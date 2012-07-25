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Nokia, Windows Phone 8'li cihazlarını 5 Eylül'de tanıtabilir

6 yıl
9,1b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft'un geçen ay düzenlediği geliştirici zirvesinde resmiyet kazanan Windows Phone 8'in ilk örnekleri yakında gün yüzüne çıkabilir. WPDang sitesinin haberine göre; Redmond merkezli yazılım deviyle sıkı ilişkilere sahip olan Nokia, WP8'li iki cihazını 5 Eylül'de tanıtacak.
Finlandiyalı üreticinin en önemli etkinliği olan Nokia World 2012 de 5 Eylül tarihinde Helsinki'de başlayacak. Symbian Carla'yı iptal eden mobil sektörün eski lideri, yoluna Windows Phone 8 ile devam edecek. Kısa süre önce geliştirici test panelinden sızan Lumia 910, 920, 950 ve 1001 modelleri geliştirme çalışmalarının birden fazla cihaz üzerinde devam ettiğini göstermişti.
Daha önce Oppo'nun WP8 ekosistemine katılacağı iddiasına haberinde yer veren Çinli WPDang sitesi, Apollo kod adlı işletim sistemiyle donatılan yeni akıllı telefonların hangi özelliklere sahip olacağını ya da diğer detayları konusunda kesin veriler sunmuyor. Ancak 5 Eylül tarihinde Windows Phone 8'li bir cihazın duyurulacağından emin. Nokia World'ün yapısında değişikliğe giden tecrübeli telefon üreticisi, bakalım yeni ürünleriyle tüketici karşısına geçecek mi. 
Ekim-Kasım aylarında resmen yayınlanacak olan Windows Phone 8, Nokia, Samsung, HTC ve Huawei'nin cihazlarıyla piyasaya sürülecek. İlk çıkışı gerçekleştirecek firmanın Nokia olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şirketin CEO'su Stephen Elop, yeni yazılımın Ekim'de yayınlanacağını bildirmiş, fakat sözlerinde ilk Nokia tarafından kullanılacağıyla ilgili bir ifadeye yer vermemişti. 
Windows Phone zirvesindeki tanıtımda kullanılan prototipi Nokia'nın geliştirdiği Microsoft yöneticileri tarafından dile getirilmişti. İki şirketin uzun süredir WP8 üzerinde birlikte çalıştığını biliyoruz. Hal böyle olunca ilk ürünlerin Nokia'dan gelme ihtimali yükseliyor. Yine de resmi bir açıklama gelmeden 5 Eylül tarihini onaylayamayız. Yakında Microsoft, Windows Phone 8 ile alakalı yeni gelişmeler açıklayacak. Eylül'e tekabül eden bu açıklamayla aynı zaman diliminde Nokia, hazırladığı akıllı telefonları ön incelemeye sunabilir. 

http://www.wpdang.com/archives/37702.html Yorum Yaz
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MYPC_ 6 yıl en beğenilen
Snapdragon S4+Adreno 320+PureView
Tadından yenmez.
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Ecir44 6 yıl
mynokiablog.com/...
buradan bakar mısınız? offf tasarım harikası aman allahımmm bir an xperia s tasarımı aklıma geldi eğer windows phone 8 windows 8 gibi güzel olursa alabilirim :D
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DH Misafiri 6 yıl
nokia ıphone gibi pahalı satarsa satamaz abd de 49 dolara sattığı lumia 800 ü Türkiye de satsın yok satar
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DH Misafiri 6 yıl
inş kocaman birşey olmaz.
s3 nedir öyle kocaman artık cebe felan girme ihtimali yok.
nerede taşıyorlar o telefonları.
nokia tek taraftan bakmıyor olaya
taşıma +batarya + donanımsak özellikler
samsung ve diğer markalar taşımaya çok önem vermiyor
s3 alacamtım baktım cebe sığacak gibi değil onu taşımak için çaba harcaman gerek
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DH Misafiri 6 yıl
Pureview 808'in 1500 tl etiket fiyatı varsa ülkemizde WP8 2200Tl'den aşağı beklenmemeli zaten..
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king1403 6 yıl
fatality1907
windows phone satışları nokia için yetersiz. yakın zamanda farklı yollar arıyacaktır nokia.

bunu söylemek için çok çok erken olduğunun farkında değilsin galiba.
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fatality1907 6 yıl
windows phone satışları nokia için yetersiz. yakın zamanda farklı yollar arıyacaktır nokia.
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darknesss45 6 yıl
nokia mi :s
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talerk 6 yıl
MYPC_
Snapdragon S4+Adreno 320+PureViewTadından yenmez.

yav he he
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oktayakgoz 6 yıl
artık gelsede alsak ya. bekle bekle. bilgisayarımı ve telefonumu değiştirmek için sabırsızlıkla bekliyorum.
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wustti 6 yıl
içimden bi ses diyor ki nokia telefonlar çok pahalı olacak:)
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl wustti
wustti

içimden bi ses diyor ki nokia telefonlar çok pahalı olacak:)

wp8 cihazların hepsi pahalı olacak.Lisans ücreti+kaliteli donanım+kaliteli malzeme kalitesi.Özeliklede nokianın wp8li cihazların fiyatı iphonenun fiyatını aratabilir.
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