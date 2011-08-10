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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Symbian Anna işletim sistemli N8, E7, C7 ve C6-01 için reklamlar yayınlıyor

7 yıl
91,3b
1
71
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dünya yazılım devlerinden Microsoft ile işbirliğine giden Nokia'nın, Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarını Nokia World 2011 etkinliğinde tanıtması büyük bir merakla beklenirken, Finlandiyalı üretici bir diğer yandan Symbianlı telefonlarını desteklemeyi sürdürüyor.
Symbian Anna güncellemesi (bir sonraki güncelleme: Belle) alması beklenen N8, E7, C7 ve C6-01'in yeni reklamları Youtube'da paylaşıldı. Yayınlanan dört farklı reklamda Symbian Anna konusunda bilgi vermekten ziyade telefonlara odaklanıldığını söylememiz mümkün.
İşte o reklamlar;

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Al PaC 7 yıl en beğenilen
Hala mı Symbian, yine mi Symbian, yeter artık Nokia gibi... Konu içeriğinden alakasız, yazılanları okumadan klişe ve kalıp halinde post yazan arkadaşlara; Bir huzur verin. Şurda iki haber okuyamıyoruz. Hemen konunun altında alakasız parazit yorumlar. Özellikle Nokia konularında gittikçe çoğalan bu kalitesizleşmenin önüne geçilmesini rica ediyorum.

Diğer yandan konuya geri dönersek, reklamını yapana kadar çıkarsan da kullansak diyorum, Nokia. "Connecting People" dan ziyade "Waiting People" olduk sayende.
Hala mı Symbian, yine mi Symbian, yeter artık Nokia gibi... Konu içeriğinden alakasız, yazılanları okumadan klişe ve kalıp halinde post yazan arkadaşlara;
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murat2O98 7 yıl
reklama bile tahammül edemiyorlar nedir bu alıp veremedikleri nokia ile
ille android çıkar diye ısrar
1ghz li saniyede 30 kare hd vido çeken androidli 8 mp otofokus kameralı bir cihaz yapsa nokia kesin bir şey bulurlar gene olmamış derler o zamandan millet 1.2 ghz işlemci kullanıyor derler
toplasan 20 kişilik bir grup var elindeki android yada ios cihaz 1 ghz olsun gerisini boşver düşüncesinde bilmiyorlar ki bundan 7-8 yıl önceki symbian çok daha az donanımla şu an ki güncel işletim sistemlerinin hala yapamadıklarını yapıyordu ve hala yapıyor
1600 tl lik samsung s 2 2500 tl lik iphone kullanıyorlar 1000 tl lik n8 i pahalı donanımını az işletim sistemini kötü buluyorlar bluetoothla dosya göndermek için garantisinden feda edip crack yapmak zorunda kalıyorlar
cihaz ı sadece oyun oynamak ve internet e girmek için kullanıyor çünkü telefonla sadece bunları yapabiliyorlar bu yüzdende işletim sistemlerinin basitliğinde kolaylığından bahsediyorlar gerçektende basit aynı anda sadece tek program çalıştırmak ne kadar zor ki general mobile ve trident bile yapıyor
ne zaman nokia symbian ve meego haberi çıksa beğenmedim yada olmamış demek için hazırda bekliyor
symbian çıkacak olan güncellemeleriyle eski günlerine dönecek
en azından symbianı eskiden beri kullananları tatmin edecek seviyeye gelecektir
reklama bile tahammül edemiyorlar nedir bu alıp veremedikleri nokia ileille android çıkar diye ısrar1ghz li saniyede 30 kare hd vido çeken androidli 8...
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DH Misafiri 6 yıl
beyler nokia 500 mü yoksa samsung Galaxy Mini mi alayım acil cevap verirsek iyi olur
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kenfat10 7 yıl
Symbianın pili uzun gidiyormuş vs. önemsiz şeyler.Her taraf usb doldu etrafımızda ben iphone4 ile hiç sıkıntı çekmedim çokta hızlı doluyor köftehor..
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fuat_21 7 yıl
merhaba benim tel n8 ve ben belle sürümü yükledim ama türkçe dili yok ve fotoğraf falan çekiyorum gönderme faln yok sadece mesaj olarak gönderme var bunları nasıl düzelte bilirim acil yardımmm !!!
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Ed - 7 yıl
6600'dan beri symbian kullanıyorum. sırasıyla 6600-7610-5800-E71 kullandım. E71'den sonra Yeni nesil telefonlara geçmek için de Nokia c7 alıp bu alışkanlığımı sürdürdüm.

