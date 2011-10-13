Nokia, Symbian Belle OS'li yeni akıllı telefonu "603"'ü duyurdu

İletişim dünyasının önemli isimlerinden Nokia , Ortaköy, İstanbul'da düzenlediği etkinlik ile yeni akıllı telefonu "603"'ün dünya lansmanını gerçekleştirdi.

Symbian^3 platformunun ikinci büyük sürümü olan Belle işletim sistemiyle gelen Nokia 603, gücünü 1GHz'lik işlemcisinden alırken; güneş ışığı altında rahatlıkla kullanım imkanı sunan çizilmeye dayanıklı 3.5 inçlik ClearBlack ekrana sahip.

Nokia'nın her geçen gün yeni aksesuar seçenekleriyle desteklediği NFC teknolojisiyle de uyumlu olan 603, bu yılın sonuna kadar vergiler hariç 200 Avroluk fiyat etiketiyle raflardaki yerini almış olacak.

Editörün Notu: 603 ile ilgili detaylı haberimize ilerleyen saatlerde sitemizden ulaşabilirsiniz...