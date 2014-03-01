Nokia X ailesi daha da büyüyecek





Nokia'nın ve dolayısıyla Microsoft'un tarihindeki ilk Android işletim sistemli akıllı telefonları olan Nokia X serisi, teknoloji dünyasındaki en ilginç gelişmelerden birisi olarak kabul ediliyor.





Mobil dünyada sıkı rakibi olan Google'ın işletim sistemini kendi akıllı telefonlarında kullanan Microsoft, projenin temelinde kullanıcıları kendi servislerine yönlendirmek ve sonrasında ise Lumia cihazlarına hazırlamak amacını güdüyor.





Nokia başkan yardımcısı Jussi Nevanlinna, Lumia cihazlarının ucuzlaması neticesinde Nokia X serisinin iptal edilip edilmeyeceği şeklindeki soruya verdiği cevap serinin yol haritasını da ortaya koydu.





Nevanlinna; Asha, X ve Lumia serisi içerisinde gelecek yıl daha fazla model piyasaya süreceklerini ve fiyatlarının da hedef pazarlara yönelik olarak ayarlanacağını belirtti. Nevanlinna ayrıca Nokia X konseptini daha düşük fiyat seviyelerine indireceklerini de belirtti.





Nokia X serisini 89-99-109 Avro olarak fiyatlandıran firma böylece düşük maliyetli Android akıllı telefonlarına karşı da sıkı bir rekabet yürütebilecek. Fiyatların daha da aşağı çekilmesi firma açısından olumlu etkiler yapacaktır.

http://conversations.nokia.com/2014/02/25/nokia-x-family-sweet-spot/