Ancak beklediğim olmadı. Yeterli performans alamadım. Ben web sayfalarını daha hızlı açmak istedim, öncelikli ihtiyacım buydu. Sonra daha fonksiyonel bi OS. Android'e ilgim vardı ama yeni bi OS, hack, root, cart curt uğraşmak istemediğimden Nokia'da kaldım. Ama açıkçası C7, geçen sene kullanmayı bıraktığım 5800 üzerinde önemli bir upgrade olmadı. Ki ben symbian bir telefonun nasıl verimli kullanılacağını gayet iyi bilirim.

Sonra parama değmediği için sattım ve Htc Desire S aldım. Kesinlikle çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Işletim sisteminin hızı bir kenara, islevselligi, klavyesinin fonksiyonları bile symbian'dan ayrılmasına yetiyor.

vatan, hburada ve ntvspr gibi sayfalardaki açma hızı ve akiciligi hiçbir symbian telefonda göremedim ne yazık ki. sınıf atlamış gibiyim.

rakamsal tartışmalar, kim daha verimli kullanıyor kim donanımı yettiriyor tartışmaları, ekran kartı-ram tartışmaları ile belli sonuçlara varılabilir. Ancak bizler SON KULLANICI'yiz ve bizim değerlendirme kriterimiz işimizi ne kadar hızlı hallettigimiz olmalı.

yukarıda verdiğim web sayfası örneklerinde; isterse islemciyle ram 2 saat birbirini beklesin, isterse gpu'nun rami eksi olsun, 256 mb ramle bilgisayar bile çalışsın, ben son etapta symbian'a göre yüksek performans alıyor muyum; evet. konu kapandı.

bataryamin 1.5 gün gitmesini de kabullenmiş durumdayım. çok darda kalırsam gider yedek batarya alırım.

son kullanıcılar cihazlarından aldıkları faydaya bakarlar. rakamsal konular mühendisin işidir. son kullanıcının "ram şöyle çalışır, böyle veriyolu var o yüzden X sistem daha üstün" gibi muhabbetlere girmesi gereksiz işlerle vaktini harcadigini, asosyal /yanlız olduğunu, ya da yapacak başka işi olmadığını gösterir. bir başka deyişle, insan cep telefonu üretim-tasarım vs. işinde çalışmiyorsa-calismayacaksa bu kadar detay bilmesi gereksizdir.

