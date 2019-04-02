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Nokia X71 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bazı sızıntılarla kendini gösteren Nokia X71 bugün itibariyle resmiyet kazandı. Ön kamera deliği, Snapdragon 660 ve 48 MP ana kamera gibi özelliklere sahip telefonun detayları haberimizde.
1 ay
5,2b
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19
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nokia X71 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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HMD Global, Nokia X71 modelini bugün itibariyle tanıttı. Her ne kadar sızıntılarla cihazın birçok özelliği zaten biliniyor olsa da hem fiyatı hem de detaylı özellikleri resmiyet kazanmış oldu. Nokia X71’in özellikle tasarım noktasında firma için yeni bir deneyim olduğu söylenebilir.

Nokia’nın ilk ön kamera delikli telefonu

Nokia X71, firmanın ilk ön kamera delikli akıllı telefonu olma özelliğine sahip. Daha öncesinde Samsung, Huawei vb. diğer akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılan bu tasarım anlayışı görünen o ki Nokia telefonlarda da kendini yer bulacak. 6.39 inç boyutundaki ekran Full HD+ çözünürlüğünde ve 19.3:9 en boy oranı sunuyor. Ön kamera deliği tasarımı yardımıyla cihazın ekran çerçeve oranı yüzde 93 seviyesine çıkarılabilmiş. Firmanın belirttiğine göre bu ekran 500 nit parlaklık ve 1:1400 kontrast oranı ile geliyor.

Nokia X71 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Arka tarafa baktığımızda orta sütuna dizilmiş üçlü kamera, parmak izi sensörü ve Nokia logosu bizi karşılıyor. Led flaş ise üçlü arka kameranın yanına yerleştirilmiş. Ön tarafa kıyasla arkada daha sıradan bir tasarım anlayışının hakim olduğunu söyleyebiliriz.

Performans ve Batarya

Nokia X71, Qualcomm’un görmeye oldukça alışık olduğumuz Snapdragon 660 yonga seti ile geliyor. 14nm üretim süreci sonucu ortaya çıkan bu yonga seti günümüz için biraz eski kalsa da birçok işlem için kullanıcılara yeterli performansı sunacaktır. Yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB hafıza eşlik ediyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile gelen Nokia X71 tahmin edildiği gibi Android One projesi dahilinde. Yani saf Androrid arayüzünün eşlik ettiği cihaz, 2 yıl boyunca Android sürüm güncellemelerini hızla alacak. Tüm bu paket 3500 mAh boyutunda bataryadan beslenecek. Ayrıca 18W hızlı şarj desteği bulunduğunu da belirtelim.

Nokia X71 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Kamera ve diğer özellikler

Nokia’nın geçmişten günümüze ZEISS ile yaptığı ortaklı bu modelde de devam ediyor. Üçlü arka kameranın bulunduğu telefonun ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. 1.8 diyafram aralığına sahip bu sensöre 120 derece çekim yapabilen 8 MP sensör ve 5 MP derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP, f/2.0 kamera mevcut.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 5G'nin fiyatı belli oldu"

Cihazın diğer özellikleri microSD hafıza kartı desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, OZO Audio 360 derece ses teknolojisi şeklinde sıralanabilir. 

Nokia X71 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Nokia X71 sadece siyah renk seçeneği ile geliyor. Fiyat etiketi ise Tayvan için 388 dolar olarak açıklandı. 10 Nisan’da raflardaki yerini alacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir net bilgi yok.

Nokia X71 özellikleri

  • Ekran: 6.39 inç, 2316x1080 (Full HD+) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660
  • Boyut ve ağırlık: 157.2 x 76.5 x 8 mm, 180 gram
  • RAM: 6 GB
  • Arka kamera: 48 MP + 8 MP (geniş açı) + 5 MP
  • Ön kamera: 16 MP
  • Depolama: 128GB
  • Batarya: 3500 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (Android One)
  • Diğer:  Parmak izi (arka tarafta), 18W hızlı şarj, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı
  • Fiyatlandırma: 388 dolar (6 GB + 128 GB)

https://www.nokia.com/phones/zh_tw/nokia-x71 Yorum Yaz
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ceo-tr 1 ay en beğenilen
tasarım gayet sade ve güzel. işlemci yeterli, ram iyi. lensler güzel. fiyat uygun olup ülkemize gelse iş yapabilir.
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astegon 1 ay
Cihaz güzel görünmekte. Ancak 388$ demek TR için 388 € demek. Üstüne vergiler felan derken. 3000'den giriş yapar.
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fotoburak 1 ay
2500₺ olursa alırım hemen
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DokuzKuyrukluTilki 1 ay
Sd660 bu kamera setini destekliyor mu? Redmi note 7 ile benzer çünkü.
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A.N.E.Y.H. 1 ay
Telefonun tasarımına bir şey diyemem ama performans fiyat telefonumu onu fiyatı belirler 660 işlemcili orta seğment telefonların TR deki fiyatları 1500 - 2000 TL arası olduğuna göre bu telefonun Tr de tutunulması çok zor.Nokia Türkiye' de başarı olmak istiyorsa kesinlikle fiyatlarda indirime gitmesi gerek eskisi gibi değil artık zibil dolusu telefon var her bütceye hitap eden.
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DH Misafiri 1 ay
Tasarım mükemmel, Nokia kameraları zaten efsane. İşlemcisi çok önemli değil zaten. Altı üstü sosyal medya ve youtube kullanacağım , boyut değiştirmeyeceğim sonuçta.
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Biyturs_OnSr 1 ay
SD855 koyup, ihtiyaca göre fiyatı düzenleyip MWC'de bunu tanıtsalardı bence silip süpürürlerdi piyasayı. Mi 9 yerine tercih edilebilirdi. Bu modelle nereye varmak istiyorlar belli değil.
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astegon 1 ay Biyturs_OnSr
Nokia bu cihaza neden SD8XX serisi koysun ki.
İyice işlemci delisi oldu bu ülke kullanıcıları
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esmerbuyucu 1 ay
Nokia 9'da kullanmaları gereken ön tasarımı kullanmışlar 😂
Telefon arkadaki parmak izi hariç güzel duruyor. Fiyatını 399 dolar yapıp SD710 kullansalar daha mantıklı olurmuş.
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Ray Kurzweil 1 ay
General mobile gm 9 pro varken bu işlemci ve fiyatla iş yapmaz. Nokia Türkiye kendilerini hala 2009 yılında zannediyorlar herhalde. Rekabet edebilmeleri için uygun fiyatla pazara girmeliler.
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agent1453 1 ay
Telefon boyutları neden büyüyor,düşürüp bozsunlar yeni alsınlar diye mi?,bilgisi olan?.
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TearsForFears 1 ay
Xiaomi redmi 7 proyu 200 dolardan satıyorken bu cihaza kim 400 dolar verir? Tr ye zaten gelmez, gelsede 3000 den aşağı olmaz.
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DH Misafiri 1 ay
Cihaz garip bir şekilde kalın duruyor.
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fotoburak 1 ay
2500₺ olursa alırım hemen
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