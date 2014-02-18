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Nokia X basın görseli internete sızdırıldı

5 yıl
9,3b
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia X basın görseli internete sızdırıldı


Nokia'nın veya yeni adıyla Microsoft'un tarihinde ilk kez Android işletim sistemine yer vereceği Nokia X adlı akıllı telefonun MWC 2014 etkinliğinde tanıtılacağı iddiaları yoğunlaşırken, cihazın basın görseli de internete sızdı.

Android işletim sisteminin temasından yola çıkarak tanıtım görsellerini yeşil renk üzerine kuran Nokia, Facebook sayfasını da yeşil renge boyadı. Bu bakımdan firmanın yeni cihazına önem verdiği anlaşılıyor.

4 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğe sahip olan cihazda 1GHz hızında çift çekirdekli bir işlemci yer alacağı sanılıyor. İşletim sisteminin ise Android 4.4.2 veya 4.1 olacağı düşünülüyor.

Nokia, Android üzerinde kendi arayüzünü kullanıyor ve Windows Phone tasarımından esintilere yer veriyor. Firma ayrıca Android uygulamalarının indirilebileceği bir Nokia uygulama mağazası da hazırladı.

Nokia X, Asha ailesi içerisinde yer alacak ve yeni bir serinin başlangıcı olacak. Bir süredir Microsoft'un Asha ailesini yarı yarıya azaltmayı istediği dile getiriliyordu. Bunun en büyük sebebi ise iddialara göre aile üzerinde yeteri kadar Ar-Ge yapamayacak olması. Ayrıca firmanın cep telefonu üretimine ağırlık vermek istemediği belirtiliyor. Asha serisi bilindiği üzere cep telefonu olsa da Nokia bazı optimizasyonlarla bir akıllı telefon benzeri özellikler kazandırmayı başarmıştı. 

Bu bakımdan Android işletim sistemli Nokia X'in yeni bir başlangıç için ideal olduğu belirtiliyor. Ortaya çıkan sevkiyat bilgilerinde ise cihazın birim fiyatının 50$ civarında olduğu görülmüştü. Bu da düşük maliyetli bir akıllı telefon olacağını gösteriyor. Nokia'nın Android ile neler planladığını ise lansman esnasında görebileceğiz.

http://www.androidheadlines.com/2014/02/alleged-nokia-x-press-image-surfaces-clears-confusion-surrounding-name.html Yorum Yaz
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giogo 5 yıl en beğenilen
Arkadaş onu bunu bırak dön meegoyada şu gözlerimi bir yaşart.Hala N9 kullanıyorum ve hala şu telefonun nasıl yabana atıldığını anlamıyorum.
3 Yanıt Yanıtla +14
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Atmosfx 5 yıl giogo
giogo

Arkadaş onu bunu bırak dön meegoyada şu gözlerimi bir yaşart.Hala N9 kullanıyorum ve hala şu telefonun nasıl yabana atıldığını anlamıyorum.

Sen bi androide yada iosa geçsen o zaman gözlerin yaşaracak bence ..
giogoArkadaş onu bunu bırak dön meegoyada şu gözlerimi bir yaşart.Hala N9 kullanıyorum ve hala şu telefonun nasıl yabana atıldığını anla...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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antonidas 5 yıl
meego ölmedi, jolla ile geri geldi.
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Recharged 5 yıl
Bu atılımlarla birlikte Nokia tekrar eski imajını yakalayabilir.
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carter 5 yıl
Telefon da yeşil, Android'e özel.
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musa_unsal2005 5 yıl
androidi kötülemek için elinden geleni yapmış nokia. O köşeler ne öyle resmen takoz. Yapsan 1520 gibi 925 gibi kasalar.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Nokia bunda başarilı olursa daha iddalı android modellerini satışa sunar
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Guaire 5 yıl
Fiziksel olarak tam takoza benzemiş.
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Seko92 5 yıl
Hayalim gerçek olacak gibi. Pureview kameralı, Android işletim sistemli bir telefon... Yeme de yanında yat.
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laerrof 5 yıl
Hala çözemedim senin ne yapmak istediğini be hacı abi . Yalnız yoğurdu üfleyerek yemeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Giriş seviyesi bir modelle nabız yoklayıp destek görürlerse android üst ve orta segment cihazlarda çıkacak muhtemelen 2015 in 2. yarısından itibaren. Fiyata gelirsek eğer dolar kurunda bir patlama yaşamazsak 350-400 arası bir fiyata bu telefon alıcı bulur. Ama her halukarda lumia 520 den daha aşağı bir fiyatı olacaktır. Bu şekilde adamlar kendi topuğuna mı sıkar onu da bilmiyorum. Bir taraftan da giriş seviyesi 512 mb ram li cihazlar yerine de bu cihazları konumlandırmak istiyorlarsa o zaman windows phone un iplerini çekerler. Gerçi asha serisinin yerini alacak bu cihazlar ama wp nin güzelliklerinin birisi de düşük fiyata da performanslı cihazlara sahip olmasıydı. Çünkü 1500 lira üzerinde android var zaten ve de ios. O fiyat segmentinde android ve ios la rekabet edebilmeleri şu anda imkansız(mağaza play store ve app store seviyesini yakalarsa o zaman başka ki o da 1-2 senelik iş değil zaten, wp 8 deki eksikleri saymıyorum güncellemelerle çözülüyor zaten nisan da 8.1 güncellemesi var mesela ve şikayet edilen pek çok konuyu iyileştirmesi bekleniyor, başka güncellemelerde gelecektir)tabi 1520 gibi cihazarın fiyatları 1500 lira altına çekilirse bir rekabet olasılığı daha var başka hoş bu da bir ütopya. Vesselam nokia nın içerideki dengelerinin de sarsılma olasılığı var. Bekleyelim görelim çeşitlilik iyidir.

Yalnız yazılım takımının işi zor olacak hem wp hem android üzerine çalışmak kolay olmasa gerek çünkü işletim sistemleri yapı olarak tam zıt neredeyse kapalı ve açık kaynak kodlu sistemler bunlar. Kaldı ki işin bir de güncelleme boyutu var. Aslında nokia işin o tarafını nexus a bırakabilse harika olur bahaneyle nexus ta alt sınıf telefonlarda nokia gibi bir markanın rüzgarını arkasına alarak yer edinir. İster misiniz 2. ya da 3. Nokia X cihazının arkasından alt sınıfta bir nexus telefon çıkartsın nokia
. Nokia da google da bolca kazanır zenginin malı züğürdün çenesini yorar bizler de burada sayfa sayfa yazı yazarız ancak.



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Turkforce 5 yıl
Bu kalınlıkla herhalde arkasına da ikinci bir ekran & güneş paneli ya da 5000ma'lik pil koymuşlardır..
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xxxone 5 yıl
599 TL Türkiye satış fiyatı. Na buraya yazdım.
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ercan5241 5 yıl
çıksada herkes rahatlasa artık :)
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1080p 5 yıl
Android kendi tarihin de ekmek tahtası görecek buda güzel :)
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