bu dediklerim sadece symbian kullanıcıları için geçerli değil, herkes üstüne alınabilir.
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OverClocK1ng 7 yıl
Güzel söylemişsin arkadaşım. Noktayı koymuşsun. İşimizi gördükten sonra isterse eksi 128Mb ram olsun.
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba arkadaslar yorumların geneli okudum uzun zamandır nokia kullanıcısıyım bende bişeyle eklemek istedim tabi bu benim düşüncem sadece nokia n8 cok satılsada az satılsada harika bi telefon en önemli atılarını sayayım kısaca amoled ekran olması hd vide cekmesi 12 mp kmaera zenon flash arkadasın biri şunu yazmış nokia neden 1.2 ghz işlemci büyük ekran steario hoporlo koymuyoo demiş herseyin biideali var ekranın büyük olması yada işlemcinin hızlı olması her zaman artı deildir bunu hic düşümez kimse o samsung htc hızlı işlemcili telefonların bataryası ne kadar gidiyo onu düşünen yok koca koca ekran lı htc samsunlar batarya nasıl cabucak bitiyor bunu hic düşündünüz mü oysa n8 standart boyut ekranıyla amoled teknolojisiyle batarya ömrünü uzun tutmak icin işlemci hızını ideal tutarak n8 yapmıştır symbian sevmeyen arkadaslarada biiki lafım var tabi symbian android gibi gelişmemişde olsa edaha uzun batarya ömrü sadece symbianda vardır android sistemle cok fazla anmasyon ve detayla baıdnrdıgı icin bataryayı remen harcamakdadır bi sey daha ekleycem n9 cıksın hemen alcam diyenlerde var n9 un n8 den hic artısı yok ki neden alınmalı anlamaıyorum 8mp led flash n8 daha üstün diğer özellikler aynı zaten dizaynıda n8 den kötü herseyiyle n8 fiyat performans sağlamlık şıklık batarya ömrü yorumlarınızı bekliyoum
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DH Misafiri 7 yıl
ryangiggs
işletim sistemleri,işlemci hızları ve ramler üzerine bir yazı...
Nokianın Symbian^3lü son cihazlarında 680 MHz ARMv6 işlemciler kullanması üzerine mobil cihazlardaki işlemci hızları hakkında herkes birşeyler konuştu ve kafa karıştırdı. İsterseniz şimdi mobil bir cihazdaki işlemci hızının aslında ne anlama geldiğini ve ne anlama gelmediğini hep birlikte görelim. ****.com - 1ghz android mi(SAMSUNG GALAXY S)- 680 mhz symbian^3(N8) mü hızlı..buyrun görün.. Öncelikle ilk yanlışı masaya yatıralım: İşlemcinin saat hızı (MHz birimindeki değer) işlemcinin işlem gücünü gösterir İşlemcinin saat hızı, işlemcinin saniyedeki veri işleme gücü hakkında bilgi edinmemizi sağlayan bir kaç faktörden biri olmasına rağmen kesinlikle tek faktör değildir. İşlemcinin işlem gücünü belirleyen diğer faktörleri kısaca: işlemcinin belleğe erişim hızı işlemcinin kaç ayrı çekirdeği olduğu her çekirdekte kaç ayrı iş hattı (pipeline) olduğu her iş hattının kaç kademeden (stage) oluştuğu bu kademelerin sırayla (in-order) veya sırasız (out-of-order) çalışıp çalışmadığı şeklinde özetleyebiliriz (Bkz Not: 1 ve 2). Yani bir diğer deyişle işlemcinin MHz cinsinden saat hızı, işlemcinin gücü hakkında salt olarak bize hiç bir sağlıklı fikir veremez. Bu yüzdendir ki 600 MHz saat hızında çalışan ARMv7 komut setli bir Cortex A8 işlemci, yine 600 MHz saat hızında çalışan ARMv6 komut setli bir ARM 11 işlemciden çok daha güçlü ve hızlıdır. Ayrıca bunlar işin sadece donanımsal yönüdür, haliyle bir de yazılımsal yönü vardır. S: İşlemcinin gücünü yazılım nasıl etkiler? C: Çok güçlü bir arabayı dandik bir şöförün kullanımı hız açısından nasıl etkilerse o şekilde etkiler Şimdi örnek vermeyi bırakıp gerçeğe dönecek olursak mobil işletim sistemlerinin işlemciyi nasıl kullandığına bakmamız gerekir. Ön bilgi: İşlemciyi hemen hemen hiç bir uygulama doğrudan kullanamaz çünkü işlemcinin dilinden (Assembly - makine dili) konuşamazlar, bu yüzden ihtiyaçları olan işlemleri işlemcinin dilinden konuşmayı bilen işletim sistemine iletirler. Uygulamalar işletim sistemi ile doğrudan iletişebiliyor ve işletim sisteminin bir parçası gibi davranabiliyorsa doğal (native) uygulama olurlar ve Symbian ile iOS işletim sistemleri uygulamaların doğal halde çalışmasına olanak sunar. Fakat Android işletim sistemi adına Dalvik VM