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Nokia X ülkemizde ön siparişe sunuldu

5 yıl
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68
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia X ülkemizde ön siparişe sunuldu

Nokia'nın MWC 2014 etkinliğinde lanse ettiği ve şirket tarihindeki ilk Android tabanlı akıllı telefon serisi olarak ünlenen Nokia X, tek modelle ülkemizde de ön siparişe sunuldu.

Bilindiği gibi seride Nokia X, Nokia X+ ve Nokia XL modelleri yer alıyor. Ülkemizde ön siparişe sunulan model ise Nokia X oldu.

Nokia X modelinde 4 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte bir ekran kullanılıyor. Çift çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci ve 512MB RAM mevcut. 4GB dahili kapasite microSD kartlarla artırılabiliyor. 3G desteği olan cihaz 1500mAh gücünde bir bataryaya sahip. Arka tarafta ise 3MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor. 

Nokia X cihazında Android işletim sisteminin bazı parçaları alınarak Nokia hizmetleri ile harmanlamış. Cihazda standart Google hizmet ve uygulamalarının yerine Microsoft ve Nokia uygulamaları yer alıyor. Here haritalar, Skype, Outlook, OneDrive bunlardan bazıları. 

Cihazın üzerinde çalıştığı kullanıcı arayüzü ise FastLane adını taşıyor. Karolardan oluşan bir tasarıma sahip olan arayüzde yine üst tarafta bildirim çubuğu yer alıyor. Uygulama mağazası olarak Nokia Store ve Yandex Store tercih edilmiş.

Etkinlik sonrasında Nokia X modelinin ülkemizde 500TL civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı açıklanmıştı. Beklendiği gibi 499TL olarak cihaz 4 farklı renk seçeneği ile ön siparişe açıldı. Cihazın sevkiyatı ise 15 Nisan itibariyle başlayacak.  

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aintmybtch 5 yıl en beğenilen
1500 mAh batarya
512 mb ram
1 ghz

500 lira mı ? şaka yapiyorlar heralde
lumia 525 al daha iyi
Yanıtla +47
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blackzeros 5 yıl
bu modeli zaten bilen adam almaz , isi bilmeyen adam alir lumia 525 ve xperia m var benzer fiyatlara bu telefondan cok daha iyi.
android isteyen xperia m baksin 550 liraya bimeks satiyor.ram 1gb , islemci ve gpu olarakda bu telefondan cok daha iyi.ayrica kamareasında flas var ve on kamerada var.hatta google play bile var
bu modeli zaten bilen adam almaz , isi bilmeyen adam alir lumia 525 ve xperia m var benzer fiyatlara bu telefondan cok daha iyi.android isteyen xperia m ...
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Yanıtla +26
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General. 5 yıl
Bencede Lumia 525 varken kim bunu alacak.
Yanıtla +7
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DH Misafiri 4 yıl
Diğer marka ve modeller gibi değil arayüz çok basit ve sade bu yüzden batarya ve ram den yemiyor XL modeli daha iyi istediğiniz rom u yükleyebiliyorsunuz...
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msserin 5 yıl
Bu ne laaa , adamlar Tetrise android kurmus satiyorr :)
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KaSaTuRa. 5 yıl
bir yerden girmişler en azından, onlar da salak değildir android in donanım ihtiyacının farkındadılar ama hiçbir firma bir anda en iyi cihazlarını sürmez piyasaya
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FRUEHAUF 5 yıl
Aldim kullaniyorum cok memnunum acamadigi oyun yok.Saka saka Çööppppp
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atomcu 5 yıl
Çöp
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cosica 5 yıl
inceledim mağazada, çok yavaş geldi bana, özellikle numara çevirirken resmen benim hızıma yetişemiyor telefon ki o kadar hızlı basmıyorum tuşlara.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
max 300 liralık tel
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yörük 5 yıl
lumia 525 alırım daha iyi
tek tuş koymakla apple özenmişlik var gibi geldi
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orka55 5 yıl
X nedir
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bkaakco 5 yıl
Windows görünümlü Linux Android.
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fatihkan 5 yıl
İkinci el Lumia 820 alabilirsiniz bu paraya. Paranızı çöpe atmayın. Tüketici ile dalga geçiyor keratalar.
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sesveren 5 yıl
Bu forumdan geçer not almayacağı kesin.
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yhackup 5 yıl
İlk defa bunu yazıyorum ama haketti
Çöp....
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