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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, Symbian Belle OS'li yeni akıllı telefonu "603"'ü duyurdu

7 yıl
13,2b
1
114
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Nokia, Symbian Belle OS'li yeni akıllı telefonu
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İletişim dünyasının önemli isimlerinden Nokia, Ortaköy, İstanbul'da düzenlediği etkinlik ile yeni akıllı telefonu "603"'ün dünya lansmanını gerçekleştirdi.
Symbian^3 platformunun ikinci büyük sürümü olan Belle işletim sistemiyle gelen Nokia 603, gücünü 1GHz'lik işlemcisinden alırken; güneş ışığı altında rahatlıkla kullanım imkanı sunan çizilmeye dayanıklı 3.5 inçlik ClearBlack ekrana sahip.
Nokia'nın her geçen gün yeni aksesuar seçenekleriyle desteklediği NFC teknolojisiyle de uyumlu olan 603, bu yılın sonuna kadar vergiler hariç 200 Avroluk fiyat etiketiyle raflardaki yerini almış olacak. 
Editörün Notu: 603 ile ilgili detaylı haberimize ilerleyen saatlerde sitemizden ulaşabilirsiniz...

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XPerience 7 yıl en beğenilen
brshr
Symbian Anna ve Belle den sonra bu isimlendirme nerelere varacak bilmiyorum ama ana belle gibi bir şey olursa çok tehlikeli yerlere varabilir.

O espri daha önce yapıldı koçum
brshrSymbian Anna ve Belle den sonra bu isimlendirme nerelere varacak bilmiyorum ama ana belle gibi bir şey olursa çok tehlikeli yerlere varabi...
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Yanıtla +19
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olağan_şüpheli 7 yıl
haberturk sitesinde yeni ötv ler geliyor yazıyor..40tl lik telefon 200 tl olacakmış.dolardan eurodan giren kazık yetmedi, hükümet bide ben cakim demiş..
haberturk sitesinde yeni ötv ler geliyor yazıyor..40tl lik telefon 200 tl olacakmış.dolardan eurodan giren kazık yetmedi, hükümet bide ben cakim demiş.....
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2 Yanıt Yanıtla +14
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ulasates 4 yıl
Symbian'a laf atanin alnını karışlarım ben. Ne Android ne iOS yokken o vardı, ve benim için gelmiş gecmiş en güzel işletim sistemiydi. Keske gerekli desteği görüp hakettiği yerlerde olsaydi
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thormentor 4 yıl ulasates
ulasates

Symbian'a laf atanin alnını karışlarım ben. Ne Android ne iOS yokken o vardı, ve benim için gelmiş gecmiş en güzel işletim sistemiydi. Keske gerekli desteği görüp hakettiği yerlerde olsaydi

kimsenin alnını karışlamaya gücün yetmez onu bi geç. öyle kabadayılık hakaret vs. kedinize yakışmayan ifadeler kullanmayın lütfen. ben hala symbian kullanıyorum yukarıdada belirttim. nokia c3. sizin hangi telefonu kullandığınızı merak ettim doğrusu...
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denostar 6 yıl
XPerience
brshrSymbian Anna ve Belle den sonra bu isimlendirme nerelere varacak bilmiyorum ama ana belle gibi bir şey olursa çok tehlikeli yerlere varabilir.
O espri daha önce yapıldı koçum

Apple'da mı çalışıyorsun Xperience?
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DH Misafiri 7 yıl
bende maket var
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DarkEnergy 7 yıl
Sıktı artık bu Nokia konularında bir kaç akıllının sanki kimse birşey bilmiyormuş gibi tavsiyelerde bulunması. X5 dedikleri cihaz kağıt üzerinde güzel olabilir ama pratikte asla. Flash performans yerlerde, mikrofon, wifi, ekran açıklığı gibi kronik sorunları var. Kimsenin aklına gelmiyor sanki gidip 550 TL verip X5 almak. X5 öneren arkadaşlar, bu cihaz madem bu kadar iyi neden 900-1000 TL aralığında başka cihazlar öneriyorlar? Kağıt üzerinde X5'in bu cihazlardan farkı olmadığı halde neden önerilmiyor?
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veto1214 7 yıl
DarkEnergy

