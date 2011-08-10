Nokia Symbian Anna işletim sistemli N8, E7, C7 ve C6-01 için reklamlar yayınlıyor

Dünya yazılım devlerinden Microsoft ile işbirliğine giden Nokia'nın, Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarını Nokia World 2011 etkinliğinde tanıtması büyük bir merakla beklenirken, Finlandiyalı üretici bir diğer yandan Symbianlı telefonlarını desteklemeyi sürdürüyor.

Symbian Anna güncellemesi (bir sonraki güncelleme: Belle) alması beklenen N8, E7, C7 ve C6-01'in yeni reklamları Youtube'da paylaşıldı. Yayınlanan dört farklı reklamda Symbian Anna konusunda bilgi vermekten ziyade telefonlara odaklanıldığını söylememiz mümkün.

İşte o reklamlar;