Nokia X ülkemizde ön siparişe sunuldu





Nokia'nın MWC 2014 etkinliğinde lanse ettiği ve şirket tarihindeki ilk Android tabanlı akıllı telefon serisi olarak ünlenen Nokia X, tek modelle ülkemizde de ön siparişe sunuldu.





Bilindiği gibi seride Nokia X, Nokia X+ ve Nokia XL modelleri yer alıyor. Ülkemizde ön siparişe sunulan model ise Nokia X oldu.





Nokia X modelinde 4 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte bir ekran kullanılıyor. Çift çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci ve 512MB RAM mevcut. 4GB dahili kapasite microSD kartlarla artırılabiliyor. 3G desteği olan cihaz 1500mAh gücünde bir bataryaya sahip. Arka tarafta ise 3MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor.





Nokia X cihazında Android işletim sisteminin bazı parçaları alınarak Nokia hizmetleri ile harmanlamış. Cihazda standart Google hizmet ve uygulamalarının yerine Microsoft ve Nokia uygulamaları yer alıyor. Here haritalar, Skype, Outlook, OneDrive bunlardan bazıları.





Cihazın üzerinde çalıştığı kullanıcı arayüzü ise FastLane adını taşıyor. Karolardan oluşan bir tasarıma sahip olan arayüzde yine üst tarafta bildirim çubuğu yer alıyor. Uygulama mağazası olarak Nokia Store ve Yandex Store tercih edilmiş.





Etkinlik sonrasında Nokia X modelinin ülkemizde 500TL civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı açıklanmıştı. Beklendiği gibi 499TL olarak cihaz 4 farklı renk seçeneği ile ön siparişe açıldı. Cihazın sevkiyatı ise 15 Nisan itibariyle başlayacak.