Sıktı artık bu Nokia konularında bir kaç akıllının sanki kimse birşey bilmiyormuş gibi tavsiyelerde bulunması. X5 dedikleri cihaz kağıt üzerinde güzel olabilir ama pratikte asla. Flash performans yerlerde, mikrofon, wifi, ekran açıklığı gibi kronik sorunları var. Kimsenin aklına gelmiyor sanki gidip 550 TL verip X5 almak. X5 öneren arkadaşlar, bu cihaz madem bu kadar iyi neden 900-1000 TL aralığında başka cihazlar öneriyorlar? Kağıt üzerinde X5'in bu cihazlardan farkı olmadığı halde neden önerilmiyor?

Desire z Alırız hazelalıızbu fiyata sadece huwaı uzerinden gitmek yanlış
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senatorlines 7 yıl
NOKIA C7 Symbian Belle ile yola devam, bana göre WP7-Symbian 3 Belle'nin yerini tutmaz, en az androili telefonda gibi her işimi yapabiliyorum, Nokia'nın Symbianlı yeni amiral gemisini bekliyorum beklentilerim doğrultusunda iyi bir telefon çıkarsa geçiş yaparım, hiç kimse küçümsemesin.
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truvazotti 7 yıl
bırakın tartışmayı arkadaşlar en iyi ürün kullananın ihitiyaçlarını en iyi karşılayan üründür. kullananın ihtiyaçları ise kişiden kişiye değişir.
her ürünün mutlaka iyi yanları da kötü yanlarıda vardır. en beğenilen iphone un bile bir sürü kötü tarafı var ama kullanıcılar memnun çünkü alırken herkes ne aldığını ne almadığını biliyor.
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spyman 7 yıl
n8 anna problemli,
inşallah belle iyi çıkar.
telefon kamera dan sınıfta kaldı.
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napolyon94 7 yıl
Bilmiyorum tekrar symbianami donsem belle cekici geliyor ozledim symbiani s60 v3 u s60 v5 i s^1 i :)
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Guest-8948E37AE 7 yıl
nedir bu nokia düşmanlığı anlamış değilim, android zımbırtısını bu kadar önemli yapan nedir ? ıvır-zıvır bir kaç uygulama dışında albenisi yok,,
özgür yazılım hikayelerini geçin , spyware işletim sistemi üzerinde özgür yazılım aldatmacası nereye kadar sürecek göreceğiz.
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Lepanto 7 yıl
Yeni yarışma: "Haydi fandroid, söv Nokia'ya" En iyi söven 3 fandroide Google'dan sürpriz hediyeler, ayrıca en iyi saçmalayana da mansiyon ödülü...
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DarkEnergy 7 yıl
Benim anlamadığım nokta cihazda kasma yokken, donma yokken, HD video oynatabiliyorken, tarayıcı geliştirilmiş ve sorunsuzken daha ne diye arm11 diye atıp tutuluyor? Bu telefon 4 çekirdek olsa ne olacak anlayabilmiş değilim. Videoyu izlerseniz güzel bir sistem olduğunu anlarsınız. Symbian'ı Android'le karıştırmanın anlamı yok. Ha bu donanımla Android telefon iş yapmaz ama bu telefon gayet güzel olmuş. Artık millet sistemin sorunlarından arındığını görünce işlemciye takar oldu. Üstelik bu cihaz max. 600 liraya satılacakken.
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JohanCruyff14 7 yıl
DarkEnergy

Benim anlamadığım nokta cihazda kasma yokken, donma yokken, HD video oynatabiliyorken, tarayıcı geliştirilmiş ve sorunsuzken daha ne diye arm11 diye atıp tutuluyor? Bu telefon 4 çekirdek olsa ne olacak anlayabilmiş değilim. Videoyu izlerseniz güzel bir sistem olduğunu anlarsınız. Symbian'ı Android'le karıştırmanın anlamı yok. Ha bu donanımla Android telefon iş yapmaz ama bu telefon gayet güzel olmuş. Artık millet sistemin sorunlarından arındığını görünce işlemciye takar oldu. Üstelik bu cihaz max. 600 liraya satılacakken.

Android çift çekirdeği desteklemiyor. Buna rağmen çift çekirdekli cihazlar ile övünüyorlar. insanları anlamak gerçekten zor.
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