denilen ve doğal olamayan uygulamalarının söylediklerini işletim sisteminin anlayacağı dile çeviren ek bir doğal uygulama (Sanal Makine - Virtual Machine) kullanıyor çünkü (Android NDK ile geliştirilmemiş) Android uygulamaları doğal modda çalışamıyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Symbian ile iOS uygulamaları işlemcinin gücünün yaklaşık %95 ile %90ı arasındaki bir miktarı doğrudan kullanabilirken, Androidde bu oran (araya tercümanlık için giren Dalvik VMin işlemci gücünden pay alması yüzünden) %75 ile %60 arasına kadar düşebiliyor. Yani bir diğer deyişle bir uygulama Symbian ile iOS işletim sistemlerinde 900 MHz hız ile çalışabilmek için diyelim ki 1000 MHz işlemciye ihtiyaç duyuyorsa, Android işletim sisteminde 900 MHz hız ile çalışabilmek için 1200 ~ 1500 MHz arasında bir işlemciye ihtiyaç duyuyor, çünkü aradaki farkı Dalvik VM kullanıyor. Umarım şimdi modern Android cihazlarda neden en az 1 GHz işlemci kullanıldığını daha iyi anlıyorsunuzdur, çünkü ancak bu şekilde işlemcinin uygulamalardaki etkin saat hızı 750 ~ 600 MHz civarında olabiliyor. (Bkz Not: 3) ----- İşlemcinin gücünden ne kadar faydalanıldığı konusunda araya giren bir diğer faktör ise işletim sisteminde donanımsal hızlandırmanın (hardware acceleration) kullanılıp kullanılmadığıdır. Symbian^3 ve ilerisi ile iOS işletim sisteminin kullanıcıya görünen grafiksel arayüzünü (GUI) merkezi görsel işlemci (GPU) ile oluşturup merkezi işlemciyi (CPU) kullanmaz. Fakat Android henüz donanımsal hızlandırma desteklemediği için GUI CPU tarafından oluşturulur, GPU kullanılmaz. Bu da toplam performansta bir düşüşe sebep olur çünkü toplam işlemci gücünden uygulamalara ayrılabilen miktar yaklaşık %10 - %20 arasında azalmaktadır. Yukarıda söylediklerimi biraz daha kolay anlaşılabilir bir dille ifade etmem gerekirse: - Nokia N8, Symbian^3 işletim sistemi kullandığı için (orjinalinde 800 MHz olduğu halde pil ömründen tasarruf edebilmek için saat hızı düşürülmüş) 680 MHzlik ARMv6 komut setli CPUsunun yanı sıra 300 MHzlik GPUsunu (Broadcom BCM2727) de kullanır, böylece toplam işlemci saat hızı 980 MHze çıkar, uygulamalara doğrudan ayrılabilen CPU saat hızı ise 612 ~ 646 MHz arasındadır. - Apple iPhone 4, iOS işletim sistemi kullandığı için (orjinalinde 1000 MHz olduğu halde pil ömründen tasarruf edebilmek için saat hızı düşürülmüş) ARMv7 komut setli 720 MHzlik CPUsuna ek olarak 200 MHzlik GPUsunu (PowerVR SGX535) de kullanır, toplam işlemci saat hızı 920 MHze çıkar, uygulamalara doğrudan ayrılabilen CPU saat hızı ise 648 ~ 684 MHz arasındadır. - Samsung Galaxy S, Android işletim sistemi kullandığı için ARMv7 komut setli 1000 MHzlik CPUsunun yanı sıra 200 MHzlik GPUsunu (PowerVR SGX540) kullanamaz, toplam işlemci saat hızı 1000 MHzde kalır ve uygulamalara doğrudan ayrılabilen CPU saat hızı 480 ~ 675 MHz arasındadır. Gördüğünüz üzere işlemcisinin saat hızı düşük diye yerden yere vurulan Nokia N8/E7/C7/C6-01 aslında diğer rakiplerinden daha güçsüz değildir, içlerindeki şu an piyasadaki en güçlü GPU kullanıldığı için mevzubahis uygulamanın GPUyu ne kadar kullandığına bağlı olarak rakiplerinden çok daha hızlı da olabilir. (Bkz Not: 3) ----- Son olarak bir bilgi daha: Yukarıda işlemcinin belleğe erişim hızının toplam işlemci gücünü etkileyen bir faktör olduğundan bahsetmiştim. iPhone 4 ve Galaxy Ste kullanılan PowerVR SGX GPUlar kendi içlerinde RAM barındırmadığı için sistemin RAMini kullanırlar ve sistemin RAMine tek RAM kontrolcüsü olduğu için aynı anda hem CPU hem de GPU erişemez, birbirlerini beklemek zorunda kalırlar ve bu saniyede yapılabilen işlem sayısını düşürür. Fakat şimdiye dek duyrulmuş Symbian^3 cihazlarda kullanılan Broadcom BCM2727 GPU içerisinde 32 MB RAM ve haliyle bir de kendine ait RAM kontrolcüsü barındırdığından sistemin RAMini pek kullanmaz, kullansa bile ayrı RAM kontrolcüleri ile belleğe eriştiklerinden hem CPU hem de GPU aynı anda RAMlerine erişir ve birbirlerini beklemek zorunda kalmazlar ve saniyede yapılabilen işlem sayısında bir düşüş yaşanmaz

