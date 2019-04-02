Nokia X71 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

HMD Global, Nokia X71 modelini bugün itibariyle tanıttı. Her ne kadar sızıntılarla cihazın birçok özelliği zaten biliniyor olsa da hem fiyatı hem de detaylı özellikleri resmiyet kazanmış oldu. Nokia X71’in özellikle tasarım noktasında firma için yeni bir deneyim olduğu söylenebilir.

Nokia’nın ilk ön kamera delikli telefonu

Nokia X71, firmanın ilk ön kamera delikli akıllı telefonu olma özelliğine sahip. Daha öncesinde Samsung, Huawei vb. diğer akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılan bu tasarım anlayışı görünen o ki Nokia telefonlarda da kendini yer bulacak. 6.39 inç boyutundaki ekran Full HD+ çözünürlüğünde ve 19.3:9 en boy oranı sunuyor. Ön kamera deliği tasarımı yardımıyla cihazın ekran çerçeve oranı yüzde 93 seviyesine çıkarılabilmiş. Firmanın belirttiğine göre bu ekran 500 nit parlaklık ve 1:1400 kontrast oranı ile geliyor.

Arka tarafa baktığımızda orta sütuna dizilmiş üçlü kamera, parmak izi sensörü ve Nokia logosu bizi karşılıyor. Led flaş ise üçlü arka kameranın yanına yerleştirilmiş. Ön tarafa kıyasla arkada daha sıradan bir tasarım anlayışının hakim olduğunu söyleyebiliriz.

Performans ve Batarya

Nokia X71, Qualcomm’un görmeye oldukça alışık olduğumuz Snapdragon 660 yonga seti ile geliyor. 14nm üretim süreci sonucu ortaya çıkan bu yonga seti günümüz için biraz eski kalsa da birçok işlem için kullanıcılara yeterli performansı sunacaktır. Yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB hafıza eşlik ediyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile gelen Nokia X71 tahmin edildiği gibi Android One projesi dahilinde. Yani saf Androrid arayüzünün eşlik ettiği cihaz, 2 yıl boyunca Android sürüm güncellemelerini hızla alacak. Tüm bu paket 3500 mAh boyutunda bataryadan beslenecek. Ayrıca 18W hızlı şarj desteği bulunduğunu da belirtelim.

Kamera ve diğer özellikler

Nokia’nın geçmişten günümüze ZEISS ile yaptığı ortaklı bu modelde de devam ediyor. Üçlü arka kameranın bulunduğu telefonun ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. 1.8 diyafram aralığına sahip bu sensöre 120 derece çekim yapabilen 8 MP sensör ve 5 MP derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP, f/2.0 kamera mevcut.

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Cihazın diğer özellikleri microSD hafıza kartı desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, OZO Audio 360 derece ses teknolojisi şeklinde sıralanabilir.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Nokia X71 sadece siyah renk seçeneği ile geliyor. Fiyat etiketi ise Tayvan için 388 dolar olarak açıklandı. 10 Nisan’da raflardaki yerini alacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir net bilgi yok.

Nokia X71 özellikleri

Ekran: 6.39 inç, 2316x1080 (Full HD+) ekran

6.39 inç, 2316x1080 (Full HD+) ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 Boyut ve ağırlık: 157.2 x 76.5 x 8 mm, 180 gram

157.2 x 76.5 x 8 mm, 180 gram RAM: 6 GB

6 GB Arka kamera: 48 MP + 8 MP (geniş açı) + 5 MP

48 MP + 8 MP (geniş açı) + 5 MP Ön kamera: 16 MP

16 MP Depolama: 128GB

128GB Batarya: 3500 mAh

3500 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (Android One)

Android 9 Pie (Android One) Diğer: Parmak izi (arka tarafta), 18W hızlı şarj, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı

Parmak izi (arka tarafta), 18W hızlı şarj, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı Fiyatlandırma: 388 dolar (6 GB + 128 GB)

https://www.nokia.com/phones/zh_tw/nokia-x71