıştı. Sızıntılarıyla ünlü Evleaks, bu iki firmanın bilinmeyen yeni modellerine ait kod adlarını ortaya çıkardı. Nokia'nın ortaya çıkan yeni cihazı Rivendale kod adına sahipken, HTC'nin ki ise Z4 kod adını taşıyor.
Nokia'nın daha önce Mars ve Eros adında iki modeline ait kod adları internete sızmıştı. Rivendale ile birlikte Nokia'nn üç farklı Lumia modeli hazırladığı belirtiliyor. Mars ve Eros kod adlarının yeni nesil donanıma sahip olacağı tahmin edilirken, Rivendale kod adının ise bir süre önce sızdırılan metal tasarımlı Lumia 1020 versiyonu olabileceği varsayılıyor. Bununla birlikte Nokia tepe yöneticisi Elop'un süper telefon olarak nitelediği yeni nesil bir Lumia cihazı da olabilir.
HTC Z4 kod adı ise ilk defa gündeme geliyor. HTC'nin genelde 4 rakamı ile mini modellerini nitelediği düşünüldüğünden, Z4 modelinin ileride lanse edilecek bir amiral gemi modelinin mini versiyonu olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Bunun haricinde Evleaks, Amazon'un yeni Kindle tabletine işaret eden GLP70 ve Lenovo'nun Aupres ile Snoopy şeklinde iki kod adının daha mevcut olduğunu belirtiyor.
http://www.phonearena.com/news/Nokia-Rivendale-and-HTC-Z4-codenames-appear-could-they-be-the-next-major-launch_id45395 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yok zaten s800lü mini olur demedim. s800 lü one+ çıkar, bu da onun minisi one mini+ olur,onda da s800 olmaz haliyle.Karışık oldu ama neyse,bayağı yaratıcı fikirler çıkmış,eğlendim :)
O hatayı bir defa yaptılar, tekrar etmeyecekler gibi duruyor. Abartmanın alemi yok.
Saat " Bugün; 5:01:08"
İyiydi :) Bence snapdragon 800 ile güncellenmiş one+ ın minisi olur, one mini+
çok hayelcisin bence snapdragon 800 li mini hayel olur..
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Cep Telefonları, nokia