verdiğin bilgiler güzel... güzel araştırma yapmışsın ama gelde bunu millete anlat herkes android diye almış başını gidiyor ...
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darkaura 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ryangiggs

işletim sistemleri,işlemci hızları ve ramler üzerine bir yazı...
Nokianın Symbian^3lü son cihazlarında 680 MHz ARMv6 işlemciler kullanması üzerine mobil cihazlardaki işlemci hızları hakkında herkes birşeyler konuştu ve kafa karıştırdı. İsterseniz şimdi mobil bir cihazdaki işlemci hızının aslında ne anlama geldiğini ve ne anlama gelmediğini hep birlikte görelim. ****.com - 1ghz android mi(SAMSUNG GALAXY S)- 680 mhz symbian^3(N8) mü hızlı..buyrun görün.. Öncelikle ilk yanlışı masaya yatıralım: İşlemcinin saat hızı (MHz birimindeki değer) işlemcinin işlem gücünü gösterir İşlemcinin saat hızı, işlemcinin saniyedeki veri işleme gücü hakkında bilgi edinmemizi sağlayan bir kaç faktörden biri olmasına rağmen kesinlikle tek faktör değildir. İşlemcinin işlem gücünü belirleyen diğer faktörleri kısaca: işlemcinin belleğe erişim hızı işlemcinin kaç ayrı çekirdeği olduğu her çekirdekte kaç ayrı iş hattı (pipeline) olduğu her iş hattının kaç kademeden (stage) oluştuğu bu kademelerin sırayla (in-order) veya sırasız (out-of-order) çalışıp çalışmadığı şeklinde özetleyebiliriz (Bkz Not: 1 ve 2). Yani bir diğer deyişle işlemcinin MHz cinsinden saat hızı, işlemcinin gücü hakkında salt olarak bize hiç bir sağlıklı fikir veremez. Bu yüzdendir ki 600 MHz saat hızında çalışan ARMv7 komut setli bir Cortex A8 işlemci, yine 600 MHz saat hızında çalışan ARMv6 komut setli bir ARM 11 işlemciden çok daha güçlü ve hızlıdır. Ayrıca bunlar işin sadece donanımsal yönüdür, haliyle bir de yazılımsal yönü vardır. S: İşlemcinin gücünü yazılım nasıl etkiler? C: Çok güçlü bir arabayı dandik bir şöförün kullanımı hız açısından nasıl etkilerse o şekilde etkiler Şimdi örnek vermeyi bırakıp gerçeğe dönecek olursak mobil işletim sistemlerinin işlemciyi nasıl kullandığına bakmamız gerekir. Ön bilgi: İşlemciyi hemen hemen hiç bir uygulama doğrudan kullanamaz çünkü işlemcinin dilinden (Assembly - makine dili) konuşamazlar, bu yüzden ihtiyaçları olan işlemleri işlemcinin dilinden konuşmayı bilen işletim sistemine iletirler. Uygulamalar işletim sistemi ile doğrudan iletişebiliyor ve işletim sisteminin bir parçası gibi davranabiliyorsa doğal (native) uygulama olurlar ve Symbian ile iOS işletim sistemleri uygulamaların doğal halde çalışmasına olanak sunar. Fakat Android işletim sistemi adına Dalvik VM denilen ve doğal olamayan uygulamalarının söylediklerini işletim sisteminin anlayacağı dile çeviren ek bir doğal uygulama (Sanal Makine - Virtual Machine) kullanıyor çünkü (Android NDK ile geliştirilmemiş) Android uygulamaları doğal modda çalışamıyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Symbian ile iOS uygulamaları işlemcinin gücünün yaklaşık %95 ile %90ı arasındaki bir miktarı doğrudan kullanabilirken, Androidde bu oran (araya tercümanlık için giren Dalvik VMin işlemci gücünden pay alması yüzünden) %75 ile %60 arasına kadar düşebiliyor. Yani bir diğer deyişle bir uygulama Symbian ile iOS işletim sistemlerinde 900 MHz hız ile çalışabilmek için diyelim ki 1000 MHz işlemciye ihtiyaç duyuyorsa, Android işletim