Nokia X ailesi daha da büyüyecek

Haber Editörü
Nokia'nın ve dolayısıyla Microsoft'un tarihindeki ilk Android işletim sistemli akıllı telefonları olan Nokia X serisi, teknoloji dünyasındaki en ilginç gelişmelerden birisi olarak kabul ediliyor.
Mobil dünyada sıkı rakibi olan Google'ın işletim sistemini kendi akıllı telefonlarında kullanan Microsoft, projenin temelinde kullanıcıları kendi servislerine yönlendirmek ve sonrasında ise Lumia cihazlarına hazırlamak amacını güdüyor.
Nokia başkan yardımcısı Jussi Nevanlinna, Lumia cihazlarının ucuzlaması neticesinde Nokia X serisinin iptal edilip edilmeyeceği şeklindeki soruya verdiği cevap serinin yol haritasını da ortaya koydu.
Nevanlinna; Asha, X ve Lumia serisi içerisinde gelecek yıl daha fazla model piyasaya süreceklerini ve fiyatlarının da hedef pazarlara yönelik olarak ayarlanacağını belirtti. Nevanlinna ayrıca Nokia X konseptini daha düşük fiyat seviyelerine indireceklerini de belirtti.
Nokia X serisini 89-99-109 Avro olarak fiyatlandıran firma böylece düşük maliyetli Android akıllı telefonlarına karşı da sıkı bir rekabet yürütebilecek. Fiyatların daha da aşağı çekilmesi firma açısından olumlu etkiler yapacaktır.
http://conversations.nokia.com/2014/02/25/nokia-x-family-sweet-spot/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oh, temiz..
Nokia XL 109 euro. Xiaomi Hongmi ve Huawei 3c 94 euro.
Nokia XL'de 800*480 piksel 5 inç ekran. Xiaomi Hongmi'de 4.7 inç, Huawei 3c'de 5 inç 1280*720 piksel ekran.
Nokia XL'de 5Mp otomatik odaklamalı arka, 2Mp ön kamera, Xiaomi Hongmi'de 8Mp arka, 1.3Mp ön kamera, Huawei 3c'de 8Mp arka, 5Mp ön kamera var. Sadece megapiksel bakımından değil XL'de olmayan özellikleri de var.
1080p 30fps video özellikleri var. XL'in arka kamerasında 480p video özelliği var sadece. Hongmi'nin ön kamerasında bile 720p 30fps video kaydı var.
MTK6589T ve MTK6582 çipsetlerine karşı XL'de Cortex-A5'li Adreno 203'lü eski nesil Snapdragon S4'ü var.
Xiaomi çok yakında aynı fiyata MTK6589T yerine yeni nesil 4 çekirdek Cortex-A7'li Snapdragon 400'lü Hongmi 1s'i satmaya başlayacak.
Huawei 3c'de 115 euroya 2GB modeli var.
Hongmi 2 de aynı fiyata MTK6592'li 5.5 inç modelini hazırladığı söyleniyor.
Daha düşük fiyatlarda da yine Çinlilerin başka alternatifleri var. Çinliler zaten Asya'dan başlayarak diğer ülkelere yayılmaya başladılar. Hindistan da ilk hedeflerden birisi.
Fiyatlar düşük de o fiyata rekabetçi bir donanım koymamış. Malzemeden çalmış. Google hizmetlerini koymamasını anlarım da Lumia'ya atlama taşı olsun diye Android'e çakma Windows arayüzü giydirip zamanın gerisinde kalmış donanımlarla rekabetçi olmayan fiyatlarla insanlara kakalama çabasını anlayamam.
Kendi Android marketini kur tamam. Windows çakması olmadan özelleştirilmiş Android'e de tamam. Varsayılan olarak kendi hizmetlerini yükle ona da tamam.