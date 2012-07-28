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Nokia, Salo'daki fabrikasını Eylül 2012'de kapatıyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Telekomünikasyon devi Nokia, Haziran ayında kamuoyu ile paylaştığı Salo'daki üretim tesisini kapatma fikrinde son kararını verdi.

Sendika temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrasında Nokia Finlandiya'da yer alan Salo'daki üretim tesisini Eylül 2012 itibariyle tamamen kapatma kararını hayata geçirirken; tesisteki üretim de son cep telefonun banttan çıkmasıyla birlikte 27 Temmuz'da sonlandırıldı. Tesisin kapatılmasıyla birlikte, ayrıca, 780 çalışanın da işine soın verilecek.

2013 sonuna kadar dünya genelinde 10,000 çalışanıyla yollarını ayırma, çeşitli ülkelerdeki ofislerini kapatma gibi kararlarla ekonomik açıdan küçülmeye giden Nokia, IDC'nin son raporuna göre akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple'dan sonra 3.sırada, cep telefonu pazarında ise Samsung'dan sonra 2.sırada bulunuyor.


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sarjaleti 6 yıl en beğenilen
Bence Nokia direk merkezi kapatsın.
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DH Misafiri 6 yıl
insallah nokia fabrikası dünya üzerinden silinir allah belalarını versin hepsinin nokiada telefonmu ben aldım bozuk cıktı tam 1 yıldır degistirmeye calısıyorum telefonu sizde sakın almayın allah belalarını versin hepsinin insallah yeryuzunden silinir
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DH Misafiri 6 yıl
siz çok biliyonuz varya buldunuz da bunuyonuz siz ben küçüklügümden beri nokia kullanırım ve kullanıyorum samsung ,apple, sony ve bunların hiç biri iyi degil arkadaşlar iyi olon nokia samsun yere düşmeyi versin hemen bozuluyor tamam şu yöden haklısınız bencede biraz atak yapmalı n serisi gerçektende güzel
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senatorlines 6 yıl
Zararı azaltmak için küçülüyor, bakalım eylülde nasıl modeller çıkacak!
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Illuminn 6 yıl
Plastik + Mıçı kırık symbian = Nokia
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Amedra 6 yıl
bu tür haberler nokokiayi fena halde bitirir..
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Virinom 6 yıl
Küçülecek küçülecek sonra büyük oyunculardan birisi satın alacak ve tekrar büyüyüecek
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Akin_Tr 6 yıl
Artık büyüyeceğini sanmıyorum saçma saçma modeller çıkarttı asha nedir ya ne güzel rakamlardan devam et i koy falan n serisi devam etseydi 2008 2007 yılında çok iyidi bence tabi 1998 2004 2003 arasıda
inşallah büyüyebilirler tekrar yeni bi teknolojiyle atak yapsalar süper olur
bi arkadaş demiş teknolojiden anlayan nokıa almaz diye ben hayatımda hep nokıa aldım ve almaya devam edeceğim bu durum teknolojiden anlamamaksa ben ön sırayı çekenim kabul ediyorum
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atlantıc 6 yıl
bence kapatmadan ısletım sıstemını andoroıd ıle bırlestırse ıdı onun ıcın daha ıyı olacagı kesındı htc ve samsung da andoroıd kullanıyor ozaman daha ıyı pazarlama olabılrıdı dıye dusunuyorum ben
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wustti 6 yıl
bizim ülkemizde herşey pahalı nokia da pahalı :) vergi bi etmen ama firmalar da bile bile pahalı satıyor...
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GitarxtanbuL 6 yıl
çok gitmez kapatır fabrikalarının hepsini samsung htc android takılsın sen windows mobile diye tuttur
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Chill Out 6 yıl
adam akıllı yeni teknolojiye ayak uydursalar çok iyi olur.
kusura bakma nokia, ama şu anda teknolojiden anlayan herkes ya iphone alıyor ya da android olan bir telefon.
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ErTuFx 6 yıl
yenidne büyümek icin kücültüyorlar kendilerini ama cok büyük hata yapiyorlar zararlari hem kendilerine hem calismis ve isten cikarilmis iscilere oluyor buralardaki fabrikalardaki iscileri cikartip üretimi cin e yükleyecekler Apple nin yaptigi gibi ama basarili olacaklarini sanmiyorum .
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cedayroy 6 yıl
Nokia gibi bir marka geleceği göremeyen at gözlüğü takmış ve bunu çıkarmamakla inat eden bukadar beceriksizin elinde heba olup gidecek. Finlandiya hükümetinin yerinde olsam yönetime el koyar gençten 4,5 kişiyi geçiririm başa.
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