Nokia, Salo'daki fabrikasını Eylül 2012'de kapatıyor

Telekomünikasyon devi Nokia, Haziran ayında kamuoyu ile paylaştığı Salo'daki üretim tesisini kapatma fikrinde son kararını verdi.

Sendika temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrasında Nokia Finlandiya'da yer alan Salo'daki üretim tesisini Eylül 2012 itibariyle tamamen kapatma kararını hayata geçirirken; tesisteki üretim de son cep telefonun banttan çıkmasıyla birlikte 27 Temmuz'da sonlandırıldı. Tesisin kapatılmasıyla birlikte, ayrıca, 780 çalışanın da işine soın verilecek.

2013 sonuna kadar dünya genelinde 10,000 çalışanıyla yollarını ayırma, çeşitli ülkelerdeki ofislerini kapatma gibi kararlarla ekonomik açıdan küçülmeye giden Nokia, IDC'nin son raporuna göre akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple'dan sonra 3.sırada, cep telefonu pazarında ise Samsung'dan sonra 2.sırada bulunuyor.