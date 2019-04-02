Nokia X71 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Nokia’nın ilk ön kamera delikli telefonu
Nokia X71, firmanın ilk ön kamera delikli akıllı telefonu olma özelliğine sahip. Daha öncesinde Samsung, Huawei vb. diğer akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılan bu tasarım anlayışı görünen o ki Nokia telefonlarda da kendini yer bulacak. 6.39 inç boyutundaki ekran Full HD+ çözünürlüğünde ve 19.3:9 en boy oranı sunuyor. Ön kamera deliği tasarımı yardımıyla cihazın ekran çerçeve oranı yüzde 93 seviyesine çıkarılabilmiş. Firmanın belirttiğine göre bu ekran 500 nit parlaklık ve 1:1400 kontrast oranı ile geliyor.
Arka tarafa baktığımızda orta sütuna dizilmiş üçlü kamera, parmak izi sensörü ve Nokia logosu bizi karşılıyor. Led flaş ise üçlü arka kameranın yanına yerleştirilmiş. Ön tarafa kıyasla arkada daha sıradan bir tasarım anlayışının hakim olduğunu söyleyebiliriz.
Performans ve Batarya
Nokia X71, Qualcomm’un görmeye oldukça alışık olduğumuz Snapdragon 660 yonga seti ile geliyor. 14nm üretim süreci sonucu ortaya çıkan bu yonga seti günümüz için biraz eski kalsa da birçok işlem için kullanıcılara yeterli performansı sunacaktır. Yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB hafıza eşlik ediyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile gelen Nokia X71 tahmin edildiği gibi Android One projesi dahilinde. Yani saf Androrid arayüzünün eşlik ettiği cihaz, 2 yıl boyunca Android sürüm güncellemelerini hızla alacak. Tüm bu paket 3500 mAh boyutunda bataryadan beslenecek. Ayrıca 18W hızlı şarj desteği bulunduğunu da belirtelim.
Kamera ve diğer özellikler
Nokia’nın geçmişten günümüze ZEISS ile yaptığı ortaklı bu modelde de devam ediyor. Üçlü arka kameranın bulunduğu telefonun ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. 1.8 diyafram aralığına sahip bu sensöre 120 derece çekim yapabilen 8 MP sensör ve 5 MP derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP, f/2.0 kamera mevcut.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 5G'nin fiyatı belli oldu"
Cihazın diğer özellikleri microSD hafıza kartı desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, OZO Audio 360 derece ses teknolojisi şeklinde sıralanabilir.
Fiyatlandırma ve renk seçenekleri
Nokia X71 sadece siyah renk seçeneği ile geliyor. Fiyat etiketi ise Tayvan için 388 dolar olarak açıklandı. 10 Nisan’da raflardaki yerini alacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir net bilgi yok.
Nokia X71 özellikleri
- Ekran: 6.39 inç, 2316x1080 (Full HD+) ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660
- Boyut ve ağırlık: 157.2 x 76.5 x 8 mm, 180 gram
- RAM: 6 GB
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP (geniş açı) + 5 MP
- Ön kamera: 16 MP
- Depolama: 128GB
- Batarya: 3500 mAh
- İşletim sistemi: Android 9 Pie (Android One)
- Diğer: Parmak izi (arka tarafta), 18W hızlı şarj, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı
- Fiyatlandırma: 388 dolar (6 GB + 128 GB)
https://www.nokia.com/phones/zh_tw/nokia-x71 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İyice işlemci delisi oldu bu ülke kullanıcıları
Telefon arkadaki parmak izi hariç güzel duruyor. Fiyatını 399 dolar yapıp SD710 kullansalar daha mantıklı olurmuş.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5166 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
nokia, nokia x71 ve