sisteminde 900 MHz hız ile çalışabilmek için 1200 ~ 1500 MHz arasında bir işlemciye ihtiyaç duyuyor, çünkü aradaki farkı Dalvik VM kullanıyor. Umarım şimdi modern Android cihazlarda neden en az 1 GHz işlemci kullanıldığını daha iyi anlıyorsunuzdur, çünkü ancak bu şekilde işlemcinin uygulamalardaki etkin saat hızı 750 ~ 600 MHz civarında olabiliyor. (Bkz Not: 3) ----- İşlemcinin gücünden ne kadar faydalanıldığı konusunda araya giren bir diğer faktör ise işletim sisteminde donanımsal hızlandırmanın (hardware acceleration) kullanılıp kullanılmadığıdır. Symbian^3 ve ilerisi ile iOS işletim sisteminin kullanıcıya görünen grafiksel arayüzünü (GUI) merkezi görsel işlemci (GPU) ile oluşturup merkezi işlemciyi (CPU) kullanmaz. Fakat Android henüz donanımsal hızlandırma desteklemediği için GUI CPU tarafından oluşturulur, GPU kullanılmaz. Bu da toplam performansta bir düşüşe sebep olur çünkü toplam işlemci gücünden uygulamalara ayrılabilen miktar yaklaşık %10 - %20 arasında azalmaktadır. Yukarıda söylediklerimi biraz daha kolay anlaşılabilir bir dille ifade etmem gerekirse: - Nokia N8, Symbian^3 işletim sistemi kullandığı için (orjinalinde 800 MHz olduğu halde pil ömründen tasarruf edebilmek için saat hızı düşürülmüş) 680 MHzlik ARMv6 komut setli CPUsunun yanı sıra 300 MHzlik GPUsunu (Broadcom BCM2727) de kullanır, böylece toplam işlemci saat hızı 980 MHze çıkar, uygulamalara doğrudan ayrılabilen CPU saat hızı ise 612 ~ 646 MHz arasındadır. - Apple iPhone 4, iOS işletim sistemi kullandığı için (orjinalinde 1000 MHz olduğu halde pil ömründen tasarruf edebilmek için saat hızı düşürülmüş) ARMv7 komut setli 720 MHzlik CPUsuna ek olarak 200 MHzlik GPUsunu (PowerVR SGX535) de kullanır, toplam işlemci saat hızı 920 MHze çıkar, uygulamalara doğrudan ayrılabilen CPU saat hızı ise 648 ~ 684 MHz arasındadır. - Samsung Galaxy S, Android işletim sistemi kullandığı için ARMv7 komut setli 1000 MHzlik CPUsunun yanı sıra 200 MHzlik GPUsunu (PowerVR SGX540) kullanamaz, toplam işlemci saat hızı 1000 MHzde kalır ve uygulamalara doğrudan ayrılabilen CPU saat hızı 480 ~ 675 MHz arasındadır. Gördüğünüz üzere işlemcisinin saat hızı düşük diye yerden yere vurulan Nokia N8/E7/C7/C6-01 aslında diğer rakiplerinden daha güçsüz değildir, içlerindeki şu an piyasadaki en güçlü GPU kullanıldığı için mevzubahis uygulamanın GPUyu ne kadar kullandığına bağlı olarak rakiplerinden çok daha hızlı da olabilir. (Bkz Not: 3) ----- Son olarak bir bilgi daha: Yukarıda işlemcinin belleğe erişim hızının toplam işlemci gücünü etkileyen bir faktör olduğundan bahsetmiştim. iPhone 4 ve Galaxy Ste kullanılan PowerVR SGX GPUlar kendi içlerinde RAM barındırmadığı için sistemin RAMini kullanırlar ve sistemin RAMine tek RAM kontrolcüsü olduğu için aynı anda hem CPU hem de GPU erişemez, birbirlerini beklemek zorunda kalırlar ve bu saniyede yapılabilen işlem sayısını düşürür. Fakat şimdiye dek duyrulmuş Symbian^3 cihazlarda kullanılan Broadcom BCM2727 GPU içerisinde 32 MB RAM ve haliyle bir de kendine ait RAM kontrolcüsü barındırdığından sistemin RAMini pek kullanmaz, kullansa bile ayrı RAM kontrolcüleri ile belleğe eriştiklerinden hem CPU hem de GPU aynı anda RAMlerine erişir ve birbirlerini beklemek zorunda kalmazlar ve saniyede yapılabilen işlem sayısında bir düşüş yaşanmaz


