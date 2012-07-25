Nokia, Windows Phone 8'li cihazlarını 5 Eylül'de tanıtabilir





Microsoft'un geçen ay düzenlediği geliştirici zirvesinde resmiyet kazanan Windows Phone 8'in ilk örnekleri yakında gün yüzüne çıkabilir. WPDang sitesinin haberine göre; Redmond merkezli yazılım deviyle sıkı ilişkilere sahip olan Nokia, WP8'li iki cihazını 5 Eylül'de tanıtacak.

Finlandiyalı üreticinin en önemli etkinliği olan Nokia World 2012 de 5 Eylül tarihinde Helsinki'de başlayacak. Symbian Carla'yı iptal eden mobil sektörün eski lideri, yoluna Windows Phone 8 ile devam edecek. Kısa süre önce geliştirici test panelinden sızan Lumia 910, 920, 950 ve 1001 modelleri geliştirme çalışmalarının birden fazla cihaz üzerinde devam ettiğini göstermişti.

Daha önce Oppo'nun WP8 ekosistemine katılacağı iddiasına haberinde yer veren Çinli WPDang sitesi, Apollo kod adlı işletim sistemiyle donatılan yeni akıllı telefonların hangi özelliklere sahip olacağını ya da diğer detayları konusunda kesin veriler sunmuyor. Ancak 5 Eylül tarihinde Windows Phone 8'li bir cihazın duyurulacağından emin. Nokia World'ün yapısında değişikliğe giden tecrübeli telefon üreticisi, bakalım yeni ürünleriyle tüketici karşısına geçecek mi.

Ekim-Kasım aylarında resmen yayınlanacak olan Windows Phone 8, Nokia, Samsung, HTC ve Huawei'nin cihazlarıyla piyasaya sürülecek. İlk çıkışı gerçekleştirecek firmanın Nokia olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şirketin CEO'su Stephen Elop, yeni yazılımın Ekim'de yayınlanacağını bildirmiş, fakat sözlerinde ilk Nokia tarafından kullanılacağıyla ilgili bir ifadeye yer vermemişti.

Windows Phone zirvesindeki tanıtımda kullanılan prototipi Nokia'nın geliştirdiği Microsoft yöneticileri tarafından dile getirilmişti. İki şirketin uzun süredir WP8 üzerinde birlikte çalıştığını biliyoruz. Hal böyle olunca ilk ürünlerin Nokia'dan gelme ihtimali yükseliyor. Yine de resmi bir açıklama gelmeden 5 Eylül tarihini onaylayamayız. Yakında Microsoft, Windows Phone 8 ile alakalı yeni gelişmeler açıklayacak. Eylül'e tekabül eden bu açıklamayla aynı zaman diliminde Nokia, hazırladığı akıllı telefonları ön incelemeye sunabilir.

http://www.wpdang.com/archives/37702.html