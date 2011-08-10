Nokia Symbian Anna işletim sistemli N8, E7, C7 ve C6-01 için reklamlar yayınlıyor

Haber Editörü
Dünya yazılım devlerinden Microsoft ile işbirliğine giden Nokia'nın, Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarını Nokia World 2011 etkinliğinde tanıtması büyük bir merakla beklenirken, Finlandiyalı üretici bir diğer yandan Symbianlı telefonlarını desteklemeyi sürdürüyor.
Symbian Anna güncellemesi (bir sonraki güncelleme: Belle) alması beklenen N8, E7, C7 ve C6-01'in yeni reklamları Youtube'da paylaşıldı. Yayınlanan dört farklı reklamda Symbian Anna konusunda bilgi vermekten ziyade telefonlara odaklanıldığını söylememiz mümkün.
İşte o reklamlar;
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Diğer yandan konuya geri dönersek, reklamını yapana kadar çıkarsan da kullansak diyorum, Nokia. "Connecting People" dan ziyade "Waiting People" olduk sayende.
ille android çıkar diye ısrar
1ghz li saniyede 30 kare hd vido çeken androidli 8 mp otofokus kameralı bir cihaz yapsa nokia kesin bir şey bulurlar gene olmamış derler o zamandan millet 1.2 ghz işlemci kullanıyor derler
toplasan 20 kişilik bir grup var elindeki android yada ios cihaz 1 ghz olsun gerisini boşver düşüncesinde bilmiyorlar ki bundan 7-8 yıl önceki symbian çok daha az donanımla şu an ki güncel işletim sistemlerinin hala yapamadıklarını yapıyordu ve hala yapıyor
1600 tl lik samsung s 2 2500 tl lik iphone kullanıyorlar 1000 tl lik n8 i pahalı donanımını az işletim sistemini kötü buluyorlar bluetoothla dosya göndermek için garantisinden feda edip crack yapmak zorunda kalıyorlar
cihaz ı sadece oyun oynamak ve internet e girmek için kullanıyor çünkü telefonla sadece bunları yapabiliyorlar bu yüzdende işletim sistemlerinin basitliğinde kolaylığından bahsediyorlar gerçektende basit aynı anda sadece tek program çalıştırmak ne kadar zor ki general mobile ve trident bile yapıyor
ne zaman nokia symbian ve meego haberi çıksa beğenmedim yada olmamış demek için hazırda bekliyor
symbian çıkacak olan güncellemeleriyle eski günlerine dönecek
en azından symbianı eskiden beri kullananları tatmin edecek seviyeye gelecektir