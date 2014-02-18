Nokia X basın görseli internete sızdırıldı









Nokia'nın veya yeni adıyla Microsoft'un tarihinde ilk kez Android işletim sistemine yer vereceği Nokia X adlı akıllı telefonun MWC 2014 etkinliğinde tanıtılacağı iddiaları yoğunlaşırken, cihazın basın görseli de internete sızdı.





Android işletim sisteminin temasından yola çıkarak tanıtım görsellerini yeşil renk üzerine kuran Nokia, Facebook sayfasını da yeşil renge boyadı. Bu bakımdan firmanın yeni cihazına önem verdiği anlaşılıyor.





4 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğe sahip olan cihazda 1GHz hızında çift çekirdekli bir işlemci yer alacağı sanılıyor. İşletim sisteminin ise Android 4.4.2 veya 4.1 olacağı düşünülüyor.





Nokia, Android üzerinde kendi arayüzünü kullanıyor ve Windows Phone tasarımından esintilere yer veriyor. Firma ayrıca Android uygulamalarının indirilebileceği bir Nokia uygulama mağazası da hazırladı.





Nokia X, Asha ailesi içerisinde yer alacak ve yeni bir serinin başlangıcı olacak. Bir süredir Microsoft'un Asha ailesini yarı yarıya azaltmayı istediği dile getiriliyordu. Bunun en büyük sebebi ise iddialara göre aile üzerinde yeteri kadar Ar-Ge yapamayacak olması. Ayrıca firmanın cep telefonu üretimine ağırlık vermek istemediği belirtiliyor. Asha serisi bilindiği üzere cep telefonu olsa da Nokia bazı optimizasyonlarla bir akıllı telefon benzeri özellikler kazandırmayı başarmıştı.





Bu bakımdan Android işletim sistemli Nokia X'in yeni bir başlangıç için ideal olduğu belirtiliyor. Ortaya çıkan sevkiyat bilgilerinde ise cihazın birim fiyatının 50$ civarında olduğu görülmüştü. Bu da düşük maliyetli bir akıllı telefon olacağını gösteriyor. Nokia'nın Android ile neler planladığını ise lansman esnasında görebileceğiz.

http://www.androidheadlines.com/2014/02/alleged-nokia-x-press-image-surfaces-clears-confusion-surrounding-name.html