verdiğin bilgiler güzel... güzel araştırma yapmışsın ama gelde bunu millete anlat herkes android diye almış başını gidiyor ...


teknik dille daha iyi yalan soylenen baska bir yazi daha bilmiyorum. yazi pek yerde dogru seyleri belirtmis aslinda. ama en guzel yalan dogrularla soyleniryor ne yazikki.

n8 ilk ciktiginda bu yazi uzerine cok tartistim. hatta bunu gecebekcisiyle bizzat tartistim. bu yazinin ilk versiyonunda arm11 ile cortex a8 in mhz basina guc farklarindan bahsedilmiyordu. bu konuda kendisini cok elestirmistim. anlasilan yaziya sonradan bu noktalarda eklenmis.

neyse evelsi gun avm de ilk defa e7 gorunce merakdan iceleyesim geldi. daha once ayni donanimli n8i detayli derinine kullanmistim. yavas oldugunu biliyordum ama bu sefer nedense daha bir takoz geldi. muhtemelen artik androidlerin hizina iyice alistigim icin. sanki elimi tahtaya surtuyormusumda hareket olmuyormus gibi. tabirler biraz kaba oldu ama o sirada hissettiklerim aynen bu sekildeydi.

ne kadar teknik bilgilerle allayip pullasanizda gercek sonuc sahada kullanimda gorulur ve ne n8 nede e7 bu konuda gecer not almakdan cok uzakdalar. hele internette agir sayfalarda dolasmasi tam eziyet ki bana sorarsaniz bir akilli telefonun gercek amaci budur. internetteden bilgiye hizli mobil ulasim.

yani yazi pek cok noktada hakli olsada, hakli oldugu noktalarin pekde buyuk fark yaratmadigi kullanimda kendini gosteriyor.
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NomadCRY 7 yıl
Buraya gelip te hala mı Symbian , Nokia bu işi beceremiyor, Nokia batacak, Android varken Symbian ne, Symbian çok yavaş gibi saçma sapan, tartışma çıkaracak, alakasız ve konu düzenini bozan arkadaşlara rica ediyorum. Lütfen yapmayın şunu. Elinize ne geçiyor. Bunu yazmasanız olmuyor mu? Ne yapalım Android kullanıyorsanız? Gelip te burada Nokia'yı kötüleme mantığı nedir? Sırf tartışma çıkarıp kaçan insanlar seviyelerini açıkça belli ediyorlar. Lütfen yapmayın.

Belki Anna değil, belki Belle de değil ama MeeGo çoğu şeyi değiştirecek buna eminim açıkçası.
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Al PaC 7 yıl
@OverClocK1ng

Bu mantıkla bana neden telefonların fiyatlarının her gün 3-5tl artmadığını açıklayabilir misin? Hemen her gün kur yükseliyor. Son 1-2 ayda ne kadar yükseldiğini hepimiz biliyoruz. Nokia her gün indirim mi yapıyor? Veya diğer firmaların ürünleri? Neden bu cihazların fiyatları artmıyor peki? TL bazlı fiyatlandırma uyguluyorlar çünkü. Alışveriş sitelerine girin bir göz atın bakalım fiyatlara. Zaten satış fiyatları oldukça pahalı bir de kur üzerinden fiyatlandırma olsa işin içinden çıkılmaz. Cihaz fiyatları hepten fahiş bir hale gelir ki eskiden öyleydi. Dolar veya euro arttığı zaman piyasa durulurdu. Telefon fiyatları tavan yapardı çünkü. Nokia nın hepsinde olmasa da en son çıkardığı cihazlarında çoğunda, Samsung un S2 inde, HTC nin Sensation ında vb. popüler cihazlarda sabit TL li fiyatlandırma var. O haber de indirim yaptı değil, indirime gitmeyi planlıyor şeklindeydi, henüz indirim olmadı.

N8 ilk çıktığında 999TL idi hala da öyle. Fırsatçılar farklı fiyatlardan satmaya çalıştı. Hatta ilk zamanlar çoğu Nokia Shop üstüne 100tl koyarak falan sattı. 1100tl den alan çok arkadaş var.

Bu kadar donanım sevdalısı olmayın. iPhone u alan ne için alıyor sorarım size? iPhone da donanım mı var? Çift çekirdekler, 1gb ramler mi var da biz bilmiyoruz...
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aslanemre58 7 yıl
Dostum ben Türkiye'ye geldiği ilk gün 990 TL'e aldım.Benden daha düşüğe alanlar da oldu.Nokia'nın belirlediği tavsiye edilen satış fiyatı da buydu zaten.Ayrıca aldığım zaman Galaxy S 1450 TL idi
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darkaura 7 yıl aslanemre58
aslanemre58

Dostum ben Türkiye'ye geldiği ilk gün 990 TL'e aldım.Benden daha düşüğe alanlar da oldu.Nokia'nın belirlediği tavsiye edilen satış fiyatı da buydu zaten.Ayrıca aldığım zaman Galaxy S 1450 TL idi



turkiyeye giris fiyatini takip etmedim dedim. o zamanki kurdan dediginiz fiyattan olabilir.
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OverClocK1ng 7 yıl
Almış olabilirsin ama o zamanlar kur 1.45 falan idi ve euro da 1.9 lira falandı. Şimdi kurların hepsi uçtu. Ama Nokia, cihazı satılmıyor diye indirim üzerine indirim yaptı. Bu yüzden kurda yüzde 30 a yakın artma olmasına rağmen 1000 liralık cihazın fiyatı 1300 liraya çıkmadı ve aynı kaldı. Hatta yakın zamanda bile Donanımhaberde Nokia yine indirim yaptı diye haber çıktı.

