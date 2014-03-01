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Nokia X ailesi daha da büyüyecek

5 yıl
16b
1
46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia X ailesi daha da büyüyecek

Nokia'nın ve dolayısıyla Microsoft'un tarihindeki ilk Android işletim sistemli akıllı telefonları olan Nokia X serisi, teknoloji dünyasındaki en ilginç gelişmelerden birisi olarak kabul ediliyor.

Mobil dünyada sıkı rakibi olan Google'ın işletim sistemini kendi akıllı telefonlarında kullanan Microsoft, projenin temelinde kullanıcıları kendi servislerine yönlendirmek ve sonrasında ise Lumia cihazlarına hazırlamak amacını güdüyor. 

Nokia başkan yardımcısı Jussi Nevanlinna, Lumia cihazlarının ucuzlaması neticesinde Nokia X serisinin iptal edilip edilmeyeceği şeklindeki soruya verdiği cevap serinin yol haritasını da ortaya koydu.

Nevanlinna; Asha, X ve Lumia serisi içerisinde gelecek yıl daha fazla model piyasaya süreceklerini ve fiyatlarının da hedef pazarlara yönelik olarak ayarlanacağını belirtti. Nevanlinna ayrıca Nokia X konseptini daha düşük fiyat seviyelerine indireceklerini de belirtti.

Nokia X serisini 89-99-109 Avro olarak fiyatlandıran firma böylece düşük maliyetli Android akıllı telefonlarına karşı da sıkı bir rekabet yürütebilecek. Fiyatların daha da aşağı çekilmesi firma açısından olumlu etkiler yapacaktır.  

http://conversations.nokia.com/2014/02/25/nokia-x-family-sweet-spot/ Yorum Yaz
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18XET01 5 yıl en beğenilen
Android APPlerini kullanamadıktan sonra 5-10 tane uygulamayla symbiana döner bu, ülkemizde de dokunmatik telefon diye bilmeyene kakalarlar 400-500 liradan.
Oh, temiz..
Android APPlerini kullanamadıktan sonra 5-10 tane uygulamayla symbiana döner bu, ülkemizde de dokunmatik telefon diye bilmeyene kakalarlar 400-500 liradan....
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Guaire 5 yıl
Gelişmekte olan ülkelerde alım gücü düşük kişileri hedefliyorsun. Tamam güzel.

Nokia XL 109 euro. Xiaomi Hongmi ve Huawei 3c 94 euro.

Nokia XL'de 800*480 piksel 5 inç ekran. Xiaomi Hongmi'de 4.7 inç, Huawei 3c'de 5 inç 1280*720 piksel ekran.

Nokia XL'de 5Mp otomatik odaklamalı arka, 2Mp ön kamera, Xiaomi Hongmi'de 8Mp arka, 1.3Mp ön kamera, Huawei 3c'de 8Mp arka, 5Mp ön kamera var. Sadece megapiksel bakımından değil XL'de olmayan özellikleri de var.

1080p 30fps video özellikleri var. XL'in arka kamerasında 480p video özelliği var sadece. Hongmi'nin ön kamerasında bile 720p 30fps video kaydı var.

MTK6589T ve MTK6582 çipsetlerine karşı XL'de Cortex-A5'li Adreno 203'lü eski nesil Snapdragon S4'ü var.

Xiaomi çok yakında aynı fiyata MTK6589T yerine yeni nesil 4 çekirdek Cortex-A7'li Snapdragon 400'lü Hongmi 1s'i satmaya başlayacak.

Huawei 3c'de 115 euroya 2GB modeli var.

Hongmi 2 de aynı fiyata MTK6592'li 5.5 inç modelini hazırladığı söyleniyor.

Daha düşük fiyatlarda da yine Çinlilerin başka alternatifleri var. Çinliler zaten Asya'dan başlayarak diğer ülkelere yayılmaya başladılar. Hindistan da ilk hedeflerden birisi.

Fiyatlar düşük de o fiyata rekabetçi bir donanım koymamış. Malzemeden çalmış. Google hizmetlerini koymamasını anlarım da Lumia'ya atlama taşı olsun diye Android'e çakma Windows arayüzü giydirip zamanın gerisinde kalmış donanımlarla rekabetçi olmayan fiyatlarla insanlara kakalama çabasını anlayamam.

Kendi Android marketini kur tamam. Windows çakması olmadan özelleştirilmiş Android'e de tamam. Varsayılan olarak kendi hizmetlerini yükle ona da tamam.
Gelişmekte olan ülkelerde alım gücü düşük kişileri hedefliyorsun. Tamam güzel.Nokia XL 109 euro. Xiaomi Hongmi ve Huawei 3c 94 euro.Noki...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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aziz77 5 yıl
Andoidi 4 yıl geriye götürdüler,bu telefonlarla ne yapacaksın nokia...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
3 yıl önce aldığım ideos x5 özellikleriyle pek bi şansın yok nokia
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kakarikikiri 5 yıl
WP 8 candır lumia 1520 canandır. 4 senedir felan android kullanıyorum, lumia 1520 ilk defa bir telefon beni mutlu etti. gerçi android kullanırken kasılmalara karşı mukavemetim gelişmişti, birde sistem optimizasyonu sayesinde optimum yaşamayı öğrenmiştim günlük hayatta, hakkı yemeyeyim androidin :D
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TsG 5 yıl
Cihaz rootlanıp Play Store ve Google laucher kurulmuş. xda-developers.com/...
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Public_Enemy 5 yıl
Eğer microsoft gerçekten insanları windows phone'a geçirebilmek için böyle bir projeyi uyguluyorsa bu duyduğum en saçma, mantık dışı strateji diyebilirim.
Size benzer bir strateji kurgulayım bakalım ne kadar mantıklı gelecek :
Fenerbahçe maçlara sarı kırmızı forma ile çıkıyor, galatasaray taraftarları fenerbahce maclarına gitmeye başlıyor ve zamanla fenerli olup çıkıyorlar. Kulağa nasıl geldi ?
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seven44 5 yıl
hayırlısı be
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bkaakco 5 yıl
Symbian'dan selamlar...
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kaptantulun 5 yıl
hem lumia hem asha hem bilmem ne hem windows mağaza hem symbian mağaza hepsiyle birden uğraşıyorsun NOKİA. Bi tarafa yüklen artık çok sık telefon çıkarıyorsun. bak iphone a şimdiye kadar kaç telefon çıkarmış sen kaç tane çıkarmıssın. her telefon her uygulamayı çalıştırmıyor sonra mağaza kaliten düşüyor.Lumialarla bak ne güzel kalkıştasın insanlara başka secenek sunma symbian akıllı telefon alan adam nokia akıllı telefon yapamıyor diyo adın çıkıyo sonra bu lumilara yansıyo...
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Elsa 5 yıl
Nokia XXL
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khytr89 5 yıl
Microsoft isi biliyor.. hem telefondan kazanacak hemde patentlerinden oturu googleden :) lisans ucreti de yok ohh misss
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matmuhendisi 5 yıl
bazı arkadaşlar demiş android uygulamalarını kullanmadıktan sonra işe yaramaz diye ancak arayüz ve uygulamalar daha şimdiden portlandı bile :) o yönden sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum :) ben olumlu bakıyorum bu işe :)
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DH Misafiri 5 yıl
DOĞAN GÖRÜNÜMLÜ ŞAHİNLER GELMEYE DEVAM !!!
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swat882 5 yıl
Hayret birşey ne vardı da androide geçseydinde bizde android li lumia 1520 alsaydık?

Bir şirket nasıl geri götürülür, bize finlililer bunu özetledi
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