Kabul edin arkadaşlar. İyi cihaz almak isteyen adam bakıyor N8 e. Fiyatı 1000 liraya yakın. Ulan diyor. 200 lira daha veririm, ekranı daha büyük, en azından işlemcisi çok daha hızlı ve çift çekirdekli, bunun gibi 256Mb ram yerine en az 768 veya 1Gb ramli, Android'li bir cihaz alırım diyor.

Ha ben Nokia Android'e geçsin demiyorum. Ama o kadar kararsız ki. Saçma sapan satış ve cihaz üretme stratejileri uyguluyor, sonra da bir indirim yapıyor, Meego'yu bırakıyor, Sonra Symbian'ı bırakıyor, sonra Symbian Anna çıkartıp onunla ilgili reklamlar yayınlıyor, sonra Windows Phone işletim sistemine sarılıyor, vs. vs. kararsızlıktan geçilmiyor.

Yukarıda sormuşsunuz. Nokia da çalışan bir sürü yönetici , mühendis var hiç mi akıl edemiyor.

Cevap veriyorum: Etse bu durumda olmazdı dimi. Şimdi Nokia N8 in ekranını daha büyük yapsaydı, Ram'ini de 1Gb yapsaydı (Ram şu sıralar sudan ucuz), işlemcisini de çift çekirdekli 1Ghz falan yapsaydı ve fiyatını da 950 lira yerine 1200 lira yapsaydı, eminim ki o 200 lira fazla vereyim diyen bir sürü kişi Nokia alırdı. Çünkü zaten istedikleri özellikler olmuş oluyor...
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ATTILA 7 yıl
ben bu işletim sistemlerinden fazla anlamıyorum. Burdaki yazılanları okuyunca nokianında benden pek farkı olmadığını düşünüyorum.. Koskoca şirkette bu işlerden anlayan adamlar yokmu? Eğer öyleyse batsın bu şirket, telefon çıkarmasın. Bizleride yanıltmasın.
Gerçekten öylemi? Yada burdaki yorumlar tamamen yüzeyselmi?
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çağrışş 7 yıl
Her nokia konusuna android yorumu yapılıyor. Ya arkadaşlar alan memnun satan memnun, her konuya girip yok şöyle yok böyle demekten sıkılmadınız mı ? Millet sizden bıktı hala bir şeyler anlatma derdindesiniz. Tamam gidin android konusuna yazın. "İyi ki almışım" "Allahım iyi ki androidli telefonum var" gibi... Ne mutlu sizlereee.

Neyse, kesin tarih belli değil sanırım arkadaşlar, keşke onuda söyleselermiş yahu
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homeedition88 7 yıl
Nokia güzel yer tutuyor aslında. Buradaki eleştiriler tabii çok yüzeysel.

Nokia n8 ile hali hazırda hala en iyi foto çeken - çok iyi bir multimedia telefon. Altyazı ile xvid divx film izlenebiliyor, tv'ye hdmi ile bağlanarak izlenebiliyor, mouse takıp uzaktan film kontrol edilebiliyor, ek bir programa gereksinim olmadan çekilen videolar editlenebiliyor falan filan.... Fiyatı da üst seviye rakiplere göre daha uygun tabii.

android de hdmi destekli cihazlar n8^den, e7'den oldukca pahalıya satılıyor. E7'de deneyim edilebilecek en iyi klavyelerden birine sahip hem büyük ekran (blackberry'de arayıp bulamadığınız) hem de iyi bir klavye derseniz e7 iyi bir alternatif. Bunun yanında blackberry^den daha fazla ve daha iyi oyun desteği mevcut...

Nokia mühendislik olarak da çok başarılı yaptığı cihazlarda. n8, e7, c7 gibi yeni nesil cihazları son derece sağlam ve hoş gözüküyor. En azından köşeleri yuvarlatılmış dörtgen modundan kurtulabiliyorsunuz nokia cihazları ile...

Özetle: uygun fiyat, uygun cihaz.
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